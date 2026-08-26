Илия Лазаров: Не Гюров, а Румяна Бъчварова управляваше държавата

В момента сме в ситуация, в която от доста време подгрява кандидатът на умно-красивите Андрей Гюров, снимайки клипове как се бръсне и качва върхове, заяви в "Денят ON AIR" председателят на СДС Илия Лазаров. Аз отдавна говоря, че трябва да има обща кандидатура на демократичната общност. ДБ и Продължаваме промяната обаче не тръгват на разговор и така предопределят, че кандидатът на БСП и Прогресивна България е по-силният кандидат.
"Няма да бъде грешка, ако ГЕРБ-СДС не издигне кандидат, СДС ще вземе решение кого ще подкрепи. Президентските избори са чисто мажоритарни. Аз смятам, че Димитър Николов е много добра кандидатура, Томислав Дончев също. Има обществени фигури, които също биха могли да бъдат издигнати от ГЕРБ. Въпросът беше да имаме обща кандидатура всички в дясно-център. За пореден път тази общност около ПП, Да, България и ДСБ торпилират възможността да се излезе с обща кандидатура. Те даже не искат Гюров да е президент, а готвят на базата на него следващия си политически проект.
Като служебен премиер Гюров беше функция на Румяна Бъчварова, която е една много интелигентна жена и тя управляваше де факто държавата, а той беше марионетката, която стоеше отпред. Ако тя беше кандидат за президент, с удоволствие бихме я обсъдили. В момента живеем между две кризи и президентът трябва да решава какво да правим. Началникът на отбраната по време на кризи пита президента какво да прави, а не премиера. Затова личността на президента е много важна, а не толкова партийната окраска.
Ако ГЕРБ-СДС не издигне кандидат, на балотажа между Йотова и Гюров СДС ще гласува по съвест, а аз лично със сигурност няма да подкрепя Гюров", заяви Лазаров.
Гюров е подставено лице и с него кукловодите искат да направят нов проект, защото "Да, България" фалира. ДСБ са друга тема, те са вкоренени в местната власт, ПП започна да се вкоренява и ще видим дали ще продължат на местните избори, затова този нов проект се подготвя, за да изяде ДСБ и ПП.
СДС стои стабилно на местно ниво- има два областни града, има и общински кметове, както и 200 съветници - повече от Възраждане, заяви председателят на партията Илия Лазаров.
В края на разговора той прогнозира ,че президентските избори ще бъдат тест за интелигентност на електората.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Баце
23:01 26.08.2026
2 не четох статията
Не е отговарял на изискванията към онзи момент
Коментиран от #20
23:06 26.08.2026
3 Янко
23:06 26.08.2026
4 Лазаров е
23:06 26.08.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 хмммм
23:19 26.08.2026
8 с гурльо като гюров никакъв проект
Коментиран от #12
23:22 26.08.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 иБ@йл0 тЪпирчеФ
23:26 26.08.2026
11 Сатана Z
Свински черва,батка.
Коментиран от #21
23:28 26.08.2026
12 Много добре казано
До коментар #8 от "с гурльо като гюров никакъв проект":Пръдел!
23:29 26.08.2026
13 ЕДГАР КЕЙСИ
23:34 26.08.2026
14 Мдаа!🤔
23:35 26.08.2026
15 Истината
23:37 26.08.2026
16 Пфф
23:37 26.08.2026
17 Цвете
Коментиран от #22
23:51 26.08.2026
18 ?????
Не му е лесна работата.
От посолствата го натискат за съюз с ПП-тата, но той си знае че тогава губи партията, която и така е тръгнала надолу.
Коментиран от #23
23:53 26.08.2026
19 Айде бе
Коментиран от #26
00:00 27.08.2026
20 Обективен
До коментар #2 от "не четох статията":След това изказване е ясно, че не отговаря на никакви изисквания.
00:01 27.08.2026
21 Е как бе
До коментар #11 от "Сатана Z":Не я ли таковаше онзи Боршош, дето именно тя го направи управител на НДК-то, "по заслуги" или той беше само по "хамалогията" към онзи момент кога беше и министър на МВР и още некъв министър?
00:04 27.08.2026
22 педроханско цвете
До коментар #17 от "Цвете":Ти пък коя си, че да казваш как някакъв измислен nomak ставал за нещо, naчa npocта!
00:04 27.08.2026
23 ?????
До коментар #18 от "?????":И да добавя
По личните ми впечатления никой от обикновените избиратели на ГЕРБ не споделя проукраинските му изхвърляния.
Обясняват го с това че той трябва да се доказва на началниците.
00:05 27.08.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Така
До коментар #19 от "Айде бе":Забравяш да кажеш, че същите тези утайки евроатлантици са обсебили думи като демокрация, демократи, свободен пазар, социални и човешки права, някакви ценности и прочие кухи фрази, докато същевременно рушаха, грабеха и плячкосваха българите , изпълнявайки чужди заповеди.
00:21 27.08.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Истината
00:34 27.08.2026
29 Също Така
00:34 27.08.2026
30 ВРЕМЕТО Е НАШЕ
00:35 27.08.2026