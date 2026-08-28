Премиерът Радев: Отскубнали са заглушаващото устройство в "Драгалевци" в последния момент

„Предполагам, че внимателно прочетохте и чухте изявлението на Министерството на вътрешните работи, че са намерени елементи от заглушаващо устройство. Не всички. Те са го отскубнали в последния момент". Това коментира премиерът Румен Радев от Струмяни в отговор на журналистически въпрос за открития в "Драгалевци" мощен GPS заглушител, съобщават от Нова телевизия.

Той посочи, че се прави всичко възможно останалите елементи от устройството да бъдат открити и призова политическите спорове да останат на заден план.

„Знаете как дълги години олигархията и мафията проникнаха навсякъде - във всички нива на МВР и на службите. Тече паралелен процес. Единият е борба с тази организирана престъпност, но другият е борба вътре в МВР, вътре в службите, за оздравяване на тези правоохранителни органи“, изтъкна Радев.

На въпрос дали допуска, че някой е "пробил акцията" и е предупредил определени лица, за да бъдат премахнати устройствата в последния момент, Радев заяви: "Не мога нищо да кажа“.

По отношение на минималната работна заплата, на фона на прогнозите на Министерството на финансите за размера ѝ през следващите години - премиерът подчерта: „Започна работата по бюджета за 2027 г. Когато уточним всички параметри на този бюджет, тогава ще можем със сигурност да кажем каква ще бъде минималната работна заплата“.

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