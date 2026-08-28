Радан Кънев: Натрупваме дълг, който младите ще трябва да плащат

„Натрупването на дълга може да изглежда безобидно сега, но хората, които са на 25–30 години, ще трябва да издържат всички ни и ще бъдат изправени пред огромна трудност да се справят. Българите дадоха възможност на една партия да провежда дългосрочна политика, но такова нещо не се забелязва.“ Това заяви Радан Кънев в ефира на bTV.

„Нека да видим плановете, нека да видим сметките, защото засега се върви само към приказки. Върви се към централизация, а това е грешна формула. Всичко да бъде в едни ръце не е дясно мислене, а дълбоко погрешно схващане“, коментира той.

Кънев отправи критики и към политиката в здравеопазването. По думите му специалисти от различни области на здравния сектор предупреждават за сериозни проблеми.

„Не съм виждал толкова различни специалисти от здравния сектор, които да вещаят катастрофа. Вижда се опит за суперцентрализация на здравния сектор. Върви политизация на здравето, а не професионализация“, заяви той.

По думите му предстои да бъдат обсъдени възможните мерки за прекратяване на този процес.

Що се отнася до бюджета, Кънев заяви, че засега има „твърде много приказки“ и не може да се ангажира с подкрепа. Според него е редно бюджетът да бъде представен достатъчно рано в рамките на бюджетната процедура и много преди президентските избори.

По думите му не е редно президентската кампания да бъде подчинена на партийния дух. Очакванията на гражданите са да видят обединяваща кандидатура, която да отстоява независимостта и разделението на властите и да не допуска тяхното политизиране.

На въпрос дали новият състав на Висшия съдебен съвет ще бъде избран и каква е прогнозата му за гласовете на ПП–ДБ, той заяви:

„На първо място зависи от волята на управляващите. Те имат възможност да добавят още гласове и да достигнат до 160. Има две реалистични възможности – ГЕРБ или „Продължаваме промяната – Демократична България“.“

Според Кънев при избора на членовете на ВСС трябва да бъдат поставени изключително високи изисквания към кандидатите.

„От наша гледна точка, на „Демократична България“, убеден съм и на „Продължаваме промяната“ – имаме комуникация по въпроса – тук наистина ще трябват много високи стандарти, много високи критерии и принципи при определянето на всичките 11 кандидати“, каза Радан Кънев.

Кънев коментира и позицията на ГЕРБ по въпроса.

„От ГЕРБ по-скоро чухме: „Нека те предложат, пък ние ще подкрепим“. Това е един труден избор, който стои пред управляващите. Аз бих казал конкретно пред министър-председателя Румен Радев – избор, който в голяма степен ще покаже дали той се стреми към овладяване на сегашната система, или към нейната съществена промяна.“, коментира още той.

Кънев припомни и една от основните цели, поставяни от „Демократична България“ преди изборите.

„Голямата цел на „Демократична България“ преди изборите, всички си спомняме, беше ГЕРБ и ДПС да нямат 80 гласа в парламента, за да не участват в този избор. И тук големият залог е дали вие ще извървите вашата част от пътя, за да се случат вече промяната и съдебната реформа, за които говорим от години, но които не са се случили.“, каза още той.

По думите му обаче политическите цели не трябва да се свеждат до противопоставяне на конкретни партии.

„Една цел, която в тогавашната ми роля на човек извън партийните ръководства не ме вдъхнови. Аз така формулирани политически цели не харесвам. Но политическата, обществената и парламентарната цел трябва да бъде Висшият съдебен съвет да бъде съставен изцяло от хора без партийни обвързаности", Кънев.

Андрей Гюров е очакваната кандидатура за президент, като евентуалното му участие в надпреварата ще бъде в качеството му на граждански, а не на партиен кандидат. Това заяви лидерът на ДСБ Радан Кънев.

По думите му сред симпатизантите на формацията няма загуба на доверие към Гюров, а по-скоро нараства нетърпението около решението му дали ще се включи в президентската надпревара.

„Отговорът ще дойде от него и ще бъде публичен“, подчерта Кънев.