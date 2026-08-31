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Шишков каза кога ще приключи строителството на АМ „Русе - Велико Търново“ в участъка между Русе и Бяла

Шишков каза кога ще приключи строителството на АМ „Русе - Велико Търново“ в участъка между Русе и Бяла

31 Август, 2026 14:16 1 138 20

  • иван шишков-
  • магистрала-
  • русе-велико търново

Той напомни, че обектът е финансиран изключително със съфинансиране от Европейския съюз

Шишков каза кога ще приключи строителството на АМ „Русе - Велико Търново“ в участъка между Русе и Бяла - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Строителството на автомагистралата Русе - Велико Търново в участъка между Русе и Бяла, включително обхода на град Бяла, напредва и е планирано да приключи до края на 2028 г. Това съобщи пред журналисти министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков по време на инспекцията на строителството на участък от магистралата край русенското село Пейчиново.

Министър Шишков напомни, че обектът е финансиран изключително със съфинансиране от Европейския съюз.

Шишков информира, че се очаква в рамките на 30-40 дни да бъде възложен подробен устройствен план за останалата част от трасето, което ще ускори изграждането на направлението към Велико Търново. По думите му успоредно с работата по магистралата на финална фаза за одобрение е проект за основен ремонт на пътя Бяла – Плевен, който е възложен още през 2023 г.

Той подчерта, че концепцията е да има завършеност на цялата магистрала от Русе до Маказа. „Тази магистрала е Русе - Маказа и затова казвам, че тази магистрала ще бъде проектирана в цялост и тази магистрала ще бъде изградена в цялост", допълни той.

В края на май министър Шишков постави началото на строителството на трасето от аутобана между Русе и Бяла. Тогава той отбеляза, че има уверението на строителите, че до края на 2029 г. ще бъде построена цялата магистрала от Русе до Бяла, заедно с обхода на града и изрази надежда работата да приключи предсрочно. Финансирането на участъка Русе – Бяла и обхода на Бяла е в размер на 525 млн. евро - европейски и национални средства.

Строителството на автомагистралата „Русе - Велико Търново“ с обща дължина 132,84 км е разделено на 3 основни участъка: участък 1: Русе - Бяла с дължина 40,14 км, като за отсечката има готов технически проект, приключили отчуждителни процедури и издадено разрешение за строеж, участък 2 - Обход на град Бяла - 35,4 км, чието строителство започна през декември 2023 г. и участък 3: Бяла - Велико Търново - 57,2 км, за него през март 2025 г. Агенция „Пътна инфраструктура“ обяви обществена поръчка за избор на изпълнител за изготвяне на технически проект и строителство. През август тази година обществена поръчка за близо 1,5 млрд. евро беше спряна заради нарушения в методиката на оценяването на офертите, които не могат да бъдат отстранени, без да се променят условията на тръжната процедура.

Заедно с министър Иван Шишков в проверката участваха зам.-министърът на регионалното развитие и благоустройството Павлета Пеловска, инж. Венцислав Ангелов - член на Управителния съвет на Агенция "Пътна инфраструктура", областният управител на Русе проф. Любомир Владимиров, народни представители от "Прогресивна България", както и кметове на общини от областта.

Шишков ще участва в ранния следобед днес в град Русе в среща, която е част от инициативата на МРРБ "Регионите говорят". В нея ще се включат освен придружаващите го на инспекцията официални лица и представители на териториалните структури на министерството в област Русе.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 14/88

    13 3 Отговор
    като изгоним румен

    14:17 31.08.2026

  • 2 Хаха

    10 5 Отговор
    Тая магистрала ще бъде завършена на куково лято. На никого в София не му дреме за източна България и Русе

    Коментиран от #9

    14:18 31.08.2026

  • 3 честен ционист

    4 0 Отговор
    Кога братишките подкарат колоната с Семьдесятдвойки

    14:20 31.08.2026

  • 4 Върнете с мунчо милиардите

    9 3 Отговор
    Не само от мантинелите

    Коментиран от #5

    14:21 31.08.2026

  • 5 Герб победа

    17 4 Отговор

    До коментар #4 от "Върнете с мунчо милиардите":

    Падна мита че Бойко Борисов е крадец и ограбил държавата и народа за 15 години! Новият премиер Румен Георгиев Радев го доказа! Преди изборите за пред наивниците говореше за конфискации и разследване грабежа на предишните управляващи. От 19 април за 4 месеца и половина няма нито едно разследване към тях. Напротив- както заяви СГП ( Софийска градска прокуратура) няма нито един подаден сигнал за разследване към тях и от премиер и от настоящи министри. Оказа се че Борисов, Пеевски и останалите не са ощетили страната и гражданите и с едно евро. Другият вариант е да има сключено споразумение между настоящето правителство и предишните да се покрият с времето злоупотребите като и олигарсите на Радев бъдат сложени на софрата в ущърб на народа. Ако е вторият вариант става ясно защо за 4 месеца и половина обикновените хора бяха ударени толкова тежко с драстично увеличени цени, данъци ,осигуровки и застраховки и се взеха нови милиардни заеми.

    Коментиран от #10

    14:21 31.08.2026

  • 6 Отдавна

    9 3 Отговор
    Трябваше да е факт тази Русе - В. ТЪРНОВО връзка, но Боцан и Мецан я изхарчиха.

    14:26 31.08.2026

  • 7 ОСМАНАГИЧ

    9 1 Отговор
    Коя магистрала ще достигне първа до Велико Търново? "Хемус" или " Маказа" ?

    Коментиран от #14

    14:30 31.08.2026

  • 8 Мдаа

    4 6 Отговор
    .....През август тази година обществена поръчка за близо 1,5 млрд. евро беше спряна заради нарушения в методиката на оценяването на офертите, които не могат да бъдат отстранени, без да се променят условията на тръжната процедура.

    Браво! Благодарение на Радев мутромафиотите постепенно остават без обществен ресурс!!

    Коментиран от #13, #18

    14:30 31.08.2026

  • 9 Плитък

    2 3 Отговор

    До коментар #2 от "Хаха":

    коментар, от късоглед индивид. Бойко навремето бързаще да направи Тракия и Марица, за да хванат транзитния поток към Турция. Това че парите не отиват където трябва е друга тема.
    Русе - Маказа, ще хване другия транзитен коридор, и целия трафик през Румъния, така, че ще я довършат завършат. Видин - Ботевград.. има един тънък момент - че Тимишоара - Калафат е обикновен път, и се "мъка" пътуването, магистрала на този етал през Карпатите не се очертава. та пуснат или Русе - Мазака - трафика ще мине оттам до голяма степен.
    В смисъл има икономичски итнерес, затова и в момента се води борбата да се пусне Хемус до Търново.
    Ще остане един участък Търговище - Тръново но там терена е малко "по труден".

    14:37 31.08.2026

  • 10 Май не

    6 2 Отговор

    До коментар #5 от "Герб победа":

    си на ясно с политиката и как гарван на гарван око не вади? Много верочно е и да няма разследвания, а по-скоро някаква договорка (да изчезне от политиката). Ще изгърмят няколко бушона, за пред публиката и живота продължава.
    Но не това трябва да му е страха на ББ, а мафиотските връзки. Там прошка няма, а както знаем, няма мафиот доживал старините да си харчи парите.

    14:40 31.08.2026

  • 11 SDEЧЕВ

    9 2 Отговор
    Цървули кога ще има магистрала и бърз експресен влак между Букурещ и Варна, Варна и Бургас. Какъв туризъм какви пет лева . 19 век

    14:41 31.08.2026

  • 12 Сър Джон

    5 3 Отговор
    А в какъв цвят ще цъфнат налъмите в банята каза ли?

    14:54 31.08.2026

  • 13 Симо

    5 2 Отговор

    До коментар #8 от "Мдаа":

    Браво, но и магистрала няма да има.

    15:01 31.08.2026

  • 14 Гената

    5 1 Отговор

    До коментар #7 от "ОСМАНАГИЧ":

    Не се очертава да стане.

    15:04 31.08.2026

  • 15 Бай Стамат - кръчмаря

    6 0 Отговор
    Сипете му на тоя човек бе ! Жал ми е да го гледам така !

    15:07 31.08.2026

  • 16 Алкохилизрания корумпиран смърдeл

    5 0 Отговор
    пак са го изтъпанили да лъже и маже по медиите.

    15:07 31.08.2026

  • 17 Анонимен

    2 0 Отговор
    Нищоправещи на държавната хранилка цял живот радевите вижте ги добре нали ги избрахте вижте и банковите сметки и работата и за държавата

    15:24 31.08.2026

  • 18 Анонимен

    2 1 Отговор

    До коментар #8 от "Мдаа":

    Благодарение на нищоправещите цялата българска инфраструктура е в застой от години и незном защо получават заплати за това и още повече никой не и търси отговорност

    15:27 31.08.2026

  • 19 селянин със цървули

    4 1 Отговор
    Стрежът ше приключи некъде 3026г.

    Коментиран от #20

    15:27 31.08.2026

  • 20 ОСМАНАГИЧ

    1 0 Отговор

    До коментар #19 от "селянин със цървули":

    Обещавам ти маратонки Скечерс ако я довършат до 3026 г.

    15:38 31.08.2026

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