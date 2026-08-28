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Радан Кънев: Натрупваме дълг, който младите ще трябва да плащат

Радан Кънев: Натрупваме дълг, който младите ще трябва да плащат

28 Август, 2026 09:54 877 47

  • радан кънев-
  • дълг-
  • румен радев

Българите дадоха възможност на една партия да провежда дългосрочна политика, но такова нещо не се забелязва

Радан Кънев: Натрупваме дълг, който младите ще трябва да плащат - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

„Натрупването на дълга може да изглежда безобидно сега, но хората, които са на 25–30 години, ще трябва да издържат всички ни и ще бъдат изправени пред огромна трудност да се справят. Българите дадоха възможност на една партия да провежда дългосрочна политика, но такова нещо не се забелязва.“ Това заяви Радан Кънев в ефира на bTV.

„Нека да видим плановете, нека да видим сметките, защото засега се върви само към приказки. Върви се към централизация, а това е грешна формула. Всичко да бъде в едни ръце не е дясно мислене, а дълбоко погрешно схващане“, коментира той.

Кънев отправи критики и към политиката в здравеопазването. По думите му специалисти от различни области на здравния сектор предупреждават за сериозни проблеми.

„Не съм виждал толкова различни специалисти от здравния сектор, които да вещаят катастрофа. Вижда се опит за суперцентрализация на здравния сектор. Върви политизация на здравето, а не професионализация“, заяви той.

По думите му предстои да бъдат обсъдени възможните мерки за прекратяване на този процес.

Що се отнася до бюджета, Кънев заяви, че засега има „твърде много приказки“ и не може да се ангажира с подкрепа. Според него е редно бюджетът да бъде представен достатъчно рано в рамките на бюджетната процедура и много преди президентските избори.

По думите му не е редно президентската кампания да бъде подчинена на партийния дух. Очакванията на гражданите са да видят обединяваща кандидатура, която да отстоява независимостта и разделението на властите и да не допуска тяхното политизиране.

На въпрос дали новият състав на Висшия съдебен съвет ще бъде избран и каква е прогнозата му за гласовете на ПП–ДБ, той заяви:

„На първо място зависи от волята на управляващите. Те имат възможност да добавят още гласове и да достигнат до 160. Има две реалистични възможности – ГЕРБ или „Продължаваме промяната – Демократична България“.“

Според Кънев при избора на членовете на ВСС трябва да бъдат поставени изключително високи изисквания към кандидатите.

„От наша гледна точка, на „Демократична България“, убеден съм и на „Продължаваме промяната“ – имаме комуникация по въпроса – тук наистина ще трябват много високи стандарти, много високи критерии и принципи при определянето на всичките 11 кандидати“, каза Радан Кънев.

Кънев коментира и позицията на ГЕРБ по въпроса.

„От ГЕРБ по-скоро чухме: „Нека те предложат, пък ние ще подкрепим“. Това е един труден избор, който стои пред управляващите. Аз бих казал конкретно пред министър-председателя Румен Радев – избор, който в голяма степен ще покаже дали той се стреми към овладяване на сегашната система, или към нейната съществена промяна.“, коментира още той.

Кънев припомни и една от основните цели, поставяни от „Демократична България“ преди изборите.

„Голямата цел на „Демократична България“ преди изборите, всички си спомняме, беше ГЕРБ и ДПС да нямат 80 гласа в парламента, за да не участват в този избор. И тук големият залог е дали вие ще извървите вашата част от пътя, за да се случат вече промяната и съдебната реформа, за които говорим от години, но които не са се случили.“, каза още той.

По думите му обаче политическите цели не трябва да се свеждат до противопоставяне на конкретни партии.

„Една цел, която в тогавашната ми роля на човек извън партийните ръководства не ме вдъхнови. Аз така формулирани политически цели не харесвам. Но политическата, обществената и парламентарната цел трябва да бъде Висшият съдебен съвет да бъде съставен изцяло от хора без партийни обвързаности", Кънев.

Андрей Гюров е очакваната кандидатура за президент, като евентуалното му участие в надпреварата ще бъде в качеството му на граждански, а не на партиен кандидат. Това заяви лидерът на ДСБ Радан Кънев.

По думите му сред симпатизантите на формацията няма загуба на доверие към Гюров, а по-скоро нараства нетърпението около решението му дали ще се включи в президентската надпревара.

„Отговорът ще дойде от него и ще бъде публичен“, подчерта Кънев.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Чорбара

    35 5 Отговор
    Гнусен и отвратителен! Пфуй!

    Коментиран от #9, #23, #27, #45

    10:01 28.08.2026

  • 2 111111

    11 4 Отговор
    10 трилиона евро „мързеливи“ спестявания на европейците отиват за инвестиции в ЕС
    От нета!!!

    Коментиран от #7

    10:03 28.08.2026

  • 3 Ама еййй Радино

    25 4 Отговор
    нали кака Асенка даде началото на тази финансова криза??????? Що се правиш на луда?

    10:03 28.08.2026

  • 4 евалата чалгопитеци

    22 4 Отговор
    Защо не сте по площадите? Или няма кой вече да ви плаща да протестирате?

    10:03 28.08.2026

  • 5 111111

    19 4 Отговор
    Европа трябва да насочи 10 трилиона евро „мързеливи“ спестявания на европейците от банковите им депозити към инвестиции в ЕС, заяви председателката на Еврокомисията Урсула фон дер Лайен на среща с френския бизнес в Париж.
    Тя обясни откъде според нея ще дойдат парите за инвестиции: „Европа има спестявания. За съжаление, голяма част от тези спестявания са „мързеливи“ — те не работят активно за икономиката. Около 10 трилиона евро спестявания на европейските домакинства все още стоят в банкови депозити.
    Пак от нета!!!

    10:04 28.08.2026

  • 6 иван

    9 1 Отговор
    честно ти сериозно ли!!!

    10:05 28.08.2026

  • 7 Вчера

    11 2 Отговор

    До коментар #2 от "111111":

    урсулестата е казала, точно това на среща с френския бизнес.

    10:05 28.08.2026

  • 8 Бай Араб

    5 14 Отговор
    Именно заради такива като Рамадан България падна в ръцете на националния предател Румен Радев.

    Коментиран от #15

    10:05 28.08.2026

  • 9 Прав си!

    26 4 Отговор

    До коментар #1 от "Чорбара":

    Когато Пеевски и Тиквата Борисов теглеха милиарди всяка седмица, Рада си мълчеше, защото беше коалиционен партньор на герберските крадци.

    Коментиран от #12

    10:05 28.08.2026

  • 10 Другарю Дълбоката,

    23 2 Отговор
    Дългът беше натрупан от Борисов, ппдб/ЛГБТ, от сглобката между ГЕРБ и ппдб и разбира се от фашисткото правителство на Гюров, което си беше диктатура на ппдб/ЛГБТ!

    10:05 28.08.2026

  • 11 Сетила се Рамадана

    21 1 Отговор
    да се побара по дълбоката ду пaра

    10:06 28.08.2026

  • 12 кво ти пука ве

    5 0 Отговор

    До коментар #9 от "Прав си!":

    Нали Борисов вече не краде!

    Коментиран от #18

    10:06 28.08.2026

  • 13 ВНИМАНИЕ !!

    11 0 Отговор
    Преди един час в София в ромския квартал Христо Ботев откриха чисто нова детска градина за 45 милиона евро !! Беше кмета на Слатина имаше и един с фото апарат, но нямаше нито една медия !! Никъде не се казва, че ромите от Христо Ботев вече имат втора детска градина в квартала !! Моля , Факти да ни информира за скъпата нова детска градина !

    10:07 28.08.2026

  • 14 Шапкаря

    16 3 Отговор
    Мъка Раде, голяма мъка!Вие сте гробокопачи на демокрацията.

    10:07 28.08.2026

  • 15 баш бай Араб

    5 1 Отговор

    До коментар #8 от "Бай Араб":

    Изкарай жена си от спалнята на Бойко Тиквата. Сига и толкова.

    10:07 28.08.2026

  • 16 Гост

    10 1 Отговор
    Кво ти пука бе, радке???? Нали вие сте милионери, някои мултимилионери, някои милиардери. Стига си демагогствал, всички знаем, че това е последното нещо, за което мисли българския политик. Да вървят хотелите, яхтите, любовниците, имотите, другото е майтап....

    10:09 28.08.2026

  • 17 Боко

    17 1 Отговор
    БОКЛУК !
    Кои напомпа милиционерските и чиновническите заплати и бонуси!?
    Кои ни вкара в .ибаното € ! ?
    МЪРША

    10:10 28.08.2026

  • 18 Боко

    2 0 Отговор

    До коментар #12 от "кво ти пука ве":

    Мислиш ли!?

    10:11 28.08.2026

  • 19 Мисит

    6 0 Отговор
    Тоя е директно за Белене

    10:12 28.08.2026

  • 20 Ко са прайш ма!

    8 0 Отговор
    Тая снимка на Рада е от времето на първият мандат на Първанов!

    10:13 28.08.2026

  • 21 Благодарим!

    11 1 Отговор
    Че ни го напомни,Радане. Замислил се човекът за дълга. Когато ГЕРБ и особено ППДБ бяха на власт също се теглеше дълг, но Радан тогава мълчеше като риба. Истината е, че почти всички страни теглят дълг постоянно защото в днешно време това е необходимост. Пълен популизъм.

    10:13 28.08.2026

  • 22 солпас

    12 0 Отговор
    Кои сме ние дето натрупваме дълг бре некадърник на ПП и ДБ калпаазанин??? Кои сме ние дето трупаме дълг??? Нямаш 1 ден да си работил нещо. Само с празната си кратуна разтягаш локуми и накрая ти се привиждат руснаци и Путин. Глупак със глупак. Въртяхте се в скута на Шишко и на лъжливия и крадлив циганин от ГЕРБ банкя, а сега ни казваш че НИЕ сме натрупали дълг. Трябва да ви ритат за берекет българите. Некадърник с некадърника ти. Слава на Господ Иисус Христос най накрая ви изритаха от властта българите. Сега е добре повече никога да не стъпвате в парламента. Търтей некадърен.

    10:14 28.08.2026

  • 23 Прав човека

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "Чорбара":

    Младите сирийци и мароканци и др..ще трябва да ни плащат дълга. Дано да са по-работливи от нас..

    10:15 28.08.2026

  • 24 ?????

    10 0 Отговор
    Уф.
    Ами то тая дългова спирала вие я почнахте бре Радане когато бяхте на власт.
    Що го пропускаш тва?

    10:22 28.08.2026

  • 25 ШЕФА

    9 1 Отговор
    Радке,заради престъпници като теб натрупваме дълг !

    10:24 28.08.2026

  • 26 1234567890

    2 0 Отговор
    Ще внасяте работна ръка от а Африка.

    10:27 28.08.2026

  • 27 ляволиберална шлака

    14 0 Отговор

    До коментар #1 от "Чорбара":

    Рамадане нали врякахте декември по площадите че кабинета на Желязков е лош и всичко друго би било по-добре ?! След това казахте че целта на протестите е постигната ! Сега що пак цивриш като девица за чeп ??

    10:29 28.08.2026

  • 28 Няма лиценз

    5 0 Отговор
    Лелята на Радан Кънев, комунистическата функционерка КордОва !!! през септември 1944г. изби десетки хора в Пловдивско и Пазарджишко без съд. После фЪсна в Израел. Кънев няма фамилен лиценз да ръси мозък пак.

    10:33 28.08.2026

  • 29 ха-ха

    7 0 Отговор
    Сега ако и каже ,че тези дългове са на правителството на Радев ще е голям смях. Къде беше когато ГЕРБ, ПП и ДБ управляваха години и защо тогава не каза това? Лицемер, който няма контрол въ властта и започва да говори ,това което го било страх да каже 20 години. Да се скрие някъде и да не се показва и да си харчи парите ако е могъл да открадне.

    10:35 28.08.2026

  • 30 Какви млади 😤

    5 0 Отговор
    Сега сме 5 милиона, с 2.1 милиона пенсионери, млади няма. По прогнози, населението ще започне с още по-големи темпове да умира, защото и продължителността на живота е най-ниска за Европа. Ще останат 2 милиона след 15-20 години. Нищо не се прави с демографската катастрофа, а и тя се бори с пари, в Унгария има резултати с пари за всяко раждане, същото направиха и Ирландия. С трици нищо не става, освен провал.

    10:36 28.08.2026

  • 31 Хи хи

    5 0 Отговор
    Една от най ценните евроатлантически ценности е огромния дълг. За да се приближаваме към Европа дългът ни трябва да скача !! Нали вие ни поведохте към евроатлантическите ценности !!

    10:37 28.08.2026

  • 32 Kaлпазанин

    5 0 Отговор
    Ами то лебовници ,апартаменти по Дубай Малдиви екскурзии алината ,и после що няма пари в бюджета ,ами няма да има трябва да бъдем либерални и да спонсорираме още крадливите "политици "та не се чудете защо и пъти щсъс ни са такива ,защото културата ни е такава ,за нас няма утре важно е днес да сме добре

    10:39 28.08.2026

  • 33 бай Бончо

    5 0 Отговор
    Радане , нали управлявахте , защо не погасихте дълга , защо не построихте магистралите , защо не сложихте 40 тона злато като комунистите на които все скачаш.На мен ми е омръзнало да се говят лъжи . Истината я знаем , преди имахме държава , и то уредена държава , след 1989 г я крадете безугледно и сега младите да плащали , ами ако не искат ? Кое да плащат по напред , високите сметки ли , ипотеката ли , деца ли да гледат? Кое ? Социализма Радане е недостижим !

    10:44 28.08.2026

  • 34 Цървул

    2 1 Отговор
    Закъхарил се за младите . " Те ще се оправят " , един познат така казваше . Тъпчи там , гушата , че не остана . Нали точно вие искахте така да стане . Това и ще получите .

    10:46 28.08.2026

  • 35 Пълни

    2 0 Отговор
    Пеееедроханци са с отпаднала необходимост.

    10:49 28.08.2026

  • 36 Така им се пада на

    2 0 Отговор
    младите, ще трябва да плащат. Живота не е Евровизия

    10:52 28.08.2026

  • 37 история

    5 0 Отговор
    Чудна работа Радане , хем крадете от 36 години , хем се чудиш защо няма пари , хем някой друг да ги връща докато се препичате под някой палма .Да имаше поне нещо построено , някое ново Кремиковци ,нещо поне да бяхте направили за младите , че да ги нахраните преди да ги издоите .Гледам Асапугховия мост навремето са го построили за 5 години , а вие понеже сте по кадърни за 36 години не можахте да го ремотирате .Киро щеше да прави завод за електически коли ! От къде да знае Киро , че през 1967 година (социлизма ) България произвежда електрическа кола , питай искуствения интелект , то и без друго естествен нямате . Тутманик .

    10:55 28.08.2026

  • 38 бесилото

    5 1 Отговор
    Раданке всичко давахте на Украйна а сега нямало пари.Отказахте се от всичко евтино ,атомна енергетика,газ,нефт,ресурси от Русия.Сега скимтите загрижени за младите.

    10:55 28.08.2026

  • 39 Мич

    4 0 Отговор
    Първия дълг на Борисов беше 16 милиарда лева, след него започнаха още дългове. Нещо за тях да кажеш, Радко.

    11:02 28.08.2026

  • 40 Факт

    1 0 Отговор
    Олигарсите около Радев натрупват състояние,което поколенията им след тях ще харчат!

    11:02 28.08.2026

  • 41 az СВО Победа 81

    3 0 Отговор
    Дълбока Радо, този дълг е благодарение и на теб, защото и ти си виновен за натрисането на шиткойна!

    11:03 28.08.2026

  • 42 Алекс

    2 1 Отговор
    Българите допуснаха огромна грешка, че гласуваха за лъжеца Радев и сега трябва спешно да поправят тази своя грешка като свалят сегашното провалено правителство, нови избори и да идва Възраждане.

    11:04 28.08.2026

  • 43 Рада Дълбоката

    3 0 Отговор
    След онези снимки, нищо, което Рада говори, няма никакво значение !

    11:04 28.08.2026

  • 44 бай Иван

    2 0 Отговор
    Абе бай х.й защо тогава сменяхме бай Тошо ? Айде пак тогава да си върнем стария строй като след 37 години пак сме в същото положение , а даже и по -лошо? Оти ги ручахме жабетата ?Дойдоха повече дългове , повече корупция , повече администрация и без екстрите на социализма , като безплатно образование ,здравеопазване, евтини битови сметки ,социални придобивки

    11:07 28.08.2026

  • 45 Нормално

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Чорбара":

    Такива са социалистите, демократите, корумпираните и измамниците, всички паразити, живеят на гърба на неродените дори!

    11:07 28.08.2026

  • 46 Хе хе

    1 0 Отговор
    "Натрупването на дълга може да изглежда безобидно сега, но хората, които са на 25–30 години, ще трябва ДА ИЗДЪРЖАТ ВСИЧКИ НИ и ще бъдат изправени пред огромна трудност да се справят."


    Забавно е да чуеш нещо такова от човек който цял живот е на държавна или еврохранилка хе хе хе

    11:08 28.08.2026

  • 47 АНТИ-КОМУНИ$Т

    1 0 Отговор
    ОЩ€ €ДИН "загриж€н" ХРАН ТУТ НИК!
    НАЛИ ЗНАЕТЕ ГОСПОДА-другари, че ра да дълбо ка та € от
    Ч€РВ€НО- €в р€й $ки- г€ й $ки произход?!?!

    11:12 28.08.2026

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