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Йотова: Има сериозни рискове за критичната инфраструктура
  Тема: Украйна

Йотова: Има сериозни рискове за критичната инфраструктура

7 Октомври, 2026 18:23 1 170 47

  • кснс-
  • критична инфраструктура-
  • морска сигурност-
  • черно море-
  • дронове

След заседанието на КСНС беше обявено, че мерките за противодействие на заплахите ще продължат. Костадин Костадинов заяви, че не подкрепя предложеното становище.

Йотова: Има сериозни рискове за критичната инфраструктура - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Консултативният съвет за национална сигурност обсъди рисковете за морската сигурност и критичната инфраструктура на България след атаките с дронове срещу два търговски кораба в българската изключителна икономическа зона в Черно море. След заседанието Илияна Йотова заяви, че са отчетени увеличени заплахи за критичната инфраструктура и че мерките за противодействие ще продължат.

„Ще бъде извършен анализ“, каза Йотова, като посочи, че в рамките на заседанието е постигнато съгласие за продължаване на действията срещу заплахите. Темата на КСНС беше „Актуални рискове и заплахи за морската сигурност и критичната инфраструктура на България в контекста на войната в Украйна“.

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На заседанието на „Дондуков“ 2 са присъствали представители на парламентарните сили, правителството и службите за сигурност. Разговорите са били закрити за медиите.


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Тити

    21 9 Отговор
    Амиии сега ли разбра Йотова че има работата луд диктатор!??

    Коментиран от #11

    18:26 07.10.2026

  • 2 сюндюк

    22 7 Отговор
    Протестите в ЕС ще стигнат и до България...! Неизбежно е..

    18:26 07.10.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Ха ха ха

    20 3 Отговор
    Главнокомандващата сега се сетила

    18:28 07.10.2026

  • 5 Дякон Унуфрий Араллампиев

    24 1 Отговор
    Както казваше ПЕТЪР БЕРОН Дрън дрън ярина

    Коментиран от #17

    18:28 07.10.2026

  • 6 Фори

    20 1 Отговор
    Няма такова нещо. Военния министър каза че корабите са се ударили в дроновете. Те си летели мирно а корабите ги ударили. Не трябвало да минават от там и да провокират дроновете.

    18:29 07.10.2026

  • 7 бкп-дс

    19 1 Отговор
    има рискове за нас,ако народа проумее 37годишните ни лъжи!

    18:29 07.10.2026

  • 8 Хмм

    22 1 Отговор
    знаем ги нейните анализи, след такъв неин анализ е освободила от затвора наркопласьор, който после лудувал в затворническата болница, това ще ѝ се напомня винаги, Радев ще ни натресе още една "шарлатанка"

    18:32 07.10.2026

  • 9 КИРО ЖЪРТЪ

    18 1 Отговор
    ЦИРКЪТ. НА. КОМУНИСТИТЕ. ПРОДЪЛЖАВА.

    Коментиран от #16

    18:34 07.10.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 ИСТИНАТА

    15 2 Отговор

    До коментар #1 от "Тити":

    България е н опасност, докато Президентът и е наркобаронеса Ескобарова!

    18:40 07.10.2026

  • 12 Кой какъв е

    8 2 Отговор
    Посърнаха физиономиите на "победителите"! И какво сега - пластоветеха се разместиха, а векторите се уплетоха. Накъде ще вървим и на кого ще се кланяме?

    18:42 07.10.2026

  • 13 Господ да ни пази

    9 2 Отговор
    Ако българската армия е на нивото на главнокомандващата и фатмаците от правителството, майко мила!

    18:43 07.10.2026

  • 14 йолпио

    8 4 Отговор
    Има голям риск за България, защото надрусаната маймуна Зеленски губи много бандера фашисти и с Английските си другарчета искат да вкарат във огъня и други магарета да ядат бой. Не се подбират средства. Пускат вечер дронове, удрят кораби и стоят и гледат как в България шпионите им от ПП и ДБ педофили и ГЕРБ разбойници призовават за война с Русия. Опасно е . С такива туземци в парламента е опасно за българите. Слава на Господ Иисус Христос нямат мнозинство. Дори жълто кафявите талибани не подкрепят лъжците от ПП и ДБ и ГЕРБ. Никои не иска да му ядат гащите бой. И как без доказателства се обвинява Русия??? Само глупак може да го прави.

    18:44 07.10.2026

  • 15 ТоТо

    4 1 Отговор
    Трите партии да не са част от сглобката хихи

    18:45 07.10.2026

  • 16 Симо

    9 5 Отговор

    До коментар #9 от "КИРО ЖЪРТЪ":

    Руснаците са наши приятели

    18:45 07.10.2026

  • 17 Европеец

    8 5 Отговор

    До коментар #5 от "Дякон Унуфрий Араллампиев":

    Ами прав си . . Корабите са ударен и на 160 километра навътре в морето в международни води..... Червената соростна кръстоска с петроханска гнида къде вижда там критична инфраструктура.... Знае се, че единият е пътувал от Египет за румънския град Сува,мисля че беше, 30 000, горе на границата с Украйна.... Казват потънал за три минути, вероятно карал оръжие и вероятно руснаците са го ударили..... Другия Карол украинско зърно, Защо руснаците да го удрят..... Не е ли по вероятно да е поредната украинска провокация..... Зърното натоварено и вероятно е платено, корабът тръгнал, има си застраховка-идеално украинците да разлеят отново кучетата...... Не гледам телевизия ( БГ/, но пуснах да видя декларацията, пълна простотия... Не харесвам Радев, но е прав че тоя консултативен съвет Не трябваше да се свиква..... Говорилня на комплексирани политици, далече от държавническо поведение.....

    Коментиран от #28

    18:49 07.10.2026

  • 18 Кравата Илияна

    9 3 Отговор
    Ако гръмне един Орешник до София ще напълна кюлотите

    Коментиран от #19, #23, #33, #34, #35, #38

    18:50 07.10.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Егатии

    7 0 Отговор
    Как са се наредили на фотото...
    Еле оня мазният на десния фланг-адвокат с десетки недвижими имоти...повече от ,,трудовият" му стаж и практика,като юрист...

    18:53 07.10.2026

  • 21 сноу

    5 1 Отговор
    По скоро има сериозна критичност за критикарите ...

    18:53 07.10.2026

  • 22 Просто човек

    9 0 Отговор
    Тежко НЕадекватни…

    Коментиран от #25

    18:53 07.10.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Това е положението

    2 1 Отговор
    Моряците да си върнат заплатите и на борсата на труда. Можем и без тях и техните разходи от бюджета.

    18:58 07.10.2026

  • 25 ДонПепи

    4 3 Отговор

    До коментар #22 от "Просто човек":

    Каквито политиците такава и държавата! Лошото е че няма алтернативи

    18:58 07.10.2026

  • 26 Това е положението

    10 0 Отговор
    Кой ще гласува за йо ,която 2 лева не е изкарала през целия си безмислен животец.

    Коментиран от #30, #42

    18:59 07.10.2026

  • 27 Врагът Братушка

    6 2 Отговор
    Удря в най-сЛабото място. Първо пробва и като види никаква реакция се почва. Чума, ракети, бомби.... те ни били приятели. Иди оти сър.

    Коментиран от #29

    19:00 07.10.2026

  • 28 Дякон Унуфрий Араллампиев

    2 5 Отговор

    До коментар #17 от "Европеец":

    Аз изобщо не харесвам Радев но съм реалист Каквото и да е карал кораба си е негова работа и си носи отговорност Щом има заинтересовани лица да го потопят значи работата не е чиста Все едно в Бургас да стане нещо и да е виновен кметът на София Спасихме когото можахме и КРАЙ Нито корабите са български нито моряците българи Помните какво направи Турция преди време Докараха танкера в наши води и си отидоха Защото не е тяхна работа да чистят на някой си отпадъците от бизнеса

    19:00 07.10.2026

  • 29 Врагът Братушка

    3 0 Отговор

    До коментар #27 от "Врагът Братушка":

    Русофили за мир

    19:01 07.10.2026

  • 30 Как кой

    7 0 Отговор

    До коментар #26 от "Това е положението":

    Тия дето взеха 10 млрд.дълг ития дето ще го изсмучат.

    19:03 07.10.2026

  • 31 Потрес!

    7 2 Отговор
    Двамата кремълски лакеи и подлоги на злодея Путин - Йотовица и Фатмакът от сеол Славяново с мръсните зелени чорапи, днес продължиха да дълбаят дъното, до което се строполиха с уенизителния си слугинаж към кремълското чудовище! А Резолюцията им е невалидна, защото не е подкрепена от 3/4 от присъстващите партии! Така че, след заседанието Йотовата фатмашка слугиня прочете нейно собстевно свободно съчинение, което няма никаква стойност! Гадни, много гадни и стигащи до отврат национални предатели! Не посмяха дори думата "Русия" да споменат и двамата! Направо бяха сковани от страх! Нито един глас за кремълската слугиня Йотова, вакщсаджийка на фатмашки ботуши и покровителка на наркобарони, нито един грас, българи! За да останем бългтари, а не поданици на един свиреп кремълски масов убиец!

    Коментиран от #41

    19:06 07.10.2026

  • 32 Малко история от преди

    2 4 Отговор
    седмица. Спомняте ли си когато пилотите се биха в самолета? Западния свят набеди руски и украински пилот. Какво излезе? Ами сега? Не знам дали е възможно да се спуснат тежко водолази да снимат директно къде е ударен кораба, дали е размазан от взривове, може ли да има изтичане на мазут, има ли трупове на хора, има ли отломки от дронове и тогава да съдим. Сега има съмнение за саботаж най-вече от Англистан

    19:06 07.10.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 По Критичната Опасност !

    6 0 Отговор
    Сте Вие !

    19:09 07.10.2026

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Ицо

    1 0 Отговор
    Има ли копейки ТУК?

    19:11 07.10.2026

  • 41 Косито

    1 1 Отговор

    До коментар #31 от "Потрес!":

    Като че ли някой ти повярва

    19:11 07.10.2026

  • 42 Петричкия Ескобар

    3 0 Отговор

    До коментар #26 от "Това е положението":

    По скоро работа за два лева не е свършила, ама парички колкото щеш.

    19:17 07.10.2026

  • 43 Сериозни рискове има

    0 0 Отговор
    не толкова в инфраструктурата, а в поставянето на главнокомандващ - жена в предвоенен период .

    19:18 07.10.2026

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Кънчо Димитров

    1 0 Отговор
    Нищо не може да направи илиана, путин сам решава.

    19:25 07.10.2026

  • 46 Перо

    2 1 Отговор
    Послушаха ПП/ДБ за това КСНС и станаха смешни! Колкото ние имаме причина за КСНС, толкова Румъния и Турция имат причина! БГ има отношение за събитието само в териториалните води в 12-милната зона. 200-милната икономическа зона са неутрални води и касаят само аварийно спасителни работи!

    19:26 07.10.2026

  • 47 😂😂😂

    2 0 Отговор
    Беше доста смешна докато си рецитираше написаното. За тази miss Piggy ли ще гласувате!?

    19:47 07.10.2026

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