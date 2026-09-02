Андрей Гюров очаква подкрепа от социалисти, избиратели на ГЕРБ и ПБ

Ние като кандидат-президентска двойка търсим подкрепата на българските граждани - беше важно да проведем разговори с хората, които ще се включат в Инициативния комитет. Това са най-различни хора от различни сфера от обществото. За нас беше важно да чуем техния глас и да добием увереност. Това каза Андрей Гюров в предаването "Здравей, България" по Нова телевизия.

"Президентската надпревара няма да бъде решена от партийните централи, а от българските граждани", посочи Гюров.

Припомняме, че вчера Андрей Гюров и Георги Кандев обявиха, че се включат в президентските избори, които ще се проведете на 25 октомври.

"С моята съпруга говорихме по темата, имаме двама големи сина, много е важно човек да има подкрепата на най-близките си. Когато дойде време да се поеме отговорност - съм показвал, че не бягам. Мисля, че това е добър пример за моите деца", добави още той.

Тук става въпрос за мажоритарен избор. Всеки български гражданин избра кой е неговият личен президент. Президентската институция е обединителна за цялата нация. Нашият инициативен комитет е ветрило, което обединява цялото общество. Надявам се, че ще има социалисти, хора с леви разбирания, които ще застанат зад моята кандидатура, посочи още Андрей Гюров.

Относно избора му Георги Кандев да бъде кандидат за вицепрезидент, Гюров коментира: "Аз не мисля, че речите са това, което хората търсят. Те търсят спокойствие. Г-н Кандев идва от друг сектор. Аз знам, че той винаги ще ми казва истината, независимо дали ще ми харесва, или не".

На въпрос дали ще разговоря с Бойко Борисов за подкрепа от ГЕРБ за неговата кандидатура, Гюров заяви: "Аз не търгувам подкрепа срещу обещания. Разговори с партийни централи няма да водя. Очаквам подкрепа от българските граждани, включително тези, които са гласували за ГЕРБ. Аз съм разговарял с много избиратели на ГЕРБ вярвам, че ще подкрепят моята кандидатура, защото ще припознаят принципите, които отстоявам. Разговарял съм и с хора от ръководството на партията, които са ми споделяли, че макар политическото говорене да е различно, уважават позициите му и професионалния му опит".

Гюров бе категоричен, че ще търси подкрепа и от избирателите на "Прогресивна България". "Чухме техния лидер. Той обяви, че подкрепя кандидатурата на Илияна Йотова, но това не означава, че всички гласували за ПБ виждат в нея президентът, който ще прекара България през следващите години", поясни той.

Аз не дължа нищо на никого и не съм изпратен от никого. В случая със служебното правителство - г-жа Йотова изпълни своите правомощия, аз изпълних моите като служебен премиер. Не мисля, че някой дължи нещо на някого. Така трябва да работят институциите, допълни още Гюров.

Като успешно правителство през годините, Гюров посочи това на Иван Костов. Но отказа да даде отговор за най-лошо такова: "Там надпреварата е оспорвана".

По думите му механизмът за "домовата книга" може да бъде подобрен, така че да има повече възможности за избор при назначаването на служебно правителство.