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Строги изисквания за етикетите на меда: Новите правила гарантират прозрачност за произхода и състава

Строги изисквания за етикетите на меда: Новите правила гарантират прозрачност за произхода и състава

21 Юни, 2026 20:06 466 1

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Пчеларството в България – традиция, страст и предизвикателства

Строги изисквания за етикетите на меда: Новите правила гарантират прозрачност за произхода и състава - 1
Снимка: бТВ
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

В сърцето на България, където ароматът на акация и липа се носи над зелените поля, пчеларството е не просто занаят, а истинска страст. Илия Иванов, ветеран с три десетилетия опит, е живото доказателство, че любовта към пчелите не угасва, дори когато кошерите намалеят наполовина. „Пчеларството е като магия – веднъж започнеш ли, няма връщане назад. Това е призвание, не просто работа“, споделя той с усмивка.

Европейски регламент: Край на неясния произход и имитациите

С новите европейски изисквания, които влизат в сила тази година, всеки буркан мед на пазара трябва ясно да посочва произхода и състава си. Дали медът е чист или смесен, от коя част на страната идва, какъв е процентът на български продукт – всичко това вече ще бъде задължително изписано на етикета. Тази промяна цели да сложи край на заблудите и да даде на потребителите възможност да избират информирано.

Пчеларите на светло – пример за прозрачност

Илия Иванов е сред онези производители, които отдавна залагат на честността. Всеки негов буркан носи подробна информация – от района на добив до регистрационния номер на пчелина.

„Винаги съм държал на прозрачността. Протоколът за анализ е задължителен, за да знае клиентът какво купува“, категоричен е той.

Фалшивият мед – проблем за целия сектор

Въпреки усилията на съвестните пчелари, пазарът все още е залят от имитиращи продукти.

„Има хора, които продават мед, който не е виждал пчела. Възрастните често се подвеждат, защото не обръщат внимание на етикета“, разказва Илия.

Новите правила са стъпка към ограничаване на тези практики.

Сивият сектор – предизвикателство пред проследимостта

Около една трета от българските производители на мед работят в сянка, продавайки продукцията си на едро без нужната документация.

Това затруднява проследимостта и отваря врата за нелоялна конкуренция.

Според инж. Андрей Велчев от сдружение „За достъпна и качествена храна“, новите етикети ще улеснят потребителите и ще принудят търговските вериги да предлагат само проверен мед с ясен произход.

Ще поскъпне ли медът?

Експертите са единодушни – новите изисквания за етикетиране няма да доведат до сериозно увеличение на цената. Въпросът е дали всички в бранша ще спазят правилата. За потребителите обаче ползите са очевидни – повече сигурност и възможност да подкрепят родното производство.

Новите правила за етикетиране на меда са глътка свеж въздух за българските пчелари и потребители. Прозрачността и ясната информация на етикета ще помогнат да се отличи истинският български мед от имитациите и ще дадат шанс на почтените производители да изпъкнат на пазара.


България
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  • 1 Овчар

    1 1 Отговор
    Най хубавия мед е на село директно от пчеларите..! Аз го взимам за 4 еврака компотен буркан.!

    20:11 21.06.2026

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