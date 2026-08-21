Военни втори ден помагат за гасенето на големия пожар в община Котел

Продължава участието на военнослужещи и техника от Българската армия в борбата с големия пожар, възникнал на 20 август между селата Градец и Медвен в община Котел.

21 военнослужещи с техника от 13-то бригадно командване от Сухопътните войски втори ден полагат усилия за окончателното потушаване на пожара, съвместно с екипи на пожарната, горски служители и доброволци. Формированието за овладяване и/или преодоляване на последствията от бедствия е на терен от 07.00 ч. тази сутрин и действа под ръководството на капитан Стилиян Славчев.

В 7,50 ч. днес от 24-та авиационна база - Крумово излетя и хеликоптер AS 532 AL Cougar, който ще осъществява гасене от въздуха.

Вчера участието на летателна техника от състава на Военновъздушните сили продължи до 21.00 ч., като с два хеликоптера Cougar бяха извършени общо 28 водохвърляния над засегнатите от пламъци участъци.