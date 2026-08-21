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Кузман Илиев за президентските избори: Когато няма опозиция, няма демокрация

Кузман Илиев за президентските избори: Когато няма опозиция, няма демокрация

21 Август, 2026 10:21 1 313 18

  • кузман илиев-
  • президентски избори

Президентските избори по същество функционално са безсмислени. В момента президентът по-скоро до голяма степен е безгласна буква, но символично е много важно за Румен Радев да спечели тези избори, да даде заявка

Кузман Илиев за президентските избори: Когато няма опозиция, няма демокрация - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

"Президентските избори имат ключово значение за това как ще бъде възприеман Румен Радев в публичното пространство. Това, което мен ме притеснява, е, че няма конкуренция - няма опозиция, а когато няма опозиция, няма демокрация. Изведнъж конкурентите се прибраха и се снишиха".

Това коментира пред БНР икономическият анализатор и лидер на партия "България може" Кузман Илиев.

"Ако всички сме се разбрали в България, че седим на една маса и гарван гарвану око не вади - и някой ще вземе и президентската институция, и парламента, и изпълнителната власт, и всичките регулатори, и е пръв приятел на посолствата, и ни води към милитаризация, към огромни бюджетни дефицити, към една тишина и обедняване, ако в крайна сметка ние всички сме сложили кърпата на очите и вървим към проблеми, ще си платим цена", допълни той.

"България може" няма да подкрепи конкретна фигура на изборите, но в неформална обстановка ще посочи кои са ѝ най-симпатичните, каза Илиев и посочи, че самият той няма да се кандидатира, защото няма годините за това.

По думите му обаче темата за връщането на отговорността в българската политика е ключова.

"Президентските избори по същество функционално са безсмислени. В момента президентът по-скоро до голяма степен е безгласна буква, но символично е много важно за Румен Радев да спечели тези избори, да даде заявка. Аз не мисля, че това е толкова важно, но целта е те да бъдат спечелени. И аз усещам, че от опозицията по-скоро му помагат", изказа мнението си лидерът на "България може“. И добави:

"Ние започваме един разговор за това, че президентът трябва да има по-голяма функция".

Според икономическия анализатор управленската програма на правителството е добре разписана на хартия:

"В нея се влиза в много теми, не в особена дълбочина. Няма някакви стратегически генерални решения. Не мисля, че профилът на "Прогресивна България" е реформаторски. Аз разглеждам тази програма - виждам, че отвсякъде са взети не лоши идеи вътре. Не мога да кажа, че борбата с корупцията е нещо лошо или с олигархията, но олигархия не се бори с олигархия, защото при господин Радев в момента в "Прогресивна България" ние трябва да си дадем ясна сметка, че ние виждаме едно коалиционно управление. Той направи партия, след като влезе в парламента. Вътре в парламента в рамките на неговата парламентарна група има различни групи по интереси - различни хора, които са подпомагали кампанията. В министерствата си проличава, че има хора, които във времето много ясно са били близки до олигарси, хора, които са били близки като технократи и до други политически партии, но пак са били финансирани с някаква черна каса от олигарси".

Според него българите вече не се интересуват толкова от темата за олигархията. И обясни:

"Те обедняха изключително много в последните 6 месеца. Смятам, че ефектът на влизането в еврозоната и освобождаването на огромни количества кредит и ефектът, който е на едно свръхкредитиране в банковата система, тези пари, освен в имотите, отиват и в магазините - направиха българите много бедни. Българите свикнаха, че корупция има, свикнаха с олигарсите и възложиха огромните си надежди на Румен Радев, че ще се справи с техните битови проблеми. Това, което ние виждаме обаче, е по-скоро един опит за пиар в публичното пространство. /.../ Мисля, че Румен Радев и екипът му са разбрали, че трудно се бори олигархията - по-добре да я приемеш при теб. Въпросът е можеш ли да я контролираш?".

Кузман Илиев коментира и новата формула за определяне на минималната работна заплата. Според него тя е някаква крачка в правилната посока, но много дребна:

"Това е пожелателно. Кой ще я плаща тази минимална работна заплата - това е огромният въпрос. /.../ Сега се дава възможност за някакви преговори, за някакви по-близки до реалността параметри - регионални, но голямата цел оттук насетне трябва да бъде - ние да сме в икономическата реалност и да отчитаме секторните различия, защото между различните сектори има разлика".

По думите му заради огромните регионални дисбаланси в България, тази минимална работна заплата на места може да пречи, на места да е ниска и да е неадекватна. Според него нашата цел трябва да е да има гъвкавост по сектори и регионално, което да дава една основна база, но да е съобразена с възможностите на българската икономика.

"Темата за минималната работна заплата е важна, но тя е вторична на големия въпрос - как да произвеждаме повече, как хората да имат по-големи реални заплати и да изкарваме повече хора от линията на бедността, а не да говорим за това как със закон ще кажем - ето под тоя праг не наемайте".

Илиев постави и въпроса за сивата икономика. Защо в България има такъв голям процент сива икономика и какво кара работника и работодателя да седнат и под масата да си раздават пари, попита той и сам отговори:

"Защото българската икономика е изключително политизирана, защото 45% от всичко, което ние произвеждаме с вас в рамките на годината, се иззема политически и се харчи - за самолети, за корабни ракети. Когато вземеш толкова много от тези, които работят, в един момент те остават без пари. /.../ Парадоксално когато имаш такова задушаване на реалната икономика в България, тази сива икономика, която се появява, тя е отдушник, тя е симптом, тя е начин за оцеляване".


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 !!!?

    9 7 Отговор
    "Нормалност" - така Мистър Кеш нарича овладяването на Олигархията...т.е. пито платено !
    С това се слага край на комунистическия преход към партийно-олигархичен постсъветски режим начело с Мистър Кеш !!!?

    Коментиран от #17

    10:29 21.08.2026

  • 2 Ами тогава

    17 3 Отговор
    Ами тогава направи си партия, кръсти я пп "опозиция" и я предлагай на лизинг, да я ползват които са на власт.
    Така хем ще захлебиш, да не се налага да висиш постоянно по медиите като прани гащи, хем ще поддържаш демокрацията жива.
    И ще влезеш в историята като Кузман -поддръжника.

    10:30 21.08.2026

  • 3 Василеску

    7 4 Отговор
    "Ако всички сме се разбрали в България, че седим на една маса и гарван гарвану око не вади - и някой ще вземе и президентската институция, и парламента, и изпълнителната власт, и всичките регулатори, и е пръв приятел на посолствата, и ни води към милитаризация, към огромни бюджетни дефицити, към една тишина и обедняване, ако в крайна сметка ние всички сме сложили кърпата на очите и вървим към проблеми, ще си платим цена", допълни той. ЕДИН ОТ МНОГО, МНОГО МАЛКОТО СВЕСТНИ ОБЩЕСТВЕНИЦИ И ПОЛИТИЦИ И ЕДИН ОТ МАЛКОТО СВЕСТНИ ХОРА (И НЕ ТЪПИ) ХОРА В бЪЛГАРИЯ

    10:33 21.08.2026

  • 4 Много приказки за

    9 3 Отговор
    Размътване на водата
    Кой ограничи пълномощията на президентската институция
    Сега лае
    Кухи лафове

    10:41 21.08.2026

  • 5 калинка

    11 3 Отговор
    Не Радев е виновен, че няма опозиция! Да си я нарисува ли, за да има по Вашата формула демокрация?!?! Матриялът им е такъв! И недейте да твърдите, че, когато миналата година и предишните 15 имаше опозиция, е имало демокрация!

    10:45 21.08.2026

  • 6 НЯКОЙ

    5 0 Отговор
    а като има опозиция само се плюят и крадат повече. кой е по-по -най. айде и без партии можед

    10:55 21.08.2026

  • 7 брадатата г@йша

    6 1 Отговор
    пак омазан с протеини по брадата

    10:56 21.08.2026

  • 8 Експерт

    6 2 Отговор
    Когато Герб имаха и президент Плевнелиев и правителство защо никой не рева? Или всички забравиха какво беше преди 12-13 години?

    11:01 21.08.2026

  • 9 Каква "демокрация", какви пет цента?

    4 3 Отговор
    Когато ти е отнето правото да гласуваш така, както по презумпция са смятали великите народни представители от Великото народно събрание, което на фаталния 13.07.1992 г. прие капиталистическата конституция на България, а именно с традиционните хартиени бюлетини, подменени от машините за масова и скрита манипулация и фалшификация, нямаш никакъв реален избор.

    Кой ахмак ще си прави труда да ходи на "избори"?

    11:05 21.08.2026

  • 10 Кузи

    8 2 Отговор
    Не можа да се уреди с някакъв пост в партията на Радев и сега критикува.А той е икономист без практика,като Мартин Димитров,Лъчо Богданов,Петър Ганев и други...теоретици.

    11:06 21.08.2026

  • 11 Дзак

    0 0 Отговор
    Без очила за плуване, човек не усеща позицията на тялото си във водата, не наблюдава движенията си и се обучава много трудно. От друга страна морското дъно е много красиво. Особено когато има скали, водорасли, пясък, рибки. Гледани отгоре, водораслите приличат на гори по планински склонове.

    11:13 21.08.2026

  • 12 Поп

    4 2 Отговор
    Жалки, смешни коментатори:)

    11:15 21.08.2026

  • 13 Кузман

    1 1 Отговор
    хвалеше Радко преди време.
    Развалиха дослука и сега го критикува!

    Червен е , та дрънка!

    11:27 21.08.2026

  • 14 Радев има опозиция

    1 2 Отговор
    и това са Костадинов и Нинова.

    За президентските избори всеки десен човек трябва да гласува за Николай Ненчев и Цвета Кирилова!

    Друга опозиция няма!

    11:28 21.08.2026

  • 15 Сандо

    3 0 Отговор
    Има нещо гнило и в медийната среда,и сред експерти,политолози и всякаква паплач.Навсякъде преди говореха и пишеха срещу БСП докато я унищожиха /с помощта на самите бесепари/,а сега упорито никой не вижда Възраждане като опозиция,те изобщо са я игнорирали като политически субект.Мислите ли,че е случайно?

    11:31 21.08.2026

  • 16 Агент Майстора

    0 1 Отговор
    Когато ходиш пиян и дрогиран по студиата получаваш мощна засилка изотзад по нанадолнището!

    11:37 21.08.2026

  • 17 ХА-ХА-ХА

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "!!!?":

    Точно мр. Кеш прибра всички олигарси в олигархичния му ЛИБЕРАСТКИ РЕЖИМ!
    Виж му обкръжението и не е нужно и да мислиш! Всичко е ясно! Западна либерастия, нема отърване!

    11:44 21.08.2026

  • 18 Кузмане,

    1 0 Отговор
    Там където има "демокрация" опозицията е низвергната! 288-те европарчета в НС носят либерастия и мизерия, не демокрация! Ама ти много добре го знаеш, но се праИш на Ущипан! Аре нема нужда!

    11:46 21.08.2026

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