Йотова: Има сериозни рискове за критичната инфраструктура

Консултативният съвет за национална сигурност обсъди рисковете за морската сигурност и критичната инфраструктура на България след атаките с дронове срещу два търговски кораба в българската изключителна икономическа зона в Черно море. След заседанието Илияна Йотова заяви, че са отчетени увеличени заплахи за критичната инфраструктура и че мерките за противодействие ще продължат.

„Ще бъде извършен анализ“, каза Йотова, като посочи, че в рамките на заседанието е постигнато съгласие за продължаване на действията срещу заплахите. Темата на КСНС беше „Актуални рискове и заплахи за морската сигурност и критичната инфраструктура на България в контекста на войната в Украйна“.

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На заседанието на „Дондуков“ 2 са присъствали представители на парламентарните сили, правителството и службите за сигурност. Разговорите са били закрити за медиите.