Йотова: Има сериозни рискове за критичната инфраструктура

Консултативният съвет за национална сигурност обсъди рисковете за морската сигурност и критичната инфраструктура на България след атаките с дронове срещу два търговски кораба в българската изключителна икономическа зона в Черно море. След заседанието Илияна Йотова заяви, че са отчетени увеличени заплахи за критичната инфраструктура и че мерките за противодействие ще продължат.
„Ще бъде извършен анализ“, каза Йотова, като посочи, че в рамките на заседанието е постигнато съгласие за продължаване на действията срещу заплахите. Темата на КСНС беше „Актуални рискове и заплахи за морската сигурност и критичната инфраструктура на България в контекста на войната в Украйна“.
На заседанието на „Дондуков“ 2 са присъствали представители на парламентарните сили, правителството и службите за сигурност. Разговорите са били закрити за медиите.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Тити
Коментиран от #11
18:26 07.10.2026
2 сюндюк
18:26 07.10.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Ха ха ха
18:28 07.10.2026
5 Дякон Унуфрий Араллампиев
Коментиран от #17
18:28 07.10.2026
6 Фори
18:29 07.10.2026
7 бкп-дс
18:29 07.10.2026
8 Хмм
18:32 07.10.2026
9 КИРО ЖЪРТЪ
Коментиран от #16
18:34 07.10.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 ИСТИНАТА
До коментар #1 от "Тити":България е н опасност, докато Президентът и е наркобаронеса Ескобарова!
18:40 07.10.2026
12 Кой какъв е
18:42 07.10.2026
13 Господ да ни пази
18:43 07.10.2026
14 йолпио
18:44 07.10.2026
15 ТоТо
18:45 07.10.2026
16 Симо
До коментар #9 от "КИРО ЖЪРТЪ":Руснаците са наши приятели
18:45 07.10.2026
17 Европеец
До коментар #5 от "Дякон Унуфрий Араллампиев":Ами прав си . . Корабите са ударен и на 160 километра навътре в морето в международни води..... Червената соростна кръстоска с петроханска гнида къде вижда там критична инфраструктура.... Знае се, че единият е пътувал от Египет за румънския град Сува,мисля че беше, 30 000, горе на границата с Украйна.... Казват потънал за три минути, вероятно карал оръжие и вероятно руснаците са го ударили..... Другия Карол украинско зърно, Защо руснаците да го удрят..... Не е ли по вероятно да е поредната украинска провокация..... Зърното натоварено и вероятно е платено, корабът тръгнал, има си застраховка-идеално украинците да разлеят отново кучетата...... Не гледам телевизия ( БГ/, но пуснах да видя декларацията, пълна простотия... Не харесвам Радев, но е прав че тоя консултативен съвет Не трябваше да се свиква..... Говорилня на комплексирани политици, далече от държавническо поведение.....
Коментиран от #28
18:49 07.10.2026
18 Кравата Илияна
Коментиран от #19, #23, #33, #34, #35, #38
18:50 07.10.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Егатии
Еле оня мазният на десния фланг-адвокат с десетки недвижими имоти...повече от ,,трудовият" му стаж и практика,като юрист...
18:53 07.10.2026
21 сноу
18:53 07.10.2026
22 Просто човек
Коментиран от #25
18:53 07.10.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Това е положението
18:58 07.10.2026
25 ДонПепи
До коментар #22 от "Просто човек":Каквито политиците такава и държавата! Лошото е че няма алтернативи
18:58 07.10.2026
26 Това е положението
Коментиран от #30, #42
18:59 07.10.2026
27 Врагът Братушка
Коментиран от #29
19:00 07.10.2026
28 Дякон Унуфрий Араллампиев
До коментар #17 от "Европеец":Аз изобщо не харесвам Радев но съм реалист Каквото и да е карал кораба си е негова работа и си носи отговорност Щом има заинтересовани лица да го потопят значи работата не е чиста Все едно в Бургас да стане нещо и да е виновен кметът на София Спасихме когото можахме и КРАЙ Нито корабите са български нито моряците българи Помните какво направи Турция преди време Докараха танкера в наши води и си отидоха Защото не е тяхна работа да чистят на някой си отпадъците от бизнеса
19:00 07.10.2026
29 Врагът Братушка
До коментар #27 от "Врагът Братушка":Русофили за мир
19:01 07.10.2026
30 Как кой
До коментар #26 от "Това е положението":Тия дето взеха 10 млрд.дълг ития дето ще го изсмучат.
19:03 07.10.2026
31 Потрес!
Коментиран от #41
19:06 07.10.2026
32 Малко история от преди
19:06 07.10.2026
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 По Критичната Опасност !
19:09 07.10.2026
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 Ицо
19:11 07.10.2026
41 Косито
До коментар #31 от "Потрес!":Като че ли някой ти повярва
19:11 07.10.2026
42 Петричкия Ескобар
До коментар #26 от "Това е положението":По скоро работа за два лева не е свършила, ама парички колкото щеш.
19:17 07.10.2026
43 Сериозни рискове има
19:18 07.10.2026
44 Този коментар е премахнат от модератор.
45 Кънчо Димитров
19:25 07.10.2026
46 Перо
19:26 07.10.2026
47 😂😂😂
19:47 07.10.2026