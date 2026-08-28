Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
България »
Всички градове »
Премиерът Радев: Отскубнали са заглушаващото устройство в "Драгалевци" в последния момент

Премиерът Радев: Отскубнали са заглушаващото устройство в "Драгалевци" в последния момент

28 Август, 2026 17:13 817 30

  • румен радев-
  • драгалевци-
  • заглушител-
  • последния момент-
  • отскубване

На въпрос дали допуска, че някой е "пробил акцията" и е предупредил определени лица, за да бъдат премахнати устройствата в последния момент, Радев заяви: "Не мога нищо да кажа“. 

Премиерът Радев: Отскубнали са заглушаващото устройство в "Драгалевци" в последния момент - 1
Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

„Предполагам, че внимателно прочетохте и чухте изявлението на Министерството на вътрешните работи, че са намерени елементи от заглушаващо устройство. Не всички. Те са го отскубнали в последния момент". Това коментира премиерът Румен Радев от Струмяни в отговор на журналистически въпрос за открития в "Драгалевци" мощен GPS заглушител, съобщават от Нова телевизия.
Той посочи, че се прави всичко възможно останалите елементи от устройството да бъдат открити и призова политическите спорове да останат на заден план.
„Знаете как дълги години олигархията и мафията проникнаха навсякъде - във всички нива на МВР и на службите. Тече паралелен процес. Единият е борба с тази организирана престъпност, но другият е борба вътре в МВР, вътре в службите, за оздравяване на тези правоохранителни органи“, изтъкна Радев.
На въпрос дали допуска, че някой е "пробил акцията" и е предупредил определени лица, за да бъдат премахнати устройствата в последния момент, Радев заяви: "Не мога нищо да кажа“.
По отношение на минималната работна заплата, на фона на прогнозите на Министерството на финансите за размера ѝ през следващите години - премиерът подчерта: „Започна работата по бюджета за 2027 г. Когато уточним всички параметри на този бюджет, тогава ще можем със сигурност да кажем каква ще бъде минималната работна заплата“.


България
Поставете оценка:
Оценка 1.9 от 18 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Демек

    16 3 Отговор
    сте ги изпуснали?

    Коментиран от #14, #21

    17:17 28.08.2026

  • 2 Сатана Z

    14 6 Отговор
    Румба,а какво стана с разкритията за масовата екзекуция на Петрохан и Околчица?

    Коментиран от #5

    17:17 28.08.2026

  • 3 гражданин

    4 20 Отговор
    Все още вярвам на Радев ,но трябва да започне да действа със замах !!

    Коментиран от #25

    17:21 28.08.2026

  • 4 Мафия не се бори лесно

    8 15 Отговор
    Особено когато мафията си има държава, институции, съд, прокуратура и партии като ПП, ДБ, ГЕРБ и ДПС.

    Коментиран от #9

    17:22 28.08.2026

  • 5 миме

    8 10 Отговор

    До коментар #2 от "Сатана Z":

    ми кво да става,ламата калушев е решил че момченцата са одъртели и вече не стават и им е теглил куршума

    17:25 28.08.2026

  • 6 Мюмю

    8 3 Отговор
    кой какво скубал не разбрах?

    17:25 28.08.2026

  • 7 Анонимен

    19 5 Отговор
    Господине лъжи невиждани господине а ареста на жената какво е Оставка на червените отскубители Оставка Пълен срам сте

    17:26 28.08.2026

  • 8 Мюмю

    6 2 Отговор
    аааааа, някой се епилирааааал. чи ко? сяка седмица жинъта го праи, ама аз не пиша у сайтовете за това

    Коментиран от #22

    17:27 28.08.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Намерени да елементи

    13 4 Отговор
    от заглушителя- горната дръжка, долното ляво колело и част от поставката.
    В последния момент станало ясно, че заглушителят е преместен другаде и цялата показна акция на Демерджиев отиде по дяволите.
    Той обаче не успя да спре изявлението на Радев по медиите, в което Радьо се хвали как победил мафията! 😬

    Коментиран от #16

    17:28 28.08.2026

  • 11 Горски

    13 3 Отговор
    Комплексарщина на ен-та степен, льотчикът се изживява като бай тошо - пазят го от народната любов. Отишъл в Струмяни, чий го крепиш там, бе, Радко?? Ако искаш да помагаш, бръкни се и дай на хората от крадените копринкови пари! Защото нямала документи и не може да пита президента Кърмит що живеем в кочина. Глобете я, да си плати глобата и да пита президента-премиер каквото си е наумила, вместо това усещането е за сталинистки методи и страх у управляващите. Тъкмо си викам, че са арестували някой олигарх, а то смелите мъже от МВР сложили белезници на жена. Но да оставим настрана моите хялюцинации как МВР арестува Ами и Таки, бие ги в районното и ги кара да стоят клекнали и вързани с часове като шофьор със невалидна проба за наркотици. Е, как да откажеш молба от такива умни, порядъчни и честни служители като тези от НСО. Само злите езици говорят, че НСО е една рядка селекция на чалгари от селата край Перник и София, които не само на пътя не знаят как да се държат, ни и в домовете на хората. Според мен, ако МВР арестува всички журналисти и активисти, повече за олигархия няма и да чуем. На какво основание полицията я арестува? Ако е била на терен- вижда се, че е с работно облекло и ботуши, помагала на бедставащите , няма право да зададе въпрос към примиера ли ? Или премиера ни е ходещо божество на което всички или ръкопляскат и се захласват, или биват арестувани.

    17:30 28.08.2026

  • 12 Анонимен

    9 2 Отговор
    4 А Радев от коя е 10 години лежи в президенството хахахаха лъжи невижданинявам думи за невиждани лъжи и безобразията С кошницата с развалените продукти със замразените доходи на работещите със лъжитесъс арестите на жената е Радев оставка

    17:30 28.08.2026

  • 13 Текат обяви по нета:

    11 1 Отговор
    Търси се заглушител втора употреба за нуждите на МВР и министъра на имотите и точните пари!🤗

    17:30 28.08.2026

  • 14 Мафията е Вътре !

    9 0 Отговор

    До коментар #1 от "Демек":

    И Не се Знае п!

    Кой ?

    Кой Е ?

    Как Да ги Хванат !

    Ти ще хванеш Ли ?

    Сам Себе Си ?

    Това Обяснява !

    Резултатите !

    17:30 28.08.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Анонимен

    6 1 Отговор

    До коментар #10 от "Намерени да елементи":

    Не вярвам на ушите си от лъжите които изричат господарите хахахахаха

    17:31 28.08.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 АНТИ-КОМУНИ$Т

    5 1 Отговор
    ГОЛЯМА $€ ЛЯ НИЯ ,пр€ми€рът ДА $€ ОБ€$НЯВА ЗА ЕДИН КРИМИНАЛЕН СЛУЧАЙ, КОЙТО СЕ РАЗМИНА БЕЗ ПОСТРАДАЛИ, И НАЙ-ВЕРОЧТНО И БЕЗ ПОСЛЕДСТВИЯ....!
    РБ(Р€ПУБЛИКА БА НА НО Въ) € €ДНО ГОЛЯМО ПРО $ТО Ч€РВ€НО $€ ЛО!
    РАЗБИРА СЕ ,ЧЕ ИМА ТЕЧ НА ИНФОРМАЦИЯ ОТ МВР, ДАН$ И Т.Н., ЩОМ м€ $ир кит€ ОТ "м€диит€",
    НАСКАЧАХА ВЕДНАГА С "разкрития" И "информации"!

    17:34 28.08.2026

  • 19 ОПТ ПОЛИЦИЯ ПАК Е

    2 1 Отговор
    СЪДЕЙСТВАЛА НА БАНДЮГИТЕ.....

    17:37 28.08.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Докато Говорят по Телефона !

    3 1 Отговор

    До коментар #1 от "Демек":

    Докато отидат !

    Ккаво Друго Да Стане !

    Поне Заглушителя !

    Да Спасят !

    Коментиран от #23

    17:38 28.08.2026

  • 22 Дзак

    0 1 Отговор

    До коментар #8 от "Мюмю":

    И не искаме да знаем, ако ще и вас да епилира!

    17:39 28.08.2026

  • 23 Остава Да Видим !

    2 0 Отговор

    До коментар #21 от "Докато Говорят по Телефона !":

    Кой Какъв Пай Има !

    В Цялата Работа !

    17:39 28.08.2026

  • 24 малко истински факти

    5 0 Отговор
    Радев-кабелчето вече и за смях не става , а само за съжаление .

    17:40 28.08.2026

  • 25 Вашият президент

    5 0 Отговор

    До коментар #3 от "гражданин":

    Действаме, аркадаш. Днес арестувахме една женица. Пет Полицая бяха нужни, но все пак борим олигархията и няма да пестим ресурси.

    17:42 28.08.2026

  • 26 !!!?

    7 0 Отговор
    Организираната престъпност се нарича "организирана" защото не е проникнала в службите, а е организирана от самите тях !!!?

    17:43 28.08.2026

  • 27 альооо истината е друга

    4 0 Отговор
    Горкия фуражкаджия , приискал му се и на него заглушител , ама демерджийския клоуннепоръбен , докато отиде , само акумулатора останал ... и сега радо-чорапа яхнал акумулатора и се вайка и дрънчи до припадък.

    17:48 28.08.2026

  • 28 Макс

    2 0 Отговор
    Радев е много тъпо парче . Или пък се мисли за голям манипулатор ? И в двата случая се лъже .

    17:50 28.08.2026

  • 29 400€ пенсия

    0 0 Отговор
    ...да отскубнат и главата на тоя фатмак

    17:53 28.08.2026

  • 30 Перо

    1 0 Отговор
    ГДБОП са ОПГ отдавна, колко свързани с наркотрафика бяха отстранени! Тази служба я създаде един /сега покойник/ от СДС с лакирани нокти!

    17:53 28.08.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол