Очаква ни нов скок на цената на природния газ

Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) ще вземе окончателно решение за цената на природния газ за септември на 31 август.

Очаква се синьото гориво да поскъпне с около 5,5%.

В актуализираното си ценово предложение общественият доставчик „Булгаргаз“ посочи цена от 41,60 евро за мегаватчас, без цените за достъп и пренос, акциз и ДДС. Това е с 0,29 евро/MWh повече спрямо първоначално заявената цена.

От дружеството обясниха, че малкото увеличение се дължи на постъпили наскоро заявления от топлофикационни дружества, които са се отказали от по-рано заявени искания за намаляване на потреблението. Така увеличените месечни количества природен газ намаляват дела на азербайджанския газ в общия ценови микс, което се отразява и на крайната цена, предаде БГНЕС.

Въпреки очакваното увеличение, от „Булгаргаз“ посочват, че благодарение на конкурентната цена на азербайджанските доставки българските потребители ще плащат около 22 евро/MWh по-малко в сравнение с европейските газови борси. Към момента фючърсите за септември на европейските борси се търгуват на нива от 63-65 евро/MWh.

В ценовия микс за септември са включени количества по дългосрочния договор с Азербайджан, както и втечнен природен газ, доставян по договори с търговци след проведен организиран търг.

За септември не се предвижда добив на природен газ от газохранилището „Чирен“.

Предложената цена включва компонента „цена на природния газ на вход на газопреносните мрежи“, компонента за дейността „обществена доставка“, както и разходите на „Булгаргаз“ за съхранение на количества в ПГХ „Чирен“ във връзка със задълженията по Плана за действие при извънредни ситуации.