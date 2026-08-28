Радан Кънев: Натрупваме дълг, който младите ще трябва да плащат

„Натрупването на дълга може да изглежда безобидно сега, но хората, които са на 25–30 години, ще трябва да издържат всички ни и ще бъдат изправени пред огромна трудност да се справят. Българите дадоха възможност на една партия да провежда дългосрочна политика, но такова нещо не се забелязва.“ Това заяви Радан Кънев в ефира на bTV.
„Нека да видим плановете, нека да видим сметките, защото засега се върви само към приказки. Върви се към централизация, а това е грешна формула. Всичко да бъде в едни ръце не е дясно мислене, а дълбоко погрешно схващане“, коментира той.
Кънев отправи критики и към политиката в здравеопазването. По думите му специалисти от различни области на здравния сектор предупреждават за сериозни проблеми.
„Не съм виждал толкова различни специалисти от здравния сектор, които да вещаят катастрофа. Вижда се опит за суперцентрализация на здравния сектор. Върви политизация на здравето, а не професионализация“, заяви той.
По думите му предстои да бъдат обсъдени възможните мерки за прекратяване на този процес.
Що се отнася до бюджета, Кънев заяви, че засега има „твърде много приказки“ и не може да се ангажира с подкрепа. Според него е редно бюджетът да бъде представен достатъчно рано в рамките на бюджетната процедура и много преди президентските избори.
По думите му не е редно президентската кампания да бъде подчинена на партийния дух. Очакванията на гражданите са да видят обединяваща кандидатура, която да отстоява независимостта и разделението на властите и да не допуска тяхното политизиране.
На въпрос дали новият състав на Висшия съдебен съвет ще бъде избран и каква е прогнозата му за гласовете на ПП–ДБ, той заяви:
„На първо място зависи от волята на управляващите. Те имат възможност да добавят още гласове и да достигнат до 160. Има две реалистични възможности – ГЕРБ или „Продължаваме промяната – Демократична България“.“
Според Кънев при избора на членовете на ВСС трябва да бъдат поставени изключително високи изисквания към кандидатите.
„От наша гледна точка, на „Демократична България“, убеден съм и на „Продължаваме промяната“ – имаме комуникация по въпроса – тук наистина ще трябват много високи стандарти, много високи критерии и принципи при определянето на всичките 11 кандидати“, каза Радан Кънев.
Кънев коментира и позицията на ГЕРБ по въпроса.
„От ГЕРБ по-скоро чухме: „Нека те предложат, пък ние ще подкрепим“. Това е един труден избор, който стои пред управляващите. Аз бих казал конкретно пред министър-председателя Румен Радев – избор, който в голяма степен ще покаже дали той се стреми към овладяване на сегашната система, или към нейната съществена промяна.“, коментира още той.
Кънев припомни и една от основните цели, поставяни от „Демократична България“ преди изборите.
„Голямата цел на „Демократична България“ преди изборите, всички си спомняме, беше ГЕРБ и ДПС да нямат 80 гласа в парламента, за да не участват в този избор. И тук големият залог е дали вие ще извървите вашата част от пътя, за да се случат вече промяната и съдебната реформа, за които говорим от години, но които не са се случили.“, каза още той.
По думите му обаче политическите цели не трябва да се свеждат до противопоставяне на конкретни партии.
„Една цел, която в тогавашната ми роля на човек извън партийните ръководства не ме вдъхнови. Аз така формулирани политически цели не харесвам. Но политическата, обществената и парламентарната цел трябва да бъде Висшият съдебен съвет да бъде съставен изцяло от хора без партийни обвързаности", Кънев.
Андрей Гюров е очакваната кандидатура за президент, като евентуалното му участие в надпреварата ще бъде в качеството му на граждански, а не на партиен кандидат. Това заяви лидерът на ДСБ Радан Кънев.
По думите му сред симпатизантите на формацията няма загуба на доверие към Гюров, а по-скоро нараства нетърпението около решението му дали ще се включи в президентската надпревара.
„Отговорът ще дойде от него и ще бъде публичен“, подчерта Кънев.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Чорбара
Коментиран от #9, #23, #27, #45
10:01 28.08.2026
2 111111
От нета!!!
Коментиран от #7
10:03 28.08.2026
3 Ама еййй Радино
10:03 28.08.2026
4 евалата чалгопитеци
10:03 28.08.2026
5 111111
Тя обясни откъде според нея ще дойдат парите за инвестиции: „Европа има спестявания. За съжаление, голяма част от тези спестявания са „мързеливи“ — те не работят активно за икономиката. Около 10 трилиона евро спестявания на европейските домакинства все още стоят в банкови депозити.
Пак от нета!!!
10:04 28.08.2026
6 иван
10:05 28.08.2026
7 Вчера
До коментар #2 от "111111":урсулестата е казала, точно това на среща с френския бизнес.
10:05 28.08.2026
8 Бай Араб
Коментиран от #15
10:05 28.08.2026
9 Прав си!
До коментар #1 от "Чорбара":Когато Пеевски и Тиквата Борисов теглеха милиарди всяка седмица, Рада си мълчеше, защото беше коалиционен партньор на герберските крадци.
Коментиран от #12
10:05 28.08.2026
10 Другарю Дълбоката,
10:05 28.08.2026
11 Сетила се Рамадана
10:06 28.08.2026
12 кво ти пука ве
До коментар #9 от "Прав си!":Нали Борисов вече не краде!
Коментиран от #18
10:06 28.08.2026
13 ВНИМАНИЕ !!
10:07 28.08.2026
14 Шапкаря
10:07 28.08.2026
15 баш бай Араб
До коментар #8 от "Бай Араб":Изкарай жена си от спалнята на Бойко Тиквата. Сига и толкова.
10:07 28.08.2026
16 Гост
10:09 28.08.2026
17 Боко
Кои напомпа милиционерските и чиновническите заплати и бонуси!?
Кои ни вкара в .ибаното € ! ?
МЪРША
10:10 28.08.2026
18 Боко
До коментар #12 от "кво ти пука ве":Мислиш ли!?
10:11 28.08.2026
19 Мисит
10:12 28.08.2026
20 Ко са прайш ма!
10:13 28.08.2026
21 Благодарим!
10:13 28.08.2026
22 солпас
10:14 28.08.2026
23 Прав човека
До коментар #1 от "Чорбара":Младите сирийци и мароканци и др..ще трябва да ни плащат дълга. Дано да са по-работливи от нас..
10:15 28.08.2026
24 ?????
Ами то тая дългова спирала вие я почнахте бре Радане когато бяхте на власт.
Що го пропускаш тва?
10:22 28.08.2026
25 ШЕФА
10:24 28.08.2026
26 1234567890
10:27 28.08.2026
27 ляволиберална шлака
До коментар #1 от "Чорбара":Рамадане нали врякахте декември по площадите че кабинета на Желязков е лош и всичко друго би било по-добре ?! След това казахте че целта на протестите е постигната ! Сега що пак цивриш като девица за чeп ??
10:29 28.08.2026
28 Няма лиценз
10:33 28.08.2026
29 ха-ха
10:35 28.08.2026
30 Какви млади 😤
10:36 28.08.2026
31 Хи хи
10:37 28.08.2026
32 Kaлпазанин
10:39 28.08.2026
33 бай Бончо
10:44 28.08.2026
34 Цървул
10:46 28.08.2026
35 Пълни
10:49 28.08.2026
36 Така им се пада на
10:52 28.08.2026
37 история
10:55 28.08.2026
38 бесилото
10:55 28.08.2026
39 Мич
11:02 28.08.2026
40 Факт
11:02 28.08.2026
41 az СВО Победа 81
11:03 28.08.2026
42 Алекс
11:04 28.08.2026
43 Рада Дълбоката
11:04 28.08.2026
44 бай Иван
11:07 28.08.2026
45 Нормално
До коментар #1 от "Чорбара":Такива са социалистите, демократите, корумпираните и измамниците, всички паразити, живеят на гърба на неродените дори!
11:07 28.08.2026
46 Хе хе
Забавно е да чуеш нещо такова от човек който цял живот е на държавна или еврохранилка хе хе хе
11:08 28.08.2026
47 АНТИ-КОМУНИ$Т
НАЛИ ЗНАЕТЕ ГОСПОДА-другари, че ра да дълбо ка та € от
Ч€РВ€НО- €в р€й $ки- г€ й $ки произход?!?!
11:12 28.08.2026