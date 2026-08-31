Нови правила за втората пенсия: Какво се променя от 1 септември

От 1 януари 2027 г. влизат в сила нови правила за втория и третия стълб на пенсионното осигуряване.
Промените предвиждат въвеждането на мултифондова система, която ще даде възможност на осигурените лица да избират инвестиционната стратегия, по която да бъдат управлявани натрупаните им средства за допълнителна пенсия.
От 1 септември до 30 ноември 2026 г. осигурените лица ще имат възможност да изберат в кой тип подфонд да бъдат управлявани натрупаните им средства за допълнително задължително пенсионно осигуряване, съобщиха от Българска стопанска камара - БСК.
Не е необходимо осигурените лица да заявяват избор. Ако не го направят, пенсионното дружество ще ги разпредели в подходящ подфонд според възрастта им. Изборът може да бъде променян веднъж на 12 месеца.
Средствата за втора пенсия са лични средства на осигуреното лице – те се натрупват, инвестират, носят доходност и се наследяват.
Комисията за финансов надзор (КФН) е изготвила и приела необходимите подзаконови нормативни промени за прилагането на новите правила. Те обхващат както периода на натрупване и инвестиране на пенсионните спестявания, така и фазата на тяхното изплащане.
От 1 септември до 30 ноември 2026 г. осигурените лица ще могат да изберат между три инвестиционни стратегии – динамична, балансирана и консервативна.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 честен ционист
Коментиран от #2, #3, #4
10:07 31.08.2026
2 ДрайвингПлежър
До коментар #1 от "честен ционист":Аз ша кажа на дедо и да туря пенцията на ИИ и крипто
10:11 31.08.2026
3 Работник
До коментар #1 от "честен ционист":Частните пенсионни фондове трябва всеки ден да палят свещ за благодарност на Иван Костов и социалния му министър Иван Нейков, че направиха така, че стотици милиарди от парите на осигуряващите се хора, пари които не са и сънували да влязат по сметките им и да носят печалби на тия фондове.
Държавна политика на ограбването!
Коментиран от #9
10:13 31.08.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Супер избор - ще
10:17 31.08.2026
6 просто напускаш
Коментиран от #8
10:20 31.08.2026
7 Европенция
10:21 31.08.2026
8 честен ционист
До коментар #6 от "просто напускаш":Всеки месец България тегли заеми от външните кредитори, за да изплаща пенсии. Как си представяш едно казино да ти даде заем, пък накрая и да ти излезе късметът и да спечелиш?
10:24 31.08.2026
9 Логика
До коментар #3 от "Работник":Значи в НОИ, работещите са държавни служители и всичко трябва да им е прозрачно за да не крадат и да не злоупотребяват, а в частните фондове, понеже са частни, всичко може да им е скрито и да си злоупотребяват и крадат в собствена полза, колкото си искат. Демокрация! Държавата е лош стопанин! Нали така.
10:25 31.08.2026
10 Новите правила
И защо Костов,който ограби пенсионерите,не е в затвора?
Коментиран от #11
10:39 31.08.2026
11 Памет
До коментар #10 от "Новите правила":Той и Дянков/Борисов взеха 2 милиарда от здравната каса и после никога не ги върнаха ... той затвора не е за такива хора ...
10:47 31.08.2026