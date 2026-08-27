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Борис Бонев: Хората победиха - Елин Пелин каза „не“ на инсинератора край Равно поле

Борис Бонев: Хората победиха - Елин Пелин каза „не“ на инсинератора край Равно поле

27 Август, 2026 12:16 836 12

  • борис бонев-
  • спаси софия-
  • елин пелин

От "Спаси София" определят решението като правилно, защото при проект от подобен мащаб първо трябва да има ясни отговори за въздействието върху хората и околната среда

Борис Бонев: Хората победиха - Елин Пелин каза „не“ на инсинератора край Равно поле - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

След сериозно обществено недоволство Общинският съвет на Елин Пелин отхвърли строителството на инсталация за третиране на RDF отпадъци върху близо 72 декара общински терен край Равно поле. Председателят на "Спаси София" Борис Бонев присъства на заседанието и подкрепи жителите на района, които се противопоставиха на проекта.

По думите на Бонев отхвърлянето на споразумението с „Он Енерджи“ Общината спря третирането на до 200 000 тона RDF годишно.

„Това е победа преди всичко на хората от Равно поле, Елин Пелин и околните населени места, които отказаха някой да решава бъдещето на района им зад гърба им. Те показаха, че когато една местна общност е активна, организирана и настоява да бъде чута, институциите не могат просто да я пренебрегнат“, заяви Борис Бонев след гласуването.

От "Спаси София" определят решението като правилно, защото при проект от подобен мащаб първо трябва да има ясни отговори за въздействието върху хората и околната среда, произхода и транспорта на огромните количества RDF, допълнителния тежкотоварен трафик и дългосрочните последици за развитието на района.

„Никой не успя убедително да обясни защо Община Елин Пелин трябва първо да се обвърже с конкретен частен инвеститор и да постави общински терен в основата на проекта, а чак след това да получаваме отговорите на най-важните въпроси. При инвестиция с такива мащаби редът трябва да е обратният - първо доказваш, че проектът е приемлив за хората и района, и едва след това искаш подкрепа от Общината“, подчерта Бонев.

Според "Спаси София" особено важно е, че става дума за близо 72 декара общинска собственост. Това изисква от местните власти да преценяват дали ползването на този публичен ресурс защитава интереса на жителите.

„Днешното решение показва защо местната власт има значение. Общинската собственост трябва да се управлява в интерес на хората, а не хората да бъдат поставени пред свършен факт заради намеренията на частен инвеститор. Радвам се, че днес гласът им беше чут“, заяви Бонев.

"Спаси София" ще продължи да подкрепя жителите на района при бъдещи опити проектът да бъде възобновен под същата или друга форма. „Ще следим внимателно темата, защото хората в района заслужават подобряване на качеството им на живот, а не решения, които ги карат да се страхуват какво ще се появи до домовете им“, заключи Борис Бонев.


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Дзак

    4 0 Отговор
    Бла-бла. Всеки град трябва да има. Боклуците стават планина!

    Коментиран от #4, #6

    12:20 27.08.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 свещи

    1 1 Отговор
    и жито за кмета симеонов .

    12:22 27.08.2026

  • 4 Дзак

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Дзак":

    Изоставени мини колкото искаш. Имат и електроснабдяване. Също топлоцентрали!

    12:30 27.08.2026

  • 5 Мека китка

    4 0 Отговор
    Некадърен гей с мека китка на заплата при олигарсите

    12:35 27.08.2026

  • 6 Този педроханец

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Дзак":

    Където не го сееш, там никне..

    12:59 27.08.2026

  • 7 оня с коня

    4 0 Отговор
    Типично Популистко действие на Бонев - "Ура - победа!" ,няма да се строи в района Инсинератор,но НЕ КАЗВА КЪДЕ да бъде построен,защото тия Отпадъци ЗАДЪЛЖИТЕЛНО трябва да се преработват.И като атакува Бонев още 2-3 потенциални места за Строеж,като се събере Планина от Боклук ,ще се врътне и ще се провикне:"Ами лошо управление на Правителството ,да си подава Оставката".

    12:59 27.08.2026

  • 8 Спасителя на София

    3 0 Отговор
    Къде си когато хора от два квартала в София се борят да не построят площадка за отровна пепел? Имаш ли да кажеш нещо?

    13:02 27.08.2026

  • 9 село Борово

    0 0 Отговор
    тоя има излъчване на академик - много е умен, даже повече ! Достоен е за член на ООН - да заминава и да не се връща! И за него добре и за държавата също !

    13:06 27.08.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 дорон

    0 0 Отговор
    Лaйнометите от спаси София са нищо повече от обикновени паразити.

    13:15 27.08.2026

  • 12 модерни думи бонке

    1 0 Отговор
    инсенератор = пещ за боклук

    13:20 27.08.2026

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