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Пожар избухна в ресторант в Созопол, евакуираха летовници

Пожар избухна в ресторант в Созопол, евакуираха летовници

29 Август, 2026 07:17 1 561 18

  • пожар-
  • созопол-
  • бчк-
  • база

По първоначални данни огънят е възникнал вследствие на неизправен хладилник

Пожар избухна в ресторант в Созопол, евакуираха летовници - 1
Снимка: Цеца Алексова, NOVA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Пожар избухна тази сутрин в ресторант в новия град на Созопол. Сигналът за инцидента е подаден около 05:04 ч. По първоначални данни огънят е възникнал вследствие на неизправен хладилник, уточни NOVA.

Ресторантът е изгорял напълно. При пожара се е образувало силно задимяване, а пламъците се прехвърлили към намиращи се в близост хотели и почивни бази. Заради разрастването на огъня се е наложила евакуация на летовниците от района. Към момента всички те са изведени на безопасно място.

Снимка: Цеца Алексова, NOVA

При инцидента е напълно изгоряла и дървената фасада на базата на Българския червен кръст, която се намира в близост до ресторанта.

На място са изпратени три противопожарни автомобила. Пожарникарите продължават гасителните действия, като работят по ограничаването на огъня и предотвратяването на по-нататъшното му разпространение.

Към момента няма информация за пострадали хора.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 СЕЗОНА СЛАБ

    16 1 Отговор
    Разчитаме на застраховката.

    07:22 29.08.2026

  • 2 Дзак

    9 2 Отговор
    Снобът там ли е?

    Коментиран от #15

    07:26 29.08.2026

  • 3 Дронове ,

    24 0 Отговор
    пожари , унищожено крайбрежие от строежи, мафия , криминални червени милионери с имения , иззети с измами земи и т.н......... Созопол отдавна не е Созопол .

    Коментиран от #10

    07:29 29.08.2026

  • 4 Факт

    8 0 Отговор
    А праща младши мутри да висят по ъглите в Ахелой!

    07:31 29.08.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    8 5 Отговор
    ТАЗИ ВЕЧЕР ВИТОША Е ТЪЙ ЗАГАДЪЧНА И НЕЖНА
    КАТО ТЕМЕНУЖЕН ОСТРОВ В ЛУННО СРЕБЪРНИ ВОДИ :)
    ......
    ЦИТИРАМ ПОЕТА ПОНЕЖЕ ЖУРНАЛИСТИТЕ СА СЪЩО ТЪЙ ТИХИ
    .....
    А УХЛИНЯНТОВ ОПЯТ ВЗОРВАЛИ СКЛАД БОЕПРИПАСОВ ЗАХЛИСТНИКИ УКРАИНЕ В КИЙВ
    .. ГОЛЯМА БАНГАРАНГА В КИЙВ ПРЕВЕДЕНО
    НА ЧАЛГАРСКИ :)

    07:34 29.08.2026

  • 7 Готованец

    7 0 Отговор
    За българския червен кръст не ми пука!!!
    Достатъчно скубят хората с рекета си за курсове за спасители!!!

    07:38 29.08.2026

  • 8 ВЕСЕЛЯК

    9 3 Отговор
    Боже, дано не е пострадал някой украинец!! Дано всички са добре, щото скоро ще ги събират за фронта. Незалужная има нужда и от последния украинец.

    07:39 29.08.2026

  • 9 Хаха

    11 2 Отговор
    Абе хладилник.... Някой е решил да прибере парите от застраховката

    07:40 29.08.2026

  • 10 ВЕСЕЛЯК

    7 1 Отговор

    До коментар #3 от "Дронове ,":

    Созопол беше малък град,
    а аз музикант непознат.
    Блаженни години,
    рокендрола беше млад."
    И ето минаха години,
    рокендрола не умря.
    Само Созопол струва ми се
    малко остаря.
    Не, той стана курорт.
    Предлага хотелски комфорт
    блаженни години, роакендрола беше млад.

    Коментиран от #16

    07:42 29.08.2026

  • 11 Кога Ще Чуем ?

    6 0 Отговор
    Една !

    Добра !

    Новина ?

    07:44 29.08.2026

  • 12 Така де,

    8 0 Отговор
    веднага да построят нов хотел и веи-та.

    08:01 29.08.2026

  • 13 бушприт

    1 1 Отговор
    Дано да няма пострадали хора!

    08:05 29.08.2026

  • 14 стих

    1 1 Отговор
    Созо от кой пол е?

    08:09 29.08.2026

  • 15 Аха...

    3 0 Отговор

    До коментар #2 от "Дзак":

    Това е точно над плажа, между стария и новия град! До кръчмата на Жоро!

    08:30 29.08.2026

  • 16 НИЩО МУ НЯМА

    1 0 Отговор

    До коментар #10 от "ВЕСЕЛЯК":

    НАЧАЛНИК
    МА ВИЕ ДА НЕ СТЕ...ИВО ДИМ ЧЕВ 🗣
    КАТО НЕГО СТЕ ...ПОЕТ

    08:44 29.08.2026

  • 17 Специалист

    1 1 Отговор
    Ще почнат и други хотели и ресторанти да горят.Сега спешно ги застраховат.Само така ще си избият парите.Застрахователи ще почнат да фалират.Мила картинка

    Коментиран от #18

    08:52 29.08.2026

  • 18 Аман

    0 0 Отговор

    До коментар #17 от "Специалист":

    От бедняци, с бедно мислене!!! Само схеми им в кухите кратуни!
    А бе, СпециалиС, какви пари очакваш да изплатят застрахователите за няколко сковани дъски, че някой да си пали ресторанта?!

    08:57 29.08.2026

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