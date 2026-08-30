Пожар в района на Рилската света обител

Пожар е възникнал в района на Рилската света обител, на около 1 км от Кирилова поляна. По първоначална информация се предполага, че огънят е възникнал вследствие на мълния по време на бурята през изминалата нощ, съобщи Нова тв.
На място са служители на Природен парк „Рилски манастир“, Рилската света обител и Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на неселението". Теренът е труднодостъпен, което затруднява действията по овладяване на пожара.
По информация на пожарната се подготвя използването на дрон със специализирана 80-литрова система за пускане на вода.
От ЮЗДП-Благоевград призовават всички граждани и туристи към повишено внимание и отговорно поведение в горските територии. Въпреки валежите през вчерашния ден на места, рискът от възникване на пожари остава висок.
Сигналът за инцидента е подаден в 11:15 часа, съобщиха за БТА от Областната дирекция (ОД) на МВР в Кюстендил. Според информацията на полицията мълния е ударила сухо дърво в скалиста местност в района на Кирилова поляна. Няма опасност да бъде засегнат горски фонд, посочиха от ОД на МВР.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Баба Гуси☦️
17:55 30.08.2026
2 Читател
Коментиран от #4
18:18 30.08.2026
3 е само това оставаше
18:33 30.08.2026
4 Тези 80 литра вода
До коментар #2 от "Читател":като част от противопожарна система в комплект с химически добавки и специализирана гасителна система, са нещо коренно различно от 4 кофи Х 20 литра вода, както вероятно си го представяш.
18:38 30.08.2026