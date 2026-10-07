Патриарх Даниил връчи орден „Св. Йоан Рилски“ на Старозагорския митрополит д-р Киприан

Негово Светейшество Българският патриарх и Софийски митрополит Даниил връчи орден „Св. Йоан Рилски“ I степен на Негово Високопреосвещенство Старозагорския митрополит д-р Киприан. Решението на Св. Синод на БПЦ-БП е във връзка с църковните чествания и заслуги за Българската православна църква.

Българският патриарх Даниил пристигна за първи път в Старозагорска епархия след избора му за предстоятел на родната ни Църква. Той възглави празничната литургия, с която приключи четиридневната програма по отбелязване на шест църковни годишнини в Стара Загора – 155 години от учредяването на Старозагорска епархия, 130 години от избора на първия митрополит Методий Старозагорски и 100 години от рождението на Старозагорския митрополит Панкратий, а също и 50 години от рождението на Негово Високопреосвещенство Старозагорския митрополит д-р Киприан, 30 години от монашеското му пострижение и 10 години от интронизацията му на митрополитския престол.

В словото си патриарх Даниил изрази благодарността си за поканата и възможността да съпреживее църковните чествания: „Благодарни сме за тази истинска духовна радост и за гостоприемството, и особено на Вас, Ваше Високопреосвещенство, като наш любезен домакин, който само преди два дни – в Деня на Стара Загора – бяхте удостоен и с почетното гражданство на престолния Ви град, с което всесърдечно Ви приветстваме. Това удостояване е несъмнено признание за Вашия труд през изминалите десет години като епархийски архиерей, за уважението и любовта, на които Вие се радвате тук, но то е свидетелство за признанието и към цялата ни света Православна църква, която и във Ваше лице продължава да изпълнява и до днес своята висока мисия на духовна опора и кърмителница на поверения ѝ от Бога народ, като го просвещава във вечните и неизменни истини на Христовото Благовестие и уверено го води по посочения ни от Христа Бога път към усъвършенстване и спасение“, каза в словото си Негово Светейшество. Той припомни и дадения ни от Св. Климент Охрдски пример, пред чиято честна глава се покланят в последните 4 дни.“

„В наситените с исторически събития последни дни, чиято кулминация безспорно беше посрещането у нас на тленните останки на благоверния Самуил, цар Български, и всенародното поклонение пред този велик и достоен син на православния ни народ, и които дни предстои да продължат съвсем скоро – с честванията на Всебългарския светец и небесен застъпник свети Йоан Рилски Чудотворец, тържествата в Стара Загора са още едно украшение и принос към настоящата богата на празничност календарна година. С подобаваща тържественост, богослужения, научен форум и почит към великия Климент Стара Загора показа през тези дни, че е град на паметта и на почитта към своите духовни водачи, а това означава, че тя е и град с достойно настояще и още по-обещаващо бъдеще.

Благодарим от сърце на всички, които по един или друг начин са допринесли в процеса на организацията и провеждането на тези паметни и наситени със значими събития дни“, каза още патриарх Даниил и пожела на митрополит д-р Киприан „още много и благословени години в служение Богу и на Неговата света Църква – на древния и славен Старозагорски митрополитски престол, който е бил украсяван от достойни и заслужено прославени колоси на православната духовност и който сега е поверен на него, за да бъде техен достоен приемник и да доизгражда с усърдие и ревност върху положените преди него основи“, благопожела още патриарх Даниил.

Негово Светейшество подари на митрополит д-р Киприан от името на Св. Синод на БПЦ панагия за молитвен спомен. От своя страна в знак на благодарност и признателност за уважението, Старозагорският митрополит д-р Киприан му подари панагия, кръст и енголпие.

В словото си митрополит Киприан припомни ролята и примера в живота, който са му дали предшествениците му, като обърна специално внимание на житието на митрополит Методий Старозагорски и на духовния си старец блаженопочиналия митрополит Панкратий. „Благодаря на Бога за утехата и привилегията да имам такъв духовен ръководител. Немалко години минаха от първите ни срещи, разговори, насърченията и молитвената му подкрепа. Хората го познаваха като изключително деен архиерей, който подобно на дядо Методий, не знаеше отдих и само ограничен кръг от близките му помним какъв молитвеник беше. Нощите му бяха време основно за молитвено общение с Бога и малка част за сън. Нощта преди моето монашеско пострижение на 1 септември 1996 г. в Рилския ставропигиален манастир, той отдаде само на молитва. Вярвам, че така огнено се е молил за мен, последното му духовно чедо, и в дните, когато Бог ме призова да приема катедрата на Старозагорската епархия, преди десет години“, каза владиката.

Митрополит д-р Киприан благодари и на всички участници и гости в църковните тържества. „Благодаря за неизменната подкрепа, която имам от вас, моите епархиоти. Благодаря на представителите на държавната и общинската власт, на всички, които с труда и добротата си подкрепят инициативите на епархийската ни църква. Всесърдечно благодаря за съслужението и духовната подкрепа на събратята митрополити от Св. Синод на Българската православна църква. Изключителна признателност и благодарност отправям и към Негово Светейшество Българския патриарх Даниил за отеческата му грижа и съпричастността към празника на Старозагорска епархия и престолния град“, завърши словото си архиереят и призова обединени заедно да продължат трудовете за благодатното духовно строителство на родната ни Църква“, завърши словото си архиереят.

По повод църковните чествания и особени заслуги за Старозагорска епархия, митрополит д-р Киприан връчи благодарствени плакети на кмета на община Стара Загора Живко Тодоров, на председателя на Общинския съвет в Стара Загора адв. Ивета Лазарова, на ректора на Тракийски университет – Стара Загора проф. д-р Мирослав Карабалиев, дбф, на бившия ректор на висшето учебно заведение проф. д-р Добри Ярков, д.в.м, на преподавателя в Националната музикална академия „Проф. Панчо Владигеров“ проф. д-р Кремена Ангелова, на директора на УМБАЛ „Проф. д-р Стоян Киркович“ проф. Йовчо Йовчев и на общинския съветник и бивш зам.-председател на Народното събрание Емил Христов.

В литургията съслужиха: митрополитите от Св. Синод – Техни Високопреосвещенства Ловчански Гавриил, Неврокопски Серафим, Русенски Наум, Врачански Григорий, Сливенски Арсений и Доростолски Яков; чуждестранните гости от поместните православни църкви – Брегалнишки митрополит Иларион Серфамиовски, Митрополит Силуан Мануила от Румънската православна епархия в Унгария, Неаполски епископ Порфирий Махериотис – главен представител на Кипърската православна църква къв ЕС, Хайновски епископ Павел Токаюк; епископите на Българската православна църква Техни Преосвещенства Тивиеорополски Тихон, Велички Сионий, Белоградчишки Поликарп, Смоленски Висарион, Агатополски Йеротей, Константинийски Михаил, Главинишки Макарий, Велбъждски Исаак, Маркианополски Богослов и Драговитийски Василий; архимандритите Атанасий Султанов, Максим Глухчев, Евтимий Койнов, Петър Еремеев, Панкратий Бузов, Масим Колев, архимандрит Кирил и архимандрит Гавриил – представители на Дидимотика, архимандрит Порфирий Бацарас, архимандрит Нектарий, монах Пантелеймон, протойерей Андрей Болбот, иконом Нелуц Опря и други.

С църковни песнопения в литургията се включиха: Представителен хор „Св. ап. Карп“ при Старозагорска света митрополия, Мъжки хор към катедрален храм „Св. Неделя“, гр. София, с диригент протопсалт проф. Мирослав Попсавов; Трио към Шипченския манастир „Св. Рождество Христово“ с диригент Мария Бошнакова. Юбилейните прояви включваха и Шестата национална среща на православните младежи.

На литургията присъстваха още директорът на дирекция „Вероизповедания“ Никола Петков, областният управител на Стара Загора Калоян Дамянов, кметовете на общини Галина Стоянова (Казанлък), Галя Захариева (Нова Загора), Ивайло Крачолов (Чирпан), Мария Киркова (Харманли), арх. Анастас Карчев (Свиленград), Кънчо Папазов (Гурково), инж. Георги Петров (Раднево), инж. Константин Костов (Николаево), зам.-кметовете на Стара Загора Павлина Делчева и Милена Желева, председателят на Общински съвет – Казанлък Николай Димитров, зам.-председателят на Общински съвет – Стара Загора Антон Тонев, секретарят на община Стара Загора Николай Диков, директорът на РДСП – Стара Загора Петя Чакърова, общественият посредник на Стара Загора Иванка Сотирова, председателят на Районен съд – Стара Загора Блага Бозова, председателят на Административен съд – Стара Загора Яница Ченалова, председателят на Окръжен съд – Стара Загора Красимир Георгиев, ръководителят на Окръжна прокуратура – Стара Загора Мария Михайлова, ръководителят на Районна прокуратура – Стара Загора Таня Димитров, директорът на РД ПБЗН – Стара Загора ст. ком. Стоян Колев, директорът на ОДМВР – Стара Загора ст. ком. Димитър Машов, командирът на 61-ва Стрямска механизирана бригада бриг. ген. Атанас Георгиев, командирът на Втора Тунджанска механизирана бригада бриг. ген. Мирослав Костадинов, директорът на УМБАЛСМ „Н. Й. Пирогов“ д-р Валентин Димитров, д.м., зам.-ректорът по учебна дейност на Тракийски университет доц. д-р Цветослав Койнарски, представители на академичната общност, бизнеса, общественици и други.

Поздравителни адреси са получени от президента на Република България Илияна Йотова, от председателя на Народното събрание Михаела Доцова, министър-председателя Румен Радев, държавни институции, висши учебни заведения – СУ „Св. Климент Охридски“, Тракийски университет – Стара Загора, Университет по застраховане и финанси, културни институти, представители на поместните православни църкви Дидимотишки митрополит Дамаскин, Верийски митрополит Пантелеймон, Картагенски Митрополит (Александрийска патриаршия), митрополита на Претория и Йоханесбург Дамаскин, Маргветски и Убиски епископ Мелхиседек от Грузинска патриаршия, от румънския епископ на Унгария Силуан, Неаполски епископ Порфирий от Кипърската православна църква, Хойнувски епископ Павел, Аполонийски и Фриерски митрополит Николай от Албанската православнацърква, от митрополит Иларион от Македонската православна църква и много други.