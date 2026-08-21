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Спират камионите по „Тракия“, „Струма“ и през Кресненското дефиле

Спират камионите по „Тракия“, „Струма“ и през Кресненското дефиле

21 Август, 2026 12:13 595 1

  • ам тракия-
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Мярката засяга товарните автомобили над 12 тона

Спират камионите по „Тракия“, „Струма“ и през Кресненското дефиле - 1
Снимка: БГНЕС/Илюстративна
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Заради очаквания засилен трафик в края на седмицата се въвеждат временни ограничения за тежкотоварните автомобили по ключови пътни направления в страната. Мярката засяга камионите над 12 тона по автомагистралите „Тракия“ и „Струма“, както и по пътя през Кресненското дефиле между пътен възел „Симитли“ и граничния пункт „Кулата“.

В петък забраната ще бъде в сила от 16,00 до 20,00 часа за тежкотоварния трафик в посока Бургас и „Кулата“. В неделя в същия часови диапазон движението на камионите ще бъде ограничено в обратната посока - към София.

Подобна организация ще се прилага всеки петък и неделя до края на август. Целта е в най-натоварените часове да се намали струпването на тежкотоварни автомобили и рискът от катастрофи, включително при неправилни изпреварвания.

Забраната няма да важи за превозни средства за обществен превоз на пътници, както и за камиони, транспортиращи опасни товари, живи животни, бързоразвалящи се храни и товари с контролиран температурен режим. Изключение се прави и за специализираните екарисажни автомобили и машините на пътноподдържащите фирми.

Заради очаквания интензивен поток ще бъде променена и организацията по път I-1 в района на Симитли. В петък автомобилите към „Кулата“ ще разполагат с две ленти, докато за пътуващите към София ще остане една. В неделя организацията ще бъде обърната – две ленти към столицата и една към границата.


България
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  • 1 А към гробищата требва да има

    3 1 Отговор
    Поне 3 ленти🤣🤣🤣 и да са изпреварват и от десно 🤣🤣🤣

    12:18 21.08.2026

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