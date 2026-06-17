Публикуваха верните отговори на НВО по БЕЛ в 10 клас

Министерството на образованието и науката публикува теста и ключа с верните отговори от изпита по български език и литература от националното външно оценяване в 10 клас.
Вижте ги ТУК.
Над 110 000 седмокласници и десетокласници се явиха на Националното външно оценяване по български език и литература.
На 19 юни е Националното външно оценяване за учениците от седми и десети клас по математика, а резултатите от изпитите ще бъдат обявени до 1 юли.
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1 Красимир Петров
16:13 17.06.2026
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16:27 17.06.2026
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16:38 17.06.2026