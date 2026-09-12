Верижна катастрофа на АМ "Тракия"

Верижна катастрофа с четири автомобила е станала на 57 км на автомагистрала "Тракия" в посока Бургас, съобщиха за БТА от МВР.
При инцидента няма тежко пострадали. Образува се задръстване в района на инцидента.
На място е екип на "Пътна полиция", който регулира движението.
Катастрофата наложи временно да бъде затворена изпреварващата лента, трафикът преминава през активната лента.
Шофьорите да преминават с повишено внимание и съобразена скорост, призовават от пътната агенция.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Е ! е е е е !
Хич Го Няма !
Откога Чакам !
Поне За 10 автомобила !
Да Чуя !
Коментиран от #2
15:50 12.09.2026
2 Тиквострала
До коментар #1 от "Е ! е е е е !":Една зима имаше 50, в мъглата.
15:54 12.09.2026
3 оня с коня
16:01 12.09.2026
4 ами
16:08 12.09.2026