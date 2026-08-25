Андрей Гюров иска властта да посочи политиците, участвали в хибридката на Иран

"Традиционно добрите отношения" с Иран, за които научихме от премиера Радев, изглежда, не са попречили на Ислямската република да проведе "хибридна операция" срещу България.За това ни съобщи министърът на отбраната", това коментира в профила си във Фейсбук бившият служебен премиер Андрей Гюров.
"Нещо повече - министърът твърди, че операцията е била подпомагана от български политици и изрази очакване да продължи. Това е сериозно твърдение, което предполага и сериозен отговор от страна на държавата", подчертава той.
"Да очакваме ли, например, реакция от МВнР?", пита Гюров и припомня: "Наскоро имаше телефонен разговор между външните министри на двете страни, в който г-жа Петрова-Чамова увери, че България не е заплаха за Иран. Не е ли време ние да получим такова уверение?"
"Кабинетът трябва да изясни: има ли промяна в отношението на правителството към режима в Иран и какви конкретни мерки предприема България, за да гарантира сигурността си? Ще има ли реакция от МВнР или след споменаването на неназовани "български политици" по темата ще настъпи мълчание?", категоричен е бившият премиер, посочи news.bg.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ФАКТ
Коментиран от #29
17:59 25.08.2026
2 ФАКТ
18:00 25.08.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Точен е Гюров
Коментиран от #38
18:02 25.08.2026
5 Амиии
18:03 25.08.2026
6 хехе
Коментиран от #18
18:03 25.08.2026
7 Исторически факти
18:03 25.08.2026
8 Сатана Z
Успешни ли бяха първите 100 дни на кабинета "Радев"?
Да - (44 гласа)
1.53%
Не - (2818 гласа)
97.71%
Нямам мнение - (22 гласа)
0.76%
Общо: 2884 гласа
Коментиран от #11
18:03 25.08.2026
9 Гюров е прав
Коментиран от #23, #41
18:04 25.08.2026
10 вижда се
18:05 25.08.2026
11 Госあ
До коментар #8 от "Сатана Z":Друга анкета в социалните мрежи. Myнчо удaри обикнoвените xора тeжко и злoвeщo за сметка на олигарxията, пoлицаи ,вoенни, админиcтрация и бордoве на държавни фирми. Как ще свърши Myнчо Kрадeв бoтaшa?
а) - Ще върне ограбeните от народа за няколко месеца 13 млрд.евро с олигaрсите си и ще напуcне България
б)- Ще избягa от страната с открaднaтите милиарди в неизвеcтна посока
в)- Ще хвърли полиция и тeжка жандaрмерия срещу народа и ще приключи като Чaушеcку в Румъния който хвърли "Секyритате" срещу гражданите и бе ликвидирaн с жена си Елена Чаушеску
18:05 25.08.2026
12 Исторически факти
Коментиран от #54
18:07 25.08.2026
13 Калоян Методиев бивш шеф на радев
Нещастници. Без извинение. Това сте правителството. Ударихте олигархията на пазарчето на Юндола. Купувал съм кисело мляко и боровинки оттам.
Цялата мощ на държавата хвърлиха (МВР, НАП, БАБХ), за да ударят няколко дребни търговци сергиджии и производители. Иззеха 2 тона домашни сладка, конфитюри някакви на бабите, буркани, сирене и масло..... Нямали документ за произход. По медиите днес се представя като голяма акция. Успех било! Сигурно и бюджета понапълниха.
С това отбелязаха една седмица, откакто Радев обяви, че е победил олигархията. В Юндола, обаче явно са открили още една олигархична клетка, тип сергиджийска. В най-бедния народ привидяха олигархията. Рязко обърнаха пирамидата на приоритетите.
Жалко правителство. Слуги на мафията. Вдигнаха осигуровки, акцизи, винетки. Замразиха доходите. Вдигнаха си заплатите още месец май. Поръчаха си нови коли. Взимат дълг след дълг. И накрая буквално мачкат малкия човек, докато през бюджета и управлението всеки ден обслужват олигархията. И днес се хвалят с тази пишман акция! Несправедливо, недостойно и непочтено управляват. Оставка!
18:07 25.08.2026
14 Ризоводесните
Главно по медиите с мрънкане и заяждане!
Обзалагам се с всеки, че протести наесен няма да има.
Ще приемат подкрепата НА ГЕРБ за Гюро - президент, но ще се правят , че не я искат.
С отвращение, един вид, ама ГЕРБ като се натискат да подкрепят Гюро, ние какво можем да направим?! 😉
18:09 25.08.2026
15 Ний ша Ва упрайм
18:10 25.08.2026
16 Анонимен
18:12 25.08.2026
17 АГАТ а Кристи
На червеното знаме на нашите петолъчници трябва да е изрисуван до чука КЛИН, а не сърп, защото и бащите им не знаят какво е предназначението на сърпа.
За"разделяй и владей" , най-добър инструмент е клина. Комунягите са корифей в ползването му.
18:12 25.08.2026
18 Феликс Дж
До коментар #6 от "хехе":Ж а л к о.
18:12 25.08.2026
19 Сталин
Коментиран от #65
18:14 25.08.2026
20 Софиянец
18:17 25.08.2026
21 РЕАЛИСТ
18:18 25.08.2026
22 Toзи е
Коментиран от #25
18:18 25.08.2026
23 Дон балон
До коментар #9 от "Гюров е прав":Значи Радев определя международните цени на дизела и бензина а тролей на ППДБ много власт имал този Радев
Коментиран от #32
18:20 25.08.2026
24 народна приказка
18:20 25.08.2026
25 Гюров
До коментар #22 от "Toзи е":Да, такъв съм си, лакейчо, да не е лошо бре?
18:20 25.08.2026
26 ВИДИШЛИ БЛАГОЕВГРАДСКО
18:21 25.08.2026
27 Много гнусни
18:22 25.08.2026
28 Гриф !
18:24 25.08.2026
29 Новата "гениална" опорка-
До коментар #1 от "ФАКТ":"Иранска хибридна операция" .Целта е предварително дескредитиране на потенциални печеливши кандидати за президентските избори.
А какви интереси има Иран в България че би се занимавал с подобни щуротии?
18:24 25.08.2026
30 Вижте ги
...
Наистина успяха нали?
18:25 25.08.2026
31 Радев
18:28 25.08.2026
32 Дон Галфон
До коментар #23 от "Дон балон":Международните цени в момента на пазарите са 83 долара за барел петрол а дизел в България 1.80 евро.
....
При правителството на Гюров през месец февруари барел петрол 122 долара цена на дизел в България 1.60 евро и прие по 20 ето месечно на кола компенсация!
.....
Кво ша каиш а Дон Галфон?
Коментиран от #35, #66
18:29 25.08.2026
33 Какво Не Ви харесва ?
Човека Иска Да Знае !
Както и Целия Народ !
Пък Вие !
Си Влизайте В Кошарата !
И Вийте !
Като Вълци !
Коментиран от #40
18:29 25.08.2026
34 Явмо yкромалоuмниците от ПeПeДeБe
18:31 25.08.2026
35 Тя ! Българската !
До коментар #32 от "Дон Галфон":Пъ !
Д !
Ня !
Няма !
Измирисване !
18:32 25.08.2026
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 Град Козлодуй
18:35 25.08.2026
38 Мнение
До коментар #4 от "Точен е Гюров":КОГА Е ТОЧЕН ГЯУРОВ?!
КОГАТО ДАВА МИЛИОНИ БЪЛГАРСКА ПАРА НА ЗЕЛЕНСКИ (ДОКАТО БЪЛГАРИЯ Е В ПРОЦЕДУРА ПО СВРЪХДЕФИЦИТ, ДОКАРАНА ОТ БОКО, ШИШО И ППДБ), ИЛИ КОГАТО СКЛЮЧВА 10Г ДОГОВОРИ ДЕТО СА САМО В ПОЛЗА НА УКРИЯ???
ГЮРОВ, НЕИНСКИ, БОКО, ШИШО И ОСТАНАЛИТЕ ДОКАРАЛИ БЪЛГАРИЯ ДО ПОРЕДНА НАЦИОНАЛНА КАТАСТРОФА, МОМЕНТАЛНО ДА БЪДАТ ВКАРАНИ В ПАНДЕЛАТА!!!
Коментиран от #53
18:35 25.08.2026
39 Първо нека да обясни
18:36 25.08.2026
40 ДрайвингПлежър
До коментар #33 от "Какво Не Ви харесва ?":Като иска да знае-поне да беше отишъл в Казармата.Там щеше да научи и Калашник да държи а не само да си епилира задника.И тоя епилатор ще командва армия......хахахаха разсмяхте ме.
18:37 25.08.2026
41 Този коментар е премахнат от модератор.
42 САЩ са агресор и военнопрестъпник
18:39 25.08.2026
43 пфф
18:39 25.08.2026
44 оня с коня
Коментиран от #46
18:39 25.08.2026
45 ?????
Абе аланкоолу кво ти е направил Иран та мълча като бит PDF когато по твое време американските цистерни бяха на аерогара София.
Коментиран от #49
18:40 25.08.2026
46 Град Козлодуй
До коментар #44 от "оня с коня":Па то от Бойко и пасмината му нещо стана ли......
18:40 25.08.2026
47 мдаааа
Коментиран от #56
18:42 25.08.2026
48 хах
18:42 25.08.2026
49 Този коментар е премахнат от модератор.
50 Доктор
Коментиран от #64
18:43 25.08.2026
51 Този коментар е премахнат от модератор.
52 Сандо Кирката
18:44 25.08.2026
53 Не знма кога е точно Гяуров, но
До коментар #38 от "Мнение":абсолютно същото го правят и Рундите. Те точни ли са?
18:44 25.08.2026
54 Котка
До коментар #12 от "Исторически факти":И аз постоянно питам във ФБ. Ей тъй задавам тъпи въпроси. Пък се чудя защо никой, никога не ми отговаря. Много правилно заключени ФБ му е мястото.
18:44 25.08.2026
55 павела митова
18:45 25.08.2026
56 Тачо
До коментар #47 от "мдаааа":За пари!Гледа и той да си направи хотел и хасиенда на Чалкидики.
18:45 25.08.2026
57 " режима на аятоласите "
18:46 25.08.2026
58 Абе Гюре
Коментиран от #59
18:46 25.08.2026
59 хах
До коментар #58 от "Абе Гюре":Кой е агресора ще е водещ въпрос близките месеци по фалшивити телевизии , стой и гледай , та даже ще забравят , че няма детска болница и ,че минималната е 620 евро на фона на инфлацията.
18:48 25.08.2026
60 Олеееее майко
18:49 25.08.2026
61 Руските проксита
18:50 25.08.2026
62 Троянец
18:51 25.08.2026
63 Мирна мултинационална и
18:52 25.08.2026
64 оня с коня
До коментар #50 от "Доктор":Имахме едно гербаво крадливо магаре от там.Сега искат да ни натресат и тоя Петроханец ама няма как да стане.Магарето на Бойко си е едно.Магарицата също.
18:54 25.08.2026
65 Мъдрец
До коментар #19 от "Сталин":Не бъдете с генерала, защото той го играе Орбан. Ако така продължава, българите ще станат по-зле от унгарците. На унгарците им бяха врътнали кранчетата,докато Орбан беше на власт.
18:56 25.08.2026
66 РЕАЛИСТ
До коментар #32 от "Дон Галфон":Да ама глупакът Гюров беше временно премиер, само избори да прави и да остави добро впечатление. Тегли заем , след заем , а после остави опоскана държава, други да се отправят. То така и баба знае. Сега президент иска да става това същество.
18:58 25.08.2026