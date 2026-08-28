Военноморските сили откриха още три дрона по Черноморието (СНИМКИ)

Военноморските сили изпълниха и днес задачи по разузнаване и транспортиране на безпилотни летателни апарати и на части от тях, открити във водите на Черно море. Това съобщиха от Министерството на отбраната, цитирани от "Фокус".

Специализиран екип от Военноморска база - Варна беше активиран по сигнал за намерено безпилотно летателно средство тип дрон на 1 км северно от фар Шабла. След извършено разузнаване и идентифициране на дрона като безопасен той беше транспортиран до района на базата.

По-късно през деня екип от Военноморска база – Бургас идентифицира и транспортира в базата останки от безпилотни летателни средства, открити в района на плажа на град Черноморец и на плаж "Бунгалата" в град Ахтопол.

Военнослужещите действаха след разпореждане на началника на отбраната и по заповед на командира на Военноморските сили.

Снимка: МО

Снимка: МО