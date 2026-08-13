Полицаи катастрофираха в село Стойково

Двама служители на реда от Харманли пострадаха при пътнотранспортно произшествие в хасковското село Стойково. Инцидентът е възникнал посред бял ден, след като автомобилът с полицаите е предприел рискова маневра, съобщават от Haskovo.Live.

По първоначална информация лекият автомобил е предприел неправилно изпреварване в рамките на населеното място. Водачът на колата се е опитал да задмине движещ се пред него ТИР. Точно в този момент обаче тежкотоварният камион е започнал маневра за завой наляво, което е довело до неизбежен сблъсък между двете превозни средства.

В леката кола са пътували двама полицаи от Харманли, които са се прибирали след приключване на работната си смяна. Вследствие на удара двамата са получили леки наранявания.

Веднага след инцидента участниците в произшествието са тествани за употреба на забранени субстанции. „Пробите за алкохол и наркотици и на пътниците в колата, и на шофьора на камиона са отрицателни“, информират от регионалното издание.

На мястото на катастрофата е изпратен екип на КАТ - Хасково, който обслужва пътнотранспортното произшествие. Заради инцидента преминаването през участъка е частично ограничено. Униформени служители регулират трафика на място до пълното изтегляне на катастрофиралите машини.