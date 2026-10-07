Костадинов след КСНС: Становището на Йотова оставя повече въпроси

Лидерът на „Възраждане“ Костадин Костадинов заяви, че не може да подкрепи предложеното от президентската институция становище след заседанието на Консултативния съвет за национална сигурност. По думите му документът буди „повече въпроси, отколкото отговори“.
„В цялото становище на госпожа Йотова, което беше предложено за обсъждане и около което поне към настоящия момент не стигнахме до общо решение, се говори за последиците, но не се говори за причините за този момент, към който се свика консултативният съвет“, каза Костадинов.
Лидерът на „Възраждане“ посочи ударените кораби в Черно море като част от причините за свикването на КСНС. Той заяви, че очаква да има и други подобни инциденти.
Според него предизборната обстановка е компрометирала в известна степен самата идея за заседанието. Въпреки това Костадинов каза, че е присъствал „от държавническа позиция“.
Костадинов заяви, че България отново се превръща в „пионка“ в решения, които се вземат извън страната. По думите му това ограничава възможността на държавата да защитава собствената си национална сигурност.
Той отправи критики и към обсъжданите въпроси, свързани с готовността на България за наблюдение и отбрана. Костадинов определи част от казаното по време на заседанието като „доста претенциозно“ и го свърза с политиката на българските правителства през последните години.
В края на изявлението си лидерът на „Възраждане“ заяви, че е „изключително притеснен“ за бъдещето на България. От текста на изказването му не става ясно дали заседанието ще завърши с общо становище.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Кина
Коментиран от #5
18:28 07.10.2026
2 Пич
Не спират да тъпчат кораби с оръжия за Украйна!!!
Коментиран от #6
18:29 07.10.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 ИМА ЕДНА БЪЛ. ПОГОВОРКА
18:43 07.10.2026
5 Така е, но
До коментар #1 от "Кина":понеже има тънки ръчички и краченца, Костадинов постоянно се прави на мъжле, а всъщност е протеже и верен слуга на простата и крадлива герберска Тиква Борисов.
18:44 07.10.2026
6 бай Данью
До коментар #2 от "Пич":Ами това и бабите пред блока, дето коментират ситуациите , го знаят
Коментиран от #8
18:44 07.10.2026
7 Голяма конкуренция
18:48 07.10.2026
8 Пич
До коментар #6 от "бай Данью":Бабите може и да го знаят, ама Йотова - нъц!
18:50 07.10.2026
9 Toва е
Коментиран от #10
19:00 07.10.2026
10 Вярваш ли си?
До коментар #9 от "Toва е":.......
19:04 07.10.2026
11 това е част от решението
19:32 07.10.2026
12 Павел Пенев
19:39 07.10.2026