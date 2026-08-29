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БАБХ откри над тон млечни продукти с изтекъл срок на годност край Хасково

БАБХ откри над тон млечни продукти с изтекъл срок на годност край Хасково

29 Август, 2026 12:40 326 6

  • бабх-
  • хасково-
  • храни-
  • годност

Количествата включват 684,6 кг продукт за мазане с масло, 276 кг моцарела и 200 кг извара

БАБХ откри над тон млечни продукти с изтекъл срок на годност край Хасково - 1
Снимка: БАБХ/Илюстративна
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Над тон млечни продукти с изтекъл срок на годност са установени от инспектори на Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) при съвместна проверка с представители на други институции в млекопреработвателно предприятие в област Хасково, съобщшха от агенцията.

Проверката е извършена във връзка с постъпил сигнал.

Количествата включват 684,6 кг продукт за мазане с масло, 276 кг моцарела и 200 кг извара. Храните са насочени за унищожаване.

На бизнес оператора е връчено предписание и предстои да бъде съставен акт за установяване на административно нарушение (АУАН).


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Размиг Чакърян

    0 0 Отговор
    АМИ, всичко е точно

    12:42 29.08.2026

  • 2 шам фъстък

    0 0 Отговор
    Мъного добъре! Бравосъ на инспекторите от БАБХ!

    12:44 29.08.2026

  • 3 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    3 0 Отговор
    "Продукт за мазане с масло" 🤔🤔🤔
    За плажно масло ли става дума 🤔

    12:47 29.08.2026

  • 4 инж технолог по хранене

    1 0 Отговор
    Българите не трябва да ядат продукти с изтекъл срок на годност! Храната бързо се разваля и консумирана негодна,оказва влияние на храносмилателната система на човешкия организъм,човешкото тяло. Развалящите се нутриенти стават отровни за човешките клетки.

    Коментиран от #5

    12:48 29.08.2026

  • 5 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "инж технолог по хранене":

    И що хималайската сол в пакети има трайност 2 години, а в солните мини е отлежавала с векове без проблем😉❓

    12:51 29.08.2026

  • 6 ХАСКОВО Е ГНИЛА ЗОНА

    0 0 Отговор
    КРАДЕВ И ТОЙ ОТ ТАМКА Е.

    12:52 29.08.2026

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