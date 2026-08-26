Първи случай на западнонилска треска у нас

Първи случай на заразен с вируса на западнонилската треска за този сезон е регистриран в България. Пациентът е 63-годишен мъж от Пловдив, който е развил неврологични усложнения след лятна почивка по родното Черноморие, съобщават от Националния център по заразни и паразитни болести.
Според данните на здравните власти, инфекцията е официално регистрирана в периода между 17 и 23 август. Мъжът е потърсил медицинска помощ още в края на юли, когато е бил прегледан от лекар заради болки в мускулите, кашлица и повишена температура. Самият пациент твърди, че не е забелязал да е бил ухапан от комари по време на престоя си на морето.
Седмица след първоначалния преглед състоянието му е наложило хоспитализация заради грипоподобни оплаквания. В средата на месец август заболяването е прогресирало, което е довело до настъпването на усложнения и прехвърлянето на пациента за лечение в неврологично отделение.
Вирусът на западнонилската треска продължава да се разпространява активно на континента. По данни на Европейския център за превенция и контрол на заболяванията, най-засегнатите държави към момента са Гърция и Италия. Случаи на инфекцията вече са официално потвърдени в 12 страни от Европейския съюз.
За сравнение, анализът на Националния център по заразни и паразитни болести показва, че през изминалата 2025 година в България са били регистрирани общо 31 случая на заболяването.
В седмичната справка на здравните власти се съобщава и за други регистрирани инфекции в страната. През същия период са отчетени по един нов случай на маймунска вариола (с което общият им брой за годината става два), коклюш (общо 13 за годината) и листериоза (общо девет от началото на годината). Установени са също 14 случая на лаймска борелиоза и пет на марсилска треска.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 в кратце
09:42 26.08.2026
2 Напълнили сте страната с
09:47 26.08.2026
3 в наше време африканските болести ги
Коментиран от #5
10:09 26.08.2026
4 Ей тъй
Излишно е да се преживяват всички световни мизерии.
Пропускаме тази част и директно към най-доброто, моля.
10:36 26.08.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 След ковида, биотерор
10:55 26.08.2026
7 Ден легло нзок
10:56 26.08.2026
8 Ковидарщина епизор 2
11:47 26.08.2026