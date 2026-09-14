Нинова: Правителството се изгаври с най-бедните. За пореден път

Правителството се изгаври с най-бедните. За пореден път. Похвалиха се, че увеличават линията на бедност за 2027г. с цели 52 евро. и тя става 443 евро. Според Евростат, в България под линията на бедност за 2026г, живеят 1 369 000 души. Кажете не са ли нагли прогресистите? При този скок на цените на всички стоки и услуги. При това, че си увеличиха заплатите и те са десетки хиляди евро. Гласуваха най- антисоциалния бюджет. Увеличиха с десетки милиони парите по старите корупционни договори, които уж щяха да разследват и прекратяват.
Това публикува на страницата си във фейсбук лидерът на "Непокорна България" Корнелия Нинова. Ето и още от нейния коментар:
400 млн. евро само в отбраната за проекти без проектна готовност. А за бедните хора им се откъснали 93 млн. от сърцето и нагло се хвалят с това. От линията на бедност зависят парите за обезщетения при бедствия и аварии. Според тази линия се плащат средства за отопление на бедни. Редица плащания по закона за закрила на детето са вързани към тази сума. От първия ден до днес, управляващите доказват всеки ден, че са лишени от човечност, хуманност, емпатия и социална чувствителност. Това е най- антисоциалното правителство. И както са го подкарали, вече съм сигурна, че съвсем скоро ще усетят гнева на хората.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Тая като беше във власта нищо не направи
Изтърва кокало
Коментиран от #29
18:03 14.09.2026
2 Мунчо и компания
Коментиран от #35, #74
18:06 14.09.2026
3 Кина
Коментиран от #14
18:09 14.09.2026
4 По-добре разкажи
18:10 14.09.2026
5 Факт
18:10 14.09.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
......
КОГА РАДЕВ СТАНЕ ТОЛКОВА БОГАТ КОЛКОТО
ЧЕРВЕНИТЕ ТИ ДРУГАРИ ПЪРВАНОВ, ДОБРЕВ, СТАНИШЕВ, ГЕРГОВ , ЛЕЧЕВА, ЕВГЕНИЙ УЗУНОВ ОТ ДКМС , СЕРБЕЗОВА И Т.Н.
.....
ТОГАВА МОЖЕШ ДА МУ СКАЧАШ :)
Коментиран от #47
18:12 14.09.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Ганчев
18:13 14.09.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Надарено магаре
До коментар #3 от "Кина":ТЕЛЕВИЗИИТЕ УМИРАТ НЕ ЗАЩОТО ИСТИНАТА УМРЯ А ЗАЩОТО СТАРИЯ МОДЕЛ НА РЕКЛАМА И ЛИНЕЙНО ГЛЕДАНЕ СЕ СЧУПИ ЗАВИНАГИ И ЕТО ТИ ГОЛИТЕ ФАКТИ ЗА 2026 ГОДИНА КОИТО ДОКАЗВАТ ЧЕ СИСТЕМАТА СЕ РАЗПАДА ОТВЪТРЕ БЕЗ ДА ИМА НУЖДА ОТ ГЕРОИ КАТО ТЕБ ЗАЩОТО ПАРИТЕ ОТИДОХА В GOOGLE И TIKTOK А НЕ В ТЕЛЕВИЗИЯТА КАТО ГЕРМАНСКИЯ CHANNEL 21 СПРЯЛ НА 31 МАЙ 2026 СЛЕД 17 ГОДИНИ И 166 СЪКРАТЕНИ РАБОТНИ МЕСТА И ФРЕНСКИЯ WÉO КОЙТО СЛЕД 17 ГОДИНИ ИЗЛЪЧВАНЕ ОБЯВИ ФАЛИТ ЗАЩОТО 50% ОТ БЮДЖЕТА МУ ИДВАШЕ ОТ ПУБЛИЧНИ ПАРИ А ДРУГИТЕ 50% ОТ РЕКЛАМА КОЯТО ИЗЧЕЗНА КЪМ GAFAM АВСТРИЙСКИЯ STREAMVIEW КОЙТО РАЗПРОСТРАНЯВАШЕ THOMSON И NOKIA В ЕВРОПА ФАЛИРА С 36.6 МИЛИОНА ЕВРО ДЪЛГ ЗАЩОТО КИТАЙСКИЯТ ДОСТАВЧИК СПРЯ ДА ДОСТАВЯ А НОВИ ИНВЕСТИТОРИ НЕ СЕ НАМЕРИХА РУСКИЯТ КВАНТ ЕДИНСТВЕНАТА РУСКА МАРКА ТЕЛЕВИЗОРИ ФАЛИРА ЗАЩОТО ПРИХОДИТЕ СЕ СРИНАХА 100 ПЪТИ ЗА ЕДНА ГОДИНА А В САЩ ЗА 5 ГОДИНИ СА ЗАТВОРЕНИ 14 КАБЕЛНИ МРЕЖИ ВКЛЮЧИТЕЛНО NBCSN OLYMPIC CHANNEL G4 PAC-12 NETWORK И UNIVERSAL KIDS ЗАЩОТО КОРД КЪТИНГА УБИ ЛИНЕЙНАТА ТЕЛЕВИЗИЯ И ЗНАЕШ ЛИ КАКВО Е ОБЩОТО МЕЖДУ ВСИЧКИ ТЯХ ЧЕ НИКОЙ НЕ Е ФАЛИРАЛ ЗАЩОТО Е КАЗВАЛ ИСТИНАТА АМИ ЗАЩОТО Е СПРЯЛ ДА ПЕЧЕЛИ ОТ ЛЪЖИ И ЕТО ТИ ГО МЪЖКИЯ КОМЕНТАР БЕЗ РАЗСТОЯНИЕ И С ФАКТИ КОИТО НЕ МОГАТ ДА СЕ ОСПОРЯТ ЗАЩОТО ТОВА НЕ Е ЦЕНЗУРА ТОВА Е ИКОНОМИКА А ТИ СИ ОВЧАРЯТ КОЙТО ВИЖДА ЧЕ СТАДОТО БЯГА ОТ ЕКРАНА И ОТИВА ТАМ КЪДЕТО НЯМА РЕКЛАМА И ЦЕНЗУРА.
18:13 14.09.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 за протокола
За Йотова многозначително казва, че не може да я разпознае.
18:14 14.09.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Тодар Живков
18:16 14.09.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Ще усетят гнева на хората
Коментиран от #44
18:16 14.09.2026
28 Кабакрадев
Коментиран от #42, #91
18:16 14.09.2026
29 Европеец
До коментар #1 от "Тая като беше във власта нищо не направи":А бе направи нещо за хората,ама с "умното" Киро и кокорчо и беше Бая трудно.... А иначе нагло излъга оръжията.....заглавието е вярно, разбира се статията няма да чета....
Коментиран от #76
18:17 14.09.2026
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Артилерист
18:18 14.09.2026
35 Джакпот
До коментар #2 от "Мунчо и компания":С камъни се запасяваме. И стояги...
18:18 14.09.2026
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 тъй ли...
18:18 14.09.2026
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 Този коментар е премахнат от модератор.
42 ха ха
До коментар #28 от "Кабакрадев":Няма кой да го чака толкова време...
18:20 14.09.2026
43 Този коментар е премахнат от модератор.
44 Не им трябва
До коментар #27 от "Ще усетят гнева на хората":Гнева на хората, но може да усетят пасивността им.
Коментиран от #62, #100
18:20 14.09.2026
45 Този коментар е премахнат от модератор.
46 Откакто изпадна от далаверата
18:20 14.09.2026
47 Че тези същите всички
До коментар #8 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":Да в инициативния комитет на Йотова и близки до Радев
18:21 14.09.2026
48 Най много ме дразни новия предмет
Коментиран от #53
18:21 14.09.2026
49 Ай стига,ма
18:22 14.09.2026
50 Всичко което става в България е
18:22 14.09.2026
51 Госあ
18:23 14.09.2026
52 ТаА пА...!
18:23 14.09.2026
53 Факт
До коментар #48 от "Най много ме дразни новия предмет":Напротив - знаят и точно това целят.
Коментиран от #54
18:23 14.09.2026
54 Имам чувството
До коментар #53 от "Факт":че тебе те устройва турчилянец ли си защо говориш с примирение
18:25 14.09.2026
55 Този коментар е премахнат от модератор.
56 Абе ей
18:25 14.09.2026
57 Този коментар е премахнат от модератор.
58 Лицемерието на една бивша комуняга
18:25 14.09.2026
59 Този коментар е премахнат от модератор.
60 Този коментар е премахнат от модератор.
61 Този коментар е премахнат от модератор.
62 Това само
До коментар #44 от "Не им трябва":ще им помогне да се самоизберат. Само тоягите....
18:26 14.09.2026
63 Този коментар е премахнат от модератор.
64 Този коментар е премахнат от модератор.
65 Този коментар е премахнат от модератор.
66 Това триене е
До коментар #61 от "Егатии":По заповед на щуката. Прави сметка.
18:28 14.09.2026
67 Нищо не е направила за хората
18:29 14.09.2026
68 Дъглас
18:33 14.09.2026
69 Шорт
18:33 14.09.2026
70 Ний ша Ва упрайм
18:35 14.09.2026
71 Край
18:35 14.09.2026
72 А защо
Коментиран от #78, #87
18:39 14.09.2026
73 Айде бе
Дойде специално от СДС, за да унищожи БСП в съдружие с мутрата Борисов като през цялото време разиграваха театър.
Мутрата от СИК онзи ден до го каза - създадох Герб за да победя комунистите и да ги унищожа
...., за което му беше добре платено с нашите откраднати милиарди , а ЕС се правеше на сляп.
Нинова също стои в основата на всички злини от прехода, но слава богу е вече част от историята.
18:39 14.09.2026
74 ИСТИНАТА
До коментар #2 от "Мунчо и компания":Убийството на Околчица на Калушев и другите двама е инсценирано!
Калушев също е убит на хижа Петрохан!
По права линия, от хижа Петрохан до Околчица, разстоянието е около 36 км в източна посока през ридовете на Западна Стара планина и Врачанския Балкан.
С кемпера по асфалтовите пътища през проходите и заобиколките през селата
(например през Дружево, Миланово и хижа Пършевица) пътят е значително по-дълъг — над 45–50 километра, в зависимост от точно избраният маршрут
Кемперът не е летял по въздуха, нали?
Защо не се покажат записите на камерите по пътя?
И да се докаже от международна експертиза
дали не са манипулирани от службите!
Коментиран от #77, #86
18:44 14.09.2026
75 Браво Нинова
18:45 14.09.2026
76 Мериленд
До коментар #29 от "Европеец":Кой реално вдигна пенсиите, детските, плащанията за майчивство и бюджетния дефицит остана 3 процента -ППДБ
18:45 14.09.2026
77 Този коментар е премахнат от модератор.
78 Къде
До коментар #72 от "А защо":няма бедни?Обикновено,мързеливи!
Коментиран от #98
18:48 14.09.2026
79 Нали ти си богата?!
Коментиран от #88
18:49 14.09.2026
80 РумбуРаг
18:49 14.09.2026
81 Бедни са
18:50 14.09.2026
82 кури
18:52 14.09.2026
83 Природен закон
Коментиран от #89
18:53 14.09.2026
84 Да се вдигнат
18:54 14.09.2026
85 Е то ясно
18:55 14.09.2026
86 Темата за Петрохан е за
До коментар #74 от "ИСТИНАТА":Отвличане на вниманието на електората от други теми като например темата за помилваните наркотрафиканти или темата за първия учебен ден или за украйна.
18:55 14.09.2026
87 Защо
До коментар #72 от "А защо":небето е синьо?Защо тревата е зелена?Защо....защо..
18:55 14.09.2026
88 Мунчо
До коментар #79 от "Нали ти си богата?!":хазната се пълни и празни ежедневно,чрез бюджет ,година за година!
18:58 14.09.2026
89 Проблема е Че !
До коментар #83 от "Природен закон":На хоризонта !
Такива Няма !
И Става !
От Трън !
Та на Глог !
Коментиран от #90
19:06 14.09.2026
90 Просто Се Кара !
До коментар #89 от "Проблема е Че !":По !
Домовата Книга !
19:07 14.09.2026
91 Анонимен
До коментар #28 от "Кабакрадев":Нима?
19:09 14.09.2026
92 Бай онзи
19:13 14.09.2026
93 оня с коня
Коментиран от #97
19:15 14.09.2026
94 Госあ
Коментиран от #96
19:15 14.09.2026
95 СТИГА КВАКА
19:18 14.09.2026
96 Този коментар е премахнат от модератор.
97 Госあ
До коментар #93 от "оня с коня":Абе човек, държавата е издънена тотално! Кризата е световна с горивата и войните! Даже в Китай се усеща повишаване на цените. А тая еврозона беше похлупак на всичко! Какво очакваш? Дано успеят някакви инвестиции в индустрия да привлекат, въпреки че с това евро нещата са още по безнадежни, с разгембена енергетика - петроханци и таа прекратиха договорите с Русия и ни оставиха без газ, въртят пинизи с атомната енергетика... и като капак - разбитите ни школи... за земеделието и храните, не знам... пак квоти и убийствени регулации от ес, няма пари за подпомагане, а и да има, има квоти и регулации! Майка плаче, разбираш ли!?
19:24 14.09.2026
98 Една българка
До коментар #78 от "Къде":Много ти знае устата на тебе, но кадърен ли си не се знае.
Коментиран от #99
19:26 14.09.2026
99 На легло
До коментар #98 от "Една българка":ли работиш?
19:32 14.09.2026
100 На изборите за президент
До коментар #44 от "Не им трябва":Ще се усети пасивността на хората. Много от нас за сега нямат разумен избор. Но не гласувам за никой също може да се окаже избор до някъде. ...
19:44 14.09.2026