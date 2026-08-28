Премиерът Радев: Отскубнали са заглушаващото устройство в "Драгалевци" в последния момент

„Предполагам, че внимателно прочетохте и чухте изявлението на Министерството на вътрешните работи, че са намерени елементи от заглушаващо устройство. Не всички. Те са го отскубнали в последния момент". Това коментира премиерът Румен Радев от Струмяни в отговор на журналистически въпрос за открития в "Драгалевци" мощен GPS заглушител, съобщават от Нова телевизия.
Той посочи, че се прави всичко възможно останалите елементи от устройството да бъдат открити и призова политическите спорове да останат на заден план.
„Знаете как дълги години олигархията и мафията проникнаха навсякъде - във всички нива на МВР и на службите. Тече паралелен процес. Единият е борба с тази организирана престъпност, но другият е борба вътре в МВР, вътре в службите, за оздравяване на тези правоохранителни органи“, изтъкна Радев.
На въпрос дали допуска, че някой е "пробил акцията" и е предупредил определени лица, за да бъдат премахнати устройствата в последния момент, Радев заяви: "Не мога нищо да кажа“.
По отношение на минималната работна заплата, на фона на прогнозите на Министерството на финансите за размера ѝ през следващите години - премиерът подчерта: „Започна работата по бюджета за 2027 г. Когато уточним всички параметри на този бюджет, тогава ще можем със сигурност да кажем каква ще бъде минималната работна заплата“.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Демек
Коментиран от #14, #21
17:17 28.08.2026
2 Сатана Z
Коментиран от #5
17:17 28.08.2026
3 гражданин
Коментиран от #25
17:21 28.08.2026
4 Мафия не се бори лесно
Коментиран от #9
17:22 28.08.2026
5 миме
До коментар #2 от "Сатана Z":ми кво да става,ламата калушев е решил че момченцата са одъртели и вече не стават и им е теглил куршума
17:25 28.08.2026
6 Мюмю
17:25 28.08.2026
7 Анонимен
17:26 28.08.2026
8 Мюмю
Коментиран от #22
17:27 28.08.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Намерени да елементи
В последния момент станало ясно, че заглушителят е преместен другаде и цялата показна акция на Демерджиев отиде по дяволите.
Той обаче не успя да спре изявлението на Радев по медиите, в което Радьо се хвали как победил мафията! 😬
Коментиран от #16
17:28 28.08.2026
11 Горски
17:30 28.08.2026
12 Анонимен
17:30 28.08.2026
13 Текат обяви по нета:
17:30 28.08.2026
14 Мафията е Вътре !
До коментар #1 от "Демек":И Не се Знае п!
Кой ?
Кой Е ?
Как Да ги Хванат !
Ти ще хванеш Ли ?
Сам Себе Си ?
Това Обяснява !
Резултатите !
17:30 28.08.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Анонимен
До коментар #10 от "Намерени да елементи":Не вярвам на ушите си от лъжите които изричат господарите хахахахаха
17:31 28.08.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 АНТИ-КОМУНИ$Т
РБ(Р€ПУБЛИКА БА НА НО Въ) € €ДНО ГОЛЯМО ПРО $ТО Ч€РВ€НО $€ ЛО!
РАЗБИРА СЕ ,ЧЕ ИМА ТЕЧ НА ИНФОРМАЦИЯ ОТ МВР, ДАН$ И Т.Н., ЩОМ м€ $ир кит€ ОТ "м€диит€",
НАСКАЧАХА ВЕДНАГА С "разкрития" И "информации"!
17:34 28.08.2026
19 ОПТ ПОЛИЦИЯ ПАК Е
17:37 28.08.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Докато Говорят по Телефона !
До коментар #1 от "Демек":Докато отидат !
Ккаво Друго Да Стане !
Поне Заглушителя !
Да Спасят !
Коментиран от #23
17:38 28.08.2026
22 Дзак
До коментар #8 от "Мюмю":И не искаме да знаем, ако ще и вас да епилира!
17:39 28.08.2026
23 Остава Да Видим !
До коментар #21 от "Докато Говорят по Телефона !":Кой Какъв Пай Има !
В Цялата Работа !
17:39 28.08.2026
24 малко истински факти
17:40 28.08.2026
25 Вашият президент
До коментар #3 от "гражданин":Действаме, аркадаш. Днес арестувахме една женица. Пет Полицая бяха нужни, но все пак борим олигархията и няма да пестим ресурси.
17:42 28.08.2026
26 !!!?
17:43 28.08.2026
27 альооо истината е друга
17:48 28.08.2026
28 Макс
17:50 28.08.2026
29 400€ пенсия
17:53 28.08.2026
30 Перо
17:53 28.08.2026