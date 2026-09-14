Нинова: Правителството се изгаври с най-бедните. За пореден път

Правителството се изгаври с най-бедните. За пореден път. Похвалиха се, че увеличават линията на бедност за 2027г. с цели 52 евро. и тя става 443 евро. Според Евростат, в България под линията на бедност за 2026г, живеят 1 369 000 души. Кажете не са ли нагли прогресистите? При този скок на цените на всички стоки и услуги. При това, че си увеличиха заплатите и те са десетки хиляди евро. Гласуваха най- антисоциалния бюджет. Увеличиха с десетки милиони парите по старите корупционни договори, които уж щяха да разследват и прекратяват.

Това публикува на страницата си във фейсбук лидерът на "Непокорна България" Корнелия Нинова. Ето и още от нейния коментар:

400 млн. евро само в отбраната за проекти без проектна готовност. А за бедните хора им се откъснали 93 млн. от сърцето и нагло се хвалят с това. От линията на бедност зависят парите за обезщетения при бедствия и аварии. Според тази линия се плащат средства за отопление на бедни. Редица плащания по закона за закрила на детето са вързани към тази сума. От първия ден до днес, управляващите доказват всеки ден, че са лишени от човечност, хуманност, емпатия и социална чувствителност. Това е най- антисоциалното правителство. И както са го подкарали, вече съм сигурна, че съвсем скоро ще усетят гнева на хората.