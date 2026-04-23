Министър Щонова: Износът на електрически машини надхвърля 2 млрд. евро

Министър Щонова: Износът на електрически машини надхвърля 2 млрд. евро

23 Април, 2026 13:44 1 244 21

  • ирина щонова-
  • електрически машини-
  • мии

По думите ѝ отрасълът осигурява заетост на десетки хиляди специалисти и поддържа висока производителност на труда

Министър Щонова: Износът на електрически машини надхвърля 2 млрд. евро - 1
Снимка: МИИ
Светослава Ингилизова

По данни за 2025 г. износът на електрически машини надхвърля 2 милиарда евро, което утвърждава сектора като ключов фактор за индустриалното и технологично развитие. Това каза министърът на икономиката и индустрията Ирина Щонова по време на откриването на бизнес форум „Електроиндустрия 2026“. В него участват над 100 компании от сектора.

„Електроиндустрията е сред ключовите сектори на българската икономика – двигател на иновациите, устойчивото развитие и индустриалната трансформация“, подчерта Ирина Щонова. По думите ѝ отрасълът осигурява заетост на десетки хиляди специалисти и поддържа висока производителност на труда – над средната за страната, което допълнително подчертава неговата стратегическа роля. „В условията на динамични глобални процеси и ускорена дигитализация значението на сектора нараства още повече, създавайки възможности за повишаване на конкурентоспособността и привличане на инвестиции“, допълни министърът.

Третото издание на бизнес форум „Електроиндустрия 2026“ се организира съвместно от Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП) и Българската асоциация на електротехниката и електрониката (БАСЕЛ). Форумът е най-голямото събитие в областта на електротехническата и електронната индустрия в България. Събитието е платформа за диалог по ключови теми, свързани с трансформацията на индустрията и нейното развитие в България. Акценти в програмата са тенденциите и предизвикателствата пред българската електроиндустрия, както и теми, свързани с енергийна ефективност, батерийни системи за съхранение на енергия, изкуствен интелект в индустрията и добрите международни практики.

В откриването на събитието участваха д-р Бойко Таков – изпълнителен директор на ИАНМСП, инж. д-р Димитър Белелиев – председател на УС на БАСЕЛ и др.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Чушкопека

    12 5 Отговор
    вече стана електрическа машина.

    13:51 23.04.2026

  • 2 Коста

    17 5 Отговор
    Имаше една Мария Габриел, същото малоумно същество. Коя българска майка ги ражда тези недоразумения бе?

    13:52 23.04.2026

  • 3 Сталин

    18 4 Отговор
    Ма уууу тъпа краво , държавата няма и не притежава никакви производствени мощности,това са плантациите на западните мародери дето цървулите опъват каиша

    13:52 23.04.2026

  • 4 Вибратори

    15 2 Отговор
    За трети страни?!

    13:53 23.04.2026

  • 5 честен ционист

    8 4 Отговор
    Генератори за Украйната.

    13:53 23.04.2026

  • 6 Помашка България

    7 5 Отговор
    Все помашки фамилии..

    Коментиран от #7, #8

    13:54 23.04.2026

  • 7 д-р Неделя Щонова

    4 2 Отговор

    До коментар #6 от "Помашка България":

    на тоя рода ли му е?

    13:56 23.04.2026

  • 8 Сталин

    7 3 Отговор

    До коментар #6 от "Помашка България":

    Те помаците превзеха България,цялото ПП и ДПС са помаци ,тия негодници навремето бяха доносници на ДС и предаваха на властта братята си турци и затова сега по линия на ДС превзеха България и продават цялата държава на западните мародери

    Коментиран от #11

    13:56 23.04.2026

  • 9 Петрохански зомби орк

    4 1 Отговор
    Ако Манол Пейков не е депутати,ша си режа венити

    13:58 23.04.2026

  • 10 Леле - леле ! 🤔

    9 3 Отговор
    Не се бях замислял , че печките , чушкопеците и бойлерите и те били "електрически машини " ?! Ако ще правите реклама на това правителство , което още повече ни забърка в украинската каша , без някой да го е упълномощавал , кажете че направи що-годе честни избори .Макар и с 3000 (Три хиляди) документирани нарушения . Все пак българския народ победи , и антируските партии се покриха и ближат раните си .

    13:59 23.04.2026

  • 11 Помашка България

    4 3 Отговор

    До коментар #8 от "Сталин":

    Румен, Росен, Делян са все нови български имена. Знаеш ли, какви са им турските/арабските еквиваленти?

    Коментиран от #12

    13:59 23.04.2026

  • 12 Сталин

    2 2 Отговор

    До коментар #11 от "Помашка България":

    Расим,Дауд

    Коментиран от #13

    14:01 23.04.2026

  • 13 Помашка България

    3 1 Отговор

    До коментар #12 от "Сталин":

    Дилан - от турски се превежда "сърце" "любов"

    14:07 23.04.2026

  • 14 Българин

    6 6 Отговор
    Докато не се върнем под Русия, производство тука няма да има.

    Коментиран от #15, #16, #21

    14:16 23.04.2026

  • 15 Варненец

    3 4 Отговор

    До коментар #14 от "Българин":

    Къде да се върнеш??? То рашките пирони не могат сами да направят, на теб производството ще ти оправят.

    14:31 23.04.2026

  • 16 Факти

    3 2 Отговор

    До коментар #14 от "Българин":

    Така е ! Но българинът трябва да стои още десетина -двайсет години под турско-англосаксонско докато се осъзнае и му кипне .

    14:34 23.04.2026

  • 17 Даа!

    3 2 Отговор
    Първо,по нашенски всичко добро и напредничаво, го унищожихме.До последно болтче и винтче.Сега тръгваме от А,и Б. Период: 1980-1985 г, силно развита електроиндустрия - ДЗУ - ИЗОТ ,каро и електрокаростроене.- там сме лидер в Европа,и втори в света по производство и експорт.Тогава,от експорт реализираме около 4 милиарда долара годишно.Който към днешно време,се равняват на почти 16 милиарда долара.А наша Министър ка ,дуе бузи,че имаме износ за цели два милиарда!

    14:36 23.04.2026

  • 18 Електричката

    2 0 Отговор
    То и вибратора и е електрическа машина но не го е изнесла да го видим какъв му е размера.

    14:47 23.04.2026

  • 19 А чушкопеците с дистанционно

    2 1 Отговор
    На колко милиарда възлизат😅🤣🤣🤣🤣

    15:00 23.04.2026

  • 20 Перо

    3 0 Отговор
    Още Костов унищожи машиностроителната индустрия! От къде се измислиха тия милиарди? Всички производствени бази заминаха, вкл. експортната организация Машиноекспорт! Пазарите в Източна Европа също! Това е някаква фантасмагория или чуждо производство!

    15:16 23.04.2026

  • 21 И какво

    1 0 Отговор

    До коментар #14 от "Българин":

    ще произвеждаме под крилото на Русия ?Работил съм в производството 90-те години , цялото оборудване беше руско , какво да е по това време ? Ти знаеш ли , че тия хора не можеха да направят два еднакви ел . двигателя 6 кв с размери 2 на 2 на 2 м . Налагаше се ту да престъргваме лапи , ту да разбиваме фундамент . Предполагам , че сега в по ново време са затегнали производствената дисциплина , но като видях Путин как остана с дръжката на ладата в ръка , съмнявам се .

    16:17 23.04.2026

