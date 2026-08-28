Новини
България »
Всички градове »
Военноморските сили откриха още три дрона по Черноморието (СНИМКИ)

Военноморските сили откриха още три дрона по Черноморието (СНИМКИ)

28 Август, 2026 19:23 553 9

  • военноморски сили-
  • дрона-
  • черноморието

Военнослужещите действаха след разпореждане на началника на отбраната и по заповед на командира на Военноморските сили.

Военноморските сили откриха още три дрона по Черноморието (СНИМКИ) - 1
Снимка: МО
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Военноморските сили изпълниха и днес задачи по разузнаване и транспортиране на безпилотни летателни апарати и на части от тях, открити във водите на Черно море. Това съобщиха от Министерството на отбраната, цитирани от "Фокус".

Специализиран екип от Военноморска база - Варна беше активиран по сигнал за намерено безпилотно летателно средство тип дрон на 1 км северно от фар Шабла. След извършено разузнаване и идентифициране на дрона като безопасен той беше транспортиран до района на базата.

По-късно през деня екип от Военноморска база – Бургас идентифицира и транспортира в базата останки от безпилотни летателни средства, открити в района на плажа на град Черноморец и на плаж "Бунгалата" в град Ахтопол.

Военнослужещите действаха след разпореждане на началника на отбраната и по заповед на командира на Военноморските сили.

Военноморските сили откриха още три дрона по Черноморието (СНИМКИ)
Снимка: МО

Военноморските сили откриха още три дрона по Черноморието (СНИМКИ)
Снимка: МО


България
Поставете оценка:
Оценка 4.2 от 6 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 СВО 1 646 дни РЕЗИЛ

    10 7 Отговор
    Дроновете падат, падат от небето, но за всичко си има лимит.

    19:34 28.08.2026

  • 2 дайте ми двигателя бе

    5 0 Отговор
    тоя от снимката е със двигател на симсонче 50 кубика

    19:40 28.08.2026

  • 3 Пепеец

    5 3 Отговор
    Ех колко жИлязо можем да съберем от плажа😂😂😂

    19:55 28.08.2026

  • 4 моряка

    1 0 Отговор
    Бре.Добре,че се пенсионирах.Колегите ще се скъсат от работа с тези дронове.

    20:02 28.08.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Анонимен

    2 1 Отговор
    Чии са дроновете. Все още крайна мълчи за дрона до компресорната станция

    20:10 28.08.2026

  • 7 С още три дрона

    1 0 Отговор
    Се сдоби великата българска армия.

    20:14 28.08.2026

  • 8 Събирайте другари !

    0 0 Отговор
    Че ни трябват още 4 и ще си имаме 10

    20:16 28.08.2026

  • 9 Е то бива, бива, но бивол курбан не бива

    1 0 Отговор
    "След извършено разузнаване и идентифициране на дрона като безопасен той беше транспортиран..."

    Колко вече станах а "безопасните" дронове защото са руски и никаво развитие, а преди тях само един украински край Дуранкулак и медиите буквално се взривиха, а посланника трябваше да дава обяснения. Първоначално всички твърдяха категорично, че при падането в нива се е самовзривил, а после се оказа, че даже е нямало и взрив.

    20:23 28.08.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол