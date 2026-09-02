Андрей Гюров очаква подкрепа от социалисти, избиратели на ГЕРБ и ПБ

Ние като кандидат-президентска двойка търсим подкрепата на българските граждани - беше важно да проведем разговори с хората, които ще се включат в Инициативния комитет. Това са най-различни хора от различни сфера от обществото. За нас беше важно да чуем техния глас и да добием увереност. Това каза Андрей Гюров в предаването "Здравей, България" по Нова телевизия.
"Президентската надпревара няма да бъде решена от партийните централи, а от българските граждани", посочи Гюров.
Припомняме, че вчера Андрей Гюров и Георги Кандев обявиха, че се включат в президентските избори, които ще се проведете на 25 октомври.
"С моята съпруга говорихме по темата, имаме двама големи сина, много е важно човек да има подкрепата на най-близките си. Когато дойде време да се поеме отговорност - съм показвал, че не бягам. Мисля, че това е добър пример за моите деца", добави още той.
Тук става въпрос за мажоритарен избор. Всеки български гражданин избра кой е неговият личен президент. Президентската институция е обединителна за цялата нация. Нашият инициативен комитет е ветрило, което обединява цялото общество. Надявам се, че ще има социалисти, хора с леви разбирания, които ще застанат зад моята кандидатура, посочи още Андрей Гюров.
Относно избора му Георги Кандев да бъде кандидат за вицепрезидент, Гюров коментира: "Аз не мисля, че речите са това, което хората търсят. Те търсят спокойствие. Г-н Кандев идва от друг сектор. Аз знам, че той винаги ще ми казва истината, независимо дали ще ми харесва, или не".
На въпрос дали ще разговоря с Бойко Борисов за подкрепа от ГЕРБ за неговата кандидатура, Гюров заяви: "Аз не търгувам подкрепа срещу обещания. Разговори с партийни централи няма да водя. Очаквам подкрепа от българските граждани, включително тези, които са гласували за ГЕРБ. Аз съм разговарял с много избиратели на ГЕРБ вярвам, че ще подкрепят моята кандидатура, защото ще припознаят принципите, които отстоявам. Разговарял съм и с хора от ръководството на партията, които са ми споделяли, че макар политическото говорене да е различно, уважават позициите му и професионалния му опит".
Гюров бе категоричен, че ще търси подкрепа и от избирателите на "Прогресивна България". "Чухме техния лидер. Той обяви, че подкрепя кандидатурата на Илияна Йотова, но това не означава, че всички гласували за ПБ виждат в нея президентът, който ще прекара България през следващите години", поясни той.
Аз не дължа нищо на никого и не съм изпратен от никого. В случая със служебното правителство - г-жа Йотова изпълни своите правомощия, аз изпълних моите като служебен премиер. Не мисля, че някой дължи нещо на някого. Така трябва да работят институциите, допълни още Гюров.
Като успешно правителство през годините, Гюров посочи това на Иван Костов. Но отказа да даде отговор за най-лошо такова: "Там надпреварата е оспорвана".
По думите му механизмът за "домовата книга" може да бъде подобрен, така че да има повече възможности за избор при назначаването на служебно правителство.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
09:38 02.09.2026
2 авантгард
Компроментиран слугинаж.
Но пасаран.
09:38 02.09.2026
3 иван костов
Коментиран от #7
09:38 02.09.2026
4 ???
09:39 02.09.2026
5 ДъБили
09:40 02.09.2026
6 Украинският кандидат!😂
09:40 02.09.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Фейк - либераст
09:41 02.09.2026
9 Гяуров да обясни на хората
Коментиран от #30, #35
09:43 02.09.2026
10 Питам
09:43 02.09.2026
11 ?????
Поръчковата социология вече е приготвила чувалите за поръчковите кинти.
09:45 02.09.2026
12 Чинка
09:46 02.09.2026
13 Трол
09:46 02.09.2026
14 Народът на Бг
ощетявайки бюджета на България, който като служебен премиер
Тайно от всички подписа АнтиНароден договор с УкритеНацисти, бедна България
да им Подарява за Десет години по Един Милиард Евро
и сега за "Благодарност“ очаква този народ да го избере за президент!
09:46 02.09.2026
15 РЕАЛИСТ
09:47 02.09.2026
16 пъпъдебейска математика
09:47 02.09.2026
17 Макето
09:48 02.09.2026
18 Петроханци напред!
09:48 02.09.2026
19 Анонимен
09:49 02.09.2026
20 Хохо Бохо
09:52 02.09.2026
21 8889
Коментиран от #24
09:53 02.09.2026
22 Оня
09:54 02.09.2026
23 Гюров,
Най-вероятно това е този, който дава парите за кампанията, но за сега не се показва. Време е да го осветлиш, за да е ясно кой ще взема решенията, на които ти ще бъдеш изпълнител.
09:55 02.09.2026
24 РЕАЛИСТ
До коментар #21 от "8889":Забрави Столипиново. Той е техния кандидат.
09:56 02.09.2026
25 ХА ХА ХА
09:57 02.09.2026
26 лкорфт
09:58 02.09.2026
27 Герб и Възраждане
10:00 02.09.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 хах
10:23 02.09.2026
30 Защото алтернативата "Путин" ...
До коментар #9 от "Гяуров да обясни на хората":е равносилно да погребеш България окончателно!!!
10:27 02.09.2026
31 Ти си
Той е напълно компрометира... ..
Коментиран от #32
10:28 02.09.2026
32 хах
До коментар #31 от "Ти си":Секретарката му ще гласува за него , също така сулю пулю и аз , вероятно и водещите от сутрешния обзор от Нова.
10:32 02.09.2026
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 евроПрезидент
10:43 02.09.2026
35 чалмосани психари
До коментар #9 от "Гяуров да обясни на хората":Май иранските психари избиват жените си заради фереджета!?!
10:45 02.09.2026
36 Този коментар е премахнат от модератор.