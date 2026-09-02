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Андрей Гюров очаква подкрепа от социалисти, избиратели на ГЕРБ и ПБ

Андрей Гюров очаква подкрепа от социалисти, избиратели на ГЕРБ и ПБ

2 Септември, 2026 09:36 588 36

  • андрей гюров-
  • подкрепа-
  • избори

Аз не мисля, че речите са това, което хората търсят. Те търсят спокойствие. Г-н Кандев идва от друг сектор. Аз знам, че той винаги ще ми казва истината, независимо дали ще ми харесва, или не

Андрей Гюров очаква подкрепа от социалисти, избиратели на ГЕРБ и ПБ - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Ние като кандидат-президентска двойка търсим подкрепата на българските граждани - беше важно да проведем разговори с хората, които ще се включат в Инициативния комитет. Това са най-различни хора от различни сфера от обществото. За нас беше важно да чуем техния глас и да добием увереност. Това каза Андрей Гюров в предаването "Здравей, България" по Нова телевизия.

"Президентската надпревара няма да бъде решена от партийните централи, а от българските граждани", посочи Гюров.

Припомняме, че вчера Андрей Гюров и Георги Кандев обявиха, че се включат в президентските избори, които ще се проведете на 25 октомври.

"С моята съпруга говорихме по темата, имаме двама големи сина, много е важно човек да има подкрепата на най-близките си. Когато дойде време да се поеме отговорност - съм показвал, че не бягам. Мисля, че това е добър пример за моите деца", добави още той.

Тук става въпрос за мажоритарен избор. Всеки български гражданин избра кой е неговият личен президент. Президентската институция е обединителна за цялата нация. Нашият инициативен комитет е ветрило, което обединява цялото общество. Надявам се, че ще има социалисти, хора с леви разбирания, които ще застанат зад моята кандидатура, посочи още Андрей Гюров.

Относно избора му Георги Кандев да бъде кандидат за вицепрезидент, Гюров коментира: "Аз не мисля, че речите са това, което хората търсят. Те търсят спокойствие. Г-н Кандев идва от друг сектор. Аз знам, че той винаги ще ми казва истината, независимо дали ще ми харесва, или не".

На въпрос дали ще разговоря с Бойко Борисов за подкрепа от ГЕРБ за неговата кандидатура, Гюров заяви: "Аз не търгувам подкрепа срещу обещания. Разговори с партийни централи няма да водя. Очаквам подкрепа от българските граждани, включително тези, които са гласували за ГЕРБ. Аз съм разговарял с много избиратели на ГЕРБ вярвам, че ще подкрепят моята кандидатура, защото ще припознаят принципите, които отстоявам. Разговарял съм и с хора от ръководството на партията, които са ми споделяли, че макар политическото говорене да е различно, уважават позициите му и професионалния му опит".

Гюров бе категоричен, че ще търси подкрепа и от избирателите на "Прогресивна България". "Чухме техния лидер. Той обяви, че подкрепя кандидатурата на Илияна Йотова, но това не означава, че всички гласували за ПБ виждат в нея президентът, който ще прекара България през следващите години", поясни той.

Аз не дължа нищо на никого и не съм изпратен от никого. В случая със служебното правителство - г-жа Йотова изпълни своите правомощия, аз изпълних моите като служебен премиер. Не мисля, че някой дължи нещо на някого. Така трябва да работят институциите, допълни още Гюров.

Като успешно правителство през годините, Гюров посочи това на Иван Костов. Но отказа да даде отговор за най-лошо такова: "Там надпреварата е оспорвана".

По думите му механизмът за "домовата книга" може да бъде подобрен, така че да има повече възможности за избор при назначаването на служебно правителство.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    32 1 Отговор
    Гюров каза че най доброто правителство в историята на България е на Иван Костов.Човека който раздаде богатството на България за жълти стотинки.

    09:38 02.09.2026

  • 2 авантгард

    21 1 Отговор
    Всуе се потите.
    Компроментиран слугинаж.
    Но пасаран.

    09:38 02.09.2026

  • 3 иван костов

    26 4 Отговор
    Единствено ЛГБТ ще гласува за тоя българофоб и ексмилиционерът-бандит!

    Коментиран от #7

    09:38 02.09.2026

  • 4 ???

    18 1 Отговор
    Усещате ли как се оформя кандидат-президентска сглобчица?

    09:39 02.09.2026

  • 5 ДъБили

    20 3 Отговор
    Подкрепете джендърГюро за да харчи вашите пари и сключва още предателски договори с нацисткия режим в украйна, за още петрохански изпълнения и още прайдове!

    09:40 02.09.2026

  • 6 Украинският кандидат!😂

    23 2 Отговор
    Защо изнесе парите, крадецо?

    09:40 02.09.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Фейк - либераст

    15 1 Отговор
    Гюров, да искаш да чакаш, да можеш да чакаш гласове от социалисти, гербаджии и други за теб са напразни надежди и пълна загуба на време. Радвай се на акламациите на нискочелите си политически приятели!

    09:41 02.09.2026

  • 9 Гяуров да обясни на хората

    15 3 Отговор
    Защо трябва да поддържаме добри отношения с терористичния режим в САЩ, който избива невинни иранци?!

    Коментиран от #30, #35

    09:43 02.09.2026

  • 10 Питам

    12 1 Отговор
    А любимия вечен кандидат Йоло Денев кога ще издигне кандидатурата си? Или умник Гюро се надяна и на неговите безброй привърженици?

    09:43 02.09.2026

  • 11 ?????

    14 1 Отговор
    Ха ха.
    Поръчковата социология вече е приготвила чувалите за поръчковите кинти.

    09:45 02.09.2026

  • 12 Чинка

    13 0 Отговор
    Тоя па! Кажи му въздухар /може и тиктокър/ и повече не го обиждай!

    09:46 02.09.2026

  • 13 Трол

    3 7 Отговор
    За г-н Гюров и г-н Кандев ще гласуват много онеправдани малцинства - роми, жени, хомосексуалисти и др.

    09:46 02.09.2026

  • 14 Народът на Бг

    14 1 Отговор
    Да подкрепим Гюров, който като истински Гюро Михайлов брани Украйна
    ощетявайки бюджета на България, който като служебен премиер
    Тайно от всички подписа АнтиНароден договор с УкритеНацисти, бедна България
    да им Подарява за Десет години по Един Милиард Евро
    и сега за "Благодарност“ очаква този народ да го избере за президент!

    09:46 02.09.2026

  • 15 РЕАЛИСТ

    12 1 Отговор
    Ако Гюров стане президент, ще има ли право да посещава САЩ. Бил е нелегален емигрант там и такива не ги допускат повторно в страната си. Или ще го стиснат за топките/ ако въобще има такива/ и ще им бъде кученце на каишка.

    09:47 02.09.2026

  • 16 пъпъдебейска математика

    11 1 Отговор
    Търсят се нови извратеняци петрухански елфи за Гюрката.

    09:47 02.09.2026

  • 17 Макето

    11 2 Отговор
    Този е политически труп. И този другият.

    09:48 02.09.2026

  • 18 Петроханци напред!

    7 4 Отговор
    Призовавам всички Петроханци да подкрепим Гюро за президент!

    09:48 02.09.2026

  • 19 Анонимен

    6 1 Отговор
    Такива лъжи такива измами 2026 г в държавата ни и хората които ги вършат са безнаказани Оставка на регресията

    09:49 02.09.2026

  • 20 Хохо Бохо

    14 1 Отговор
    Кой го натресе в политиката тоя хоносексуален престъпник??? Някой помни ли? Нещо значително ли е направил? Или е поредната трудоустроена любовница?

    09:52 02.09.2026

  • 21 8889

    14 1 Отговор
    Никой няма да подкрепи Гюров,освен ПП-ДБ.

    Коментиран от #24

    09:53 02.09.2026

  • 22 Оня

    9 0 Отговор
    Гюро объркал си държавата! Изчакай зеления да се махне там имаш шанс!

    09:54 02.09.2026

  • 23 Гюров,

    9 0 Отговор
    Време е да разясниш кой е "АЗ" във вашето трио.
    Най-вероятно това е този, който дава парите за кампанията, но за сега не се показва. Време е да го осветлиш, за да е ясно кой ще взема решенията, на които ти ще бъдеш изпълнител.

    09:55 02.09.2026

  • 24 РЕАЛИСТ

    4 0 Отговор

    До коментар #21 от "8889":

    Забрави Столипиново. Той е техния кандидат.

    09:56 02.09.2026

  • 25 ХА ХА ХА

    5 0 Отговор
    И НАЙ ВЕЧЕ НА СОРОС ЛИБЕРЪСТИТЕ И ГЕЙПЪРЪДИТЕ.

    09:57 02.09.2026

  • 26 лкорфт

    11 0 Отговор
    Гюро глупака, срама няма. Отиде този туземец в Украйна и подписа 10 г да помагал на надрусаната маймуна Зеле и да храни бандера фашистите му, само че като подписал, забравил да каже че всеки българин от джоба си трябва да палти сметката. Така помага този циганин от Гоце Делчев. Той подписва, а плаща всеки българин. Сега иска да е и президент този нагъл ПП и ДБ педофил. Много иска да го храни цяла България. Той да рзпилява, но апетита му да е запълнен от джоба на българите. Доказан негодник. Некадърник. Но с амбиции. Слава на Господ Иисус Христос, идват избори. Сега изборите обаче са за България а не за Украйна. Време е да си оправим сметките с тази измет.

    09:58 02.09.2026

  • 27 Герб и Възраждане

    7 0 Отговор
    Ще имат кандидати за изборите. Всяка уважаваща партия ще издигне кандидатура. Нинова също трябва да се кандидатира. Само етническата партия може би няма да издига щото няма кой. Но ако издигне има шанс .

    10:00 02.09.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 хах

    2 0 Отговор
    Малкия Костов , слушай глопакк хвани си работа в някой склад

    10:23 02.09.2026

  • 30 Защото алтернативата "Путин" ...

    1 1 Отговор

    До коментар #9 от "Гяуров да обясни на хората":

    е равносилно да погребеш България окончателно!!!

    10:27 02.09.2026

  • 31 Ти си

    3 0 Отговор
    Незнам кой ще гласува за Гюров. Като се сетиме какви ги Найроби само за два месеца като служебен премиер ! Явно само хора с много къса памет или с липса на такава!
    Той е напълно компрометира... ..

    Коментиран от #32

    10:28 02.09.2026

  • 32 хах

    1 0 Отговор

    До коментар #31 от "Ти си":

    Секретарката му ще гласува за него , също така сулю пулю и аз , вероятно и водещите от сутрешния обзор от Нова.

    10:32 02.09.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 евроПрезидент

    1 0 Отговор
    На европейска България и трябва европийски Президент!

    10:43 02.09.2026

  • 35 чалмосани психари

    0 0 Отговор

    До коментар #9 от "Гяуров да обясни на хората":

    Май иранските психари избиват жените си заради фереджета!?!

    10:45 02.09.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

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