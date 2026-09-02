Жена падна от движещ се камион в Стара Загора, друга скочи от него

Две млади жени са пострадали при инцидент с товарен автомобил в Стара Загора, съобщиха от МВР.
Случаят е от 1 септември. Около 15:50 часа 61-годишен мъж се движел с товарен автомобил по югоизточния ръкав на пътния възел между бул. „Никола Петков“ и път I-5. В кабината на камиона пътували две жени на 19 и 23 години. От информацията на полицията не става ясно защо двете са били в превозното средство и каква е връзката им с водача.
По първоначални данни при извършването на десен завой 19-годишната отворила предната лява врата, докато камионът все още бил в движение. Тогава 23-годишната жена паднала от автомобила. По-младата пътничка също слязла от камиона, преди той да е спрял.
След случилото се шофьорът откарал двете жени в Спешна помощ в Стара Загора. След преглед и оказана медицинска помощ те са освободени. Няма опасност за живота им.
61-годишният водач е проверен за употреба на алкохол. Резултатът от теста е отрицателен.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ДОКТО МУ ЕДУХАЛА Е ОТВОРИЛА
10:40 02.09.2026
2 Бангаранга
10:41 02.09.2026
3 Овчар
10:41 02.09.2026
4 Предната лява врата
Или това е поредната пълна с грешки статия!!!
Коментиран от #6
10:41 02.09.2026
5 Гост№4442
10:42 02.09.2026
6 провинциалист
До коментар #4 от "Предната лява врата":Който е минавал по околовръстното на Стара Загора, знае каква усилена трудова обществено-полезна дейност кипи там. Това само по себе си запълва празнотите във фактологията на статията.
10:44 02.09.2026
7 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
🚓🚓🚓🚓
Коментиран от #15
10:46 02.09.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Туийн Пикс направо
10:48 02.09.2026
10 Трол
10:53 02.09.2026
11 Ето това е
10:53 02.09.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Емигрант
10:54 02.09.2026
14 немам думи
10:55 02.09.2026
15 Стенли
До коментар #7 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":Може да ги хванал че , едната докато го забавлява , другата е преджобвала в кабината на камиона ,
10:56 02.09.2026
16 Този случай
10:59 02.09.2026
17 Бежко
Уникално!!!
Че не е журналист, не е - моля да не слагате тази особа журналистическата гилдия!
Сигурно я държат ,само заради уникалният и й изказ - десен завой,лява врата!
Поне ни забвлява и разсмива - не е малко , нали?
11:02 02.09.2026
18 При
11:04 02.09.2026
19 Не,не,не,
11:04 02.09.2026