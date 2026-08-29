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Очаква ни нов скок на цената на природния газ

Очаква ни нов скок на цената на природния газ

29 Август, 2026 21:04 1 247 59

  • природен газ-
  • газохранилище-
  • чирен

„Булгаргаз“ посочи цена от 41,60 евро за мегаватчас

Очаква ни нов скок на цената на природния газ - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) ще вземе окончателно решение за цената на природния газ за септември на 31 август.

Очаква се синьото гориво да поскъпне с около 5,5%.

В актуализираното си ценово предложение общественият доставчик „Булгаргаз“ посочи цена от 41,60 евро за мегаватчас, без цените за достъп и пренос, акциз и ДДС. Това е с 0,29 евро/MWh повече спрямо първоначално заявената цена.

От дружеството обясниха, че малкото увеличение се дължи на постъпили наскоро заявления от топлофикационни дружества, които са се отказали от по-рано заявени искания за намаляване на потреблението. Така увеличените месечни количества природен газ намаляват дела на азербайджанския газ в общия ценови микс, което се отразява и на крайната цена, предаде БГНЕС.

Въпреки очакваното увеличение, от „Булгаргаз“ посочват, че благодарение на конкурентната цена на азербайджанските доставки българските потребители ще плащат около 22 евро/MWh по-малко в сравнение с европейските газови борси. Към момента фючърсите за септември на европейските борси се търгуват на нива от 63-65 евро/MWh.

В ценовия микс за септември са включени количества по дългосрочния договор с Азербайджан, както и втечнен природен газ, доставян по договори с търговци след проведен организиран търг.

За септември не се предвижда добив на природен газ от газохранилището „Чирен“.

Предложената цена включва компонента „цена на природния газ на вход на газопреносните мрежи“, компонента за дейността „обществена доставка“, както и разходите на „Булгаргаз“ за съхранение на количества в ПГХ „Чирен“ във връзка със задълженията по Плана за действие при извънредни ситуации.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Гробар

    36 4 Отговор
    Скоро еврошлаката ше се отоплява на пръд. ни под юргана. Евроценности дето вика Урсулът.

    21:07 29.08.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 мунчо

    3 12 Отговор
    кева спася!

    21:10 29.08.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Ама как

    21 1 Отговор
    Още не е създаден изкуствен газ и изкуствен бензин?
    Кой допуска спекулации с цените на горивата?

    21:14 29.08.2026

  • 11 Софиянец

    26 0 Отговор
    Санкции, санкции, санкции...😂😂😂

    21:15 29.08.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Лакеите на Пентагона

    21 2 Отговор
    Бомбите за ВСУ струват паре.

    Коментиран от #45

    21:16 29.08.2026

  • 14 Ний ша Ва упрайм

    24 6 Отговор
    урките взривиха тръбите за газ и сега хранилищата на западните урсулки преди зимата са под 46% става интересно-смешно

    Коментиран от #18

    21:17 29.08.2026

  • 15 асенчо

    13 2 Отговор
    Както и убийствата на деца по плажове и автобуси

    21:17 29.08.2026

  • 16 Боташ

    12 13 Отговор
    Радев договори евтин газ,с комисионни БОТАШ......

    21:19 29.08.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Оди пеша бе

    5 3 Отговор

    До коментар #14 от "Ний ша Ва упрайм":

    Лъжеш 65 % е

    21:20 29.08.2026

  • 19 "политиката" в България

    21 0 Отговор
    е само вдигане на данъци такси цени и глоби замразяване и орязване на доходите на хората геноцид и кражба до край!

    Коментиран от #24

    21:21 29.08.2026

  • 20 Стенли

    21 0 Отговор
    А на мен ми си чини , че ни очаква скок на всичко 😮‍💨🤨🤔

    Коментиран от #43

    21:22 29.08.2026

  • 21 Алекс

    17 7 Отговор
    Очакват ни нови протести, нови избори, ново правителство, по всяка вероятност това на Възраждане.

    Коментиран от #26

    21:22 29.08.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Важното

    9 0 Отговор
    Е да е политкоректно всичко.

    21:27 29.08.2026

  • 24 Стенли

    13 2 Отговор

    До коментар #19 от ""политиката" в България":

    Много точно казано ,трябваше да вдигнат тол таксите само на транзитно преминаващите ,а на тези доставящи стоки на българските магазини да не се увеличават , но при условие превозвачите да не вдигат цените на транспорта , защото няма какво да се лъжем , тези 30% ги плащаме всички ние потребителите , защото всеки пазарува в магазин независимо дали живее на село или в голям град

    21:28 29.08.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Стенли

    8 2 Отговор

    До коментар #21 от "Алекс":

    Да , а за президент една много добра кандидатура ще е на Волгин , много по добър избор от тази биволица която сега се представя за бг президент и е същата двуличница като Радев лъжеца , а пък за Гюро хич не ми се и говори

    21:32 29.08.2026

  • 27 Абе,

    14 2 Отговор
    важно е санкциите да вървят ... Ще купуваме руски газ през американски фирми ...

    21:33 29.08.2026

  • 28 А това

    13 2 Отговор
    е само началото, изчакайте зимата, евро-атлантици.

    21:36 29.08.2026

  • 29 ХАХАХА

    13 1 Отговор
    Честито, това е 500 долара за 1000 кубика. А осъдихме газпром да ни връща пари, защото необосновано вдигнал цената на 200 долара. И газпром връщаше пари в целия ЕС.

    21:36 29.08.2026

  • 30 Стенли

    10 5 Отговор

    До коментар #25 от "Джо пaaаaаацyyуулaaaa👋💯👈":

    Тъй тъй , Радев лъжеца пребори олигархията , според него най виновни за инфлацията били хората получаващи МРЗ , защото много се разбогатели и много харчели , а от там се вдигнала инфлацията , браво на Радев лъжеца един истински борец с олигархията 🤯😁😡👎

    21:37 29.08.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Ганчев

    7 4 Отговор
    Пак ли ще мръзнем без руският мазут?

    21:38 29.08.2026

  • 33 оня с коня

    10 10 Отговор
    Цената на Газа неминуемо ще даде отражение върху почти всички останали цени,затова се и очаква към Мигриращите през Есента Птичи ята да се присъединят и множество Емигриращи Русофили,защото те са най-уязвимата Прислойка на обществото.

    21:38 29.08.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Преди

    13 0 Отговор
    5 години с руския газ цената беше 30 лв 15 евро) за мегаватчас

    21:42 29.08.2026

  • 36 Мнеее

    1 0 Отговор

    До коментар #12 от "Мдаааа":

    И от центчето

    21:42 29.08.2026

  • 37 Какви

    11 1 Отговор
    икономики на бъдещето ще правят тези смешници от ЕС, като лудите им регулации водят до нестабилни цени на основни суровини.
    Какво лошо имаше в дългосрочните директни договори, че наложиха със сила борси за газ и ток и пуснаха банковия капитал да определя цените на ключови суровини. Откачена работа, нямаща нищо общо със свободен пазар.

    Коментиран от #47

    21:49 29.08.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Кой луд

    6 0 Отговор
    ще инвестира да прави бизнес в ЕС не е ясно.
    Бизнесът не може да прогнозира дори с приближение енергийните си разходи които подскачат и падат от месец в месец с 20, понякога с до 40 процента. Така устойчиви икономики не може да се поддържат.

    21:56 29.08.2026

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Опа

    6 2 Отговор
    Радев вместо да намаля цените, той ги увеличава.

    21:57 29.08.2026

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 уточнявам

    8 0 Отговор

    До коментар #20 от "Стенли":

    Скок на всичко без заплатите и пенсиите. Да пробиваме нови дупки на коланите и да свикнем да се храним един път дневно или през ден.

    21:57 29.08.2026

  • 44 Това си е скок

    2 0 Отговор
    не е,като 5,4 !

    21:58 29.08.2026

  • 45 Така е

    3 5 Отговор

    До коментар #13 от "Лакеите на Пентагона":

    Бомби ама удрят по руските глави.

    21:58 29.08.2026

  • 46 При Румбата

    3 2 Отговор
    всичко скача!Кой не скача....

    21:59 29.08.2026

  • 47 Д-р Хаус

    5 0 Отговор

    До коментар #37 от "Какви":

    Откачена, ама доходна за всякакви евромошеници и спекуланти близки до урсулите или техни касички, с пеликански гуши пълни с милиарди..

    22:00 29.08.2026

  • 48 az СВО Победа 81

    6 1 Отговор
    Ами честито!

    Така става когато се откажеш да купуваш руския газ директно от руснаците и вместо това предпочиташ да го купуваш през няколко посредника!
    🤣🤣🤣

    22:02 29.08.2026

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 Евро, евро, кой не иска Евро е путинист

    5 1 Отговор
    Няма страшно, изравнителните сметки за отоплителния сезон25/26г.дойдоха на цена 63 € mwh. Тоя месец сметката за отопляване на вода вече е 73 €mwh... За новия отоплителен сезон някъде към 120€mwh,може и повече ако урсулите ни заповядат

    22:09 29.08.2026

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 Скапана

    6 0 Отговор
    долна, крадлива държава.

    22:13 29.08.2026

  • 53 Новини отЕвроКонцлагера

    4 1 Отговор
    Е, в тоя клуб на богатите се оказа по-хубаво и от фашистки концлагер...

    22:15 29.08.2026

  • 54 Сиренцето в капана за мишки

    5 1 Отговор
    Искахте Евро- получихте един голем и рошав.

    22:19 29.08.2026

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 56 Путин е виновен

    1 2 Отговор
    Унищожаването на лева и набутването на Еврото, това е най грандиозна та афера
    за колонизация и кражба едновременно...

    22:49 29.08.2026

  • 57 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 58 Джoooo пaaаaaaаццyyуyyулaaaa👋😁💯👈

    2 0 Отговор
    От 19 април до днес 4 месеца и 12 дни мунчо узурпира власта! Равносметката-
    За това време 6.3 млрд.евро нови дългове и заложи в бюджета още 10.5 млрд.
    Вдигна бюджетния дефицит от 3 на 5.7%.
    Вдигна винетките с 30% а не бяха пипани 10 години.
    При 85 долара за барел петрол - 1.80 евро литър дизел. Преди 6 месеца при Гюров 121 долара барел петрол- литър дизел 1 60 евро и даваше по 20 евро на автомобил компенсация.
    Намали минималната заплата с 20 евро.
    От 1 август прие увеличение на цигарите с 15%.
    От 1 юли вдигна ток,вода и парно.
    Вдигна пътните глоби със 100% и сега застраховка "Гражданска отговорност"
    Сложи в държавни бордове на директори всички подписали договора "Боташ" като бившият енергиен министър в служебното правителство на Гълъб Донев - Росен Христов ( катамарана) в ДКК със заплата 11 хил.и 600 евро.
    А за гласувалите за мунчо един чепат вътре целия хюxиxиxиии😂🤣😅
    Как бяха мунчовите обещания- Спиране на инфлацията и Знаем- Можем-ще го направим!
    Наздраве пингвини клети 🥂🍺

    22:52 29.08.2026

  • 59 Рубльов

    0 0 Отговор
    "Подарък" от Боташ Ага. Честито на безмозъчните русофилски прошляци и безполезни, никому ненужни, гламави клошари, които гласуваха за него. Вместо да скъсаме окончателно с руската зависимост и да купуваме газ от Азербайджан, Норвегия и САЩ, този мазен путински парцал ни набута в многомилиардна измамна схема с руски газ, транзитиран през Турция. Естествено, взел е комисионна за това национално предателство. Поредното доказателство, че "евтиното" излиза скъпо. Това робско племе, което зяпа руски сайтове и слуша чалга, за пореден път изтегли късата клечка. Дори животните се учат от грешките си, Ганьо- не.

    22:59 29.08.2026

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