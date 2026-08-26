Камион блъсна и уби пешеходка във Варна

Възрастна жена загина при изключително тежък пътен инцидент на натоварения булевард „Трети март“ във Варна. Сигналът за трагедията е подаден в полицията около 11:20 часа днес, съобщиха официално от пресцентъра на Областната дирекция на МВР – Варна.

Според първоначалната информация от разследването, катастрофата е станала в момент, в който товарен автомобил е извършвал маневра за ляв завой от булеварда в посока улица „Константин и Фружин“. Шофьорът е отнел предимството и е блъснал жената, която в същия момент е пресичала правилно на пешеходна пътека при разрешителен зелен сигнал на светофара, разположен в близост до голям супермаркет, пише varna24.bg.

Жертвата е починала на място вследствие на силния удар. Към 13:00 часа самоличността на загиналата пешеходка все още не е установена от органите на реда.

На мястото веднага са пристигнали екипи на полицията и Спешна помощ. Водачът на товарния камион е тестван с технически средства на място. Резултатите от пробите му за употреба на алкохол и наркотични вещества са отрицателни.

Поради инцидента движението в района е затруднено. От общинската фирма „Градски транспорт“ информираха, че временно не се обслужват автобусните спирки „Вихрен“ и „Черни връх“ от линия 41 в посока обръщача в квартал „Владиславово“.

Огледът на местопроизшествието продължава и в този час. Работата по изясняване на всички детайли, довели до смъртоносния инцидент, се извършва в рамките на образуваното досъдебно производство.