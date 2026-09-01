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Андрей Гюров: Хората искат контрол и баланс във властта, не всички яйца в една кошница

Андрей Гюров: Хората искат контрол и баланс във властта, не всички яйца в една кошница

1 Септември, 2026 18:26 406 26

  • андрей гюров-
  • кандидат-
  • президент

Търсим широка гражданска подкрепа и затова не тръгвам като партиен кандидат, а съм подкрепен от силен инициативен комитет, каза той

Андрей Гюров: Хората искат контрол и баланс във властта, не всички яйца в една кошница - 1
Кадър бТВ
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

„Основната цел на тази кампания е не да даваме празни обещания, а да знаем защо влизаме и да имаме план. Беше важно да имаме инициативен комитет, план какво правим и екип, за да може да обявим една сериозна кандидатура. Такава, която ще даде шанс на всички демократично мислещи хора в страната да имат представител в президентската институция.“ Това каза в предаването „Лице в лице“ по бТВ Андрей Гюров от „Продължаваме промяната“, който днес обяви кандидатурата си за президент на предстоящия вот на 25 октомври.

По думите му хората, с които се е срещал в страната, е била мотивацията да се кандидатира за президентската надпревара.

„След излизането от служебното правителство ние продължавахме да водим много разговори с българските гражданите. Обиколих страната и успях да стигна до места, където обикновено представителите на властта не стигат. Хората считат, че в момента се намираме в много важен преломен момент в историята на нашата държава, защото виждаме концентрация на власт само в едни ръце“, каза Гюров.

„Българинът не харесва това – да слага всички яйца в една кошница. Още повече имаме горчив опит от миналото, когато сме виждали такава концентрация и тя не е водила до нищо добро. Хората наистина искат да видят това, което по Конституция е заложено в държавното управление, а именно контрол и баланс на различните власти“, посочи Андрей Гюров.

Той обясни, че познава Георги Кандев от 2021 г. и е виждал неговата работа на терен.

„Бях изключително впечатлен от начина, по който той изпълнява своите правомощия и прилага решенията. Затова и го поканих в служебното правителство и той отговори на всички очаквания и даже ги надскочи. За първи път от много години имахме избори, които бяха проведени по начин, по който не беше поставен под въпрос нито от победителите, нито от победените, нито от международните наблюдатели“, каза Гюров.

От друга страна, той е получил високо признание за работата си, позната личност е и по думите на Андрей Гюров двамата се допълват много добре.

„Търсим широка гражданска подкрепа и затова не тръгвам като партиен кандидат, а съм подкрепен от силен инициативен комитет. От хора, които ще бъдат представени следващата седмица“, посочи той.

Гюров спомена няколко имена – актьорите Ели Скорчева, Ивайло Христов, писателите Захари Карабашлиев и Здравка Евтимова, общественици като Георги Лозанов, Веселин Методиев, Екатерина Михайлова и др.

За него президентът трябва да има поне две функции. От една страна, да осветлява проблемите и големите въпроси пред държавата. Трябва да може да каже кои са те и да ги сложи на дневен ред.

Като следваща стъпка той трябва да може да обясни на гражданите как решенията по всеки един проблем влияе на техния живот.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Овчар

    27 2 Отговор
    Заради такива парцали България ще върви все към дъното..!

    Коментиран от #15

    18:29 01.09.2026

  • 2 Да, да

    22 2 Отговор
    Само аз ли мисля, че Гюро бърка правата и задълженията на премиера с президента?!

    Коментиран от #11

    18:30 01.09.2026

  • 3 хехе

    16 1 Отговор
    То и картофа е впечатлен от Кандев

    18:30 01.09.2026

  • 4 Доктор

    20 1 Отговор
    Елементарен неврокопски цървул. Нищожество.

    18:32 01.09.2026

  • 5 АЛО АНДРЕШКО

    14 1 Отговор
    КЪСО ТИ Е ЧУШЛЕТО БЕ ПИЧ СТАВАШ ЗА ПАЛЯЧО.

    18:33 01.09.2026

  • 6 Опала

    13 1 Отговор
    Обиколката на студиата започна!

    18:34 01.09.2026

  • 7 ташунко

    15 1 Отговор
    Кривоуст палячо взел се много насериозно а вицето му див селски бег .

    18:35 01.09.2026

  • 8 Ний ша Ва упрайм

    12 1 Отговор
    поредния умник от котилото ППДБ. То сичко нарусувано ясно кой ша е президента тия само пари ша арчат народна пара

    18:36 01.09.2026

  • 9 Делю Хайдутин

    8 1 Отговор
    С Георги Лозанов в инициативният комитет ме изгуби веднага.

    18:37 01.09.2026

  • 10 Дааа,

    6 1 Отговор
    е теа ша на упраат!

    18:37 01.09.2026

  • 11 Гласоподавател

    1 9 Отговор

    До коментар #2 от "Да, да":

    Президента Радев стана премиер. Защо премиера Гюров, който организира най честните, избори да не стане президент.

    Коментиран от #19

    18:38 01.09.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Красимир Петров

    5 1 Отговор
    Добре,че Тръмп реже Сороските фондации.Нищо добро от Петроханската секта не ни чака.

    18:38 01.09.2026

  • 14 Ами

    2 0 Отговор
    Преди няколко месеца имаше парламентарни избори
    и хората достатъчно ясно показаха какво искат.
    Така че Гюров да не ни обяснява, какво били искали хората.

    18:39 01.09.2026

  • 15 Без майтап

    1 1 Отговор

    До коментар #1 от "Овчар":

    Хубаво е да прочетеш нещо от Ппетко Рачев Славейков.

    18:39 01.09.2026

  • 16 ?????

    3 0 Отговор
    Ха ха.
    Вече наборите от Гоце Делчев ще ни ги сервират всеки ден по всичките ТВ-та.
    Ще се постараят да повдигнат духа на умнокрасивитета.
    Ще ги търпим някак си.

    18:39 01.09.2026

  • 17 Да ама не

    3 0 Отговор
    Те ако са действително "демократично мислещи хора" никога точно за теб няма да гласуват. Кое да питам точно ви е демократичното че не се сещам ?

    18:40 01.09.2026

  • 18 Гост

    4 0 Отговор
    Малко на Плевнелийката ми напомня.

    18:41 01.09.2026

  • 19 Щото

    2 0 Отговор

    До коментар #11 от "Гласоподавател":

    ще подари България на украина, затова!

    18:42 01.09.2026

  • 20 Ти кога ги пита

    0 0 Отговор
    Хората искат хляб и зрелища.

    18:43 01.09.2026

  • 21 ........–

    1 0 Отговор
    НПО кюрда е много ентелигентен...

    18:43 01.09.2026

  • 22 Верно ли

    2 0 Отговор
    Оооо, щом Папионката го е подкрепил.... нема лабаво!

    18:43 01.09.2026

  • 23 Много демократичният Гюру

    2 0 Отговор
    Щял да запука сега яку референдумите и як контрол на различните власти щял да прай .... ту-тууууу

    18:43 01.09.2026

  • 24 @@@

    3 0 Отговор
    Гюров, който като служебен премиер Тайно от всички подписа АнтиНароден договор с УкритеНацисти, бедна България да им Подорява за Десет години по Един Милиард Евро
    и сега за "Благодарност“ ние ще го избере за президент!

    18:43 01.09.2026

  • 25 ДъБили

    0 0 Отговор
    Петроханци разбират от яйца😅

    18:44 01.09.2026

  • 26 Абе бая мургав е тоя

    0 0 Отговор
    за жълтопаветник. Има нещо гнило в цялата история

    18:45 01.09.2026

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