БАБХ откри над тон млечни продукти с изтекъл срок на годност край Хасково

Над тон млечни продукти с изтекъл срок на годност са установени от инспектори на Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) при съвместна проверка с представители на други институции в млекопреработвателно предприятие в област Хасково, съобщшха от агенцията.
Проверката е извършена във връзка с постъпил сигнал.
Количествата включват 684,6 кг продукт за мазане с масло, 276 кг моцарела и 200 кг извара. Храните са насочени за унищожаване.
На бизнес оператора е връчено предписание и предстои да бъде съставен акт за установяване на административно нарушение (АУАН).
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Размиг Чакърян
12:42 29.08.2026
2 шам фъстък
12:44 29.08.2026
3 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
За плажно масло ли става дума 🤔
12:47 29.08.2026
4 инж технолог по хранене
Коментиран от #5
12:48 29.08.2026
5 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #4 от "инж технолог по хранене":И що хималайската сол в пакети има трайност 2 години, а в солните мини е отлежавала с векове без проблем😉❓
12:51 29.08.2026
6 ХАСКОВО Е ГНИЛА ЗОНА
12:52 29.08.2026