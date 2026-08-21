Военни втори ден помагат за гасенето на големия пожар в община Котел

Продължава участието на военнослужещи и техника от Българската армия в борбата с големия пожар, възникнал на 20 август между селата Градец и Медвен в община Котел.
21 военнослужещи с техника от 13-то бригадно командване от Сухопътните войски втори ден полагат усилия за окончателното потушаване на пожара, съвместно с екипи на пожарната, горски служители и доброволци. Формированието за овладяване и/или преодоляване на последствията от бедствия е на терен от 07.00 ч. тази сутрин и действа под ръководството на капитан Стилиян Славчев.
В 7,50 ч. днес от 24-та авиационна база - Крумово излетя и хеликоптер AS 532 AL Cougar, който ще осъществява гасене от въздуха.
Вчера участието на летателна техника от състава на Военновъздушните сили продължи до 21.00 ч., като с два хеликоптера Cougar бяха извършени общо 28 водохвърляния над засегнатите от пламъци участъци.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Опозицията организирано създава
Саботира управлението
Коментиран от #23
10:37 21.08.2026
2 можеха да се помолят на путин ама
и бързо се превръщаме във пепел.
И никой не разбра дори,
защо не зърваме небето светло.
Мълчим Българийо, мълчим,
задавени и все обезличени.
С невиждащи за Бог очи,
невярващи и премирени.
Търпим Българийо, търпим,
не щем да се събудим от кошмара.
Не виждаме, че всичко е мъгла и дим,
и йощ тътрим... влачим си самара.
Коментиран от #13
10:39 21.08.2026
3 натовки войник с пръскачка ха ха ха
10:39 21.08.2026
4 срам голям срам
Коментиран от #10
10:41 21.08.2026
5 Военни втори ден помагат за гасенето
няма ли самолети за гасене на пожари като Руския дето изгаси набързо в сърбия?
смешници
а за безполезни фърчила ф16 събиращи прах в хангарите има
купени прескъпо с държавни дългове от шкембер войвода
дано барем гасещите пожари да си спомнят кога са гласували за гроб
10:43 21.08.2026
6 Бай Ганьо си кара колата, пуши
Коментиран от #25
10:43 21.08.2026
7 Янко
10:43 21.08.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Баба ти я имат за братска
До коментар #4 от "срам голям срам":Официално ни обявиха за врагове, преди да сме направили каквото и да е. Така и не разбрахте, че любовта ни е безответна.
Коментиран от #24
10:45 21.08.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Риболовеца
10:47 21.08.2026
13 Чудесно предадено отчаяние
До коментар #2 от "можеха да се помолят на путин ама":Хомота го наниза над България б.борисов
Вижте как още мърда дебелите алчни ръчички
Да прави рнова власт от млади гербери родени и възпитани от родители също родени в този период
Безкруполни
Не посветени
Зомбирани
10:53 21.08.2026
14 само питам
10:54 21.08.2026
15 да гасят . то на практика от ученията си
10:56 21.08.2026
16 Някой
Коментиран от #18, #19
10:57 21.08.2026
17 Чума
Коментиран от #20
11:11 21.08.2026
18 Попето
До коментар #16 от "Някой":Ревящите евролиберали що ли не идат и те да гасят пожарите, които вече са из цялата страна? Лесно от плажа, морето, скъпите курорти, да дращиш из фрйсбука
Нито един депутат не отиде в пострадал район...
11:16 21.08.2026
19 Чума
До коментар #16 от "Някой":....Тагарев каза, че руския самолет е тъпкан с апаратура, тя снима Безмер, Ново село, двата Еф - 16 и предава данните на Иран! Можело да бъде пропуснат, след принудително кацане на Сарафово, преглед на експерти за наличие на апаратура и тогава да оди у Ниш да гаси! Сякаш от Космоса не виждат всичко иранците!? Но, ...абзаца! Вчера Рундел и той като предишния Нарцис взе да се хвали, че тази година пожарите са по малко, защото са взети мерки, пет хеликоптера и един Спартан били готови да гасят и народа станал по отговорен..! Изтръпнах! Този лидер не вижда ли, че в настоящите дни температурите скачат, условия идеални за пожари! И след малко два големи пожара, единия възникнал на 3 места едновременнно! Там е Градец, селище на особени дърворезачи!!! Чакай да мине поне този сезон, да започнат дъждовете и тогава може да се похвалиш, а не да зовеш дявола непремислено...!
11:17 21.08.2026
20 Риболовеца
До коментар #17 от "Чума":Навремето като дете ходих на море на Черноморец с родителите си. Бяхме се качили на водно колело, когато видяхме да горят храстите непосредствено над плажа. Пламъците бяха големи. Моментално излезе на терен цялото военно поделение и за няма и половин час наборниците угасиха пожара. Не му дадоха дори фронт за разпространение. И това са били 18-годишни момчета - деца от обикновени български семейства. Накарайте сега някой на същата възраст да гаси.
11:22 21.08.2026
21 МДАА...!
И каква е ,,техниката на военнослужещите от БА"...?!
Гръбни лозови пръскачки и хеликоптер ,,Кугър",с ...кофичка за поливане на цветя...!
Нужен е ефективният Руският ,,Ил",с който гасиха пожари в Сърбия...!
Те и при нас са гасили,ама сега нали сме ,,ЕвроАтланти",ще очакваме помощ от Европа и НАТО...!
Коментиран от #26
11:35 21.08.2026
22 Смехоран
11:36 21.08.2026
23 Бат Бойко
До коментар #1 от "Опозицията организирано създава":Освен гнилоч,друго имаш ли в кратуната?
11:37 21.08.2026
24 Зъл пес
До коментар #10 от "Баба ти я имат за братска":Представяш ли си каква любов към обявилите ни за враг?Акълите им изгнили от нея.Ужас.Путлер сигурно се захласва от смях.
11:40 21.08.2026
25 Бастардо
До коментар #6 от "Бай Ганьо си кара колата, пуши":Така е.Тъпите,безмозъчни не мислят за това.Важното е да хвърля фасове и боклуци.Геройство ганьовско.Ама няма да му праснат една глоба от 1000 евро,та да помисли дали пак ще хвърля.В Италия е така.
11:43 21.08.2026
26 Чума
До коментар #21 от "МДАА...!":До 42 000 литра е руската въздушна пожарна! Да ги ограничим на 40 тона! Ние нямаме толкова налична вода! Хеликоптера загребва сигурно 1 тон, иначе няма да може да ги носи! Друг самолет от Европа миналата година носеше 12 тона, което също е прилично!
11:44 21.08.2026