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Нинова: Здравната реформа на "Прогресивна България" е пълен потрес

Нинова: Здравната реформа на "Прогресивна България" е пълен потрес

3 Септември, 2026 12:46 973 43

  • здравеопазване-
  • реформа-
  • прогресивна българия-
  • корнелия нинова

Един от най-болезнените въпроси за българските граждани- здравеопазването, се забатачва още повече, коментира тя

Нинова: Здравната реформа на "Прогресивна България" е пълен потрес - 1
Снимка: Архив
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Здравната " реформа " на прогресистите е пълен потрес. Още от същото, че и по- лошо. Тотално разминаване с обещаното от Радев. Подписва се новия Национален рамков договор за следващите 3 години. Държавата налива още пари в нереформирана система. Това заяви лидерът на "Непокорна България" Корнелия Нинова и допълва:

Стойността на клиничните пътеки се увеличава с 10%. Това не само, че не подобрява положението, а го влошава:

1. Остава доплащането от пациента, даже според експерти ще се увеличава.( Радев обеща преди изборите да го намали. Излъга)

2. Остава правото на частните болници да не правят обществени поръчки за лекарства. ( Радев обеща да го премахне. Излъга)

3. Няма никаква яснота относно заплащането на младите специалисти, лекари, медицински сестри, санитари. Заплатите остават процент от клиничните пътеки. Не е ясно какъв. ( Радев обеща прогресистите да променят модела. Излъга.)

Един от най- болезнените въпроси за българските граждани- здравеопазването, се забатачва още повече. Лекарите недоволни, защото увеличението не покрива поскъпването в последните години. Пациенти недоволни, защото трябва да доплащат повече. Медици недоволни, защото са с неизяснени доходи. Вие виждали ли сте реформа, от която никой, ама никой от засегнатите, не е доволен. Такива безумни реформи стават запазена марка на Прогресивна България. Например за пръв път имахме бюджет, неодобряван от абсолютно никого- институции, граждани, синдикати, ЕЦБ, Фискален съвет и т.н. Сега продължават по този път в здравеопазването. Не ми се мисли какво ще направят в Съдебната система. Тези хора нямат никаква представа къде се намират и защо са там. Интересува ги само личен интерес, лобизъм, да е доволна олигархията и всички да мълчим и да гледаме послушно. Всеки ден от оставането им на власт е вреда за държавата и хората.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Гост

    25 12 Отговор
    Ти ни го докара този измамник шарлатанин.

    Коментиран от #27, #28

    12:50 03.09.2026

  • 2 Платена медия

    39 17 Отговор
    Защо втози сайт ни се натрапва този политически провал Нинова?

    Коментиран от #25

    12:51 03.09.2026

  • 3 логика

    39 14 Отговор
    Тази жена постоянно плюе по всичко. Нека да каже какви резултати тя е постигнала. Беше ми симпатична, от известно време вече не ми е.

    Коментиран от #38

    12:51 03.09.2026

  • 4 Да, ама не

    29 17 Отговор
    Че има кусури, има, но то не е толкова просто, особено това с доплащането, при такива опразбена хазна, а така да се хули Радев за щяло и не щяло, не й прави чест

    Коментиран от #9

    12:52 03.09.2026

  • 5 Госあ

    17 12 Отговор
    Сус ма! биволице

    12:52 03.09.2026

  • 6 Рипни калинке

    14 11 Отговор
    Мунчо е един Франкенщайн на другарката от Мизия.

    12:53 03.09.2026

  • 7 смях в залата

    19 11 Отговор
    Права е за казаното. Ако не е права нека споменатите медицински лица кажат че са доволни и че има реформи.

    12:54 03.09.2026

  • 8 Обсебена

    18 13 Отговор
    От Радев, то ясно, така ли се оправя държава, опоскана за три десетилетия и нещо

    Коментиран от #40

    12:54 03.09.2026

  • 9 смях в залата

    17 4 Отговор

    До коментар #4 от "Да, ама не":

    Радев 10 години хулеше и продължава. Нека покаже че е по добър от предишните

    Коментиран от #20

    12:55 03.09.2026

  • 10 Интересно

    20 9 Отговор
    Твоята каква беше?
    За пет пари работа не си свършила, а взе милиони.

    12:56 03.09.2026

  • 11 456

    21 10 Отговор
    Госпожа Лъжа да не е вече на щат във фаакти?

    12:57 03.09.2026

  • 12 1111

    12 12 Отговор
    Радев, не направиш ли здравеопазването достъпно, ще си ходиш!
    И хич не ми дреме от посолството какво са ти казали!

    Коментиран от #15

    12:58 03.09.2026

  • 13 Много е лесно

    13 6 Отговор
    Да се критикува, но Нинова не прави, а не е и правила нищо по никоя от темите,които критикува. Явно тя е капацитет във всяка сфера. Да се чуди човек как не влезе в парламента/правителството, да блесне с всичко, което знае и да оправи България веднъж завинаги.

    13:01 03.09.2026

  • 14 тая бабичка от злоба е полудяла

    14 7 Отговор
    през всичките си години в управлението на държавата не е помогнала на народа с работата си колкото тези хора за 3 месеца

    13:01 03.09.2026

  • 15 2222

    14 7 Отговор

    До коментар #12 от "1111":

    От самолет (гражданска авиация) е ведно, че нинова е обсебена от Радев. Комплекси я друсат и завист към него. Никой не я пита КАКВИ тя ги надроби в комбина с Борисов, с когото щеше да се разбере по мъжки в коридора. КАКВО САМАТА ТЯ НАПРАВИ за държавата! КАФА от невежи хора, че й се хващат, а някои медии я толерират, и от нинова, която ОТЛИЧНО знае, че е извън политиката с имитацията на името на измислената й партия, състояща се от нея и онзи Калоян...., който Радев освободи от служба при себе си.

    А сегашни ентусиасти МИГОМ ЗАПОЧНАХА с условия и изисквания към Радев като премиер. КЪДЕ БЕХТЕ по времето на боко, който безгрижна ги обгрижваше и оправяше с 200?

    Коментиран от #16

    13:06 03.09.2026

  • 16 1111

    10 6 Отговор

    До коментар #15 от "2222":

    Винаги сме били тук! И преди да излезеш с юмручето от президетството, и след като направи кръгом и се прибра! МИШОК!

    13:08 03.09.2026

  • 17 Коко

    8 7 Отговор
    Много е права нинова.Досега по нищо не се разбира че не управлява герб.Все същото.Наследството е жестоко но поне посоката не е ясна.И няма да е ясна за жалост с тия артисти нов театър няма да има.

    13:09 03.09.2026

  • 18 корни,

    9 10 Отговор
    Мандатът на Радев не е 4 месеца, а 4 години, ще плюеш като свърши, сега си трай, заедно с пудела си!

    Коментиран от #19

    13:11 03.09.2026

  • 19 1111

    8 6 Отговор

    До коментар #18 от "корни,":

    И ДВАМАТА ДЕБЕЛИ ТАКА СИ МИСЛЕХА, ДОКАТО НЕ ИЗКАРАХА ЦЯЛА СОФИЯ ПО УЛИЦИТЕ!

    Коментиран от #32, #37

    13:12 03.09.2026

  • 20 9 Години Спа !

    3 3 Отговор

    До коментар #9 от "смях в залата":

    И Нищо Не Направи !

    Да Кажеш !

    Че Не Си поискал !

    Не Е Вярно !

    Той Просто Е !

    Един Алчен !

    Комарджия !

    Коментиран от #34

    13:13 03.09.2026

  • 21 Анонимен

    5 6 Отговор
    Радевият столетник сега е наложен А всички седят и мълчат защо Счупени мадуровки ала бала навсякъде а всички мълчат Къде са протестиращите ЗАЩО не излизате да защитите демокрацията

    13:14 03.09.2026

  • 22 Сър Пичук

    7 4 Отговор
    Логично е Корни да е ядосана и да опитва да го върне на бившото си протеже Радев. В крайна сметка тя и Решетников ни го натресоха по русофилска линия. Почти никой не познаваше Радев докато Корни не ни го показа и после всички комунисти, социалисти и национал-болшевики разбраха, че точно него са търсили. Сега ще помоля тия, дето са гласували за Радев и Нинова, да не реват, ами да пият по една студена водица. Битият си е бит, излъганият си е излъган, останалото си го знаете.

    13:14 03.09.2026

  • 23 Енджой

    7 3 Отговор
    Отрицателната енергия, ако не се появи за деня с поредната си критика, не ми върви нито работата, нито кафето!

    13:15 03.09.2026

  • 24 Принципа на Нинова:

    6 6 Отговор
    Правителството може да приема много добри закони,
    които да облекчават живота на българите,
    но щом те са приети от депутатите на Радев,
    това е лошо за България!

    Коментиран от #33

    13:17 03.09.2026

  • 25 Все някой !

    3 3 Отговор

    До коментар #2 от "Платена медия":

    Трябва да Разкрие !

    Истината !

    Независимо Дали ти Харесва Тя !

    13:18 03.09.2026

  • 26 МЗ е вредно за вашено цдраве

    6 3 Отговор
    С този женски Майкъл Джексън който е здравен министър здравеОПАЗВАНЕ няма да има.
    Пазетете се от Министерството

    13:19 03.09.2026

  • 27 Койдазнае

    6 3 Отговор

    До коментар #1 от "Гост":

    Парите и властта променят.
    Каква отговорност носи Нинова, че Радев стана ортак и лице на мутроолигархията?
    Каква отговорност може да носи българинът, че системата на здравеопазването произвежда инвалиди и убива, защото са я яхнали алчни, глупави и некомпетентни егоисти?
    За съжаление само с говорене тази патология, унищожаваща обществото ни и човеците, няма да се излекува.
    Нужни са скалпел и дълбока дезинфекция. И луди глави, които да осъществят операцията.

    13:19 03.09.2026

  • 28 Не Всичко На хоризонта !

    3 1 Отговор

    До коментар #1 от "Гост":

    Се Яде !

    Тя !

    Откъде Да знае ?

    Коментиран от #31

    13:21 03.09.2026

  • 29 коментар

    5 6 Отговор
    Нинова с плюене си ляга, с плюене става! Обаче колкото и да плюе, власт повече няма да види! Какви са ти личните заслуги Нинова, това ни кажи? А, да навремето избяга от СДС-то, после закопа като лидер БСП-то и да не забравим, че една година от президентския мандат на Радев, не друг, а лично ти пишеше речите му. Така че Нинова спри се вече с това плюене, няма да ти се вържат дори и бившите съпартийци!

    13:21 03.09.2026

  • 30 Народът на Бг

    2 4 Отговор
    Тая с лекота Унищожи БСП - Комунистите,
    сега иска да провали и Правителството на Радев,
    но това Няма да и се получи!
    Колкото повече пръска отрова срещу Радев,
    толкова повече се самоизяжда от злобата си!

    13:21 03.09.2026

  • 31 Нали и Уж !

    2 1 Отговор

    До коментар #28 от "Не Всичко На хоризонта !":

    Царя !

    И той Беше !

    Панацея !

    13:21 03.09.2026

  • 32 ами да те питам

    2 3 Отговор

    До коментар #19 от "1111":

    Какво стана с Джен Зи-тата, нали с голи гърди бяха за вас?!? Май разбраха, че лъжете и не си дадоха гласа, мисля, че сега изобщо няма да ви правят калабалъка на площада! И аз бях там, ама сега няма да бъда, няма да бъдат и приятелите ми! Кого да подкрепяме - боко и шиши и останалите от сглобката?!?

    13:23 03.09.2026

  • 33 Посочи Един !

    2 2 Отговор

    До коментар #24 от "Принципа на Нинова:":

    Свестен Закон !

    13:25 03.09.2026

  • 34 Можеше Да Поправи !

    3 2 Отговор

    До коментар #20 от "9 Години Спа !":

    Поне Законодателството !

    Но Нищо Не Направи !

    13:30 03.09.2026

  • 35 Исторически факти

    2 2 Отговор
    Правителството в Дания на премиера Мете Фредериксен постигна историческо споразумение с фермерите и екологичните организации за облагане на парниковите газове от добитъка. Сумата от около 100 евро на крава е приблизителна оценка за крайния ефект, но самият данък се изчислява на тон емисии, а не "на глава добитък", т.е. колко пъти на ден кравата пърди. Имам въпрос - Мете Фредериксен, пърди ли? А Нинова?

    Коментиран от #36

    13:30 03.09.2026

  • 36 А Парламента ?

    2 1 Отговор

    До коментар #35 от "Исторически факти":

    -------------------------- ?

    13:31 03.09.2026

  • 37 Анонимен

    3 0 Отговор

    До коментар #19 от "1111":

    19 ама сега всичките са дебели не са само двама 19 но всички мълчат защо София е потънала в боклуци мизерия кал разруха от промяната колко ли дебели я управляват сега

    13:33 03.09.2026

  • 38 00014

    0 6 Отговор

    До коментар #3 от "логика":

    Женската злоба на отхвърлената ще я убие. И на мене ми беше симпатична с атаките срещу ГЕРБ, но вече прекалява срещу ПБ.

    13:37 03.09.2026

  • 39 Стояна

    1 1 Отговор
    Нинче, няма ли да се кандидатираш за президент, със сигурност ще имаш повече гласове от ПП-ДБ?

    13:37 03.09.2026

  • 40 Гандалф

    2 0 Отговор

    До коментар #8 от "Обсебена":

    Радев ако милееше за народ и искаше българия да просперира, още преди години щеше да си направи партия и щеше за управлява...а иначе е лесно да вдигнеш юмрук и са викащ мутри вън...30 години, да вярно е...но не ти ли прави впечатление, че всички се оправдават с предишните...просто поредния спасител на нацията...нищо ново под слънцето...засега голш думи и обещания...ще пожиеем и ще видим

    13:39 03.09.2026

  • 41 На морето съм и ми влезе вода в ухото

    3 0 Отговор
    Трябва да отида на лекар уши нос гърло НО ми трябва направление от личен лекар , който е по местоживеене . Какъв е този потресаващ фашизъм , не мога да разбера и защо новото мнозинство не го отмени още с идването си. Това най много ни тежи.

    13:42 03.09.2026

  • 42 Тая женичка ги вади по лъжичка

    1 3 Отговор
    кой Й ги суфлира толкова невежа
    Тя нали не ползва
    Богатите ползват само частните обекти
    Има кой да уточни кое как
    До сега беше безредието

    13:43 03.09.2026

  • 43 Васил

    2 2 Отговор
    От комунист реформа????

    13:44 03.09.2026

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