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Росица Матева: 117 млн. евро за избори е само началото

Росица Матева: 117 млн. евро за избори е само началото

31 Август, 2026 22:11 475 6

  • росица матева-
  • цик-
  • избори-
  • балотаж

Според нея е почти сигурно, че ще имаме балотаж, което означава, че разходите ще бъдат като за два избора

Росица Матева: 117 млн. евро за избори е само началото - 1
Снимка: Bulgaria ON AIR
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Президентският вот ще струва близо 117 милиона евро. А отделно – над 10 милиона евро за машинното гласуване.

"Толкова са поискали органите, които участват в изборния процес. В тази сума не са включени сумите, които ЦИК ще плати за машините, компютърната обработка и хартията за машините. Сметката ще набъбне. Тези обявени 10 млн. евро за машинно гласуване не са включени", коментира бившият зам.-председател на ЦИК Росица Матева в "Денят ON AIR".

Според нея е почти сигурно, че ще имаме балотаж, което означава, че разходите ще бъдат като за два избора.

"Възможно е да не бъдат изразходвани всички тези средства. Всеки път сме връщали суми. На последните избори върнахме около 400 хил. в бюджета", отбеляза Матева пред Bulgaria ON AIR.

Вечният казус с членовете на комисии

Гостът обърна внимание, че обучението на членовете на комисии ще става по стария начин.

"Възможно е обучени членове на комисии да бъдат заменени. Няколко членове на СИК, които по настояване на ЦИК бяха освободени, се оказа, че са назначени в други комисии. Надявам се обучени хора да бъдат членове на СИК", подчерта Матева.

Ремонтът на машините

"Няма да се ремонтират всички машини. 9400 машини използвахме на последните избори. Около 480 машини се нуждаят от ремонт. В ЦИК има списък всяка машина от какъв ремонт се нуждае. Те са заделени от спечелилия обществената поръчка, който винаги е един и същи", обясни събеседникът.

Матева отбеляза, че ще се купуват и консумативи. На 12 800 машини ще се сменят батериите в дънната платка. Ще се закупят и 12 хил. нови флашпамети.

В ЦИК има данни колко струва всеки един от елементите за ремонт.

"Вече няма да се нарича машинна бюлетина, а разписка. Контролната разписка ще служи за това избирателят да може да види за кого е гласувал. Ако не се отпечата, това означава, че не е записан гласът и ЦИК да даде указания какво се случва", каза за финал Матева.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Гост

    3 1 Отговор
    Машинният вот е главният прахосник на пари.

    22:17 31.08.2026

  • 2 НИЩО МУ НЯМА

    4 0 Отговор
    А НА СТРУМЯНИ
    ИМ ДАВАТ ПО ИЛЯДА ЕВРО 1 ЦЕНТ
    ЗА ДА СИ КУПЯТ
    ЛЕД ТЕЛЕ ВИЗОР ЗА ДА ГЛЕДАТ
    ДВЕТЕ ПОЛУ ВРЕМЕНА НА
    ИЗБОРИТЕ ЗА АДМИНИСТРАТОР
    НА ДОНДУКОВ ДВЕ...👍

    22:20 31.08.2026

  • 3 12...34

    3 0 Отговор
    Искам да гласувам от телефона и не само аз,давате напълно излишни пари.

    22:30 31.08.2026

  • 4 Пич

    4 1 Отговор
    Много важно!!! Важното е в предишната статия!!! Русия напредва неумолимо!!!
    А това ще срути цялата Урсулианска конструкция, защото тези тъпаци няма да си вземат и цент от стотиците милиарди!!! И това ще е края на всички Урсулианци, включително и на нашите!!!

    22:34 31.08.2026

  • 5 По отпаднала ,

    2 0 Отговор
    необходимост за територията няма …

    22:36 31.08.2026

  • 6 Фактура

    1 0 Отговор
    Нека ви е краят

    22:47 31.08.2026

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