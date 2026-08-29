Очаква ни нов скок на цената на природния газ

Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) ще вземе окончателно решение за цената на природния газ за септември на 31 август.
Очаква се синьото гориво да поскъпне с около 5,5%.
В актуализираното си ценово предложение общественият доставчик „Булгаргаз“ посочи цена от 41,60 евро за мегаватчас, без цените за достъп и пренос, акциз и ДДС. Това е с 0,29 евро/MWh повече спрямо първоначално заявената цена.
От дружеството обясниха, че малкото увеличение се дължи на постъпили наскоро заявления от топлофикационни дружества, които са се отказали от по-рано заявени искания за намаляване на потреблението. Така увеличените месечни количества природен газ намаляват дела на азербайджанския газ в общия ценови микс, което се отразява и на крайната цена, предаде БГНЕС.
Въпреки очакваното увеличение, от „Булгаргаз“ посочват, че благодарение на конкурентната цена на азербайджанските доставки българските потребители ще плащат около 22 евро/MWh по-малко в сравнение с европейските газови борси. Към момента фючърсите за септември на европейските борси се търгуват на нива от 63-65 евро/MWh.
В ценовия микс за септември са включени количества по дългосрочния договор с Азербайджан, както и втечнен природен газ, доставян по договори с търговци след проведен организиран търг.
За септември не се предвижда добив на природен газ от газохранилището „Чирен“.
Предложената цена включва компонента „цена на природния газ на вход на газопреносните мрежи“, компонента за дейността „обществена доставка“, както и разходите на „Булгаргаз“ за съхранение на количества в ПГХ „Чирен“ във връзка със задълженията по Плана за действие при извънредни ситуации.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Гробар
21:07 29.08.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 мунчо
21:10 29.08.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Ама как
Кой допуска спекулации с цените на горивата?
21:14 29.08.2026
11 Софиянец
21:15 29.08.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Лакеите на Пентагона
Коментиран от #45
21:16 29.08.2026
14 Ний ша Ва упрайм
Коментиран от #18
21:17 29.08.2026
15 асенчо
21:17 29.08.2026
16 Боташ
21:19 29.08.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Оди пеша бе
До коментар #14 от "Ний ша Ва упрайм":Лъжеш 65 % е
21:20 29.08.2026
19 "политиката" в България
Коментиран от #24
21:21 29.08.2026
20 Стенли
Коментиран от #43
21:22 29.08.2026
21 Алекс
Коментиран от #26
21:22 29.08.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Важното
21:27 29.08.2026
24 Стенли
До коментар #19 от ""политиката" в България":Много точно казано ,трябваше да вдигнат тол таксите само на транзитно преминаващите ,а на тези доставящи стоки на българските магазини да не се увеличават , но при условие превозвачите да не вдигат цените на транспорта , защото няма какво да се лъжем , тези 30% ги плащаме всички ние потребителите , защото всеки пазарува в магазин независимо дали живее на село или в голям град
21:28 29.08.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Стенли
До коментар #21 от "Алекс":Да , а за президент една много добра кандидатура ще е на Волгин , много по добър избор от тази биволица която сега се представя за бг президент и е същата двуличница като Радев лъжеца , а пък за Гюро хич не ми се и говори
21:32 29.08.2026
27 Абе,
21:33 29.08.2026
28 А това
21:36 29.08.2026
29 ХАХАХА
21:36 29.08.2026
30 Стенли
До коментар #25 от "Джо пaaаaаацyyуулaaaa👋💯👈":Тъй тъй , Радев лъжеца пребори олигархията , според него най виновни за инфлацията били хората получаващи МРЗ , защото много се разбогатели и много харчели , а от там се вдигнала инфлацията , браво на Радев лъжеца един истински борец с олигархията 🤯😁😡👎
21:37 29.08.2026
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Ганчев
21:38 29.08.2026
33 оня с коня
21:38 29.08.2026
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 Преди
21:42 29.08.2026
36 Мнеее
До коментар #12 от "Мдаааа":И от центчето
21:42 29.08.2026
37 Какви
Какво лошо имаше в дългосрочните директни договори, че наложиха със сила борси за газ и ток и пуснаха банковия капитал да определя цените на ключови суровини. Откачена работа, нямаща нищо общо със свободен пазар.
Коментиран от #47
21:49 29.08.2026
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 Кой луд
Бизнесът не може да прогнозира дори с приближение енергийните си разходи които подскачат и падат от месец в месец с 20, понякога с до 40 процента. Така устойчиви икономики не може да се поддържат.
21:56 29.08.2026
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 Опа
21:57 29.08.2026
42 Този коментар е премахнат от модератор.
43 уточнявам
До коментар #20 от "Стенли":Скок на всичко без заплатите и пенсиите. Да пробиваме нови дупки на коланите и да свикнем да се храним един път дневно или през ден.
21:57 29.08.2026
44 Това си е скок
21:58 29.08.2026
45 Така е
До коментар #13 от "Лакеите на Пентагона":Бомби ама удрят по руските глави.
21:58 29.08.2026
46 При Румбата
21:59 29.08.2026
47 Д-р Хаус
До коментар #37 от "Какви":Откачена, ама доходна за всякакви евромошеници и спекуланти близки до урсулите или техни касички, с пеликански гуши пълни с милиарди..
22:00 29.08.2026
48 az СВО Победа 81
Така става когато се откажеш да купуваш руския газ директно от руснаците и вместо това предпочиташ да го купуваш през няколко посредника!
🤣🤣🤣
22:02 29.08.2026
49 Този коментар е премахнат от модератор.
50 Евро, евро, кой не иска Евро е путинист
22:09 29.08.2026
51 Този коментар е премахнат от модератор.
52 Скапана
22:13 29.08.2026
53 Новини отЕвроКонцлагера
22:15 29.08.2026
54 Сиренцето в капана за мишки
22:19 29.08.2026
55 Този коментар е премахнат от модератор.
56 Путин е виновен
за колонизация и кражба едновременно...
22:49 29.08.2026
57 Този коментар е премахнат от модератор.
58 Джoooo пaaаaaaаццyyуyyулaaaa👋😁💯👈
За това време 6.3 млрд.евро нови дългове и заложи в бюджета още 10.5 млрд.
Вдигна бюджетния дефицит от 3 на 5.7%.
Вдигна винетките с 30% а не бяха пипани 10 години.
При 85 долара за барел петрол - 1.80 евро литър дизел. Преди 6 месеца при Гюров 121 долара барел петрол- литър дизел 1 60 евро и даваше по 20 евро на автомобил компенсация.
Намали минималната заплата с 20 евро.
От 1 август прие увеличение на цигарите с 15%.
От 1 юли вдигна ток,вода и парно.
Вдигна пътните глоби със 100% и сега застраховка "Гражданска отговорност"
Сложи в държавни бордове на директори всички подписали договора "Боташ" като бившият енергиен министър в служебното правителство на Гълъб Донев - Росен Христов ( катамарана) в ДКК със заплата 11 хил.и 600 евро.
А за гласувалите за мунчо един чепат вътре целия хюxиxиxиии😂🤣😅
Как бяха мунчовите обещания- Спиране на инфлацията и Знаем- Можем-ще го направим!
Наздраве пингвини клети 🥂🍺
22:52 29.08.2026
59 Рубльов
22:59 29.08.2026