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Нинова: Правителството се изгаври с най-бедните. За пореден път

Нинова: Правителството се изгаври с най-бедните. За пореден път

14 Септември, 2026 18:02 1 318 100

  • корнелия нинова-
  • правителство-
  • гавра-
  • бедни

Кажете не са ли нагли прогресистите? При този скок на цените на всички стоки и услуги. При това, че си увеличиха заплатите и те са десетки хиляди евро. Гласуваха  най- антисоциалния бюджет, коментира лидерът на "Непокорна България"

Нинова: Правителството се изгаври с най-бедните. За пореден път - 1
Снимка: Непокорна България
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Правителството се изгаври с най-бедните. За пореден път. Похвалиха се, че увеличават линията на бедност за 2027г. с цели 52 евро. и тя става 443 евро. Според Евростат, в България под линията на бедност за 2026г, живеят 1 369 000 души. Кажете не са ли нагли прогресистите? При този скок на цените на всички стоки и услуги. При това, че си увеличиха заплатите и те са десетки хиляди евро. Гласуваха най- антисоциалния бюджет. Увеличиха с десетки милиони парите по старите корупционни договори, които уж щяха да разследват и прекратяват.

Това публикува на страницата си във фейсбук лидерът на "Непокорна България" Корнелия Нинова. Ето и още от нейния коментар:

400 млн. евро само в отбраната за проекти без проектна готовност. А за бедните хора им се откъснали 93 млн. от сърцето и нагло се хвалят с това. От линията на бедност зависят парите за обезщетения при бедствия и аварии. Според тази линия се плащат средства за отопление на бедни. Редица плащания по закона за закрила на детето са вързани към тази сума. От първия ден до днес, управляващите доказват всеки ден, че са лишени от човечност, хуманност, емпатия и социална чувствителност. Това е най- антисоциалното правителство. И както са го подкарали, вече съм сигурна, че съвсем скоро ще усетят гнева на хората.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Тая като беше във власта нищо не направи

    47 22 Отговор
    Сега само вие на омряло
    Изтърва кокало

    Коментиран от #29

    18:03 14.09.2026

  • 2 Мунчо и компания

    33 16 Отговор
    доунищожиха България. Блеещото стадо да почва да се запасява с брашно и свещи.

    Коментиран от #35, #74

    18:06 14.09.2026

  • 3 Кина

    20 8 Отговор
    Момичето от снимката и усилията на медията да я наложи като информация или стратегия я лишават от реклами и пари..! Това е факт който става верен при реален ФАЛИТ..!

    Коментиран от #14

    18:09 14.09.2026

  • 4 По-добре разкажи

    14 9 Отговор
    на народонаселението как те използваха като слугинаж да промотираш двете рунди. И защо критикуваш само мъжката. Женската по-хрисима ли е?

    18:10 14.09.2026

  • 5 Факт

    24 8 Отговор
    И ти, лелко тоталитарна, се гавреше с бедните. Не се опитвай да се катериш по чужди кирливи ризи.

    18:10 14.09.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    26 6 Отговор
    КОРНЕЛИЯ ТИ РАЗКАЖИ ЗА БСП ОЛИГАРСИТЕ
    ......
    КОГА РАДЕВ СТАНЕ ТОЛКОВА БОГАТ КОЛКОТО
    ЧЕРВЕНИТЕ ТИ ДРУГАРИ ПЪРВАНОВ, ДОБРЕВ, СТАНИШЕВ, ГЕРГОВ , ЛЕЧЕВА, ЕВГЕНИЙ УЗУНОВ ОТ ДКМС , СЕРБЕЗОВА И Т.Н.
    .....
    ТОГАВА МОЖЕШ ДА МУ СКАЧАШ :)

    Коментиран от #47

    18:12 14.09.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Ганчев

    16 7 Отговор
    А ти другарко?

    18:13 14.09.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Надарено магаре

    6 5 Отговор

    До коментар #3 от "Кина":

    ТЕЛЕВИЗИИТЕ УМИРАТ НЕ ЗАЩОТО ИСТИНАТА УМРЯ А ЗАЩОТО СТАРИЯ МОДЕЛ НА РЕКЛАМА И ЛИНЕЙНО ГЛЕДАНЕ СЕ СЧУПИ ЗАВИНАГИ И ЕТО ТИ ГОЛИТЕ ФАКТИ ЗА 2026 ГОДИНА КОИТО ДОКАЗВАТ ЧЕ СИСТЕМАТА СЕ РАЗПАДА ОТВЪТРЕ БЕЗ ДА ИМА НУЖДА ОТ ГЕРОИ КАТО ТЕБ ЗАЩОТО ПАРИТЕ ОТИДОХА В GOOGLE И TIKTOK А НЕ В ТЕЛЕВИЗИЯТА КАТО ГЕРМАНСКИЯ CHANNEL 21 СПРЯЛ НА 31 МАЙ 2026 СЛЕД 17 ГОДИНИ И 166 СЪКРАТЕНИ РАБОТНИ МЕСТА И ФРЕНСКИЯ WÉO КОЙТО СЛЕД 17 ГОДИНИ ИЗЛЪЧВАНЕ ОБЯВИ ФАЛИТ ЗАЩОТО 50% ОТ БЮДЖЕТА МУ ИДВАШЕ ОТ ПУБЛИЧНИ ПАРИ А ДРУГИТЕ 50% ОТ РЕКЛАМА КОЯТО ИЗЧЕЗНА КЪМ GAFAM АВСТРИЙСКИЯ STREAMVIEW КОЙТО РАЗПРОСТРАНЯВАШЕ THOMSON И NOKIA В ЕВРОПА ФАЛИРА С 36.6 МИЛИОНА ЕВРО ДЪЛГ ЗАЩОТО КИТАЙСКИЯТ ДОСТАВЧИК СПРЯ ДА ДОСТАВЯ А НОВИ ИНВЕСТИТОРИ НЕ СЕ НАМЕРИХА РУСКИЯТ КВАНТ ЕДИНСТВЕНАТА РУСКА МАРКА ТЕЛЕВИЗОРИ ФАЛИРА ЗАЩОТО ПРИХОДИТЕ СЕ СРИНАХА 100 ПЪТИ ЗА ЕДНА ГОДИНА А В САЩ ЗА 5 ГОДИНИ СА ЗАТВОРЕНИ 14 КАБЕЛНИ МРЕЖИ ВКЛЮЧИТЕЛНО NBCSN OLYMPIC CHANNEL G4 PAC-12 NETWORK И UNIVERSAL KIDS ЗАЩОТО КОРД КЪТИНГА УБИ ЛИНЕЙНАТА ТЕЛЕВИЗИЯ И ЗНАЕШ ЛИ КАКВО Е ОБЩОТО МЕЖДУ ВСИЧКИ ТЯХ ЧЕ НИКОЙ НЕ Е ФАЛИРАЛ ЗАЩОТО Е КАЗВАЛ ИСТИНАТА АМИ ЗАЩОТО Е СПРЯЛ ДА ПЕЧЕЛИ ОТ ЛЪЖИ И ЕТО ТИ ГО МЪЖКИЯ КОМЕНТАР БЕЗ РАЗСТОЯНИЕ И С ФАКТИ КОИТО НЕ МОГАТ ДА СЕ ОСПОРЯТ ЗАЩОТО ТОВА НЕ Е ЦЕНЗУРА ТОВА Е ИКОНОМИКА А ТИ СИ ОВЧАРЯТ КОЙТО ВИЖДА ЧЕ СТАДОТО БЯГА ОТ ЕКРАНА И ОТИВА ТАМ КЪДЕТО НЯМА РЕКЛАМА И ЦЕНЗУРА.

    18:13 14.09.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 за протокола

    13 8 Отговор
    Предложението за президент да стане Р.Радев е на Корнелия и е време тя да поднесе извиненията си за недалновидната си преценка за него към обществото.
    За Йотова многозначително казва, че не може да я разпознае.

    18:14 14.09.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Тодар Живков

    11 11 Отговор
    Има ли другари и другарки по-гламаво племе от руските комунисти?Еми има другари и другарки.Това са българските комунисти.

    18:16 14.09.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Ще усетят гнева на хората

    23 3 Отговор
    Данъците и сега не са ниски, а те щяли да ги удвояват. Двойни цени, двойни данъци, а доходите не растат.

    Коментиран от #44

    18:16 14.09.2026

  • 28 Кабакрадев

    18 6 Отговор
    Чо.рапът иска да забога..тее колкото 2-те прасета,и играе заедно с тях.

    Коментиран от #42, #91

    18:16 14.09.2026

  • 29 Европеец

    8 11 Отговор

    До коментар #1 от "Тая като беше във власта нищо не направи":

    А бе направи нещо за хората,ама с "умното" Киро и кокорчо и беше Бая трудно.... А иначе нагло излъга оръжията.....заглавието е вярно, разбира се статията няма да чета....

    Коментиран от #76

    18:17 14.09.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Артилерист

    13 9 Отговор
    Приватизаторката Нинова и червената мафия зад нея съсипаха БСП. Нинова е озверяла срещу Радев и правителството му защото ще се прави ревизия на ограбването на държавата от атлантическите правителства, а Нинова се е уреждала в почти всички от тях...

    18:18 14.09.2026

  • 35 Джакпот

    14 3 Отговор

    До коментар #2 от "Мунчо и компания":

    С камъни се запасяваме. И стояги...

    18:18 14.09.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 тъй ли...

    10 9 Отговор
    Не мога да й търпя мазнишката м0тра.

    18:18 14.09.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 ха ха

    6 1 Отговор

    До коментар #28 от "Кабакрадев":

    Няма кой да го чака толкова време...

    18:20 14.09.2026

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Не им трябва

    3 2 Отговор

    До коментар #27 от "Ще усетят гнева на хората":

    Гнева на хората, но може да усетят пасивността им.

    Коментиран от #62, #100

    18:20 14.09.2026

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Откакто изпадна от далаверата

    14 6 Отговор
    Тази лелка стана много социални ,

    18:20 14.09.2026

  • 47 Че тези същите всички

    6 0 Отговор

    До коментар #8 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":

    Да в инициативния комитет на Йотова и близки до Радев

    18:21 14.09.2026

  • 48 Най много ме дразни новия предмет

    12 0 Отговор
    Защото зад някакви си добродетели се крие въвеждане на ислям в българските училища. Защо започват етническо деление и насаждане на ислям в училищата. Нима не знаят че ДПС държи под контрол регионите и ще стане насилствена ислямизация. Боже Господи спри това безумие.

    Коментиран от #53

    18:21 14.09.2026

  • 49 Ай стига,ма

    12 7 Отговор
    Какво дуднеш едно и също, ти какво направи? Аааа да сетих се, разглоби цяла партия, изнесе сумата и оръжие за осрайна, напълни мишата си торбичка,и сега се загрижи за бедните. Сития на гладния не вярва.

    18:22 14.09.2026

  • 50 Всичко което става в България е

    13 2 Отговор
    Турцизация Ислямизация и украинизация но това повече не може.

    18:22 14.09.2026

  • 51 Госあ

    8 7 Отговор
    докога ше я показвате тая крадлива кокошка? Правилно Станишев я уволни за некадърност от поста и навремето.

    18:23 14.09.2026

  • 52 ТаА пА...!

    10 6 Отговор
    Не можа да преглътне истината,че вече е ,,аут"-отвсякъде...!

    18:23 14.09.2026

  • 53 Факт

    6 2 Отговор

    До коментар #48 от "Най много ме дразни новия предмет":

    Напротив - знаят и точно това целят.

    Коментиран от #54

    18:23 14.09.2026

  • 54 Имам чувството

    7 1 Отговор

    До коментар #53 от "Факт":

    че тебе те устройва турчилянец ли си защо говориш с примирение

    18:25 14.09.2026

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 56 Абе ей

    8 6 Отговор
    Айде млъкни бе вече си никой...

    18:25 14.09.2026

  • 57 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 58 Лицемерието на една бивша комуняга

    8 5 Отговор
    Издържана от фирмите на мъжа си, който плаща за всичко, дори за появата и на този сайт. Трудно е да се повярва, че един човек, който никога не е живял в лишения ще се загрижи за бедните. Кой ще повярва на тези послания? Празни думи на човек, който не може да се примири с това, че лъжите му вече не минават. Комунизмът си отиде, спете спокойно деца.

    18:25 14.09.2026

  • 59 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 60 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 61 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 62 Това само

    8 0 Отговор

    До коментар #44 от "Не им трябва":

    ще им помогне да се самоизберат. Само тоягите....

    18:26 14.09.2026

  • 63 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 64 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 65 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 66 Това триене е

    5 0 Отговор

    До коментар #61 от "Егатии":

    По заповед на щуката. Прави сметка.

    18:28 14.09.2026

  • 67 Нищо не е направила за хората

    9 6 Отговор
    "умното Киро" и даде превилегия да се разпорежда свободно в нейния ресор, а "Кокорчо" и финансира социалната програма. Освен това тя се провали на изборите и "нейните я търсеха да я бият". Така че тая куха лейка на "умното Киро и на кокор" трябва метани да прави. Вместо това тя непрекъснато се самоизтъква. Гьонсурат!

    18:29 14.09.2026

  • 68 Дъглас

    9 7 Отговор
    НЯМАШ МОРАЛНОТО ПРАВО ДА ДАВАШ АКЪЛ И ДА ГОВОРИШ

    18:33 14.09.2026

  • 69 Шорт

    7 8 Отговор
    Тая прилича на Лама или петроханец!!

    18:33 14.09.2026

  • 70 Ний ша Ва упрайм

    7 5 Отговор
    тая буля не спря да съска и плюе! Цяла партия по тур чи

    18:35 14.09.2026

  • 71 Край

    5 8 Отговор
    А пък Факти се гаврят с нас като слагат тази нагла муцуна

    18:35 14.09.2026

  • 72 А защо

    5 3 Отговор
    над 30 г след комунистическият режим съществува такова съсловие другарко Нинова? Не е ли демокрацията рая след ада или за българите е точно обратното?

    Коментиран от #78, #87

    18:39 14.09.2026

  • 73 Айде бе

    4 6 Отговор
    А Нинова се изгаври с БСП и го превърна в махленска партия. Това ѝ беше всъщност целта.!
    Дойде специално от СДС, за да унищожи БСП в съдружие с мутрата Борисов като през цялото време разиграваха театър.
    Мутрата от СИК онзи ден до го каза - създадох Герб за да победя комунистите и да ги унищожа
    ...., за което му беше добре платено с нашите откраднати милиарди , а ЕС се правеше на сляп.

    Нинова също стои в основата на всички злини от прехода, но слава богу е вече част от историята.

    18:39 14.09.2026

  • 74 ИСТИНАТА

    8 3 Отговор

    До коментар #2 от "Мунчо и компания":

    Убийството на Околчица на Калушев и другите двама е инсценирано!
    Калушев също е убит на хижа Петрохан!

    По права линия, от хижа Петрохан до Околчица, разстоянието е около 36 км в източна посока през ридовете на Западна Стара планина и Врачанския Балкан.
    С кемпера по асфалтовите пътища през проходите и заобиколките през селата
    (например през Дружево, Миланово и хижа Пършевица) пътят е значително по-дълъг — над 45–50 километра, в зависимост от точно избраният маршрут
    Кемперът не е летял по въздуха, нали?
    Защо не се покажат записите на камерите по пътя?
    И да се докаже от международна експертиза
    дали не са манипулирани от службите!

    Коментиран от #77, #86

    18:44 14.09.2026

  • 75 Браво Нинова

    5 4 Отговор
    но се усети,като ти взеха партията и я изхвърлиха от парламента!

    18:45 14.09.2026

  • 76 Мериленд

    3 5 Отговор

    До коментар #29 от "Европеец":

    Кой реално вдигна пенсиите, детските, плащанията за майчивство и бюджетния дефицит остана 3 процента -ППДБ

    18:45 14.09.2026

  • 77 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 78 Къде

    5 4 Отговор

    До коментар #72 от "А защо":

    няма бедни?Обикновено,мързеливи!

    Коментиран от #98

    18:48 14.09.2026

  • 79 Нали ти си богата?!

    5 4 Отговор
    Но при опразнена хазна, и магьосник да дойде, трудно ще възстанови разрухата след 1989 г.

    Коментиран от #88

    18:49 14.09.2026

  • 80 РумбуРаг

    4 1 Отговор
    хак да му е на ганчо

    18:49 14.09.2026

  • 81 Бедни са

    3 4 Отговор
    които чакат на държавата!

    18:50 14.09.2026

  • 82 кури

    4 5 Отговор
    техноимпекс КОГА???

    18:52 14.09.2026

  • 83 Природен закон

    7 0 Отговор
    Бедните докато не се научат да гладуват за умни хора а избират прости и често неуки хора ще страдат.

    Коментиран от #89

    18:53 14.09.2026

  • 84 Да се вдигнат

    2 2 Отговор
    ставките за коментар !Стачка!

    18:54 14.09.2026

  • 85 Е то ясно

    2 0 Отговор
    няма да се гаври със себеподобни като тебе

    18:55 14.09.2026

  • 86 Темата за Петрохан е за

    6 1 Отговор

    До коментар #74 от "ИСТИНАТА":

    Отвличане на вниманието на електората от други теми като например темата за помилваните наркотрафиканти или темата за първия учебен ден или за украйна.

    18:55 14.09.2026

  • 87 Защо

    3 1 Отговор

    До коментар #72 от "А защо":

    небето е синьо?Защо тревата е зелена?Защо....защо..

    18:55 14.09.2026

  • 88 Мунчо

    4 1 Отговор

    До коментар #79 от "Нали ти си богата?!":

    хазната се пълни и празни ежедневно,чрез бюджет ,година за година!

    18:58 14.09.2026

  • 89 Проблема е Че !

    1 1 Отговор

    До коментар #83 от "Природен закон":

    На хоризонта !

    Такива Няма !

    И Става !

    От Трън !

    Та на Глог !

    Коментиран от #90

    19:06 14.09.2026

  • 90 Просто Се Кара !

    1 1 Отговор

    До коментар #89 от "Проблема е Че !":

    По !

    Домовата Книга !

    19:07 14.09.2026

  • 91 Анонимен

    0 0 Отговор

    До коментар #28 от "Кабакрадев":

    Нима?

    19:09 14.09.2026

  • 92 Бай онзи

    0 1 Отговор
    Трудов стаж,43 г.( от тях 8 г.втора категория) -пенсия 448€.С 5 евро съм над линията на бедност.Млади хора,не стойте в тази територия. Не чакайте пенсия.Търсете си бъдеще другаде по света.Тук не мислят за обикновените хора( матрял).

    19:13 14.09.2026

  • 93 оня с коня

    4 1 Отговор
    Нинова може да е всякаква,но в случая говори Неща които Мнозинството от Народа започна да ги изпитва на Гърба си,а това е само Увертюра към реалната Катастрофална ситуация която ще настъпи около и След НГ.И ако засега Краката на Радев само се клатят,то Правителството му буквално ще бъде ИЗДУХАНО С 200 от същата Лавина Избиратели които го качиха на Премиерския Трон.Тогава и ще стане дали ГЕРБ е пред разпад или Борисов ще се окаже ЕДИНСТВЕНИЯТ Спасителен пояс за Държавата ни.

    Коментиран от #97

    19:15 14.09.2026

  • 94 Госあ

    2 1 Отговор
    След като станишко и би шута от фотьойла в Министерството, тая не го пускаше в листите за евродепутати от бспто, въпреки че беше лидер на ПЕС 😆😆😆 толко е проста, бате! Обиколи да се накълве насекъде, първо с црън Ваньо ликвидирраше и приватизираше, после се докопа до председателското място в БСП да праи коалиции с петроханци да управлява, мислеше че и за Радев ще се закачи, ама получи шут! много беше пробивна крушувската! проби и бспто

    Коментиран от #96

    19:15 14.09.2026

  • 95 СТИГА КВАКА

    0 0 Отговор
    ПРАВИ НЕЩО АКО МОЖЕШ . ГЪРМИШ САМО ВЪВ ВЪЗДУХА.

    19:18 14.09.2026

  • 96 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 97 Госあ

    2 2 Отговор

    До коментар #93 от "оня с коня":

    Абе човек, държавата е издънена тотално! Кризата е световна с горивата и войните! Даже в Китай се усеща повишаване на цените. А тая еврозона беше похлупак на всичко! Какво очакваш? Дано успеят някакви инвестиции в индустрия да привлекат, въпреки че с това евро нещата са още по безнадежни, с разгембена енергетика - петроханци и таа прекратиха договорите с Русия и ни оставиха без газ, въртят пинизи с атомната енергетика... и като капак - разбитите ни школи... за земеделието и храните, не знам... пак квоти и убийствени регулации от ес, няма пари за подпомагане, а и да има, има квоти и регулации! Майка плаче, разбираш ли!?

    19:24 14.09.2026

  • 98 Една българка

    0 2 Отговор

    До коментар #78 от "Къде":

    Много ти знае устата на тебе, но кадърен ли си не се знае.

    Коментиран от #99

    19:26 14.09.2026

  • 99 На легло

    0 0 Отговор

    До коментар #98 от "Една българка":

    ли работиш?

    19:32 14.09.2026

  • 100 На изборите за президент

    0 0 Отговор

    До коментар #44 от "Не им трябва":

    Ще се усети пасивността на хората. Много от нас за сега нямат разумен избор. Но не гласувам за никой също може да се окаже избор до някъде. ...

    19:44 14.09.2026

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