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Илия Лазаров: Не Гюров, а Румяна Бъчварова управляваше държавата

Илия Лазаров: Не Гюров, а Румяна Бъчварова управляваше държавата

26 Август, 2026 22:55 1 643 30

  • илия лазаров-
  • сдс-
  • андрей гюров-
  • румяна бъчварова

Гюров е подставено лице и с него кукловодите искат да направят нов проект, защото "Да, България" фалира

Илия Лазаров: Не Гюров, а Румяна Бъчварова управляваше държавата - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

В момента сме в ситуация, в която от доста време подгрява кандидатът на умно-красивите Андрей Гюров, снимайки клипове как се бръсне и качва върхове, заяви в "Денят ON AIR" председателят на СДС Илия Лазаров. Аз отдавна говоря, че трябва да има обща кандидатура на демократичната общност. ДБ и Продължаваме промяната обаче не тръгват на разговор и така предопределят, че кандидатът на БСП и Прогресивна България е по-силният кандидат.

"Няма да бъде грешка, ако ГЕРБ-СДС не издигне кандидат, СДС ще вземе решение кого ще подкрепи. Президентските избори са чисто мажоритарни. Аз смятам, че Димитър Николов е много добра кандидатура, Томислав Дончев също. Има обществени фигури, които също биха могли да бъдат издигнати от ГЕРБ. Въпросът беше да имаме обща кандидатура всички в дясно-център. За пореден път тази общност около ПП, Да, България и ДСБ торпилират възможността да се излезе с обща кандидатура. Те даже не искат Гюров да е президент, а готвят на базата на него следващия си политически проект.

Като служебен премиер Гюров беше функция на Румяна Бъчварова, която е една много интелигентна жена и тя управляваше де факто държавата, а той беше марионетката, която стоеше отпред. Ако тя беше кандидат за президент, с удоволствие бихме я обсъдили. В момента живеем между две кризи и президентът трябва да решава какво да правим. Началникът на отбраната по време на кризи пита президента какво да прави, а не премиера. Затова личността на президента е много важна, а не толкова партийната окраска.

Ако ГЕРБ-СДС не издигне кандидат, на балотажа между Йотова и Гюров СДС ще гласува по съвест, а аз лично със сигурност няма да подкрепя Гюров", заяви Лазаров.

Гюров е подставено лице и с него кукловодите искат да направят нов проект, защото "Да, България" фалира. ДСБ са друга тема, те са вкоренени в местната власт, ПП започна да се вкоренява и ще видим дали ще продължат на местните избори, затова този нов проект се подготвя, за да изяде ДСБ и ПП.

СДС стои стабилно на местно ниво- има два областни града, има и общински кметове, както и 200 съветници - повече от Възраждане, заяви председателят на партията Илия Лазаров.

В края на разговора той прогнозира ,че президентските избори ще бъдат тест за интелигентност на електората.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Баце

    28 9 Отговор
    Е то си му личеше, че е подставен и повече от управител на асансьор не става. Добре поне, че истината за този сламен човек я казват от дясното политическо пространство иначе всички щяха да квичат за клевета и инсинуации. Да ги видим сега умнокрасивите каква опорка ще измъдрят.

    23:01 26.08.2026

  • 2 не четох статията

    27 8 Отговор
    Защото лицето Гюров нямаше право да е МП .
    Не е отговарял на изискванията към онзи момент

    Коментиран от #20

    23:06 26.08.2026

  • 3 Янко

    35 4 Отговор
    Аз съм за Томислав Дончев защото той открадна 2 милиарда от българите за електронно правителство.Достоен представител от герб

    23:06 26.08.2026

  • 4 Лазаров е

    30 0 Отговор
    Човек който се ползва с милостинята на ГЕРБ иначе никой не го знае че е член на една умряла партия.

    23:06 26.08.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 хмммм

    2 12 Отговор
    Другият път тогава Румяна Бъчварова - премиер, а Гюро - шеф на кабинета.

    23:19 26.08.2026

  • 8 с гурльо като гюров никакъв проект

    18 7 Отговор
    не става НЯМА ДА НИ ИЗЛЪЖЕТЕ - ПО ДОБРЕ Е ДА ГЛАСУВАМЕ ЗА МИС ПИГИ ОТКОЛКОТО ЗА ТОЯ НЕДОПРАВЕН И ГЪРЧАВ ПРЪДЕЛ !

    Коментиран от #12

    23:22 26.08.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 иБ@йл0 тЪпирчеФ

    19 4 Отговор
    В нашата идиотск@ общност сме твърдо за гюров,знаем и вярваме,че все още има иди0ти който да ни подкрепят в борбата ни за украйна

    23:26 26.08.2026

  • 11 Сатана Z

    14 5 Отговор
    А пък кака Румяна Бъчварова е любовница на собственика на Водопад Хаяши, Росен Желязков.
    Свински черва,батка.

    Коментиран от #21

    23:28 26.08.2026

  • 12 Много добре казано

    6 2 Отговор

    До коментар #8 от "с гурльо като гюров никакъв проект":

    Пръдел!

    23:29 26.08.2026

  • 13 ЕДГАР КЕЙСИ

    10 4 Отговор
    РУМЕТО БЪЧВАРОВА Е ......................... ZАВИСИМА КАТО "МАЙКА" ОТ СВОЕТО "СИНЧЕ" (ЖЪЛТОПАВЕТНИК) ДА ......................... "ПРИГЛАСЯ" НА КОКОРЧОВЦИТЕ ....................... ФАКТ !

    23:34 26.08.2026

  • 14 Мдаа!🤔

    9 3 Отговор
    Изчака му се чакането на гюро, а ЛГБТ така и не го издига за кандидат! Явно педофилстващите се отказват от изборите и ще подкрепят сорос-йотова!

    23:35 26.08.2026

  • 15 Истината

    14 2 Отговор
    СДС-то умря. Сега се обаждат неговите бурени, белким захлебат отнякъде.

    23:37 26.08.2026

  • 16 Пфф

    3 5 Отговор
    Кви тъпи дрънканици

    23:37 26.08.2026

  • 17 Цвете

    4 12 Отговор
    ЕГАТИ СМЕШНИКА.ТИ ЗА КАКЪВ СЕ ПРЕДСТАВЯШ И ОТ КОЯ КОЛОНИЯ СИ? КОЛКОТО И НЕГАТИВНО ДА ДЪРДОРИТЕ ЗА ГЮРОВ, ТОЙ ВИ СЛАГА В МАЛКИЯТ СИ ДЖОБ.КОМПРИ МОСЮ??????

    Коментиран от #22

    23:51 26.08.2026

  • 18 ?????

    8 0 Отговор
    Ако Баце подкрепи кандидата на ПП-тата най-малко половината им избиратели няма да гласуват или ще гласуват за Йотова.
    Не му е лесна работата.
    От посолствата го натискат за съюз с ПП-тата, но той си знае че тогава губи партията, която и така е тръгнала надолу.

    Коментиран от #23

    23:53 26.08.2026

  • 19 Айде бе

    9 0 Отговор
    Няма ляво и дясно....тия сладки приказки отдавна не вървят.....има мафия, мутри, и педофили , под общо название - евроатлантици - срещу народа и справедливостта!!!

    Коментиран от #26

    00:00 27.08.2026

  • 20 Обективен

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "не четох статията":

    След това изказване е ясно, че не отговаря на никакви изисквания.

    00:01 27.08.2026

  • 21 Е как бе

    3 0 Отговор

    До коментар #11 от "Сатана Z":

    Не я ли таковаше онзи Боршош, дето именно тя го направи управител на НДК-то, "по заслуги" или той беше само по "хамалогията" към онзи момент кога беше и министър на МВР и още некъв министър?

    00:04 27.08.2026

  • 22 педроханско цвете

    3 1 Отговор

    До коментар #17 от "Цвете":

    Ти пък коя си, че да казваш как някакъв измислен nomak ставал за нещо, naчa npocта!

    00:04 27.08.2026

  • 23 ?????

    3 0 Отговор

    До коментар #18 от "?????":

    И да добавя
    По личните ми впечатления никой от обикновените избиратели на ГЕРБ не споделя проукраинските му изхвърляния.
    Обясняват го с това че той трябва да се доказва на началниците.

    00:05 27.08.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Така

    3 0 Отговор

    До коментар #19 от "Айде бе":

    Забравяш да кажеш, че същите тези утайки евроатлантици са обсебили думи като демокрация, демократи, свободен пазар, социални и човешки права, някакви ценности и прочие кухи фрази, докато същевременно рушаха, грабеха и плячкосваха българите , изпълнявайки чужди заповеди.

    00:21 27.08.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Истината

    0 0 Отговор
    е че дясното банкрутира. Четири години ще ни щавят комунделите. Е оти ги ручахме жабетата 35 години?Следва да спечелят и общинските и все едно бае ти Тоше па се е върнал. То и без това си мязат с Румен.

    00:34 27.08.2026

  • 29 Също Така

    0 0 Отговор
    Не Рошко Желязков в качеството му на премиер, а именно Румяна Бъчварова управляваше държавата.

    00:34 27.08.2026

  • 30 ВРЕМЕТО Е НАШЕ

    0 0 Отговор
    Бай Илия, вместо да мълчиш скромно, че си докарал марката СДС до брошка на ревера на Боко, ти и даваш оценки и преценки! МАЛКО СРАМ, А?

    00:35 27.08.2026

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