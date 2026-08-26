Първи случай на западнонилска треска у нас

Първи случай на заразен с вируса на западнонилската треска за този сезон е регистриран в България. Пациентът е 63-годишен мъж от Пловдив, който е развил неврологични усложнения след лятна почивка по родното Черноморие, съобщават от Националния център по заразни и паразитни болести.

Според данните на здравните власти, инфекцията е официално регистрирана в периода между 17 и 23 август. Мъжът е потърсил медицинска помощ още в края на юли, когато е бил прегледан от лекар заради болки в мускулите, кашлица и повишена температура. Самият пациент твърди, че не е забелязал да е бил ухапан от комари по време на престоя си на морето.

Седмица след първоначалния преглед състоянието му е наложило хоспитализация заради грипоподобни оплаквания. В средата на месец август заболяването е прогресирало, което е довело до настъпването на усложнения и прехвърлянето на пациента за лечение в неврологично отделение.

Вирусът на западнонилската треска продължава да се разпространява активно на континента. По данни на Европейския център за превенция и контрол на заболяванията, най-засегнатите държави към момента са Гърция и Италия. Случаи на инфекцията вече са официално потвърдени в 12 страни от Европейския съюз.

За сравнение, анализът на Националния център по заразни и паразитни болести показва, че през изминалата 2025 година в България са били регистрирани общо 31 случая на заболяването.

В седмичната справка на здравните власти се съобщава и за други регистрирани инфекции в страната. През същия период са отчетени по един нов случай на маймунска вариола (с което общият им брой за годината става два), коклюш (общо 13 за годината) и листериоза (общо девет от началото на годината). Установени са също 14 случая на лаймска борелиоза и пет на марсилска треска.