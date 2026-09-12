Верижна катастрофа на АМ "Тракия"

Верижна катастрофа с четири автомобила е станала на 57 км на автомагистрала "Тракия" в посока Бургас, съобщиха за БТА от МВР.

При инцидента няма тежко пострадали. Образува се задръстване в района на инцидента.

На място е екип на "Пътна полиция", който регулира движението.

Катастрофата наложи временно да бъде затворена изпреварващата лента, трафикът преминава през активната лента.

Шофьорите да преминават с повишено внимание и съобразена скорост, призовават от пътната агенция.