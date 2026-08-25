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Избират трасето на магистралата Русе - Кърджали

Избират трасето на магистралата Русе - Кърджали

25 Август, 2026 20:05 1 207 35

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  • кърджали

Новият инфраструктурен проект се очаква да реши дългогодишния проблем с тежкия трафик в родопския град

Избират трасето на магистралата Русе - Кърджали - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Трасето на бъдещата автомагистрала между Русе и Кърджали трябва да бъде окончателно избрано до края на ноември тази година, съобщават от БТА. Новият инфраструктурен проект се очаква да реши дългогодишния проблем с тежкия трафик в родопския град, като осигури необходимия околовръстен път и насочи транзитните автомобили директно към граничния пункт "Маказа".

По време на работна среща с министъра на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков, областният управител на Кърджали Бисер Николов е получил уверение за ускоряване на процедурите. Държавата обмисля привличането на концесионер като най-удачен вариант за реализацията на мащабния обект, който ще получи статут на приоритетен.

Бисер Николов: "Трябва да се уточни трасето. До края на ноември министърът каза, че по всяка вероятност това ще бъде уточнено как да стане и оттам нататък да се избере концесионер като най-добър вариант за момента"

Предварителните планове предвиждат реалното изграждане на автомагистралата Русе - Маказа да започне през месец ноември 2027 година. По думите на областния управител това ще гарантира така желания околовръстен път на Кърджали, което сериозно ще облекчи транспортната мрежа в региона. До старта на същинското строителство обаче, местната власт ще търси спешни краткосрочни решения за натовареното движение.

Заради засиления пътникопоток към Гърция, улиците в родопския град поемат огромен брой транзитно преминаващи автомобили. Въпреки перспективата за нова магистрала, областната администрация продължава междуведомствените разговори с различни институции. Основната цел на тези срещи е намирането на бърз и ефективен вариант, който да поеме натоварването до пълното завършване на новото пътно трасе.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Гробар

    9 0 Отговор
    Още един проект на Султана. Турция е наш естествен съюзник. Затова Чорапа работи усилено по интеграцията.

    Коментиран от #11

    20:10 25.08.2026

  • 2 Каспичан - Багдад

    13 2 Отговор
    е с малко по-добри перспективи .

    20:11 25.08.2026

  • 3 стига вицове

    14 5 Отговор
    Айде първо да направим една свястна магистрала, да довършим Хемус, да направим някой и друг тунел под Стара планина, да направим магистралата към Кулата, да вземем да завършим вдички недовършени ремонти на ремонта, най-важноно, да срожим маркировка по пътищата, пък после да разтягаме локуми за още магистрали!

    20:11 25.08.2026

  • 4 Магистрала- Блок70

    9 0 Отговор
    Очаквайте скоро !

    20:18 25.08.2026

  • 5 редник

    4 1 Отговор
    Хм, Мара сигурно си мисли, че на снимката е магистрала?!...

    Дали при проектирането на тази най-нова магистрала е възможно да се предвидят три ленти + аварийна в посока...

    Коментиран от #19

    20:19 25.08.2026

  • 6 Реалист

    3 8 Отговор
    Това което Демокрация построи, Бай Тошо не може да го начертае дори на салфетка.

    Коментиран от #12, #18, #21

    20:21 25.08.2026

  • 7 червен мунчо

    7 3 Отговор
    и капестият ГЪЛЪБ ,да ни обяснят фокуса при 120 за барел дизела беше 1.70 а сега при 90 долара за барел дизела е 1.80 и не да се оправдават с еврото евро има и в в гърция и то много отдавна но нямат такива факири крадци и измамници!!!

    Коментиран от #13

    20:22 25.08.2026

  • 8 Радостна вест

    5 3 Отговор
    Днес е радостен ден за цяла България. Преди 21 години благороден и богословен изстрел , благородно ни спаси от младия живот на Жоро Илиев - безусловен, карач на жените на всички които ми се подчиняваха. който може да бъде поставен заедно с Бай Ганьо, Ал Капоне и останалите мафиоти от Гомора. България те помни, помни и злото което причини, и никога няма да забрави!

    20:23 25.08.2026

  • 9 Питанка

    3 0 Отговор
    Турските "парабащители " ли ще я правят, или нашите на куково лято ?!

    20:25 25.08.2026

  • 10 За икономии

    2 0 Отговор
    и по-пряк път ще я прекарат през Видин

    20:26 25.08.2026

  • 11 Както знаем

    5 0 Отговор

    До коментар #1 от "Гробар":

    Ганьо строи магистралите си 50+ години. Ти какво предлагаш?

    20:26 25.08.2026

  • 12 олиго май френд

    4 7 Отговор

    До коментар #6 от "Реалист":

    През комунизма са се откривали средно по един цех или завод всеки месец за 45г комунизъм. И то не само в няколко големи градове, а дори и по слецата. От бедна аграрна държава, комунистите са я развили индустриално. Само един пример, щото колкото и да се дадат, нищо няма влезе в кухата ти глава, понеже никога нищо не си работил: вместо да изнасяме медна руда, сме я преработвали на проводници и сме изнасяли всякакви видове електродвигатели. Да, не всичко, взето като решения, е било смислено, наприрем да се забрани всякаква частна инициатива и дори фризьорски салон или гараж да не може да си отвориш, но цялостното планиране за посоката на развитие, е било на ниво. За разлика от инерцията, по която се носим през демокрацията.

    Коментиран от #15, #16, #17, #22

    20:30 25.08.2026

  • 13 саше, сашееее, много си

    0 0 Отговор

    До коментар #7 от "червен мунчо":

    В момента в Тайланд плащат по 200 долара за барел. Цените, които виждаш, са за бъдещи доставки. На танкера му отнема около месец да го напълнят и да разтовари в Европа, а после, докато се преработи тоя петрол и стигне до бензиностанциите, минава поне още месец. Ако от сега нататък се оправи положението с Ормузкия проток, към Нова година ще се нормализират нещата.

    Коментиран от #20

    20:34 25.08.2026

  • 14 ЧУВАЛИ ЩЕ ИМА ЗА ШИШИ И ТИКВУН

    2 1 Отговор
    Ще падне яко крадене

    20:35 25.08.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Дичо

    1 0 Отговор

    До коментар #6 от "Реалист":

    Голям виц каза.

    20:46 25.08.2026

  • 19 Аз.....

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "редник":

    На ниво ИП може и 5 ленти да Ви проектират и обещаят.
    При строеж 2 ленти /скоростен път /!🤣🤣🤣🤣🤣

    20:57 25.08.2026

  • 20 Джонг Бре

    0 1 Отговор

    До коментар #13 от "саше, сашееее, много си":

    Дрън дрън! Човека е прав, а твоите лакърдии са за глупаци. Цените на горивата са да занулят такива като тебе и мене

    21:00 25.08.2026

  • 21 Тик-Ток

    4 0 Отговор

    До коментар #6 от "Реалист":

    Много вярно е забелязал Реалиста че това което демокрацията построи в България се побира на една салфетка,а това което комунистите построиха няма да стигнат и 10000000000 тома

    Коментиран от #23

    21:02 25.08.2026

  • 22 Мани Мани !

    1 1 Отговор

    До коментар #12 от "олиго май френд":

    И кой ти попречи да си индустриална държава И ДНЕС ?! От 80 години същите Мародери, барабар с децата и внуците си деребействат в България. Дано някой да придаде Европейски вид на заприличалите на гробници пътища ! Пък след това можем да усъвършенстваме чушкопека...

    Коментиран от #24

    21:12 25.08.2026

  • 23 Реалист

    1 0 Отговор

    До коментар #21 от "Тик-Ток":

    Какво ви построи Циганина Тошо? Една магистрала построи ли? Една метро построи ли? Настроиха най-евтиното жилищно строителство - панелки.

    Тошо дори едно метро на салфетка не можа да нарисува!

    Коментиран от #25

    21:14 25.08.2026

  • 24 Тик-Ток

    3 1 Отговор

    До коментар #22 от "Мани Мани !":

    България е колония и господарите не позволяват на колониите никакво индустриално развитие ,единствената роля на колонията е само донор на ресурси и роби

    21:15 25.08.2026

  • 25 Тик-Ток

    3 2 Отговор

    До коментар #23 от "Реалист":

    Ако не беше Бай Тошо още щяхте да ходите с цървулите и живеете по колибите ,и забрави за ток и вода ,при Бай Тошо България беше световен фактор и имаше респект навсякъде по света,за разлика от сега където ни подритват като крастави кучета навсякъде

    Коментиран от #28, #29

    21:19 25.08.2026

  • 26 Много приказки само

    1 0 Отговор
    Отчуждавянето на имотите ще трае 10 години
    Нашите хора ще продадат шшна държавата парцели на безбожни цени
    Тая игра язнаем

    21:21 25.08.2026

  • 27 Ха ха ха

    1 1 Отговор
    Никои не вярва .
    Само реклама
    България няма пари за пенсии и заплати та за магистрала ли

    21:25 25.08.2026

  • 28 Реалист

    2 1 Отговор

    До коментар #25 от "Тик-Ток":

    А Швейцария и Финландия как ли са станали такива като картички без да си имат Бай Тошо?

    Защо паляци, които са родени след 2000-та година ми обяснявате, какво било при Бай Тошо!

    Ако СССР и соцът бяха толкова велики, сега цял свят щеше да е СССР и соц, а не САЩ.

    Соца умря за една нощ, защото беше умряла работа - мизерия и бедност

    Коментиран от #30, #32

    21:28 25.08.2026

  • 29 Селянин

    2 1 Отговор

    До коментар #25 от "Тик-Ток":

    В нащо село Бай Тошо нито канализация построи, нито асфалт положи. В другото село - селяните сами след работа на полето са копали да си прокарат вода и канализация с подръчни средства.

    Единственото което Бай Тошо построи бяха панелки с цепки, запушвани с вестник Работническо дело.

    Коментиран от #31

    21:31 25.08.2026

  • 30 Тик-Ток

    2 1 Отговор

    До коментар #28 от "Реалист":

    Сащ и запада -фалшива икономика,стотици трилиони дългове ,като фалират дори и в кофите за боклук няма да има нищо за ядене

    Коментиран от #34

    21:34 25.08.2026

  • 31 Тик-Ток

    1 1 Отговор

    До коментар #29 от "Селянин":

    Бай Тошо построи ядрена и космическа държава,а сега произвеждаме само цървули

    21:36 25.08.2026

  • 32 Защото са неутрални

    0 0 Отговор

    До коментар #28 от "Реалист":

    държави! Или поне бяха. За да влезем в ЕС ни поставиха условия: реституция на земите, закриване на една камара производства, селското стопанство... Поискаха промени в образованието, медицинските и социалните услуги... Приватизацията.. Все условия да ни затрият като самостоятелна държава!

    21:44 25.08.2026

  • 33 Бай онзи

    0 0 Отговор
    Това няма да се случи в следващите 50 години!Автомагистрала Хемус е започната преди 55 год .И докъде е стигнала? Докато не спрат кражбите,нищо няма да тръгне!

    21:45 25.08.2026

  • 34 То и кофи

    0 0 Отговор

    До коментар #30 от "Тик-Ток":

    няма да са им останали.. Или ще са издадени за скрап или ако са ПВЦ ще са изгорени

    21:47 25.08.2026

  • 35 Сатана Z

    0 0 Отговор
    За къв КР е магистралата до Кържали? Този път дори не може да се изплати и след 100 години

    22:02 25.08.2026

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