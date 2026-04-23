Министър Щонова: Износът на електрически машини надхвърля 2 млрд. евро

По данни за 2025 г. износът на електрически машини надхвърля 2 милиарда евро, което утвърждава сектора като ключов фактор за индустриалното и технологично развитие. Това каза министърът на икономиката и индустрията Ирина Щонова по време на откриването на бизнес форум „Електроиндустрия 2026“. В него участват над 100 компании от сектора.
„Електроиндустрията е сред ключовите сектори на българската икономика – двигател на иновациите, устойчивото развитие и индустриалната трансформация“, подчерта Ирина Щонова. По думите ѝ отрасълът осигурява заетост на десетки хиляди специалисти и поддържа висока производителност на труда – над средната за страната, което допълнително подчертава неговата стратегическа роля. „В условията на динамични глобални процеси и ускорена дигитализация значението на сектора нараства още повече, създавайки възможности за повишаване на конкурентоспособността и привличане на инвестиции“, допълни министърът.
Третото издание на бизнес форум „Електроиндустрия 2026“ се организира съвместно от Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП) и Българската асоциация на електротехниката и електрониката (БАСЕЛ). Форумът е най-голямото събитие в областта на електротехническата и електронната индустрия в България. Събитието е платформа за диалог по ключови теми, свързани с трансформацията на индустрията и нейното развитие в България. Акценти в програмата са тенденциите и предизвикателствата пред българската електроиндустрия, както и теми, свързани с енергийна ефективност, батерийни системи за съхранение на енергия, изкуствен интелект в индустрията и добрите международни практики.
В откриването на събитието участваха д-р Бойко Таков – изпълнителен директор на ИАНМСП, инж. д-р Димитър Белелиев – председател на УС на БАСЕЛ и др.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
6 Помашка България
Коментиран от #7, #8
13:54 23.04.2026
7 д-р Неделя Щонова
До коментар #6 от "Помашка България":на тоя рода ли му е?
13:56 23.04.2026
8 Сталин
До коментар #6 от "Помашка България":Те помаците превзеха България,цялото ПП и ДПС са помаци ,тия негодници навремето бяха доносници на ДС и предаваха на властта братята си турци и затова сега по линия на ДС превзеха България и продават цялата държава на западните мародери
Коментиран от #11
13:56 23.04.2026
11 Помашка България
До коментар #8 от "Сталин":Румен, Росен, Делян са все нови български имена. Знаеш ли, какви са им турските/арабските еквиваленти?
Коментиран от #12
13:59 23.04.2026
12 Сталин
До коментар #11 от "Помашка България":Расим,Дауд
Коментиран от #13
14:01 23.04.2026
13 Помашка България
До коментар #12 от "Сталин":Дилан - от турски се превежда "сърце" "любов"
14:07 23.04.2026
15 Варненец
До коментар #14 от "Българин":Къде да се върнеш??? То рашките пирони не могат сами да направят, на теб производството ще ти оправят.
14:31 23.04.2026
16 Факти
До коментар #14 от "Българин":Така е ! Но българинът трябва да стои още десетина -двайсет години под турско-англосаксонско докато се осъзнае и му кипне .
14:34 23.04.2026
21 И какво
До коментар #14 от "Българин":ще произвеждаме под крилото на Русия ?Работил съм в производството 90-те години , цялото оборудване беше руско , какво да е по това време ? Ти знаеш ли , че тия хора не можеха да направят два еднакви ел . двигателя 6 кв с размери 2 на 2 на 2 м . Налагаше се ту да престъргваме лапи , ту да разбиваме фундамент . Предполагам , че сега в по ново време са затегнали производствената дисциплина , но като видях Путин как остана с дръжката на ладата в ръка , съмнявам се .
16:17 23.04.2026