Илия Лазаров: Не Гюров, а Румяна Бъчварова управляваше държавата

В момента сме в ситуация, в която от доста време подгрява кандидатът на умно-красивите Андрей Гюров, снимайки клипове как се бръсне и качва върхове, заяви в "Денят ON AIR" председателят на СДС Илия Лазаров. Аз отдавна говоря, че трябва да има обща кандидатура на демократичната общност. ДБ и Продължаваме промяната обаче не тръгват на разговор и така предопределят, че кандидатът на БСП и Прогресивна България е по-силният кандидат.

"Няма да бъде грешка, ако ГЕРБ-СДС не издигне кандидат, СДС ще вземе решение кого ще подкрепи. Президентските избори са чисто мажоритарни. Аз смятам, че Димитър Николов е много добра кандидатура, Томислав Дончев също. Има обществени фигури, които също биха могли да бъдат издигнати от ГЕРБ. Въпросът беше да имаме обща кандидатура всички в дясно-център. За пореден път тази общност около ПП, Да, България и ДСБ торпилират възможността да се излезе с обща кандидатура. Те даже не искат Гюров да е президент, а готвят на базата на него следващия си политически проект.

Като служебен премиер Гюров беше функция на Румяна Бъчварова, която е една много интелигентна жена и тя управляваше де факто държавата, а той беше марионетката, която стоеше отпред. Ако тя беше кандидат за президент, с удоволствие бихме я обсъдили. В момента живеем между две кризи и президентът трябва да решава какво да правим. Началникът на отбраната по време на кризи пита президента какво да прави, а не премиера. Затова личността на президента е много важна, а не толкова партийната окраска.

Ако ГЕРБ-СДС не издигне кандидат, на балотажа между Йотова и Гюров СДС ще гласува по съвест, а аз лично със сигурност няма да подкрепя Гюров", заяви Лазаров.

Гюров е подставено лице и с него кукловодите искат да направят нов проект, защото "Да, България" фалира. ДСБ са друга тема, те са вкоренени в местната власт, ПП започна да се вкоренява и ще видим дали ще продължат на местните избори, затова този нов проект се подготвя, за да изяде ДСБ и ПП.

СДС стои стабилно на местно ниво- има два областни града, има и общински кметове, както и 200 съветници - повече от Възраждане, заяви председателят на партията Илия Лазаров.

В края на разговора той прогнозира ,че президентските избори ще бъдат тест за интелигентност на електората.