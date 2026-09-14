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От началото на септември: КЗП наложи санкции от над 205 000 евро

От началото на септември: КЗП наложи санкции от над 205 000 евро

14 Септември, 2026 17:48 279 1

  • септември-
  • комисия за защита на потребителите-
  • санкции

С 46 наказателни постановления Комисията санкционира нарушения, включително необосновано увеличение на цените и нелоялни търговски практики

От началото на септември: КЗП наложи санкции от над 205 000 евро - 1
Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Само от началото на септември Комисията за защита на потребителите е издала 46 наказателни постановления и 9 споразумения, с които са наложени имуществени санкции в общ размер над 205 000 евро, съобщават от пресцентъра на КЗП.
Сред санкционираните са и големи участници на пазара. На голяма търговска верига с национално присъствие в хранителния сектор е наложена имуществена санкция в размер на 15 000 евро за необосновано повишаване на цените. Имуществена санкция в размер на 30 700 евро е наложена и на мобилен оператор за повторно неспазване на заповед на КЗП за забрана на нелоялна търговска практика.
Мащабът и пазарното присъствие на търговеца не го освобождават от отговорност. Правилата важат за всички и при доказано нарушение КЗП ще използва предоставените ѝ от закона правомощия и ще налага предвидените санкции.
Обхватът на контролната дейност на Комисията се потвърждава и от обобщените резултати във връзка с въвеждането на еврото. От периода на началото на двойното обозначаване – август 2025 г., до момента КЗП е извършила 14 535 проверки, съставила е 1 142 акта за установяване на административни нарушения, издала е 295 наказателни постановления и е сключила 502 споразумения. Общият размер на наложените санкции възлиза на 1,41 млн. евро.
23 нови акта за необосновано увеличение на цените
Паралелно с приключването на започналите административнонаказателни производства продължава и текущият контрол в цялата страна. Само през последната седмица КЗП е извършила 583 проверки и е съставила 37 акта за установяване на административни нарушения, от които 23 са за необосновано увеличение на цените.
По още 27 случая са изпратени покани за съставяне на АУАН за установено необосновано увеличаване на цените.
Тези данни показват, че контролът не приключва с извършването на проверката. При установяване на нарушения КЗП предприема последващи действия за ангажиране на административнонаказателната отговорност на търговците.
Засилен контрол в навечерието на първия учебен ден
В навечерието на първия учебен ден КЗП продължава проверките в магазини, предлагащи ученически пособия, ученически униформи, детски спортни принадлежности и екипировка. Проследява се движението на крайните продажни цени спрямо сравним предходен период, като при установено повишение от търговците се изискват доказателства за неговата икономическа обоснованост.
При установени нарушения КЗП предприема последващи действия за ангажиране на отговорността на търговците.
Санкции до 100 000 евро а всяко отделно нарушение
КЗП предупреждава търговците, че необоснованото повишаване на цените няма да бъде толерирано. Законът предвижда имуществена санкция от 10 000 до 100 000 евро, като когато нарушението е извършено по отношение на повече от една стока, услуга или търговски обект, за всяко нарушение се налага отделно наказание. Това означава, че нарушенията, засягащи множество стоки или услуги, могат да доведат до санкции в значителен общ размер. КЗП продължава проверките в цялата страна, включително в сектори с пряко отражение върху ежедневните разходи на потребителите.


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  • 1 Овчар

    0 0 Отговор
    Комисия на. потребители никога не е имало и няма и да има..! Фактите обаче продължават да приемат стотинки при положение че могат да имат и спечелят нацията с ИСТИНАТА..

    18:04 14.09.2026

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