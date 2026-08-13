Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
България »
Полицаи катастрофираха в село Стойково
  Тема: Войната на пътя

Полицаи катастрофираха в село Стойково

13 Август, 2026 15:56 30 0

  • полицаи-
  • катастрофираха-
  • село стойково-
  • хасково

На мястото на катастрофата е изпратен екип на КАТ - Хасково

Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Двама служители на реда от Харманли пострадаха при пътнотранспортно произшествие в хасковското село Стойково. Инцидентът е възникнал посред бял ден, след като автомобилът с полицаите е предприел рискова маневра, съобщават от Haskovo.Live.

По първоначална информация лекият автомобил е предприел неправилно изпреварване в рамките на населеното място. Водачът на колата се е опитал да задмине движещ се пред него ТИР. Точно в този момент обаче тежкотоварният камион е започнал маневра за завой наляво, което е довело до неизбежен сблъсък между двете превозни средства.

В леката кола са пътували двама полицаи от Харманли, които са се прибирали след приключване на работната си смяна. Вследствие на удара двамата са получили леки наранявания.

Веднага след инцидента участниците в произшествието са тествани за употреба на забранени субстанции. „Пробите за алкохол и наркотици и на пътниците в колата, и на шофьора на камиона са отрицателни“, информират от регионалното издание.

На мястото на катастрофата е изпратен екип на КАТ - Хасково, който обслужва пътнотранспортното произшествие. Заради инцидента преминаването през участъка е частично ограничено. Униформени служители регулират трафика на място до пълното изтегляне на катастрофиралите машини.


България
Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове