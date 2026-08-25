Андрей Гюров иска властта да посочи политиците, участвали в хибридката на Иран

"Традиционно добрите отношения" с Иран, за които научихме от премиера Радев, изглежда, не са попречили на Ислямската република да проведе "хибридна операция" срещу България.За това ни съобщи министърът на отбраната", това коментира в профила си във Фейсбук бившият служебен премиер Андрей Гюров.

"Нещо повече - министърът твърди, че операцията е била подпомагана от български политици и изрази очакване да продължи. Това е сериозно твърдение, което предполага и сериозен отговор от страна на държавата", подчертава той.

"Да очакваме ли, например, реакция от МВнР?", пита Гюров и припомня: "Наскоро имаше телефонен разговор между външните министри на двете страни, в който г-жа Петрова-Чамова увери, че България не е заплаха за Иран. Не е ли време ние да получим такова уверение?"

"Кабинетът трябва да изясни: има ли промяна в отношението на правителството към режима в Иран и какви конкретни мерки предприема България, за да гарантира сигурността си? Ще има ли реакция от МВнР или след споменаването на неназовани "български политици" по темата ще настъпи мълчание?", категоричен е бившият премиер, посочи news.bg.