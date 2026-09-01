Андрей Гюров: Хората искат контрол и баланс във властта, не всички яйца в една кошница

„Основната цел на тази кампания е не да даваме празни обещания, а да знаем защо влизаме и да имаме план. Беше важно да имаме инициативен комитет, план какво правим и екип, за да може да обявим една сериозна кандидатура. Такава, която ще даде шанс на всички демократично мислещи хора в страната да имат представител в президентската институция.“ Това каза в предаването „Лице в лице“ по бТВ Андрей Гюров от „Продължаваме промяната“, който днес обяви кандидатурата си за президент на предстоящия вот на 25 октомври.

По думите му хората, с които се е срещал в страната, е била мотивацията да се кандидатира за президентската надпревара.

„След излизането от служебното правителство ние продължавахме да водим много разговори с българските гражданите. Обиколих страната и успях да стигна до места, където обикновено представителите на властта не стигат. Хората считат, че в момента се намираме в много важен преломен момент в историята на нашата държава, защото виждаме концентрация на власт само в едни ръце“, каза Гюров.

„Българинът не харесва това – да слага всички яйца в една кошница. Още повече имаме горчив опит от миналото, когато сме виждали такава концентрация и тя не е водила до нищо добро. Хората наистина искат да видят това, което по Конституция е заложено в държавното управление, а именно контрол и баланс на различните власти“, посочи Андрей Гюров.

Той обясни, че познава Георги Кандев от 2021 г. и е виждал неговата работа на терен.

„Бях изключително впечатлен от начина, по който той изпълнява своите правомощия и прилага решенията. Затова и го поканих в служебното правителство и той отговори на всички очаквания и даже ги надскочи. За първи път от много години имахме избори, които бяха проведени по начин, по който не беше поставен под въпрос нито от победителите, нито от победените, нито от международните наблюдатели“, каза Гюров.

От друга страна, той е получил високо признание за работата си, позната личност е и по думите на Андрей Гюров двамата се допълват много добре.

„Търсим широка гражданска подкрепа и затова не тръгвам като партиен кандидат, а съм подкрепен от силен инициативен комитет. От хора, които ще бъдат представени следващата седмица“, посочи той.

Гюров спомена няколко имена – актьорите Ели Скорчева, Ивайло Христов, писателите Захари Карабашлиев и Здравка Евтимова, общественици като Георги Лозанов, Веселин Методиев, Екатерина Михайлова и др.

За него президентът трябва да има поне две функции. От една страна, да осветлява проблемите и големите въпроси пред държавата. Трябва да може да каже кои са те и да ги сложи на дневен ред.

Като следваща стъпка той трябва да може да обясни на гражданите как решенията по всеки един проблем влияе на техния живот.