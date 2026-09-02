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Здравната каса предлага увеличение на клиничните пътеки с 10%

Здравната каса предлага увеличение на клиничните пътеки с 10%

2 Септември, 2026 11:56 584 10

  • нзок-
  • здравна каса-
  • клинична пътека

От Касата искат 20% от стойността да отива за медицинския персонал

Здравната каса предлага увеличение на клиничните пътеки с 10% - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

НЗОК предлага увеличение клиничните пътеки с 10% от 1 септември. Това обяви управителят на Касата Асен Меджидиев, цитиран от Нова тв.

Конкретните параметри от Националния рамков договор ще бъдат съобщени другата седмица. Меджидиев каза само, че ще има увеличевие в първичната помощ за общопрактикуващите лекари – с 4,4%, със задна дата от 1 януари. Същото ще е увеличението в специализираната извънболнична медицинска помощ.

„В така наречения „лош бюджет” успяхме да постигнем увеличение на дейности, които са стратегически за държавата, въпреки неогромните средства, с които разполагаме. Веднага след като се гласува Националния рамков договор, ще се пристъпи към преговорен процес за изготвяне на следващи анекси със следващия бюджет. Там вече ще мислим за това, което споменах и на парламентарната комисия – за остойностяване в клиничните пътеки на труда на медицинския персонал”, каза Меджидиев.

20% от стойността на пътеката да отива за медицинския персонал, включително и за лекари-специализанти, искат още от Касата.

Идеята е процентно да се заложи труда във всяка клинична пътека. Меджидиев даде пример - при пътека за 1500 евро 20% да е за медицинския персонал. От получената сума 60% да е за лекар, 30% за сестрата, 10% за санитар.

В графата „60% за лекари”– Касата да разреши и специализантите да участват в тези клинични пътеки. Като изпълнител на пътеката да се води лекарят със специалност, лекарят специализант да участва в нея. По този начин реално ще се калкулира и заплащането за младите специалисти, обясни Меджидиев.

Очаква се параметрите на НРД да бъдат подписани в петък.

От октомври се предвижда еЗдраве да има финансов модул. Приложението ще бъде надградено с цел пациентите да виждат колко е разплатила държавата за тях.

„Само за един месец са сдвоени устройствата на 1100 граждани на ден. За сравнение, преди тази кампания тези устройства се сдвояваха при 250 граждани на ден. Значи имаме 4 пъти увеличение, като общо за месец август сдвоените устройства са 25 000 повече”, обясни Меджидиев.

Кампанията ще продължи.

Подробности за модула „Публичен контрол“ даде Ивайло Стойчев от екипа на „Информационно обслужване“. Тойобясни, че има 4 стъпки, които гражданите трябва да следват.

1. Преглед на медицинските им събития.
2. Подаване на сигнал чрез отбелязване на бутона „НЕ“.
3. Проверка от страна на контролните органи.
4. Резултат от проверката.

Целият този процес се случва изцяло в електронното здравно досие на гражданите, т.е. „еЗдраве“.

Сигнали се подават вече от 1 месец.

Само за месец са подадени 32 сигнала от хората, каза експертът в НЗОК Велик Григоров. По думите му са установени отчетени, но не извършени медицински дейности. Издадени са пет заповеди за прекратяване на договор.

По отношение на контрола, Меджидиев каза, че само за месец август са извършени 26 кръстосани проверки - служители на една районна здравноосигурителна каса проверяват друга.

„Установени са нарушения и неоснователно получени суми”, каза Велик Григоров.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 При толкова пари в касата

    12 1 Отговор
    На пациента трябва да има БЕЗПЛАТНИ пътеки и лекарства 0 процента доплащане

    Коментиран от #4

    12:00 02.09.2026

  • 2 Качеството на Услугата !

    12 1 Отговор
    Ще Се повиши ли С 10 % ?

    Защото Сега !

    Е Под Всякаква Кретека !

    12:00 02.09.2026

  • 3 При Буци беще зле...

    5 2 Отговор
    При Кирококорелите стана още по-зле...
    При Муньо вече е НЕТЪРПИМО!!!

    12:09 02.09.2026

  • 4 Европеец

    12 1 Отговор

    До коментар #1 от "При толкова пари в касата":

    Прав си.... Но и малките деца знаят, че в бг територията вече няма зздравеопазване... Но пак да попитам безработните които нямат никакви доходи по ред причини, Как да си плащат здравните осигуровки..... А за украинците и емигрантите други няма проблем, лекуваме ги безплатно и се стремим да е качествено, за да не ме обвинят в нещо....пфу и здравеопазването...

    12:10 02.09.2026

  • 5 и за пациента

    3 0 Отговор
    един голям с две нули

    12:16 02.09.2026

  • 6 безпартиен

    3 2 Отговор
    Здравни осигуровки плащат РЕАЛНО само и единствено тези които работят в частния сектор! Всички останали 2.1 милиона пенсионери, около 750 хиляди получаващи заплати от държавния и общинския бюджет около 650 хиляди малолетни и непълнолетни и около 1 милион без образование и професионална квалификация и без трудови навици ц..г@ни разчитат на БЮДЖЕТА!В държава без високотехнологични производства и без производство на стоки с голяма принадена стойност единственото решение е премахване на ЗДРАВНИ ОСИГУРОВКИ и преминаване към ЗДРАВНИ ЗАСТРАХОВКИ! Тогава този който плаща ще ползва!За честността на здравните услуги ще следи застрахователя! Няма да има надписани пътеки, лечения, лекарства!Защо ли не се приемат като в други нормални държави? Защото от общата каца май лесно се гребе! Който разбрал-разбрал.

    Коментиран от #8, #9

    12:21 02.09.2026

  • 7 мунчо

    2 0 Отговор
    ке ва спася!

    12:44 02.09.2026

  • 8 Европеец

    1 1 Отговор

    До коментар #6 от "безпартиен":

    В началото си прав,ама остави тези здравни застраховки....я си спомни за здравеопазването когато го имаше,по време на "недоносчето" как се лекуваха хората без пътеки,а и нямаше бити доктори....но тогава имаше държава и държавност....

    13:14 02.09.2026

  • 9 Тогава

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от "безпартиен":

    откъде ще лапат докторите.

    13:24 02.09.2026

  • 10 доктор Цветелина Сали

    0 0 Отговор
    Със задна дата ще увеличавате ли? Защото с кака усвоихме за 3 месеца 4000 пътеки по здравна каса, никой не се е оплакал.

    13:32 02.09.2026

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