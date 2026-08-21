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Силен интерес от международни научноизследователски и развойни центрове към България

Силен интерес от международни научноизследователски и развойни центрове към България

21 Август, 2026 14:48 444 12

  • развойни центрове-
  • мии-
  • томи вер елст-
  • американска търговска камара

Задълбочаваме икономическото партньорство със САЩ с фокус върху инвестициите, иновациите и технологичния трансфер, заяви вицепремиерът Пулев

Силен интерес от международни научноизследователски и развойни центрове към България - 1
Снимка: МИИ
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Вицепремиерът и министър на икономиката, инвестициите и индустрията Александър Пулев проведе среща с президента на Американската търговска камара в България (AmCham Bulgaria) Томи Вер Елст и главния изпълнителен директор Иван Михайлов. В рамките на срещата бяха обсъдени възможностите за задълбочаване на икономическото партньорство, привличането на нови инвестиции и насърчаването на иновациите, развитието на изкуствения интелект и технологичния трансфер.

„Съединените щати са ключов стратегически партньор за България – както в геополитически, така и в икономически план, в редица сектори с висока добавена стойност. Нашата врата е отворена за американския бизнес и сме готови за всякаква форма на взаимодействие“, заяви вицепремиерът Пулев.

Сред приоритетните сектори бяха подчертани енергетиката, изкуственият интелект, иновациите, технологичният трансфер и развитието на високотехнологични производства. Вицепремиерът отбеляза, че България има потенциал да привлече повече инвестиции с висока добавена стойност, като използва по-активно наличните европейски и национални инструменти.

Вицепремиерът подчерта, че държавата вече е осигурила необходимата институционална архитектура за по-добра координация и по-бързо обслужване на стратегическите инвеститори. По думите му целта е да има ясна точка за контакт за бизнеса и по-ефективна координация между институциите и финансовите инструменти. „Целим да дадем пълна подкрепа – административна и с ускорено обслужване – на стратегическите партньори. Всякакви насърчителни мерки, процеси и координация, които можем да осигурим“, посочи Пулев.

По време на срещата беше поставен акцент и върху стимулирането на иновативните компании и индустрии чрез подходящи насърчителни мерки. „Проучваме всички видове насърчителни мерки, които са релевантни и приложими в рамките на ЕС, както и в глобален мащаб“, заяви Пулев.

Той подчерта, че при подготовката на подобни реформи е необходимо да се прави конкретен анализ на разходите и ползите, така че всяка мярка да бъде обоснована с реални икономически ефекти. „Вече имаме силен интерес от международни научноизследователски и развойни центрове към България. За нас е важно да развиваме технологичния трансфер и да създаваме реална добавена стойност за българската икономика“, заяви той.

От АмЧам подчертаха значението на стабилността и предвидимостта на бизнес средата за инвеститори. По време на разговора беше изтъкнато, че дългосрочните инвестиционни решения изискват ясни правила, устойчиви политики и предвидима регулаторна среда. Представителите на бизнес организацията посочиха и необходимостта от запазване на конкурентоспособността на България чрез насърчаване на иновациите и използване на подходящи стимули за бизнеса.

Като ключов инструмент за модернизацията на страната беше обсъден и новият законопроект в областта на публично-частните партньорства, изготвен от МИИИ. Министър Пулев подчерта, че рамката трябва да мобилизира както публичен, така и частен капитал и да създаде практически работещ механизъм за реализация на инфраструктурни проекти. „Трябва да намерим начини да мобилизираме частен капитал, за да извършим цялостна модернизация на инфраструктурата в страната – в енергетиката, транспорта и свързаността. Искаме това да бъде наистина практична и работеща рамка“, каза той.

Обсъдени бяха и възможностите за допълнително активизиране на икономическите отношения между България и САЩ чрез организиране на съвместни бизнес делегации и форуми, които да създадат нови възможности за преки контакти между компании от двете държави.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Хаха

    5 0 Отговор
    Боташа прибягва до сталинско приоми - пропаганда 😉

    14:50 21.08.2026

  • 2 Усмихват

    8 0 Отговор
    му се от учтивост на Пульов , а вътрешно се подсмихват ! Някоя друга снимка с другаря и до там !

    14:51 21.08.2026

  • 3 Хаа ха ха ха

    3 0 Отговор
    Айсиктирмааа

    14:52 21.08.2026

  • 4 Хм...

    7 1 Отговор
    Явно ще се пробват да си пренесат у нас биолабораторийте от 4о4.

    Коментиран от #8

    14:53 21.08.2026

  • 5 в кратце

    3 2 Отговор
    Силен интерес от международни , научноизследователски и развойни центрове към България-ДА НИ НАБУТАТ ЧУЖДЕНЦИТЕ СИ И ДА СЕ НАПЪЛНИ БЪЛГАРИЯ С ЧЕРНЯЕВЦИ.

    14:56 21.08.2026

  • 6 Трол

    2 1 Отговор
    Силен интерес за опитни мишки и зайци от страна на международните инвеститори.

    14:57 21.08.2026

  • 7 Миме

    4 1 Отговор
    абе пулев п.е.д.е.р.а.с гнусен, те краварите едни кенеФки вече не могат да направят ти ги каниш тука

    15:04 21.08.2026

  • 8 Ааа, отдавна

    0 1 Отговор

    До коментар #4 от "Хм...":

    са у нас! Знае се за барем 3 такива! Но, явно са много повече! На прав път си!

    15:06 21.08.2026

  • 9 Фют

    1 0 Отговор
    Аре, аре, PR-а ми да действа и искам обилни хонорари и % от печалбата.
    Аз знам, че не съм тъпа.
    Време е и света да го разбере...

    15:06 21.08.2026

  • 10 Перо

    3 0 Отговор
    Клишета, локуми и говорилня! Селтици! Не ставало въпрос за компоти, а за компютри! Много бързо се научиха на общи клишета, защото нямат компетентност за конкретика и знания!

    15:07 21.08.2026

  • 11 И Всичко Това !

    3 0 Отговор
    С Голия Задник !

    На България !

    15:08 21.08.2026

  • 12 Сатана Z

    0 0 Отговор
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