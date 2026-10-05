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Електрохолд инвестира 3.8 млн. евро в област Монтана през 2026 г.

Електрохолд инвестира 3.8 млн. евро в област Монтана през 2026 г.

5 Октомври, 2026 11:17, обновена 5 Октомври, 2026 11:20 867

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Проведе се работна среща на ръководството на групата с областния управител Иван Каменов и кметове от региона

Електрохолд инвестира 3.8 млн. евро в област Монтана през 2026 г. - 1
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Развитието на електроразпределителната мрежа в област Монтана беше основна тема на работна среща на ръководството на групата Електрохолд с областния управител Иван Каменов и кметове на общини от региона, проведена на 2 октомври.

„Целта на инвестициите ни е хората в област Монтана да усещат реален ефект от модернизацията на мрежата – по-малко непланирани прекъсвания, по-бързо възстановяване на електрозахранването при аварии и по-надеждна услуга. Затова насочваме средствата към реконструкция и автоматизация на мрежата и към нови съоръжения там, където необходимостта е най-голяма“, каза инж. Радослав Цветков, изпълнителен директор на ЕРМ Запад, част от групата Електрохолд

За постигането на тези цели ЕРМ Запад осигурява през 2026 г. общо 3 800 000 евро, от които над 1 300 000 млн. евро са за изграждане на нови съоръжения средно и ниско напрежение – това е два пъти повече от вложените в тази дейност през миналата година.

Близо 540 000 евро се влагат в нови съоръжения и реконструкция на мрежи ниско напрежение за постигане на надеждно електрозахранване в градовете Лом и Вълчедръм и селата Бистрилица, Дълги дел, Говежда, Цветкова бара, Стубел, Вирове, Охрид, Ерден, Владимирово, Бързия, Заножене, Горна Бела речка, Спанчевци, Замфир и Цибър.

Сред осъществените проекти тази година са нови трафопостове на стойност 74 000 евро в кв. Раковица в Берковица, и 66 000 евро в кв. Кошарник в Монтана. Предстои изграждането на още един нов трафопост в кв. Кошарник и нов трафопост в кв. Изток във Вършец.

Електрохолд инвестира 3.8 млн. евро в област Монтана през 2026 г.

Извършва се рехабилитация на девет трафопоста в гр. Монтана и селата Долни Цибър, Сталийска махала, Септемврийци и Костенци. Направена е хидроизолация и ремонт на фасадите и покривите на седем трафопоста в гр. Лом, с. Медковец и с. Вълчедръм, както и на и възлова станция „Гаврил Геново“.

Близо 1 280 000 евро са инвестициите в умни електромери на територията на областта, а 400 000 евро са предвидени за изнасяне на табла. За присъединяване на нови потребители и производители към електроразпределителната мрежа на дружеството са осигурени 800 000 евро.

Срещата в Монтана е поредната с представители на местната власт в Западна България за обсъждане на инвестиционните планове и възможностите за сътрудничество между дружествата на Електрохолд и изпълнителната власт като част от политиката на открита и активна комуникация на компанията с кметовете на общини и областните управители в региона.


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