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Първи случай на западнонилска треска у нас

Първи случай на западнонилска треска у нас

26 Август, 2026 09:38 1 472 8

  • първи случай-
  • западнонилска треска-
  • българия

В седмичната справка на здравните власти се съобщава и за други регистрирани инфекции в страната

Първи случай на западнонилска треска у нас - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Първи случай на заразен с вируса на западнонилската треска за този сезон е регистриран в България. Пациентът е 63-годишен мъж от Пловдив, който е развил неврологични усложнения след лятна почивка по родното Черноморие, съобщават от Националния център по заразни и паразитни болести.

Според данните на здравните власти, инфекцията е официално регистрирана в периода между 17 и 23 август. Мъжът е потърсил медицинска помощ още в края на юли, когато е бил прегледан от лекар заради болки в мускулите, кашлица и повишена температура. Самият пациент твърди, че не е забелязал да е бил ухапан от комари по време на престоя си на морето.

Седмица след първоначалния преглед състоянието му е наложило хоспитализация заради грипоподобни оплаквания. В средата на месец август заболяването е прогресирало, което е довело до настъпването на усложнения и прехвърлянето на пациента за лечение в неврологично отделение.

Вирусът на западнонилската треска продължава да се разпространява активно на континента. По данни на Европейския център за превенция и контрол на заболяванията, най-засегнатите държави към момента са Гърция и Италия. Случаи на инфекцията вече са официално потвърдени в 12 страни от Европейския съюз.

За сравнение, анализът на Националния център по заразни и паразитни болести показва, че през изминалата 2025 година в България са били регистрирани общо 31 случая на заболяването.

В седмичната справка на здравните власти се съобщава и за други регистрирани инфекции в страната. През същия период са отчетени по един нов случай на маймунска вариола (с което общият им брой за годината става два), коклюш (общо 13 за годината) и листериоза (общо девет от началото на годината). Установени са също 14 случая на лаймска борелиоза и пет на марсилска треска.


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 в кратце

    2 1 Отговор
    Вторият случай ще е с източно-ванилска стреска-преска у вас.

    09:42 26.08.2026

  • 2 Напълнили сте страната с

    9 0 Отговор
    Индиянци как няма да има болести. Управляващите ги внасят въпреки волята на народа. Индиянците разнасят болести. Очевидно това е целта да бъдат тормозени и разболява и хората.

    09:47 26.08.2026

  • 3 в наше време африканските болести ги

    2 0 Отговор
    лекуват и не са опасни . нещо кат ковид 18 и 19 . леко те тресе , опотяваш се , чустваш малко загуба на силата . навремето в африка измирали от туберколоза , шарка , едра шарка, минингит , заушка и малария .

    Коментиран от #5

    10:09 26.08.2026

  • 4 Ей тъй

    2 0 Отговор
    Като кажете у нас тааа...
    Излишно е да се преживяват всички световни мизерии.
    Пропускаме тази част и директно към най-доброто, моля.

    10:36 26.08.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 След ковида, биотерор

    3 0 Отговор
    Сега разбрахте ли защо ни пуснаха тигровите комари, да се надяваме, че не са модифицирани за зимни условия.

    10:55 26.08.2026

  • 7 Ден легло нзок

    4 0 Отговор
    Два месеца лекували човека в болница за стигнат диагноза.

    10:56 26.08.2026

  • 8 Ковидарщина епизор 2

    1 0 Отговор
    май пак се почва, че краката на шишовото Муньо вече се клатят, на шефката му Урсула тоже!

    11:47 26.08.2026

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