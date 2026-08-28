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ВМРО: Морбили се превръща в „запазена марка“ на местата, където държавата отсъства

ВМРО: Морбили се превръща в „запазена марка“ на местата, където държавата отсъства

28 Август, 2026 10:40 442 3

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530 случая на морбили от началото на годината срещу само един за същия период на 2025 г. – над 90% от заболелите са концентрирани във Враца, Плевен и Ловеч

ВМРО: Морбили се превръща в „запазена марка“ на местата, където държавата отсъства - 1
Снимка: ВМРО
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

„Морбили отново е тук. А държавата пак се събужда, когато стане късно.“ Това заяви Моника Василева от ВМРО в своя позиция, публикувана във фейсбук, по повод тревожния ръст на случаите на морбили в България.

Василева посочва, че 530 случая са регистрирани от началото на годината, докато за същия период на миналата година е имало само един. По думите ѝ фактът, че над 90% от заболелите са концентрирани във Враца, Плевен и Ловеч, показва сериозен проблем със системата за имунизация и държавния контрол.

Като особено тревожни тя определя данните, изнесени от доц. Ангел Кунчев, според които при проверки в Ловешко около 60% от изследваните деца, за които е било отчетено, че са ваксинирани, всъщност нямат изграден имунитет. По думите ѝ информацията за фиктивно отчетени ваксинации, санкционирани лекари и родители и изпратени материали до прокуратурата и ДАНС показва, че проблемът далеч надхвърля обикновено административно нарушение.

Когато някой лекар отчете ваксинация, която не е направил, той не просто мами държавата. Той оставя дете без защита и застрашава всички деца около него, подчертава Василева.

В позицията си тя обръща внимание и на факта, че най-тежките огнища са именно в райони, в които държавният контрол и достъпът до здравни услуги са недостатъчни.

„Морбили започва да се превръща в „запазена марка“ на гетата и на онези зони, в които де факто държавата я няма“, посочва Василева.

Тя е категорична, че проблемът не трябва да бъде представян като въпрос на етнос или националност.

„Морбили не пита за етнос, националност или адрес. Вирусът заразява всеки, който няма имунитет“, заявява тя.

Според Василева държавата трябва да прекрати практиката да разглежда имунизациите единствено като отметка в електронен регистър. Тя настоява за реална проверка на имунизационния статус на децата в рисковите райони и за много по-строг контрол върху личните лекари.

Сред мерките, за които Василева настоява, са незабавно разследване на всеки случай на фиктивно отчетена ваксинация, ефективни санкции за родители, които без медицинска причина отказват задължителни имунизации, както и активна работа на здравните медиатори в районите с нисък имунизационен обхват.

„Най-вече – държавата да носи отговорност, когато системата допуска едно дете да бъде „ваксинирано“ само на хартия“, категорична е Моника Василева.

По думите ѝ ваксината не може да бъде разглеждана само като личен избор, когато става дума за заболяване, което може да се разпространи мълниеносно.

„Децата не трябва да плащат цената за бездействието на възрастните“, завършва позицията си Василева.

Затова от ВМРО настояваме за:

• реална проверка на имунизационния статус на децата в рисковите райони;

• строг контрол върху личните лекари и незабавно разследване на всеки случай на фиктивно отчетена ваксинация;

• ефективни санкции за родители, които без медицинска причина отказват задължителни имунизации;

• активна работа на здравните медиатори там, където има нисък имунизационен обхват;

• реална отговорност на институциите, когато системата допуска едно дете да бъде „ваксинирано“ само на хартия.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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  • 1 това е

    2 2 Отговор
    Преди нахлуващите орди представящи се за бежанци мормбилите бяха изчезнали напълно.

    10:45 28.08.2026

  • 2 Сила

    1 0 Отговор
    Шкембе Войвода да метне торбичката на рамо и да ходи да ги ваксинира .....само с продажба на паспорти и фалшиво българско гражданство не става !!!

    11:01 28.08.2026

  • 3 Държанка

    0 0 Отговор
    A, ти скъпа на кой си близка във ВМРО и той ти е дал правотот да се изказваш от името на ВМРО , на кой държиш ........?

    11:18 28.08.2026

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