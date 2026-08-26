Камион блъсна и уби пешеходка във Варна

Възрастна жена загина при изключително тежък пътен инцидент на натоварения булевард „Трети март“ във Варна. Сигналът за трагедията е подаден в полицията около 11:20 часа днес, съобщиха официално от пресцентъра на Областната дирекция на МВР – Варна.
Според първоначалната информация от разследването, катастрофата е станала в момент, в който товарен автомобил е извършвал маневра за ляв завой от булеварда в посока улица „Константин и Фружин“. Шофьорът е отнел предимството и е блъснал жената, която в същия момент е пресичала правилно на пешеходна пътека при разрешителен зелен сигнал на светофара, разположен в близост до голям супермаркет, пише varna24.bg.
Жертвата е починала на място вследствие на силния удар. Към 13:00 часа самоличността на загиналата пешеходка все още не е установена от органите на реда.
На мястото веднага са пристигнали екипи на полицията и Спешна помощ. Водачът на товарния камион е тестван с технически средства на място. Резултатите от пробите му за употреба на алкохол и наркотични вещества са отрицателни.
Поради инцидента движението в района е затруднено. От общинската фирма „Градски транспорт“ информираха, че временно не се обслужват автобусните спирки „Вихрен“ и „Черни връх“ от линия 41 в посока обръщача в квартал „Владиславово“.
Огледът на местопроизшествието продължава и в този час. Работата по изясняване на всички детайли, довели до смъртоносния инцидент, се извършва в рамките на образуваното досъдебно производство.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 в кратце
13:08 26.08.2026
2 А ГА Ю
13:11 26.08.2026
3 Жорко
13:13 26.08.2026
4 хората мрат
13:15 26.08.2026
5 Новите вносни шафери.
13:19 26.08.2026
6 батвесо
13:20 26.08.2026
7 Бонус-малус на крадевците
13:22 26.08.2026
8 Янко
13:28 26.08.2026
9 Без зъб за зъб
13:29 26.08.2026
10 нацизъм в България
13:33 26.08.2026
11 Точния с парите
13:37 26.08.2026
12 Анонимен
13:44 26.08.2026
13 Адоре Мио
13:46 26.08.2026
14 познавам
Коментиран от #16
13:53 26.08.2026
15 мин 10г затвор в тез случаи и сакатлъци
когато ганчо знае че ще лежи бая наистина при смърт на пешеходна
е пресичала правилно на пешеходна пътека
13:53 26.08.2026
16 НИЩО МУ НЯМА
До коментар #14 от "познавам":НАЧАЛНИК
ДОПИСКАТА ВИ Е ТОЧНО В ДУХА
НА ПРОГРЕСИВНИЯ МИНИСТЪР
С ПОРХЕ ЗА 1789 лв....
НО ПОНЕ СИ КАЗВАТЕ ЧЕ
НЯМА ОБЩО СЪС СЛУЧАЯ....☝
14:04 26.08.2026