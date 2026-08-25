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България »
Андрей Гюров иска властта да посочи политиците, участвали в хибридката на Иран

Андрей Гюров иска властта да посочи политиците, участвали в хибридката на Иран

25 Август, 2026 17:55 1 372 66

  • андрей гюров-
  • румен радев-
  • иран-
  • заплаха

България не е заплаха за режима на аятоласите

Андрей Гюров иска властта да посочи политиците, участвали в хибридката на Иран - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

"Традиционно добрите отношения" с Иран, за които научихме от премиера Радев, изглежда, не са попречили на Ислямската република да проведе "хибридна операция" срещу България.За това ни съобщи министърът на отбраната", това коментира в профила си във Фейсбук бившият служебен премиер Андрей Гюров.

"Нещо повече - министърът твърди, че операцията е била подпомагана от български политици и изрази очакване да продължи. Това е сериозно твърдение, което предполага и сериозен отговор от страна на държавата", подчертава той.

"Да очакваме ли, например, реакция от МВнР?", пита Гюров и припомня: "Наскоро имаше телефонен разговор между външните министри на двете страни, в който г-жа Петрова-Чамова увери, че България не е заплаха за Иран. Не е ли време ние да получим такова уверение?"

"Кабинетът трябва да изясни: има ли промяна в отношението на правителството към режима в Иран и какви конкретни мерки предприема България, за да гарантира сигурността си? Ще има ли реакция от МВнР или след споменаването на неназовани "български политици" по темата ще настъпи мълчание?", категоричен е бившият премиер, посочи news.bg.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ФАКТ

    20 4 Отговор
    Това е министърът на отбраната на Селска Бекия(БГ)

    Коментиран от #29

    17:59 25.08.2026

  • 2 ФАКТ

    21 3 Отговор
    Жителите на държавата Селска Бекия обичат Израел, Епщайн, изнасилени бебета и чалгия.

    18:00 25.08.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Точен е Гюров

    15 37 Отговор
    Съд за мунчовци предали Българските ресурси на Русия и Турция и опоскали държавата като термити

    Коментиран от #38

    18:02 25.08.2026

  • 5 Амиии

    38 9 Отговор
    Мирчев, Гюров, Борисов... ко не е ясно? Тия който най много ляляха!

    18:03 25.08.2026

  • 6 хехе

    37 10 Отговор
    Я Гюро е слезнал без да се претрепе от връх Тодорка.

    Коментиран от #18

    18:03 25.08.2026

  • 7 Исторически факти

    21 9 Отговор
    Лама Лангфетт: - Веднъж Андрей Гюров ме попита: - Учителю, вярно ли е, че ако един мъж сибръснезадника, ерендераст? Отговорих мъдро: - Ученико Гюро, когато някой разчиства вкъщи, най вероятно очаква посетители... Лама Дългата Дръжка се намесил в разговора:- Гюро, аз като ти натикам в урната моя глас за теб на президентските избори, такава здрава подкрепа ще ти окажа, че после цялата седмица като ходиш на кино, ще купуваш билети за правостоящи!

    18:03 25.08.2026

  • 8 Сатана Z

    13 8 Отговор
    Анкета в социалните мрежи. С повече анкетирани от проучване на социологическа агенция-

    Успешни ли бяха първите 100 дни на кабинета "Радев"?
    Да - (44 гласа)
    1.53%

    Не - (2818 гласа)
    97.71%

    Нямам мнение - (22 гласа)
    0.76%

    Общо: 2884 гласа

    Коментиран от #11

    18:03 25.08.2026

  • 9 Гюров е прав

    13 22 Отговор
    Докато Радев омайва простолюдието , той назначи де що има хора на Пеевски и Борисов на високи позиции в министерствата Замрази за 3 години заплатите и каза , че след този срок може да има увеличение, ама не се знае. Направи одит на пенсиите и на пенсионерите също ги чака гилотина, вдигна винетки с 30% а не бяха пипани 10 години, вдигна ви тока,парно ,сега август и цигарите а обещаваше стоп на инфлацията и по високи доходи за бачкаторите а всъщност вдигна още на полицаи ,военни ,администрация ,бордове в държавни фирми, цена дизел при него 1.80 евро при 86 долара барел в момента а февруари в началото на войната в Иран при Гюров 123 долара барел и 1.60 евро дизел и даваше по 20 евро като компенсация, цени храни, в заведения 20% нагоре за 4 месеца, но иначе Радев омайва със сладки приказки балъците.

    Коментиран от #23, #41

    18:04 25.08.2026

  • 10 вижда се

    29 10 Отговор
    И този се оказа много голям иди..от !!!!

    18:05 25.08.2026

  • 11 Госあ

    7 14 Отговор

    До коментар #8 от "Сатана Z":

    Друга анкета в социалните мрежи. Myнчо удaри обикнoвените xора тeжко и злoвeщo за сметка на олигарxията, пoлицаи ,вoенни, админиcтрация и бордoве на държавни фирми. Как ще свърши Myнчо Kрадeв бoтaшa?
    а) - Ще върне ограбeните от народа за няколко месеца 13 млрд.евро с олигaрсите си и ще напуcне България
    б)- Ще избягa от страната с открaднaтите милиарди в неизвеcтна посока
    в)- Ще хвърли полиция и тeжка жандaрмерия срещу народа и ще приключи като Чaушеcку в Румъния който хвърли "Секyритате" срещу гражданите и бе ликвидирaн с жена си Елена Чаушеску

    18:05 25.08.2026

  • 12 Исторически факти

    18 7 Отговор
    дрън, дрън.. - това коментира в профила си във Фейсбук бившият служебен премиер Андрей Гюров. Там ти е мястото, във Фейсбук...

    Коментиран от #54

    18:07 25.08.2026

  • 13 Калоян Методиев бивш шеф на радев

    15 11 Отговор
    Е публикувал кадри как мунчa праща данъчни с полиция да искат сертификати на възрастни хорица продаващи зеленчуци-
    Нещастници. Без извинение. Това сте правителството. Ударихте олигархията на пазарчето на Юндола. Купувал съм кисело мляко и боровинки оттам.

    Цялата мощ на държавата хвърлиха (МВР, НАП, БАБХ), за да ударят няколко дребни търговци сергиджии и производители. Иззеха 2 тона домашни сладка, конфитюри някакви на бабите, буркани, сирене и масло..... Нямали документ за произход. По медиите днес се представя като голяма акция. Успех било! Сигурно и бюджета понапълниха.

    С това отбелязаха една седмица, откакто Радев обяви, че е победил олигархията. В Юндола, обаче явно са открили още една олигархична клетка, тип сергиджийска. В най-бедния народ привидяха олигархията. Рязко обърнаха пирамидата на приоритетите.

    Жалко правителство. Слуги на мафията. Вдигнаха осигуровки, акцизи, винетки. Замразиха доходите. Вдигнаха си заплатите още месец май. Поръчаха си нови коли. Взимат дълг след дълг. И накрая буквално мачкат малкия човек, докато през бюджета и управлението всеки ден обслужват олигархията. И днес се хвалят с тази пишман акция! Несправедливо, недостойно и непочтено управляват. Оставка!

    18:07 25.08.2026

  • 14 Ризоводесните

    19 3 Отговор
    си играят на опозиция на Радев!

    Главно по медиите с мрънкане и заяждане!
    Обзалагам се с всеки, че протести наесен няма да има.
    Ще приемат подкрепата НА ГЕРБ за Гюро - президент, но ще се правят , че не я искат.
    С отвращение, един вид, ама ГЕРБ като се натискат да подкрепят Гюро, ние какво можем да направим?! 😉

    18:09 25.08.2026

  • 15 Ний ша Ва упрайм

    8 4 Отговор
    тоя мое иска само кабинка в 00 са из се ри

    18:10 25.08.2026

  • 16 Анонимен

    19 4 Отговор
    Гюров и ПП са твърдо решени да ни въвлекат в още една война. Единствените хибридни атаки у нас идват точно от ВАС продажници!

    18:12 25.08.2026

  • 17 АГАТ а Кристи

    4 8 Отговор
    Комунистите винаги имат на въоръжение клинове и чукове.
    На червеното знаме на нашите петолъчници трябва да е изрисуван до чука КЛИН, а не сърп, защото и бащите им не знаят какво е предназначението на сърпа.
    За"разделяй и владей" , най-добър инструмент е клина. Комунягите са корифей в ползването му.

    18:12 25.08.2026

  • 18 Феликс Дж

    1 4 Отговор

    До коментар #6 от "хехе":

    Ж а л к о.

    18:12 25.08.2026

  • 19 Сталин

    18 3 Отговор
    Радвам се ден и нощ, че този лакей Гюров не е на власт. С вас сме генерале !

    Коментиран от #65

    18:14 25.08.2026

  • 20 Софиянец

    19 3 Отговор
    Петроханците вият в един глас с гербаджийските мутри, каква изненада?! 😂

    18:17 25.08.2026

  • 21 РЕАЛИСТ

    14 2 Отговор
    Този киртак Гюров, войник не е служил, тръгнал от генерал обяснение да иска.

    18:18 25.08.2026

  • 22 Toзи е

    15 1 Отговор
    Лачен лакей, теб кой те отрязява бе, че съществуваш.

    Коментиран от #25

    18:18 25.08.2026

  • 23 Дон балон

    6 2 Отговор

    До коментар #9 от "Гюров е прав":

    Значи Радев определя международните цени на дизела и бензина а тролей на ППДБ много власт имал този Радев

    Коментиран от #32

    18:20 25.08.2026

  • 24 народна приказка

    12 1 Отговор
    аааабе, той , Умник Гюро, глъвъ имаше ли !?

    18:20 25.08.2026

  • 25 Гюров

    7 2 Отговор

    До коментар #22 от "Toзи е":

    Да, такъв съм си, лакейчо, да не е лошо бре?

    18:20 25.08.2026

  • 26 ВИДИШЛИ БЛАГОЕВГРАДСКО

    9 0 Отговор
    РЯДКО ЩАСТИЕ ПРОСТО ГО ЗАОБИКОЛИ.

    18:21 25.08.2026

  • 27 Много гнусни

    13 1 Отговор
    всички в ПП и ДБ.

    18:22 25.08.2026

  • 28 Гриф !

    1 0 Отговор
    Секретно !

    18:24 25.08.2026

  • 29 Новата "гениална" опорка-

    5 0 Отговор

    До коментар #1 от "ФАКТ":

    "Иранска хибридна операция" .Целта е предварително дескредитиране на потенциални печеливши кандидати за президентските избори.
    А какви интереси има Иран в България че би се занимавал с подобни щуротии?

    18:24 25.08.2026

  • 30 Вижте ги

    1 2 Отговор
    Готови сме - можем - ще успеем
    ...
    Наистина успяха нали?

    18:25 25.08.2026

  • 31 Радев

    6 1 Отговор
    Били ме елерона какво иска тоя пОм ачор дето освен да свири на Украински кавал-друго неможе.

    18:28 25.08.2026

  • 32 Дон Галфон

    3 4 Отговор

    До коментар #23 от "Дон балон":

    Международните цени в момента на пазарите са 83 долара за барел петрол а дизел в България 1.80 евро.
    ....
    При правителството на Гюров през месец февруари барел петрол 122 долара цена на дизел в България 1.60 евро и прие по 20 ето месечно на кола компенсация!
    .....
    Кво ша каиш а Дон Галфон?

    Коментиран от #35, #66

    18:29 25.08.2026

  • 33 Какво Не Ви харесва ?

    2 1 Отговор
    Толкова !

    Човека Иска Да Знае !

    Както и Целия Народ !

    Пък Вие !

    Си Влизайте В Кошарата !

    И Вийте !

    Като Вълци !

    Коментиран от #40

    18:29 25.08.2026

  • 34 Явмо yкромалоuмниците от ПeПeДeБe

    6 1 Отговор
    зорлем ще направят Идиотова от нелигитимен на легитимен резидент.

    18:31 25.08.2026

  • 35 Тя ! Българската !

    3 0 Отговор

    До коментар #32 от "Дон Галфон":

    Пъ !

    Д !

    Ня !

    Няма !

    Измирисване !

    18:32 25.08.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Град Козлодуй

    5 0 Отговор
    Имахме един Прецедент от Гоцето дето освен да си построи хотел и къща в Гръцко набута бая парици в офшорки.Айде тия от тоя регион малко ми идват в байгън....айде да прескочим сюнетите за тия избори.

    18:35 25.08.2026

  • 38 Мнение

    6 2 Отговор

    До коментар #4 от "Точен е Гюров":

    КОГА Е ТОЧЕН ГЯУРОВ?!
    КОГАТО ДАВА МИЛИОНИ БЪЛГАРСКА ПАРА НА ЗЕЛЕНСКИ (ДОКАТО БЪЛГАРИЯ Е В ПРОЦЕДУРА ПО СВРЪХДЕФИЦИТ, ДОКАРАНА ОТ БОКО, ШИШО И ППДБ), ИЛИ КОГАТО СКЛЮЧВА 10Г ДОГОВОРИ ДЕТО СА САМО В ПОЛЗА НА УКРИЯ???

    ГЮРОВ, НЕИНСКИ, БОКО, ШИШО И ОСТАНАЛИТЕ ДОКАРАЛИ БЪЛГАРИЯ ДО ПОРЕДНА НАЦИОНАЛНА КАТАСТРОФА, МОМЕНТАЛНО ДА БЪДАТ ВКАРАНИ В ПАНДЕЛАТА!!!

    Коментиран от #53

    18:35 25.08.2026

  • 39 Първо нека да обясни

    5 0 Отговор
    Кое точно смята за "хибридна атака на Иран"

    18:36 25.08.2026

  • 40 ДрайвингПлежър

    4 0 Отговор

    До коментар #33 от "Какво Не Ви харесва ?":

    Като иска да знае-поне да беше отишъл в Казармата.Там щеше да научи и Калашник да държи а не само да си епилира задника.И тоя епилатор ще командва армия......хахахаха разсмяхте ме.

    18:37 25.08.2026

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 САЩ са агресор и военнопрестъпник

    6 0 Отговор
    Терорист, спонсор на тероризма и ядрен терорист. Кое точно на тая пуйка Гюров не му е ясно?

    18:39 25.08.2026

  • 43 пфф

    5 0 Отговор
    Някой се мислят за победени от Иран ... допреди години хотелите бяха пълни с иранци , сега и тях изгонихте. Чакай прогрес

    18:39 25.08.2026

  • 44 оня с коня

    5 1 Отговор
    Видиш ли ПП/ДБ раст-бой по тиквата с черпака.Тия Петроханци за нищо не стават.

    Коментиран от #46

    18:39 25.08.2026

  • 45 ?????

    6 1 Отговор
    Гюров се е взел много насериозно след снимките на Тодорка.
    Абе аланкоолу кво ти е направил Иран та мълча като бит PDF когато по твое време американските цистерни бяха на аерогара София.

    Коментиран от #49

    18:40 25.08.2026

  • 46 Град Козлодуй

    1 3 Отговор

    До коментар #44 от "оня с коня":

    Па то от Бойко и пасмината му нещо стана ли......

    18:40 25.08.2026

  • 47 мдаааа

    4 1 Отговор
    Тоя па кой е и за какво се бори...

    Коментиран от #56

    18:42 25.08.2026

  • 48 хах

    6 1 Отговор
    Сега президентските избори ще са "Чий е Иран" клоун до клоуна.

    18:42 25.08.2026

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 Доктор

    6 0 Отговор
    Некадърен, но амбициозен неврокопски цървул.

    Коментиран от #64

    18:43 25.08.2026

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 Сандо Кирката

    6 0 Отговор
    Цистерните са били тук да се учат да зареждат Ф-ките дето не летят.Оказало се,че цистерните не зареждат пребоядисани самолети.....Ама Гююююбрето не ги знае ти неща.Не е ходил в казарма.Той си е украинец от малък-бяга от военните.Пацифист бил......

    18:44 25.08.2026

  • 53 Не знма кога е точно Гяуров, но

    4 1 Отговор

    До коментар #38 от "Мнение":

    абсолютно същото го правят и Рундите. Те точни ли са?

    18:44 25.08.2026

  • 54 Котка

    3 0 Отговор

    До коментар #12 от "Исторически факти":

    И аз постоянно питам във ФБ. Ей тъй задавам тъпи въпроси. Пък се чудя защо никой, никога не ми отговаря. Много правилно заключени ФБ му е мястото.

    18:44 25.08.2026

  • 55 павела митова

    3 2 Отговор
    ти па кой беше ...портиерче някакво я фстата "искал" хахаха

    18:45 25.08.2026

  • 56 Тачо

    3 0 Отговор

    До коментар #47 от "мдаааа":

    За пари!Гледа и той да си направи хотел и хасиенда на Чалкидики.

    18:45 25.08.2026

  • 57 " режима на аятоласите "

    4 0 Отговор
    Е дори по демократичен от този в България ! Няма да е лошо Гюров да се образова поне малко. Трябва ли да обяснявам как в парламента имаха служебно запазени места дори и за евреите? Че всички малцинства са равноправни и Иран не е нападал никого. Че свалиха на времето шаха точно по тази причина и обедениха всички етноси и народсности над 72 на брой под знамето на религията. Нещо уникално за новата история впрочем което изплаши Запада и САЩ ...

    18:46 25.08.2026

  • 58 Абе Гюре

    5 1 Отговор
    И сега кой е агресора в тоя ирански конфликт...

    Коментиран от #59

    18:46 25.08.2026

  • 59 хах

    3 0 Отговор

    До коментар #58 от "Абе Гюре":

    Кой е агресора ще е водещ въпрос близките месеци по фалшивити телевизии , стой и гледай , та даже ще забравят , че няма детска болница и ,че минималната е 620 евро на фона на инфлацията.

    18:48 25.08.2026

  • 60 Олеееее майко

    4 1 Отговор
    Тоя бил вчера научил за "Традиционно добрите отношения" с Иран от премиера Радев представете си ....и иска президент да става тоя човек.

    18:49 25.08.2026

  • 61 Руските проксита

    3 2 Отговор
    рундаците не са български политици!

    18:50 25.08.2026

  • 62 Троянец

    3 1 Отговор
    Тоя може само да пере миризливата антерия и чорапите на Зеленски.За друго не става.

    18:51 25.08.2026

  • 63 Мирна мултинационална и

    3 0 Отговор
    Мултиетническа държава само олигофрен може за "режим" да я обявява. Гюров определено не е за президент. Със всеки изминал ден все повече го доказва

    18:52 25.08.2026

  • 64 оня с коня

    1 1 Отговор

    До коментар #50 от "Доктор":

    Имахме едно гербаво крадливо магаре от там.Сега искат да ни натресат и тоя Петроханец ама няма как да стане.Магарето на Бойко си е едно.Магарицата също.

    18:54 25.08.2026

  • 65 Мъдрец

    1 0 Отговор

    До коментар #19 от "Сталин":

    Не бъдете с генерала, защото той го играе Орбан. Ако така продължава, българите ще станат по-зле от унгарците. На унгарците им бяха врътнали кранчетата,докато Орбан беше на власт.

    18:56 25.08.2026

  • 66 РЕАЛИСТ

    0 0 Отговор

    До коментар #32 от "Дон Галфон":

    Да ама глупакът Гюров беше временно премиер, само избори да прави и да остави добро впечатление. Тегли заем , след заем , а после остави опоскана държава, други да се отправят. То така и баба знае. Сега президент иска да става това същество.

    18:58 25.08.2026

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