Иван Шишков: До 3 години АМ „Хемус“ трябва да стигне до Велико Търново

Строителството на автомагистрала „Хемус“ ще бъде ускорено, като в рамките на следващите две и половина до три години трасето трябва да достигне до пресичането с пътя Русе - Велико Търново. Това съобщиха от Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) по време на инспекция на инфраструктурния обект, ръководена от министър Иван Шишков. В проверката на терен участваха представители на Агенция „Пътна инфраструктура“, държавното дружество „Автомагистрали“ ЕАД и областните управители на Плевен и Ловеч.

Според данните на МРРБ изпълненото през 2021 година незаконно строителство на аутобана вече е разплатено през 2026 година, но това няма да спре продължаването на проекта. Регионалният министър определи ситуацията в миналото като „пътя на грабежа“.

„Възложих правен анализ, който показва страшни злоупотреби във времето назад, но сме длъжни да направим така, че да спасим магистрала „Хемус“, заяви Иван Шишков. Той посочи, че предстои внасяне на промени в Закона за устройство на територията, за да може допуснатото незаконно строителство на инженерна инфраструктура да намери своето законово решение.

„За мен е важно всички да разберат и да затворим този безсмислен спор между мен и предишните управляващи от последните три години дали е имало или не незаконно строителство – да го видим и да го пипнем“, подчерта министърът и допълни, че прокуратурата и органите на МВР трябва да разследват действията на допусналите ситуацията. Терените за участъци 4, 5 и 6 са били отчуждени през 2021 година, малко след установяването на проблемите.

От пресцентъра на институцията съобщават, че в момента най-назад в строителството е участък 2, тъй като е възложен по-късно. Това налага подписването на нови споразумения с фирмите изпълнители. Участък 3 напредва, но пускането му е обвързано с предходния лот.

„Без да построим втори лот, на практика връзка до Плевен почти е невъзможно да има. Това е абсурд изобщо по управлението на строителния бранш, в управлението изобщо на инвестициите в България. Вече разбрахме, че са платени навремето над 511 милиона евро без да има проекти“, обясни Шишков.

Участъци 5 и 6, като шестият завършва при пресичането с направлението Русе – Велико Търново, вече разполагат с разрешения за строеж. Участъци 7 и 8 обаче подлежат на препроектиране, за да се избегнат грешките от миналото, а изграждането им ще започне в следващ етап заедно с участък 9 към Търговище.

С достигането на магистралата до Велико Търново се очаква сериозно пренасочване на трафика. Автомобилите, пътуващи към Дунав мост и Русе, ще избягват влизането в Плевен, макар градът да се нуждае и от обходен път.

„Тогава хората във всички тези градове ще бъдат облагодетелствани веднъж, че ще имат достъп до магистралите, и втори път, че движението няма да минава през градовете. Това е смисълът на инфраструктурата. Всичко останало от това, което ни беше представено досега, беше просто една строителна илюзия“, коментира министърът.

В заключение от МРРБ напомнят, че в страната предстои проектиране и изграждане на над 800 километра магистрали, като в плановете влизат още разширяването на АМ „Тракия“ и изграждането на тунел под прохода Петрохан.