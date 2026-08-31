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Нови правила за втората пенсия: Какво се променя от 1 септември

Нови правила за втората пенсия: Какво се променя от 1 септември

31 Август, 2026 10:04 937 11

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  • промени-
  • пенсионери-
  • пенсионни фондове

До 30 ноември 2026 г. осигурените лица ще могат да изберат между три инвестиционни стратегии – динамична, балансирана и консервативна

Нови правила за втората пенсия: Какво се променя от 1 септември - 1
Снимка: Shutterstock
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

От 1 януари 2027 г. влизат в сила нови правила за втория и третия стълб на пенсионното осигуряване.

Промените предвиждат въвеждането на мултифондова система, която ще даде възможност на осигурените лица да избират инвестиционната стратегия, по която да бъдат управлявани натрупаните им средства за допълнителна пенсия.

От 1 септември до 30 ноември 2026 г. осигурените лица ще имат възможност да изберат в кой тип подфонд да бъдат управлявани натрупаните им средства за допълнително задължително пенсионно осигуряване, съобщиха от Българска стопанска камара - БСК.

Не е необходимо осигурените лица да заявяват избор. Ако не го направят, пенсионното дружество ще ги разпредели в подходящ подфонд според възрастта им. Изборът може да бъде променян веднъж на 12 месеца.

Средствата за втора пенсия са лични средства на осигуреното лице – те се натрупват, инвестират, носят доходност и се наследяват.

Комисията за финансов надзор (КФН) е изготвила и приела необходимите подзаконови нормативни промени за прилагането на новите правила. Те обхващат както периода на натрупване и инвестиране на пенсионните спестявания, така и фазата на тяхното изплащане.

От 1 септември до 30 ноември 2026 г. осигурените лица ще могат да изберат между три инвестиционни стратегии – динамична, балансирана и консервативна.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    7 2 Отговор
    Ще кажа на баба Пена от Каспичан да залага всичко на БлякРок и Вангард.

    Коментиран от #2, #3, #4

    10:07 31.08.2026

  • 2 ДрайвингПлежър

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "честен ционист":

    Аз ша кажа на дедо и да туря пенцията на ИИ и крипто

    10:11 31.08.2026

  • 3 Работник

    8 1 Отговор

    До коментар #1 от "честен ционист":

    Частните пенсионни фондове трябва всеки ден да палят свещ за благодарност на Иван Костов и социалния му министър Иван Нейков, че направиха така, че стотици милиарди от парите на осигуряващите се хора, пари които не са и сънували да влязат по сметките им и да носят печалби на тия фондове.
    Държавна политика на ограбването!

    Коментиран от #9

    10:13 31.08.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Супер избор - ще

    7 0 Отговор
    Може да избирате казиното, в което да заложат парите ви….и да ги изгубят съответно! Но, това не е хазарт, това е пенсионно осигуряване!

    10:17 31.08.2026

  • 6 просто напускаш

    6 0 Отговор
    и отиваш в НОИ освен да ви окрадат частниците друго не правят

    Коментиран от #8

    10:20 31.08.2026

  • 7 Европенция

    4 0 Отговор
    Вместо една минимална, две по-малки.

    10:21 31.08.2026

  • 8 честен ционист

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от "просто напускаш":

    Всеки месец България тегли заеми от външните кредитори, за да изплаща пенсии. Как си представяш едно казино да ти даде заем, пък накрая и да ти излезе късметът и да спечелиш?

    10:24 31.08.2026

  • 9 Логика

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "Работник":

    Значи в НОИ, работещите са държавни служители и всичко трябва да им е прозрачно за да не крадат и да не злоупотребяват, а в частните фондове, понеже са частни, всичко може да им е скрито и да си злоупотребяват и крадат в собствена полза, колкото си искат. Демокрация! Държавата е лош стопанин! Нали така.

    10:25 31.08.2026

  • 10 Новите правила

    2 0 Отговор
    са нови по-големи кражби.
    И защо Костов,който ограби пенсионерите,не е в затвора?

    Коментиран от #11

    10:39 31.08.2026

  • 11 Памет

    0 0 Отговор

    До коментар #10 от "Новите правила":

    Той и Дянков/Борисов взеха 2 милиарда от здравната каса и после никога не ги върнаха ... той затвора не е за такива хора ...

    10:47 31.08.2026

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