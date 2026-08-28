Военноморските сили откриха още три дрона по Черноморието (СНИМКИ)

Военноморските сили изпълниха и днес задачи по разузнаване и транспортиране на безпилотни летателни апарати и на части от тях, открити във водите на Черно море. Това съобщиха от Министерството на отбраната, цитирани от "Фокус".
Специализиран екип от Военноморска база - Варна беше активиран по сигнал за намерено безпилотно летателно средство тип дрон на 1 км северно от фар Шабла. След извършено разузнаване и идентифициране на дрона като безопасен той беше транспортиран до района на базата.
По-късно през деня екип от Военноморска база – Бургас идентифицира и транспортира в базата останки от безпилотни летателни средства, открити в района на плажа на град Черноморец и на плаж "Бунгалата" в град Ахтопол.
Военнослужещите действаха след разпореждане на началника на отбраната и по заповед на командира на Военноморските сили.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 СВО 1 646 дни РЕЗИЛ
19:34 28.08.2026
2 дайте ми двигателя бе
19:40 28.08.2026
3 Пепеец
19:55 28.08.2026
4 моряка
20:02 28.08.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Анонимен
20:10 28.08.2026
7 С още три дрона
20:14 28.08.2026
8 Събирайте другари !
20:16 28.08.2026
9 Е то бива, бива, но бивол курбан не бива
Колко вече станах а "безопасните" дронове защото са руски и никаво развитие, а преди тях само един украински край Дуранкулак и медиите буквално се взривиха, а посланника трябваше да дава обяснения. Първоначално всички твърдяха категорично, че при падането в нива се е самовзривил, а после се оказа, че даже е нямало и взрив.
20:23 28.08.2026