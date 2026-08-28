Нов дрон, този път край остров Свети Иван

Специализиран екип на Военноморските сили изпълни задача по разузнаване и унищожаване на безпилотен летателен апарат, забелязан на северния кей срещу остров Свети Иван на 27 август.
Военнослужещите са действали след постъпило искане от областния управител на Бургас, положителна резолюция на началника на отбраната и по разпореждане на командира на Военноморските сили.
От съображения за сигурност дронът е унищожен на място при стриктно спазване на мерките за безопасност.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 честен ционист
11:58 28.08.2026
2 Последния Софиянец
Коментиран от #16
11:59 28.08.2026
3 Бг гражданин
Коментиран от #8, #24
11:59 28.08.2026
4 Пич
Мое ли ти да пуцаш към Русия, а вусокоточния украински дрон да фърчи точно наобратно...?!
А кажи, А...?!
Коментиран от #6
11:59 28.08.2026
5 Така де
12:00 28.08.2026
6 Последния Софиянец
До коментар #4 от "Пич":Това е руски Геран.
12:00 28.08.2026
7 Пич
12:00 28.08.2026
8 Да знаеш
До коментар #3 от "Бг гражданин":Ще пращаме пари на Украйна, докато ликвидира руския агресор. Иначе няма спокойствие и за нас.
Коментиран от #10, #12, #19, #32, #33
12:01 28.08.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Каква Ли ?
Ще направят ?
12:04 28.08.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Дзак
12:08 28.08.2026
14 Наблюдател
12:09 28.08.2026
15 az СВО Победа 81
12:13 28.08.2026
16 Данчо
До коментар #2 от "Последния Софиянец":Само първия беше украински , всички останали се оказаха руски по думите на Митко Кинтекса . Вярно , каза ги с половин уста , но го каза. Мутрафанова не я повикаха във външно , но може по късно да го направят . Не вярвам аз , мълчи и народът .
12:15 28.08.2026
17 От плажа
12:18 28.08.2026
18 РУСКИЯ МУСОР
12:21 28.08.2026
19 Ще ти пратя
До коментар #8 от "Да знаеш":дрон в какаовата долина
Коментиран от #34
12:22 28.08.2026
20 Кажи честно ... 🤣
12:22 28.08.2026
21 Tётя Мyтpaфановна
Как така ще унищожава руска техника ?!
12:24 28.08.2026
22 ВЛАДИМИР ДВИЖУХИН
ЛЕТИЩЕ ЕНГЕЛС 2
ОТНОВО ОБЛОМКИ
ВОТ ЕТО ДВИЖУХА.
НЕ ИСКАМЕ ДА ИМА
ЗАСТОЙ СКУКА .
12:26 28.08.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 АМИ ПРАЩАЙ ПАРИ НА
До коментар #3 от "Бг гражданин":ДЪРТИЯ ПЕДОФИЛ ПУТИН
КОЙ ТЕ СПИРА ?
12:28 28.08.2026
25 Хасковски каунь
Утре отивам на курорт в Созопол. Купил съм си 45 презерватива и 4 германски каски от интенданството
12:33 28.08.2026
26 Къде е оня с устенцата
Радев, ти носиш смърт, гласувахме за теб за мир и неутралитет!
Натовска под подлога!
12:35 28.08.2026
27 Хихи
12:38 28.08.2026
28 Чарлз Буковски
12:39 28.08.2026
29 Да прекрием украинския дрон
Където заглушителя, там и дрона!
12:43 28.08.2026
30 Тъпо соросоидче
Коментиран от #35
12:44 28.08.2026
31 Митрофан
12:53 28.08.2026
32 Анонимен
До коментар #8 от "Да знаеш":Всеки с проблемите си!
12:53 28.08.2026
33 Парашутист
До коментар #8 от "Да знаеш":Няма как да сте спокойни. Полиграфа чака!
12:56 28.08.2026
34 ша го изводиш
До коментар #19 от "Ще ти пратя":от шакаладния глаз
13:06 28.08.2026
35 Виж ти
До коментар #30 от "Тъпо соросоидче":каква странна история !И Митко Кинтекса каза , че последните 4 дрона паднали в морето са руски. .
13:08 28.08.2026