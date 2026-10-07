Костадинов след КСНС: Становището на Йотова оставя повече въпроси

Лидерът на „Възраждане“ Костадин Костадинов заяви, че не може да подкрепи предложеното от президентската институция становище след заседанието на Консултативния съвет за национална сигурност. По думите му документът буди „повече въпроси, отколкото отговори“.

„В цялото становище на госпожа Йотова, което беше предложено за обсъждане и около което поне към настоящия момент не стигнахме до общо решение, се говори за последиците, но не се говори за причините за този момент, към който се свика консултативният съвет“, каза Костадинов.

Лидерът на „Възраждане“ посочи ударените кораби в Черно море като част от причините за свикването на КСНС. Той заяви, че очаква да има и други подобни инциденти.

„Имам много сериозни опасения, потвърдени и от други присъстващи на съвета, че конфликтът ще се интензифицира и ще има и други подобни инциденти“, заяви Костадинов.

Според него предизборната обстановка е компрометирала в известна степен самата идея за заседанието. Въпреки това Костадинов каза, че е присъствал „от държавническа позиция“.

Костадинов заяви, че България отново се превръща в „пионка“ в решения, които се вземат извън страната. По думите му това ограничава възможността на държавата да защитава собствената си национална сигурност.

Той отправи критики и към обсъжданите въпроси, свързани с готовността на България за наблюдение и отбрана. Костадинов определи част от казаното по време на заседанието като „доста претенциозно“ и го свърза с политиката на българските правителства през последните години.

В края на изявлението си лидерът на „Възраждане“ заяви, че е „изключително притеснен“ за бъдещето на България. От текста на изказването му не става ясно дали заседанието ще завърши с общо становище.