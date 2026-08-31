Нови правила за втората пенсия: Какво се променя от 1 септември

От 1 януари 2027 г. влизат в сила нови правила за втория и третия стълб на пенсионното осигуряване.

Промените предвиждат въвеждането на мултифондова система, която ще даде възможност на осигурените лица да избират инвестиционната стратегия, по която да бъдат управлявани натрупаните им средства за допълнителна пенсия.

От 1 септември до 30 ноември 2026 г. осигурените лица ще имат възможност да изберат в кой тип подфонд да бъдат управлявани натрупаните им средства за допълнително задължително пенсионно осигуряване, съобщиха от Българска стопанска камара - БСК.

Не е необходимо осигурените лица да заявяват избор. Ако не го направят, пенсионното дружество ще ги разпредели в подходящ подфонд според възрастта им. Изборът може да бъде променян веднъж на 12 месеца.

Средствата за втора пенсия са лични средства на осигуреното лице – те се натрупват, инвестират, носят доходност и се наследяват.

Комисията за финансов надзор (КФН) е изготвила и приела необходимите подзаконови нормативни промени за прилагането на новите правила. Те обхващат както периода на натрупване и инвестиране на пенсионните спестявания, така и фазата на тяхното изплащане.

От 1 септември до 30 ноември 2026 г. осигурените лица ще могат да изберат между три инвестиционни стратегии – динамична, балансирана и консервативна.