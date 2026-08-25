Избират трасето на магистралата Русе - Кърджали

Трасето на бъдещата автомагистрала между Русе и Кърджали трябва да бъде окончателно избрано до края на ноември тази година, съобщават от БТА. Новият инфраструктурен проект се очаква да реши дългогодишния проблем с тежкия трафик в родопския град, като осигури необходимия околовръстен път и насочи транзитните автомобили директно към граничния пункт "Маказа".
По време на работна среща с министъра на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков, областният управител на Кърджали Бисер Николов е получил уверение за ускоряване на процедурите. Държавата обмисля привличането на концесионер като най-удачен вариант за реализацията на мащабния обект, който ще получи статут на приоритетен.
Бисер Николов: "Трябва да се уточни трасето. До края на ноември министърът каза, че по всяка вероятност това ще бъде уточнено как да стане и оттам нататък да се избере концесионер като най-добър вариант за момента"
Предварителните планове предвиждат реалното изграждане на автомагистралата Русе - Маказа да започне през месец ноември 2027 година. По думите на областния управител това ще гарантира така желания околовръстен път на Кърджали, което сериозно ще облекчи транспортната мрежа в региона. До старта на същинското строителство обаче, местната власт ще търси спешни краткосрочни решения за натовареното движение.
Заради засиления пътникопоток към Гърция, улиците в родопския град поемат огромен брой транзитно преминаващи автомобили. Въпреки перспективата за нова магистрала, областната администрация продължава междуведомствените разговори с различни институции. Основната цел на тези срещи е намирането на бърз и ефективен вариант, който да поеме натоварването до пълното завършване на новото пътно трасе.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Гробар
Коментиран от #11
20:10 25.08.2026
2 Каспичан - Багдад
20:11 25.08.2026
3 стига вицове
20:11 25.08.2026
4 Магистрала- Блок70
20:18 25.08.2026
5 редник
Дали при проектирането на тази най-нова магистрала е възможно да се предвидят три ленти + аварийна в посока...
Коментиран от #19
20:19 25.08.2026
6 Реалист
Коментиран от #12, #18, #21
20:21 25.08.2026
7 червен мунчо
Коментиран от #13
20:22 25.08.2026
8 Радостна вест
20:23 25.08.2026
9 Питанка
20:25 25.08.2026
10 За икономии
20:26 25.08.2026
11 Както знаем
До коментар #1 от "Гробар":Ганьо строи магистралите си 50+ години. Ти какво предлагаш?
20:26 25.08.2026
12 олиго май френд
До коментар #6 от "Реалист":През комунизма са се откривали средно по един цех или завод всеки месец за 45г комунизъм. И то не само в няколко големи градове, а дори и по слецата. От бедна аграрна държава, комунистите са я развили индустриално. Само един пример, щото колкото и да се дадат, нищо няма влезе в кухата ти глава, понеже никога нищо не си работил: вместо да изнасяме медна руда, сме я преработвали на проводници и сме изнасяли всякакви видове електродвигатели. Да, не всичко, взето като решения, е било смислено, наприрем да се забрани всякаква частна инициатива и дори фризьорски салон или гараж да не може да си отвориш, но цялостното планиране за посоката на развитие, е било на ниво. За разлика от инерцията, по която се носим през демокрацията.
Коментиран от #15, #16, #17, #22
20:30 25.08.2026
13 саше, сашееее, много си
До коментар #7 от "червен мунчо":В момента в Тайланд плащат по 200 долара за барел. Цените, които виждаш, са за бъдещи доставки. На танкера му отнема около месец да го напълнят и да разтовари в Европа, а после, докато се преработи тоя петрол и стигне до бензиностанциите, минава поне още месец. Ако от сега нататък се оправи положението с Ормузкия проток, към Нова година ще се нормализират нещата.
Коментиран от #20
20:34 25.08.2026
14 ЧУВАЛИ ЩЕ ИМА ЗА ШИШИ И ТИКВУН
20:35 25.08.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Дичо
До коментар #6 от "Реалист":Голям виц каза.
20:46 25.08.2026
19 Аз.....
До коментар #5 от "редник":На ниво ИП може и 5 ленти да Ви проектират и обещаят.
При строеж 2 ленти /скоростен път /!🤣🤣🤣🤣🤣
20:57 25.08.2026
20 Джонг Бре
До коментар #13 от "саше, сашееее, много си":Дрън дрън! Човека е прав, а твоите лакърдии са за глупаци. Цените на горивата са да занулят такива като тебе и мене
21:00 25.08.2026
21 Тик-Ток
До коментар #6 от "Реалист":Много вярно е забелязал Реалиста че това което демокрацията построи в България се побира на една салфетка,а това което комунистите построиха няма да стигнат и 10000000000 тома
Коментиран от #23
21:02 25.08.2026
22 Мани Мани !
До коментар #12 от "олиго май френд":И кой ти попречи да си индустриална държава И ДНЕС ?! От 80 години същите Мародери, барабар с децата и внуците си деребействат в България. Дано някой да придаде Европейски вид на заприличалите на гробници пътища ! Пък след това можем да усъвършенстваме чушкопека...
Коментиран от #24
21:12 25.08.2026
23 Реалист
До коментар #21 от "Тик-Ток":Какво ви построи Циганина Тошо? Една магистрала построи ли? Една метро построи ли? Настроиха най-евтиното жилищно строителство - панелки.
Тошо дори едно метро на салфетка не можа да нарисува!
Коментиран от #25
21:14 25.08.2026
24 Тик-Ток
До коментар #22 от "Мани Мани !":България е колония и господарите не позволяват на колониите никакво индустриално развитие ,единствената роля на колонията е само донор на ресурси и роби
21:15 25.08.2026
25 Тик-Ток
До коментар #23 от "Реалист":Ако не беше Бай Тошо още щяхте да ходите с цървулите и живеете по колибите ,и забрави за ток и вода ,при Бай Тошо България беше световен фактор и имаше респект навсякъде по света,за разлика от сега където ни подритват като крастави кучета навсякъде
Коментиран от #28, #29
21:19 25.08.2026
26 Много приказки само
Нашите хора ще продадат шшна държавата парцели на безбожни цени
Тая игра язнаем
21:21 25.08.2026
27 Ха ха ха
Само реклама
България няма пари за пенсии и заплати та за магистрала ли
21:25 25.08.2026
28 Реалист
До коментар #25 от "Тик-Ток":А Швейцария и Финландия как ли са станали такива като картички без да си имат Бай Тошо?
Защо паляци, които са родени след 2000-та година ми обяснявате, какво било при Бай Тошо!
Ако СССР и соцът бяха толкова велики, сега цял свят щеше да е СССР и соц, а не САЩ.
Соца умря за една нощ, защото беше умряла работа - мизерия и бедност
Коментиран от #30, #32
21:28 25.08.2026
29 Селянин
До коментар #25 от "Тик-Ток":В нащо село Бай Тошо нито канализация построи, нито асфалт положи. В другото село - селяните сами след работа на полето са копали да си прокарат вода и канализация с подръчни средства.
Единственото което Бай Тошо построи бяха панелки с цепки, запушвани с вестник Работническо дело.
Коментиран от #31
21:31 25.08.2026
30 Тик-Ток
До коментар #28 от "Реалист":Сащ и запада -фалшива икономика,стотици трилиони дългове ,като фалират дори и в кофите за боклук няма да има нищо за ядене
Коментиран от #34
21:34 25.08.2026
31 Тик-Ток
До коментар #29 от "Селянин":Бай Тошо построи ядрена и космическа държава,а сега произвеждаме само цървули
21:36 25.08.2026
32 Защото са неутрални
До коментар #28 от "Реалист":държави! Или поне бяха. За да влезем в ЕС ни поставиха условия: реституция на земите, закриване на една камара производства, селското стопанство... Поискаха промени в образованието, медицинските и социалните услуги... Приватизацията.. Все условия да ни затрият като самостоятелна държава!
21:44 25.08.2026
33 Бай онзи
21:45 25.08.2026
34 То и кофи
До коментар #30 от "Тик-Ток":няма да са им останали.. Или ще са издадени за скрап или ако са ПВЦ ще са изгорени
21:47 25.08.2026
35 Сатана Z
22:02 25.08.2026