Шишков каза кога ще приключи строителството на АМ „Русе - Велико Търново“ в участъка между Русе и Бяла

Строителството на автомагистралата Русе - Велико Търново в участъка между Русе и Бяла, включително обхода на град Бяла, напредва и е планирано да приключи до края на 2028 г. Това съобщи пред журналисти министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков по време на инспекцията на строителството на участък от магистралата край русенското село Пейчиново.
Министър Шишков напомни, че обектът е финансиран изключително със съфинансиране от Европейския съюз.
Шишков информира, че се очаква в рамките на 30-40 дни да бъде възложен подробен устройствен план за останалата част от трасето, което ще ускори изграждането на направлението към Велико Търново. По думите му успоредно с работата по магистралата на финална фаза за одобрение е проект за основен ремонт на пътя Бяла – Плевен, който е възложен още през 2023 г.
Той подчерта, че концепцията е да има завършеност на цялата магистрала от Русе до Маказа. „Тази магистрала е Русе - Маказа и затова казвам, че тази магистрала ще бъде проектирана в цялост и тази магистрала ще бъде изградена в цялост", допълни той.
В края на май министър Шишков постави началото на строителството на трасето от аутобана между Русе и Бяла. Тогава той отбеляза, че има уверението на строителите, че до края на 2029 г. ще бъде построена цялата магистрала от Русе до Бяла, заедно с обхода на града и изрази надежда работата да приключи предсрочно. Финансирането на участъка Русе – Бяла и обхода на Бяла е в размер на 525 млн. евро - европейски и национални средства.
Строителството на автомагистралата „Русе - Велико Търново“ с обща дължина 132,84 км е разделено на 3 основни участъка: участък 1: Русе - Бяла с дължина 40,14 км, като за отсечката има готов технически проект, приключили отчуждителни процедури и издадено разрешение за строеж, участък 2 - Обход на град Бяла - 35,4 км, чието строителство започна през декември 2023 г. и участък 3: Бяла - Велико Търново - 57,2 км, за него през март 2025 г. Агенция „Пътна инфраструктура“ обяви обществена поръчка за избор на изпълнител за изготвяне на технически проект и строителство. През август тази година обществена поръчка за близо 1,5 млрд. евро беше спряна заради нарушения в методиката на оценяването на офертите, които не могат да бъдат отстранени, без да се променят условията на тръжната процедура.
Заедно с министър Иван Шишков в проверката участваха зам.-министърът на регионалното развитие и благоустройството Павлета Пеловска, инж. Венцислав Ангелов - член на Управителния съвет на Агенция "Пътна инфраструктура", областният управител на Русе проф. Любомир Владимиров, народни представители от "Прогресивна България", както и кметове на общини от областта.
Шишков ще участва в ранния следобед днес в град Русе в среща, която е част от инициативата на МРРБ "Регионите говорят". В нея ще се включат освен придружаващите го на инспекцията официални лица и представители на териториалните структури на министерството в област Русе.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 14/88
14:17 31.08.2026
2 Хаха
Коментиран от #9
14:18 31.08.2026
3 честен ционист
14:20 31.08.2026
4 Върнете с мунчо милиардите
Коментиран от #5
14:21 31.08.2026
5 Герб победа
До коментар #4 от "Върнете с мунчо милиардите":Падна мита че Бойко Борисов е крадец и ограбил държавата и народа за 15 години! Новият премиер Румен Георгиев Радев го доказа! Преди изборите за пред наивниците говореше за конфискации и разследване грабежа на предишните управляващи. От 19 април за 4 месеца и половина няма нито едно разследване към тях. Напротив- както заяви СГП ( Софийска градска прокуратура) няма нито един подаден сигнал за разследване към тях и от премиер и от настоящи министри. Оказа се че Борисов, Пеевски и останалите не са ощетили страната и гражданите и с едно евро. Другият вариант е да има сключено споразумение между настоящето правителство и предишните да се покрият с времето злоупотребите като и олигарсите на Радев бъдат сложени на софрата в ущърб на народа. Ако е вторият вариант става ясно защо за 4 месеца и половина обикновените хора бяха ударени толкова тежко с драстично увеличени цени, данъци ,осигуровки и застраховки и се взеха нови милиардни заеми.
Коментиран от #10
14:21 31.08.2026
6 Отдавна
14:26 31.08.2026
7 ОСМАНАГИЧ
Коментиран от #14
14:30 31.08.2026
8 Мдаа
Браво! Благодарение на Радев мутромафиотите постепенно остават без обществен ресурс!!
Коментиран от #13, #18
14:30 31.08.2026
9 Плитък
До коментар #2 от "Хаха":коментар, от късоглед индивид. Бойко навремето бързаще да направи Тракия и Марица, за да хванат транзитния поток към Турция. Това че парите не отиват където трябва е друга тема.
Русе - Маказа, ще хване другия транзитен коридор, и целия трафик през Румъния, така, че ще я довършат завършат. Видин - Ботевград.. има един тънък момент - че Тимишоара - Калафат е обикновен път, и се "мъка" пътуването, магистрала на този етал през Карпатите не се очертава. та пуснат или Русе - Мазака - трафика ще мине оттам до голяма степен.
В смисъл има икономичски итнерес, затова и в момента се води борбата да се пусне Хемус до Търново.
Ще остане един участък Търговище - Тръново но там терена е малко "по труден".
14:37 31.08.2026
10 Май не
До коментар #5 от "Герб победа":си на ясно с политиката и как гарван на гарван око не вади? Много верочно е и да няма разследвания, а по-скоро някаква договорка (да изчезне от политиката). Ще изгърмят няколко бушона, за пред публиката и живота продължава.
Но не това трябва да му е страха на ББ, а мафиотските връзки. Там прошка няма, а както знаем, няма мафиот доживал старините да си харчи парите.
14:40 31.08.2026
11 SDEЧЕВ
14:41 31.08.2026
12 Сър Джон
14:54 31.08.2026
13 Симо
До коментар #8 от "Мдаа":Браво, но и магистрала няма да има.
15:01 31.08.2026
14 Гената
До коментар #7 от "ОСМАНАГИЧ":Не се очертава да стане.
15:04 31.08.2026
15 Бай Стамат - кръчмаря
15:07 31.08.2026
16 Алкохилизрания корумпиран смърдeл
15:07 31.08.2026
17 Анонимен
15:24 31.08.2026
18 Анонимен
До коментар #8 от "Мдаа":Благодарение на нищоправещите цялата българска инфраструктура е в застой от години и незном защо получават заплати за това и още повече никой не и търси отговорност
15:27 31.08.2026
19 селянин със цървули
Коментиран от #20
15:27 31.08.2026
20 ОСМАНАГИЧ
До коментар #19 от "селянин със цървули":Обещавам ти маратонки Скечерс ако я довършат до 3026 г.
15:38 31.08.2026