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Костадинов след КСНС: Становището на Йотова оставя повече въпроси

Костадинов след КСНС: Становището на Йотова оставя повече въпроси

7 Октомври, 2026 18:26 821 12

  • костадин костадинов-
  • илияна йотова-
  • кснс-
  • черно море-
  • национална сигурност

Лидерът на „Възраждане“ заяви, че в документа се обсъждат последиците, но не и причините за свикването на КСНС

Костадинов след КСНС: Становището на Йотова оставя повече въпроси - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Лидерът на „Възраждане“ Костадин Костадинов заяви, че не може да подкрепи предложеното от президентската институция становище след заседанието на Консултативния съвет за национална сигурност. По думите му документът буди „повече въпроси, отколкото отговори“.

„В цялото становище на госпожа Йотова, което беше предложено за обсъждане и около което поне към настоящия момент не стигнахме до общо решение, се говори за последиците, но не се говори за причините за този момент, към който се свика консултативният съвет“, каза Костадинов.

Лидерът на „Възраждане“ посочи ударените кораби в Черно море като част от причините за свикването на КСНС. Той заяви, че очаква да има и други подобни инциденти.

„Имам много сериозни опасения, потвърдени и от други присъстващи на съвета, че конфликтът ще се интензифицира и ще има и други подобни инциденти“, заяви Костадинов.

Според него предизборната обстановка е компрометирала в известна степен самата идея за заседанието. Въпреки това Костадинов каза, че е присъствал „от държавническа позиция“.

Костадинов заяви, че България отново се превръща в „пионка“ в решения, които се вземат извън страната. По думите му това ограничава възможността на държавата да защитава собствената си национална сигурност.

Той отправи критики и към обсъжданите въпроси, свързани с готовността на България за наблюдение и отбрана. Костадинов определи част от казаното по време на заседанието като „доста претенциозно“ и го свърза с политиката на българските правителства през последните години.

В края на изявлението си лидерът на „Възраждане“ заяви, че е „изключително притеснен“ за бъдещето на България. От текста на изказването му не става ясно дали заседанието ще завърши с общо становище.


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Кина

    13 14 Отговор
    Костадинов е измамник и прехвърли двореца си в Тюленово на баща си..!

    Коментиран от #5

    18:28 07.10.2026

  • 2 Пич

    19 5 Отговор
    И аз имам подозрения, че ще има още удари!
    Не спират да тъпчат кораби с оръжия за Украйна!!!

    Коментиран от #6

    18:29 07.10.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 ИМА ЕДНА БЪЛ. ПОГОВОРКА

    10 6 Отговор
    АКО БЕ СТОЯЛО МИРНО НЕ БИ ВИДЯЛО ЧУДО. АКО БРАТЯТА УКРАЙНЦИ НЕ СИ ПОЗВОЛИХА ДА ТРЕПЯТ БРАТЯТА РУСИ НЯМАШЕ ДА ИМА ВОЙНА. КАК СИ ОБЯСНЯВАТЕ РУСНАЦИТЕ ДА НЕ ОТГОВОРЯТ ЩЕ СЕ ХОДИ В БРЮКСЕЛ НЕ В БЕРЛИН.

    18:43 07.10.2026

  • 5 Така е, но

    7 9 Отговор

    До коментар #1 от "Кина":

    понеже има тънки ръчички и краченца, Костадинов постоянно се прави на мъжле, а всъщност е протеже и верен слуга на простата и крадлива герберска Тиква Борисов.

    18:44 07.10.2026

  • 6 бай Данью

    6 0 Отговор

    До коментар #2 от "Пич":

    Ами това и бабите пред блока, дето коментират ситуациите , го знаят

    Коментиран от #8

    18:44 07.10.2026

  • 7 Голяма конкуренция

    4 9 Отговор
    Между копейкин и Йотова, кой повече да се наведе на братушките.

    18:48 07.10.2026

  • 8 Пич

    6 1 Отговор

    До коментар #6 от "бай Данью":

    Бабите може и да го знаят, ама Йотова - нъц!

    18:50 07.10.2026

  • 9 Toва е

    4 7 Отговор
    Бъдещият Президент на България- Костадин Костадинов.

    Коментиран от #10

    19:00 07.10.2026

  • 10 Вярваш ли си?

    2 1 Отговор

    До коментар #9 от "Toва е":

    .......

    19:04 07.10.2026

  • 11 това е част от решението

    7 2 Отговор
    Престанете да изнасяте оръжие за киевската хунта. Махнете украинските знамена от държавни и общнски сгради,престанете да хулите Русия. Стига санкции и военни заводи. България да излезе с инициатива за преговори за мир. Българите искат МИР а не война . Бият се два братски нам народа заради чужди интереси.

    19:32 07.10.2026

  • 12 Павел Пенев

    5 1 Отговор
    Коцето и Цончо както винаги се правят на опозиция и така ще се борят на изборите. Глупаци.

    19:39 07.10.2026

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