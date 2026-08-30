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Пожар в района на Рилската света обител

Пожар в района на Рилската света обител

30 Август, 2026 17:53 756 4

  • пожар-
  • рилска света обител-
  • горски фонд

Теренът е труднодостъпен

Пожар в района на Рилската света обител - 1
Снимка: ЮЗДП-Благоевград
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Пожар е възникнал в района на Рилската света обител, на около 1 км от Кирилова поляна. По първоначална информация се предполага, че огънят е възникнал вследствие на мълния по време на бурята през изминалата нощ, съобщи Нова тв.

На място са служители на Природен парк „Рилски манастир“, Рилската света обител и Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на неселението". Теренът е труднодостъпен, което затруднява действията по овладяване на пожара.

По информация на пожарната се подготвя използването на дрон със специализирана 80-литрова система за пускане на вода.

От ЮЗДП-Благоевград призовават всички граждани и туристи към повишено внимание и отговорно поведение в горските територии. Въпреки валежите през вчерашния ден на места, рискът от възникване на пожари остава висок.

Сигналът за инцидента е подаден в 11:15 часа, съобщиха за БТА от Областната дирекция (ОД) на МВР в Кюстендил. Според информацията на полицията мълния е ударила сухо дърво в скалиста местност в района на Кирилова поляна. Няма опасност да бъде засегнат горски фонд, посочиха от ОД на МВР.


България
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ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Баба Гуси☦️

    2 2 Отговор
    Дядо Боре ,пак си е играл с огънят.

    17:55 30.08.2026

  • 2 Читател

    2 1 Отговор
    80 литрова система за вода при горски пожар.Абе простотията е безкрайна.

    Коментиран от #4

    18:18 30.08.2026

  • 3 е само това оставаше

    1 0 Отговор
    ужас

    18:33 30.08.2026

  • 4 Тези 80 литра вода

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Читател":

    като част от противопожарна система в комплект с химически добавки и специализирана гасителна система, са нещо коренно различно от 4 кофи Х 20 литра вода, както вероятно си го представяш.

    18:38 30.08.2026

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