Пожар избухна в ресторант в Созопол, евакуираха летовници

Пожар избухна тази сутрин в ресторант в новия град на Созопол. Сигналът за инцидента е подаден около 05:04 ч. По първоначални данни огънят е възникнал вследствие на неизправен хладилник, уточни NOVA.
Ресторантът е изгорял напълно. При пожара се е образувало силно задимяване, а пламъците се прехвърлили към намиращи се в близост хотели и почивни бази. Заради разрастването на огъня се е наложила евакуация на летовниците от района. Към момента всички те са изведени на безопасно място.
Снимка: Цеца Алексова, NOVA
При инцидента е напълно изгоряла и дървената фасада на базата на Българския червен кръст, която се намира в близост до ресторанта.
На място са изпратени три противопожарни автомобила. Пожарникарите продължават гасителните действия, като работят по ограничаването на огъня и предотвратяването на по-нататъшното му разпространение.
Към момента няма информация за пострадали хора.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 СЕЗОНА СЛАБ
07:22 29.08.2026
2 Дзак
Коментиран от #15
07:26 29.08.2026
3 Дронове ,
Коментиран от #10
07:29 29.08.2026
4 Факт
07:31 29.08.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
КАТО ТЕМЕНУЖЕН ОСТРОВ В ЛУННО СРЕБЪРНИ ВОДИ :)
......
ЦИТИРАМ ПОЕТА ПОНЕЖЕ ЖУРНАЛИСТИТЕ СА СЪЩО ТЪЙ ТИХИ
.....
А УХЛИНЯНТОВ ОПЯТ ВЗОРВАЛИ СКЛАД БОЕПРИПАСОВ ЗАХЛИСТНИКИ УКРАИНЕ В КИЙВ
.. ГОЛЯМА БАНГАРАНГА В КИЙВ ПРЕВЕДЕНО
НА ЧАЛГАРСКИ :)
07:34 29.08.2026
7 Готованец
Достатъчно скубят хората с рекета си за курсове за спасители!!!
07:38 29.08.2026
8 ВЕСЕЛЯК
07:39 29.08.2026
9 Хаха
07:40 29.08.2026
10 ВЕСЕЛЯК
До коментар #3 от "Дронове ,":Созопол беше малък град,
а аз музикант непознат.
Блаженни години,
рокендрола беше млад."
И ето минаха години,
рокендрола не умря.
Само Созопол струва ми се
малко остаря.
Не, той стана курорт.
Предлага хотелски комфорт
блаженни години, роакендрола беше млад.
Коментиран от #16
07:42 29.08.2026
11 Кога Ще Чуем ?
Добра !
Новина ?
07:44 29.08.2026
12 Така де,
08:01 29.08.2026
13 бушприт
08:05 29.08.2026
14 стих
08:09 29.08.2026
15 Аха...
До коментар #2 от "Дзак":Това е точно над плажа, между стария и новия град! До кръчмата на Жоро!
08:30 29.08.2026
16 НИЩО МУ НЯМА
До коментар #10 от "ВЕСЕЛЯК":НАЧАЛНИК
МА ВИЕ ДА НЕ СТЕ...ИВО ДИМ ЧЕВ 🗣
КАТО НЕГО СТЕ ...ПОЕТ
08:44 29.08.2026
17 Специалист
Коментиран от #18
08:52 29.08.2026
18 Аман
До коментар #17 от "Специалист":От бедняци, с бедно мислене!!! Само схеми им в кухите кратуни!
А бе, СпециалиС, какви пари очакваш да изплатят застрахователите за няколко сковани дъски, че някой да си пали ресторанта?!
08:57 29.08.2026