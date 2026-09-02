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Жена падна от движещ се камион в Стара Загора, друга скочи от него

Жена падна от движещ се камион в Стара Загора, друга скочи от него

2 Септември, 2026 10:36 978 19

  • паднала-
  • камион-
  • стара загора

След случилото се шофьорът ги откарал в Спешна помощ

Жена падна от движещ се камион в Стара Загора, друга скочи от него - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Две млади жени са пострадали при инцидент с товарен автомобил в Стара Загора, съобщиха от МВР.

Случаят е от 1 септември. Около 15:50 часа 61-годишен мъж се движел с товарен автомобил по югоизточния ръкав на пътния възел между бул. „Никола Петков“ и път I-5. В кабината на камиона пътували две жени на 19 и 23 години. От информацията на полицията не става ясно защо двете са били в превозното средство и каква е връзката им с водача.

По първоначални данни при извършването на десен завой 19-годишната отворила предната лява врата, докато камионът все още бил в движение. Тогава 23-годишната жена паднала от автомобила. По-младата пътничка също слязла от камиона, преди той да е спрял.

След случилото се шофьорът откарал двете жени в Спешна помощ в Стара Загора. След преглед и оказана медицинска помощ те са освободени. Няма опасност за живота им.

61-годишният водач е проверен за употреба на алкохол. Резултатът от теста е отрицателен.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ДОКТО МУ ЕДУХАЛА Е ОТВОРИЛА

    15 1 Отговор
    Шофиорската лява врата при десен завой ШОТО вратата и е пречела да си движи главата нагоре надолу докатоДУХА......

    10:40 02.09.2026

  • 2 Бангаранга

    21 0 Отговор
    Като правят разни работи в кабината, поне да бяха спрели камиона някъде.

    10:41 02.09.2026

  • 3 Овчар

    12 0 Отговор
    Нормално ежедневие в България нищо ново , свиква се..!

    10:41 02.09.2026

  • 4 Предната лява врата

    19 0 Отговор
    не е ли вратата на шофьора?! И ако това е вярно, то тогава въпросът е кой е карал камиона?!
    Или това е поредната пълна с грешки статия!!!

    Коментиран от #6

    10:41 02.09.2026

  • 5 Гост№4442

    24 0 Отговор
    Респект за шофера на 61 мята по две мадами

    10:42 02.09.2026

  • 6 провинциалист

    15 0 Отговор

    До коментар #4 от "Предната лява врата":

    Който е минавал по околовръстното на Стара Загора, знае каква усилена трудова обществено-полезна дейност кипи там. Това само по себе си запълва празнотите във фактологията на статията.

    10:44 02.09.2026

  • 7 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    11 0 Отговор
    🚛А дали шофьорът не ги е изхвърлил🤔
    🚓🚓🚓🚓

    Коментиран от #15

    10:46 02.09.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Туийн Пикс направо

    8 0 Отговор
    Каква драма, драги читатели :)

    10:48 02.09.2026

  • 10 Трол

    6 0 Отговор
    Събитията в кабината са от съществено значение за разплитането на случая.

    10:53 02.09.2026

  • 11 Ето това е

    6 0 Отговор
    професионален шофьор да си караш а върху теб две млади моми защото да изскочат през лявата врата трябва да минат през него освен ако не е бил англичанин със десен волан и тия да са му грабнали чантата със парите и да са побегнали във движение.

    10:53 02.09.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Емигрант

    6 0 Отговор
    Попитали радио "Ереван" - "Възможно ли е журналистите да бъдат много проссти ?", радиото отговорило - "Възможно е, ако са български !" Десен завой, лява врата, този камион внос от Англия ли е с десен волан ?

    10:54 02.09.2026

  • 14 немам думи

    6 0 Отговор
    десен завой - лява врата??!!

    10:55 02.09.2026

  • 15 Стенли

    5 0 Отговор

    До коментар #7 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Може да ги хванал че , едната докато го забавлява , другата е преджобвала в кабината на камиона ,

    10:56 02.09.2026

  • 16 Този случай

    5 0 Отговор
    трябва да се разплете,просто няма да мога да заспя довечера ако няма още статии по него, това е по заплетено от Туин пикс Досиетата Х и Петрохан взети заедно.

    10:59 02.09.2026

  • 17 Бежко

    3 0 Отговор
    Поредната "творба" , на тази "авторка"!!!
    Уникално!!!
    Че не е журналист, не е - моля да не слагате тази особа журналистическата гилдия!
    Сигурно я държат ,само заради уникалният и й изказ - десен завой,лява врата!
    Поне ни забвлява и разсмива - не е малко , нали?

    11:02 02.09.2026

  • 18 При

    1 0 Отговор
    Десен завой е почти невъзможно да отвориш лявата врата ,особенно пък жена.Има нещо сбъркано тук

    11:04 02.09.2026

  • 19 Не,не,не,

    1 0 Отговор
    така съм се смял ама от сърце на всички коментари съм напляскал плюсове.

    11:04 02.09.2026

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