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Камион блъсна и уби пешеходка във Варна
  Тема: Войната на пътя

Камион блъсна и уби пешеходка във Варна

26 Август, 2026 13:01, обновена 26 Август, 2026 13:06 1 274 16

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  • камион

Тежка катастрофа на бул. „Трети март“: Жена загина на място, след като бе пометена на зелен светофар от товарен автомобил

Камион блъсна и уби пешеходка във Варна - 1
Снимка: ФАКТИ
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Възрастна жена загина при изключително тежък пътен инцидент на натоварения булевард „Трети март“ във Варна. Сигналът за трагедията е подаден в полицията около 11:20 часа днес, съобщиха официално от пресцентъра на Областната дирекция на МВР – Варна.

Според първоначалната информация от разследването, катастрофата е станала в момент, в който товарен автомобил е извършвал маневра за ляв завой от булеварда в посока улица „Константин и Фружин“. Шофьорът е отнел предимството и е блъснал жената, която в същия момент е пресичала правилно на пешеходна пътека при разрешителен зелен сигнал на светофара, разположен в близост до голям супермаркет, пише varna24.bg.

Жертвата е починала на място вследствие на силния удар. Към 13:00 часа самоличността на загиналата пешеходка все още не е установена от органите на реда.

На мястото веднага са пристигнали екипи на полицията и Спешна помощ. Водачът на товарния камион е тестван с технически средства на място. Резултатите от пробите му за употреба на алкохол и наркотични вещества са отрицателни.

Поради инцидента движението в района е затруднено. От общинската фирма „Градски транспорт“ информираха, че временно не се обслужват автобусните спирки „Вихрен“ и „Черни връх“ от линия 41 в посока обръщача в квартал „Владиславово“.

Огледът на местопроизшествието продължава и в този час. Работата по изясняване на всички детайли, довели до смъртоносния инцидент, се извършва в рамките на образуваното досъдебно производство.


Варна / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 в кратце

    11 2 Отговор
    Войната в България не свършва!

    13:08 26.08.2026

  • 2 А ГА Ю

    1 7 Отговор
    Камион ме блъсна,трактор пък ме гази,слънцето помръкна,гони чести фази.

    13:11 26.08.2026

  • 3 Жорко

    14 1 Отговор
    Поредната жертва на несъобразително каране в Бг,защото българина когато излезе извън България внезапно си променя навиците на шофиране.Бог да я прости,поредната жертва!

    13:13 26.08.2026

  • 4 хората мрат

    3 12 Отговор
    а зеления чарап бори корупцията и олигарсите!

    13:15 26.08.2026

  • 5 Новите вносни шафери.

    4 4 Отговор
    ЯВНО ШОФЕРА Е ВНЕСЕН ОТ ЗИНЗИБАР. НАЛ ТАКИВА РАБОТНИЦИ САКАТ БИЗНЕСМЕНИТЕ? НЕУКИ, НЕЗАНЕЩИ, НЕМОЖЕЩИ! ЗА МАЛКО ПАРИ ДОСТАВИХА УБИЙЦИ НА ПЪТЯ!

    13:19 26.08.2026

  • 6 батвесо

    2 4 Отговор
    Аз лично предпочитам ако няма голям трафик да пресека на червено, след като се уверя, че не се задава автомобил наблизо, отколкото да тръгна на зелено, като не виждам дали някой завиващ няма да ме отнесе.

    13:20 26.08.2026

  • 7 Бонус-малус на крадевците

    4 6 Отговор
    не му ли попречи на камиона?

    13:22 26.08.2026

  • 8 Янко

    2 4 Отговор
    Този шофьор го познавам.Той паркира тира на парко мястото на трабанчето.Пу пу голям шофьор е.

    13:28 26.08.2026

  • 9 Без зъб за зъб

    7 2 Отговор
    няма укротяване ня неграмтните и нахалните шофьори

    13:29 26.08.2026

  • 10 нацизъм в България

    1 4 Отговор
    Жестока агресия в двора на училище в Лясковец: 10 маскирани руски неонацисти пребиха момче заради фланелка на български футболен отбор.

    13:33 26.08.2026

  • 11 Точния с парите

    3 1 Отговор
    Ще кажем, че е по вина на Боко и Шише, овцете ще се хванат както всеки път.

    13:37 26.08.2026

  • 12 Анонимен

    2 1 Отговор
    Трябва да ги тестват и за простотия и наглост. Толкова безотговорни са станали всички шофьори.

    13:44 26.08.2026

  • 13 Адоре Мио

    6 0 Отговор
    Камиона е виновен. Но случката доказва че, пешеходната пътека не ви прави безсмъртни, съобразявайте се когато пресичате.А не като овце.

    13:46 26.08.2026

  • 14 познавам

    1 1 Отговор
    района, където е станала катастрофата. Този булевард, както и всички главни пътни артерии във Варна са изключително натоварени. Подлезите са далеч един от друг, а пасарелки по "Трети март" няма. Възрастните хора, поради обидно ниските си пенсии, отиват да пазаруват в големите хипермаркети заради промоциите. Когато тръгнат с пълните торби или колички, е ясно, че за тях е почти невъзможно да ползват подлезите дори когато те са им наблизо. Някой питал ли се е как възрастен човек, който краката не го държат, преминава през стълбите на подлезите с пълните торби или с количките? А градовете не са само за автомобилите или за младите, в тях трябва да оцеляват и функционират някак и възрастните хора. Разстоянието между двете места, на които има пешеходни пътеки и светофари е много голямо, което принуждава някои възрастни хора да се опитат да минат буквално между летящите коли. Знам, че случаят не е такъв, но това се случва всеки ден пред очите ми. Градовете ни са превърнати в опасни за обитаване места, в които цари хаос и липса на елементарна мисъл за здравето и удобствата на всички граждани. Бог да прости жената!

    Коментиран от #16

    13:53 26.08.2026

  • 15 мин 10г затвор в тез случаи и сакатлъци

    2 0 Отговор
    ще има по малко гарантирано
    когато ганчо знае че ще лежи бая наистина при смърт на пешеходна

    е пресичала правилно на пешеходна пътека

    13:53 26.08.2026

  • 16 НИЩО МУ НЯМА

    0 1 Отговор

    До коментар #14 от "познавам":

    НАЧАЛНИК
    ДОПИСКАТА ВИ Е ТОЧНО В ДУХА
    НА ПРОГРЕСИВНИЯ МИНИСТЪР
    С ПОРХЕ ЗА 1789 лв....
    НО ПОНЕ СИ КАЗВАТЕ ЧЕ
    НЯМА ОБЩО СЪС СЛУЧАЯ....☝

    14:04 26.08.2026

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