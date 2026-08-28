Нов дрон, този път край остров Свети Иван

Специализиран екип на Военноморските сили изпълни задача по разузнаване и унищожаване на безпилотен летателен апарат, забелязан на северния кей срещу остров Свети Иван на 27 август.

Военнослужещите са действали след постъпило искане от областния управител на Бургас, положителна резолюция на началника на отбраната и по разпореждане на командира на Военноморските сили.

От съображения за сигурност дронът е унищожен на място при стриктно спазване на мерките за безопасност.