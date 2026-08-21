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Военни втори ден помагат за гасенето на големия пожар в община Котел

Военни втори ден помагат за гасенето на големия пожар в община Котел

21 Август, 2026 10:32 618 26

  • военни-
  • котел-
  • пожар

В 7,50 ч. днес от 24-та авиационна база - Крумово излетя и хеликоптер AS 532 AL Cougar, който ще осъществява гасене от въздуха

Военни втори ден помагат за гасенето на големия пожар в община Котел - 1
Снимка: МО
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Продължава участието на военнослужещи и техника от Българската армия в борбата с големия пожар, възникнал на 20 август между селата Градец и Медвен в община Котел.

21 военнослужещи с техника от 13-то бригадно командване от Сухопътните войски втори ден полагат усилия за окончателното потушаване на пожара, съвместно с екипи на пожарната, горски служители и доброволци. Формированието за овладяване и/или преодоляване на последствията от бедствия е на терен от 07.00 ч. тази сутрин и действа под ръководството на капитан Стилиян Славчев.

В 7,50 ч. днес от 24-та авиационна база - Крумово излетя и хеликоптер AS 532 AL Cougar, който ще осъществява гасене от въздуха.

Вчера участието на летателна техника от състава на Военновъздушните сили продължи до 21.00 ч., като с два хеликоптера Cougar бяха извършени общо 28 водохвърляния над засегнатите от пламъци участъци.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Опозицията организирано създава

    3 2 Отговор
    Проблеми с пожарите
    Саботира управлението

    Коментиран от #23

    10:37 21.08.2026

  • 2 можеха да се помолят на путин ама

    4 1 Отговор
    Горим Българийо, горим,
    и бързо се превръщаме във пепел.
    И никой не разбра дори,
    защо не зърваме небето светло.

    Мълчим Българийо, мълчим,
    задавени и все обезличени.
    С невиждащи за Бог очи,
    невярващи и премирени.

    Търпим Българийо, търпим,
    не щем да се събудим от кошмара.
    Не виждаме, че всичко е мъгла и дим,
    и йощ тътрим... влачим си самара.

    Коментиран от #13

    10:39 21.08.2026

  • 3 натовки войник с пръскачка ха ха ха

    9 0 Отговор
    два захода на руския самолет ил-76 и всичко щеше да е изгасено ама нали сте натовци сега обикаляйте с пръскачките на гръб ха ха ха

    10:39 21.08.2026

  • 4 срам голям срам

    5 2 Отговор
    тия ли ще ходят да се бият с руснаците? оле майко добре че руснаците ни имат за братски народ

    Коментиран от #10

    10:41 21.08.2026

  • 5 Военни втори ден помагат за гасенето

    3 2 Отговор
    в кой век живеят тез хора
    няма ли самолети за гасене на пожари като Руския дето изгаси набързо в сърбия?
    смешници
    а за безполезни фърчила ф16 събиращи прах в хангарите има
    купени прескъпо с държавни дългове от шкембер войвода

    дано барем гасещите пожари да си спомнят кога са гласували за гроб

    10:43 21.08.2026

  • 6 Бай Ганьо си кара колата, пуши

    4 2 Отговор
    и хвърля фаса си в сухите треви. И друг път са го правили там, пожарите започват от пътя и стигат до горичките.

    Коментиран от #25

    10:43 21.08.2026

  • 7 Янко

    2 0 Отговор
    Най после и военните да поработят

    10:43 21.08.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Баба ти я имат за братска

    1 2 Отговор

    До коментар #4 от "срам голям срам":

    Официално ни обявиха за врагове, преди да сме направили каквото и да е. Така и не разбрахте, че любовта ни е безответна.

    Коментиран от #24

    10:45 21.08.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Риболовеца

    3 0 Отговор
    Пожарът е в дъбова гора вдясно от главния път между Сливен и Котел. Мястото е сравнително далеч от населени места и е заобградено от асфалтирани шосета от всички страни, което донякъде ограничава щетите. Трудности създават пресеченият терен и вятърът. Да пожелаем успех на огнеборците в борбата със стихията.

    10:47 21.08.2026

  • 13 Чудесно предадено отчаяние

    3 0 Отговор

    До коментар #2 от "можеха да се помолят на путин ама":

    Хомота го наниза над България б.борисов
    Вижте как още мърда дебелите алчни ръчички
    Да прави рнова власт от млади гербери родени и възпитани от родители също родени в този период
    Безкруполни
    Не посветени
    Зомбирани

    10:53 21.08.2026

  • 14 само питам

    2 0 Отговор
    какво стана със спартана ще гаси ли пожари или само дето едни пари дадохте да го преоборудвате тоя кошник

    10:54 21.08.2026

  • 15 да гасят . то на практика от ученията си

    2 0 Отговор
    се образуват пожари . на изсъхнала трева на 40 градуса да стреляш с халосни и да хвърляш бомби . а в морето кат думнеш 2-3 мини и що риба обръща корема . вредни са и не са еко . в украйна доста пушек има . да слагат противогази и с атомати и шинели да гасят . котелската военна бригада с вертолета ще се справи . но не са учили за огнеборци . да викат някой пожарникар . може и дъждец да валне .

    10:56 21.08.2026

  • 16 Някой

    3 0 Отговор
    Да викат руският самолет Ил на помощ, дето отишъл да гаси пожари в Ниш, а нашите русофоби евроатлантици предатели реват как е пуснат от тук.

    Коментиран от #18, #19

    10:57 21.08.2026

  • 17 Чума

    5 0 Отговор
    Какво ще помагат!? Това е тяхно основно задължение за действие при кризи, бедствия и аварии! Никой за нищо не отговаря, всеки организира синергия и оказва съпорт! 21 военнослужещи участвали, голямо постижение! Жива да не бях! Едно време това Сливен бе Щаба на Трета армия с десетки поделения и хиляди бойци! Резил! Резил, резил, голям Резил за България станахте всички! Следва абзац...

    Коментиран от #20

    11:11 21.08.2026

  • 18 Попето

    4 0 Отговор

    До коментар #16 от "Някой":

    Ревящите евролиберали що ли не идат и те да гасят пожарите, които вече са из цялата страна? Лесно от плажа, морето, скъпите курорти, да дращиш из фрйсбука
    Нито един депутат не отиде в пострадал район...

    11:16 21.08.2026

  • 19 Чума

    2 0 Отговор

    До коментар #16 от "Някой":

    ....Тагарев каза, че руския самолет е тъпкан с апаратура, тя снима Безмер, Ново село, двата Еф - 16 и предава данните на Иран! Можело да бъде пропуснат, след принудително кацане на Сарафово, преглед на експерти за наличие на апаратура и тогава да оди у Ниш да гаси! Сякаш от Космоса не виждат всичко иранците!? Но, ...абзаца! Вчера Рундел и той като предишния Нарцис взе да се хвали, че тази година пожарите са по малко, защото са взети мерки, пет хеликоптера и един Спартан били готови да гасят и народа станал по отговорен..! Изтръпнах! Този лидер не вижда ли, че в настоящите дни температурите скачат, условия идеални за пожари! И след малко два големи пожара, единия възникнал на 3 места едновременнно! Там е Градец, селище на особени дърворезачи!!! Чакай да мине поне този сезон, да започнат дъждовете и тогава може да се похвалиш, а не да зовеш дявола непремислено...!

    11:17 21.08.2026

  • 20 Риболовеца

    3 0 Отговор

    До коментар #17 от "Чума":

    Навремето като дете ходих на море на Черноморец с родителите си. Бяхме се качили на водно колело, когато видяхме да горят храстите непосредствено над плажа. Пламъците бяха големи. Моментално излезе на терен цялото военно поделение и за няма и половин час наборниците угасиха пожара. Не му дадоха дори фронт за разпространение. И това са били 18-годишни момчета - деца от обикновени български семейства. Накарайте сега някой на същата възраст да гаси.

    11:22 21.08.2026

  • 21 МДАА...!

    1 0 Отговор
    ,,Продължава участието на военнослужещи и техника от Българската армия в борбата с големия пожар..."
    И каква е ,,техниката на военнослужещите от БА"...?!
    Гръбни лозови пръскачки и хеликоптер ,,Кугър",с ...кофичка за поливане на цветя...!
    Нужен е ефективният Руският ,,Ил",с който гасиха пожари в Сърбия...!
    Те и при нас са гасили,ама сега нали сме ,,ЕвроАтланти",ще очакваме помощ от Европа и НАТО...!

    Коментиран от #26

    11:35 21.08.2026

  • 22 Смехоран

    1 0 Отговор
    Де го наш Путин да прати самолета.Радьов нали го люби?

    11:36 21.08.2026

  • 23 Бат Бойко

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Опозицията организирано създава":

    Освен гнилоч,друго имаш ли в кратуната?

    11:37 21.08.2026

  • 24 Зъл пес

    1 0 Отговор

    До коментар #10 от "Баба ти я имат за братска":

    Представяш ли си каква любов към обявилите ни за враг?Акълите им изгнили от нея.Ужас.Путлер сигурно се захласва от смях.

    11:40 21.08.2026

  • 25 Бастардо

    1 0 Отговор

    До коментар #6 от "Бай Ганьо си кара колата, пуши":

    Така е.Тъпите,безмозъчни не мислят за това.Важното е да хвърля фасове и боклуци.Геройство ганьовско.Ама няма да му праснат една глоба от 1000 евро,та да помисли дали пак ще хвърля.В Италия е така.

    11:43 21.08.2026

  • 26 Чума

    0 0 Отговор

    До коментар #21 от "МДАА...!":

    До 42 000 литра е руската въздушна пожарна! Да ги ограничим на 40 тона! Ние нямаме толкова налична вода! Хеликоптера загребва сигурно 1 тон, иначе няма да може да ги носи! Друг самолет от Европа миналата година носеше 12 тона, което също е прилично!

    11:44 21.08.2026

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