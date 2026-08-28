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Нов дрон, този път край остров Свети Иван

Нов дрон, този път край остров Свети Иван

28 Август, 2026 11:51 1 062 35

  • дрон-
  • свети иван-
  • военноморски сили

От съображения за сигурност дронът е унищожен на място

Нов дрон, този път край остров Свети Иван - 1
Снимки: МО
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Специализиран екип на Военноморските сили изпълни задача по разузнаване и унищожаване на безпилотен летателен апарат, забелязан на северния кей срещу остров Свети Иван на 27 август.

Военнослужещите са действали след постъпило искане от областния управител на Бургас, положителна резолюция на началника на отбраната и по разпореждане на командира на Военноморските сили.

От съображения за сигурност дронът е унищожен на място при стриктно спазване на мерките за безопасност.

Нов дрон, този път край остров Свети Иван


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    19 1 Отговор
    Бангаранга

    11:58 28.08.2026

  • 2 Последния Софиянец

    11 8 Отговор
    Този вече е руски Геран.

    Коментиран от #16

    11:59 28.08.2026

  • 3 Бг гражданин

    27 11 Отговор
    Пращайте пари още на,Украйна и чакайте мир и спокойствие!!!

    Коментиран от #8, #24

    11:59 28.08.2026

  • 4 Пич

    17 8 Отговор
    В Созопол да се пуска сирената за бедствия, и да слагат каските.......
    Мое ли ти да пуцаш към Русия, а вусокоточния украински дрон да фърчи точно наобратно...?!
    А кажи, А...?!

    Коментиран от #6

    11:59 28.08.2026

  • 5 Така де

    19 5 Отговор
    Скоро няма да има туристи по българското черноморие.

    12:00 28.08.2026

  • 6 Последния Софиянец

    8 16 Отговор

    До коментар #4 от "Пич":

    Това е руски Геран.

    12:00 28.08.2026

  • 7 Пич

    21 6 Отговор
    На укрофашистите и дроновете им не искат на фронта!!!

    12:00 28.08.2026

  • 8 Да знаеш

    8 30 Отговор

    До коментар #3 от "Бг гражданин":

    Ще пращаме пари на Украйна, докато ликвидира руския агресор. Иначе няма спокойствие и за нас.

    Коментиран от #10, #12, #19, #32, #33

    12:01 28.08.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Каква Ли ?

    13 0 Отговор
    Колекция !

    Ще направят ?

    12:04 28.08.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Дзак

    15 1 Отговор
    От него би станал хубав воден дрон за развлечение.

    12:08 28.08.2026

  • 14 Наблюдател

    15 0 Отговор
    Вчера един кораб потъна край бреговете на Румъния след като го удари дрон и се запали.

    12:09 28.08.2026

  • 15 az СВО Победа 81

    18 0 Отговор
    Накрая ще стане сакатлъка!

    12:13 28.08.2026

  • 16 Данчо

    9 9 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    Само първия беше украински , всички останали се оказаха руски по думите на Митко Кинтекса . Вярно , каза ги с половин уста , но го каза. Мутрафанова не я повикаха във външно , но може по късно да го направят . Не вярвам аз , мълчи и народът .

    12:15 28.08.2026

  • 17 От плажа

    4 5 Отговор
    Няма нищо страшно.

    12:18 28.08.2026

  • 18 РУСКИЯ МУСОР

    6 11 Отговор
    Плува навсякъде в Черно море.

    12:21 28.08.2026

  • 19 Ще ти пратя

    7 1 Отговор

    До коментар #8 от "Да знаеш":

    дрон в какаовата долина

    Коментиран от #34

    12:22 28.08.2026

  • 20 Кажи честно ... 🤣

    5 1 Отговор
    спаРужа Райчева дали пак и се смрази кръвта като го е чула как свести докато плава. 🤣🤣🤣

    12:22 28.08.2026

  • 21 Tётя Мyтpaфановна

    5 8 Отговор
    Тоя чорап май ще трябва да го привикам на килимчето и накажа !
    Как така ще унищожава руска техника ?!

    12:24 28.08.2026

  • 22 ВЛАДИМИР ДВИЖУХИН

    4 6 Отговор
    СЛАВНЕФТЪ ЯНОС ГОРИ

    ЛЕТИЩЕ ЕНГЕЛС 2

    ОТНОВО ОБЛОМКИ

    ВОТ ЕТО ДВИЖУХА.

    НЕ ИСКАМЕ ДА ИМА
    ЗАСТОЙ СКУКА .

    12:26 28.08.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 АМИ ПРАЩАЙ ПАРИ НА

    4 9 Отговор

    До коментар #3 от "Бг гражданин":

    ДЪРТИЯ ПЕДОФИЛ ПУТИН

    КОЙ ТЕ СПИРА ?

    12:28 28.08.2026

  • 25 Хасковски каунь

    4 1 Отговор
    ОХ,ОХ!
    Утре отивам на курорт в Созопол. Купил съм си 45 презерватива и 4 германски каски от интенданството

    12:33 28.08.2026

  • 26 Къде е оня с устенцата

    3 7 Отговор
    Като кокошо дупе?
    Радев, ти носиш смърт, гласувахме за теб за мир и неутралитет!
    Натовска под подлога!

    12:35 28.08.2026

  • 27 Хихи

    8 2 Отговор
    Дронът 1000% е демократичен. Политкоректно е такива дронове да се излагат на жълтите павета.... Като носители на демокрация, а Кодзилата два пъти дневно да ги олизва

    12:38 28.08.2026

  • 28 Чарлз Буковски

    7 1 Отговор
    Ден без намерен дрон в Созопол е хаос

    12:39 28.08.2026

  • 29 Да прекрием украинския дрон

    6 1 Отговор
    По разпореждане на главнокомандващата симпатизанка на Украйна, дрончето е унищожено на място!
    Където заглушителя, там и дрона!

    12:43 28.08.2026

  • 30 Тъпо соросоидче

    3 0 Отговор
    Генерал Наско каза че дрона е руски.

    Коментиран от #35

    12:44 28.08.2026

  • 31 Митрофан

    3 1 Отговор
    Кога ще викаме руската посланичка на килимчето във Външно.

    12:53 28.08.2026

  • 32 Анонимен

    2 0 Отговор

    До коментар #8 от "Да знаеш":

    Всеки с проблемите си!

    12:53 28.08.2026

  • 33 Парашутист

    2 0 Отговор

    До коментар #8 от "Да знаеш":

    Няма как да сте спокойни. Полиграфа чака!

    12:56 28.08.2026

  • 34 ша го изводиш

    0 0 Отговор

    До коментар #19 от "Ще ти пратя":

    от шакаладния глаз

    13:06 28.08.2026

  • 35 Виж ти

    1 0 Отговор

    До коментар #30 от "Тъпо соросоидче":

    каква странна история !И Митко Кинтекса каза , че последните 4 дрона паднали в морето са руски. .

    13:08 28.08.2026

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