Андрей Гюров: Хората искат контрол и баланс във властта, не всички яйца в една кошница

„Основната цел на тази кампания е не да даваме празни обещания, а да знаем защо влизаме и да имаме план. Беше важно да имаме инициативен комитет, план какво правим и екип, за да може да обявим една сериозна кандидатура. Такава, която ще даде шанс на всички демократично мислещи хора в страната да имат представител в президентската институция.“ Това каза в предаването „Лице в лице“ по бТВ Андрей Гюров от „Продължаваме промяната“, който днес обяви кандидатурата си за президент на предстоящия вот на 25 октомври.
По думите му хората, с които се е срещал в страната, е била мотивацията да се кандидатира за президентската надпревара.
„След излизането от служебното правителство ние продължавахме да водим много разговори с българските гражданите. Обиколих страната и успях да стигна до места, където обикновено представителите на властта не стигат. Хората считат, че в момента се намираме в много важен преломен момент в историята на нашата държава, защото виждаме концентрация на власт само в едни ръце“, каза Гюров.
„Българинът не харесва това – да слага всички яйца в една кошница. Още повече имаме горчив опит от миналото, когато сме виждали такава концентрация и тя не е водила до нищо добро. Хората наистина искат да видят това, което по Конституция е заложено в държавното управление, а именно контрол и баланс на различните власти“, посочи Андрей Гюров.
Той обясни, че познава Георги Кандев от 2021 г. и е виждал неговата работа на терен.
„Бях изключително впечатлен от начина, по който той изпълнява своите правомощия и прилага решенията. Затова и го поканих в служебното правителство и той отговори на всички очаквания и даже ги надскочи. За първи път от много години имахме избори, които бяха проведени по начин, по който не беше поставен под въпрос нито от победителите, нито от победените, нито от международните наблюдатели“, каза Гюров.
От друга страна, той е получил високо признание за работата си, позната личност е и по думите на Андрей Гюров двамата се допълват много добре.
„Търсим широка гражданска подкрепа и затова не тръгвам като партиен кандидат, а съм подкрепен от силен инициативен комитет. От хора, които ще бъдат представени следващата седмица“, посочи той.
Гюров спомена няколко имена – актьорите Ели Скорчева, Ивайло Христов, писателите Захари Карабашлиев и Здравка Евтимова, общественици като Георги Лозанов, Веселин Методиев, Екатерина Михайлова и др.
За него президентът трябва да има поне две функции. От една страна, да осветлява проблемите и големите въпроси пред държавата. Трябва да може да каже кои са те и да ги сложи на дневен ред.
Като следваща стъпка той трябва да може да обясни на гражданите как решенията по всеки един проблем влияе на техния живот.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Овчар
Коментиран от #15
18:29 01.09.2026
2 Да, да
Коментиран от #11
18:30 01.09.2026
3 хехе
18:30 01.09.2026
4 Доктор
18:32 01.09.2026
5 АЛО АНДРЕШКО
18:33 01.09.2026
6 Опала
18:34 01.09.2026
7 ташунко
18:35 01.09.2026
8 Ний ша Ва упрайм
18:36 01.09.2026
9 Делю Хайдутин
18:37 01.09.2026
10 Дааа,
18:37 01.09.2026
11 Гласоподавател
До коментар #2 от "Да, да":Президента Радев стана премиер. Защо премиера Гюров, който организира най честните, избори да не стане президент.
Коментиран от #19
18:38 01.09.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Красимир Петров
18:38 01.09.2026
14 Ами
и хората достатъчно ясно показаха какво искат.
Така че Гюров да не ни обяснява, какво били искали хората.
18:39 01.09.2026
15 Без майтап
До коментар #1 от "Овчар":Хубаво е да прочетеш нещо от Ппетко Рачев Славейков.
18:39 01.09.2026
16 ?????
Вече наборите от Гоце Делчев ще ни ги сервират всеки ден по всичките ТВ-та.
Ще се постараят да повдигнат духа на умнокрасивитета.
Ще ги търпим някак си.
18:39 01.09.2026
17 Да ама не
18:40 01.09.2026
18 Гост
18:41 01.09.2026
19 Щото
До коментар #11 от "Гласоподавател":ще подари България на украина, затова!
18:42 01.09.2026
20 Ти кога ги пита
18:43 01.09.2026
21 ........–
18:43 01.09.2026
22 Верно ли
18:43 01.09.2026
23 Много демократичният Гюру
18:43 01.09.2026
24 @@@
и сега за "Благодарност“ ние ще го избере за президент!
18:43 01.09.2026
25 ДъБили
18:44 01.09.2026
26 Абе бая мургав е тоя
18:45 01.09.2026