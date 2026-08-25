Избират трасето на магистралата Русе - Кърджали

Трасето на бъдещата автомагистрала между Русе и Кърджали трябва да бъде окончателно избрано до края на ноември тази година, съобщават от БТА. Новият инфраструктурен проект се очаква да реши дългогодишния проблем с тежкия трафик в родопския град, като осигури необходимия околовръстен път и насочи транзитните автомобили директно към граничния пункт "Маказа".

По време на работна среща с министъра на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков, областният управител на Кърджали Бисер Николов е получил уверение за ускоряване на процедурите. Държавата обмисля привличането на концесионер като най-удачен вариант за реализацията на мащабния обект, който ще получи статут на приоритетен.

Бисер Николов: "Трябва да се уточни трасето. До края на ноември министърът каза, че по всяка вероятност това ще бъде уточнено как да стане и оттам нататък да се избере концесионер като най-добър вариант за момента"

Предварителните планове предвиждат реалното изграждане на автомагистралата Русе - Маказа да започне през месец ноември 2027 година. По думите на областния управител това ще гарантира така желания околовръстен път на Кърджали, което сериозно ще облекчи транспортната мрежа в региона. До старта на същинското строителство обаче, местната власт ще търси спешни краткосрочни решения за натовареното движение.

Заради засиления пътникопоток към Гърция, улиците в родопския град поемат огромен брой транзитно преминаващи автомобили. Въпреки перспективата за нова магистрала, областната администрация продължава междуведомствените разговори с различни институции. Основната цел на тези срещи е намирането на бърз и ефективен вариант, който да поеме натоварването до пълното завършване на новото пътно трасе.