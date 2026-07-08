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446 са заболелите от морбили у нас, 83% от тях са деца

446 са заболелите от морбили у нас, 83% от тях са деца

8 Юли, 2026 16:10 449 8

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  • заразени-
  • морбили

Най-много са случаите във Враца - 222

446 са заболелите от морбили у нас, 83% от тях са деца - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

446 са заболелите от морбили в 11 области на страната. 83% от заболелите или 368 случая са деца. Това показват данни на Здравното министерство към 6 юли. 26 случая за отхвърлени, поради липсата на лабораторни данни за морбилна инфекция.

Най-много са случаите във Враца - 222. Болни са регистрирани и в областите Плевен (140), Ловеч (55), Монтана (11), София-град (8), Варна (3), Русе (3), Видин (1), Перник (1), София-област (1) и Търговище (1).

Разпределението по области спрямо заболяемостта е, както следва: Враца - 153,63 случая на 100 000 население, Плевен - 65,76 случая на 100 000 население, Ловеч - 50,25 случая на 100 000 население, Монтана – 9,91 случая на 100 000 население, София-град - 0,61 случая на 100 000 население, Варна – 0,68 случая на 100 000 население, Русе – 1,63 случая на 100 000 население, Видин – 1,44 случая на 100 000 население, Перник – 0,92 случая на 100 000 население, София-област - 0,45 случая на 100 000 население и Търговище - 1,07 случая на 100 000 население.

По възрасти, заболелите са както следва: под 1 г. – 40 заболели – заболяемост 79,43 заболели на 100 000 население; 1-4 г. – 126 заболели - заболяемост 55,22 заболели на 100 000 население; 5-9 г. – 113 заболели - заболяемост 37,40 заболели на 100 000 население; 10-14 г. – 68 заболели – заболяемост 21,86 заболели на 100 000 население; 15-19 г. – 28 заболели - заболяемост 8,44 заболели на 100 000 население; 20-24 г. – 13 заболели - заболяемост 4,47 заболели на 100 000 население; 25-29 г. – 12 заболели - заболяемост 4,36 заболели на 100 000 население; 30-34 г. – 9 заболели - заболяемост 2,80 заболели на 100 000 население; 35-39 г. – 7 заболели - заболяемост 1,66 заболели на 100 000 население; над 40 г. – 31 заболели - заболяемост 0,80 заболели на 100 000 население.

228 от заболелите не са ваксинирани, поради ненавършена възраст или други причини, а при 37 имунизационният статус е неизвестен. При останалите има данни за извършена имунизация. От началото на разпространението на заболяването в страната са приложени 48 826 ваксини срещу морбили, паротит и рубеола.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 др Гей Билтс

    3 0 Отговор
    Модерната медицина е толкова напреднала, че вече всички сме болни.

    16:11 08.07.2026

  • 2 Мангъра

    2 0 Отговор
    Колтко от тези 368 случая са на ваксинирани деца?

    Коментиран от #4

    16:12 08.07.2026

  • 3 лекар

    1 0 Отговор
    това ли е новият ковид.. никой не е умрял от дребна шарка досега

    16:13 08.07.2026

  • 4 доктор

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Мангъра":

    всичките

    16:14 08.07.2026

  • 5 БотАш

    1 0 Отговор
    Е кво са чудите, у Третия свят тва е нормално.

    16:14 08.07.2026

  • 6 хи хи

    0 0 Отговор
    Не виждам некой да е умрял от пъпките....

    16:27 08.07.2026

  • 7 Как

    1 0 Отговор
    Ами , да.След като шефа на инфекциозна болница се оказа антиваксър , това е резултата.

    Коментиран от #8

    16:36 08.07.2026

  • 8 само питам

    0 0 Отговор

    До коментар #7 от "Как":

    пита се : а защо още е шеф на детската болница тоя антиваксър? няма ли други кадърни хора?

    тоя не заменим ли е ?

    17:18 08.07.2026

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