Нинова: Здравната реформа на "Прогресивна България" е пълен потрес

Здравната " реформа " на прогресистите е пълен потрес. Още от същото, че и по- лошо. Тотално разминаване с обещаното от Радев. Подписва се новия Национален рамков договор за следващите 3 години. Държавата налива още пари в нереформирана система. Това заяви лидерът на "Непокорна България" Корнелия Нинова и допълва:
Стойността на клиничните пътеки се увеличава с 10%. Това не само, че не подобрява положението, а го влошава:
1. Остава доплащането от пациента, даже според експерти ще се увеличава.( Радев обеща преди изборите да го намали. Излъга)
2. Остава правото на частните болници да не правят обществени поръчки за лекарства. ( Радев обеща да го премахне. Излъга)
3. Няма никаква яснота относно заплащането на младите специалисти, лекари, медицински сестри, санитари. Заплатите остават процент от клиничните пътеки. Не е ясно какъв. ( Радев обеща прогресистите да променят модела. Излъга.)
Един от най- болезнените въпроси за българските граждани- здравеопазването, се забатачва още повече. Лекарите недоволни, защото увеличението не покрива поскъпването в последните години. Пациенти недоволни, защото трябва да доплащат повече. Медици недоволни, защото са с неизяснени доходи. Вие виждали ли сте реформа, от която никой, ама никой от засегнатите, не е доволен. Такива безумни реформи стават запазена марка на Прогресивна България. Например за пръв път имахме бюджет, неодобряван от абсолютно никого- институции, граждани, синдикати, ЕЦБ, Фискален съвет и т.н. Сега продължават по този път в здравеопазването. Не ми се мисли какво ще направят в Съдебната система. Тези хора нямат никаква представа къде се намират и защо са там. Интересува ги само личен интерес, лобизъм, да е доволна олигархията и всички да мълчим и да гледаме послушно. Всеки ден от оставането им на власт е вреда за държавата и хората.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Гост
Коментиран от #27, #28
12:50 03.09.2026
2 Платена медия
Коментиран от #25
12:51 03.09.2026
3 логика
Коментиран от #38
12:51 03.09.2026
4 Да, ама не
Коментиран от #9
12:52 03.09.2026
5 Госあ
12:52 03.09.2026
6 Рипни калинке
12:53 03.09.2026
7 смях в залата
12:54 03.09.2026
8 Обсебена
Коментиран от #40
12:54 03.09.2026
9 смях в залата
До коментар #4 от "Да, ама не":Радев 10 години хулеше и продължава. Нека покаже че е по добър от предишните
Коментиран от #20
12:55 03.09.2026
10 Интересно
За пет пари работа не си свършила, а взе милиони.
12:56 03.09.2026
11 456
12:57 03.09.2026
12 1111
И хич не ми дреме от посолството какво са ти казали!
Коментиран от #15
12:58 03.09.2026
13 Много е лесно
13:01 03.09.2026
14 тая бабичка от злоба е полудяла
13:01 03.09.2026
15 2222
До коментар #12 от "1111":От самолет (гражданска авиация) е ведно, че нинова е обсебена от Радев. Комплекси я друсат и завист към него. Никой не я пита КАКВИ тя ги надроби в комбина с Борисов, с когото щеше да се разбере по мъжки в коридора. КАКВО САМАТА ТЯ НАПРАВИ за държавата! КАФА от невежи хора, че й се хващат, а някои медии я толерират, и от нинова, която ОТЛИЧНО знае, че е извън политиката с имитацията на името на измислената й партия, състояща се от нея и онзи Калоян...., който Радев освободи от служба при себе си.
А сегашни ентусиасти МИГОМ ЗАПОЧНАХА с условия и изисквания към Радев като премиер. КЪДЕ БЕХТЕ по времето на боко, който безгрижна ги обгрижваше и оправяше с 200?
Коментиран от #16
13:06 03.09.2026
16 1111
До коментар #15 от "2222":Винаги сме били тук! И преди да излезеш с юмручето от президетството, и след като направи кръгом и се прибра! МИШОК!
13:08 03.09.2026
17 Коко
13:09 03.09.2026
18 корни,
Коментиран от #19
13:11 03.09.2026
19 1111
До коментар #18 от "корни,":И ДВАМАТА ДЕБЕЛИ ТАКА СИ МИСЛЕХА, ДОКАТО НЕ ИЗКАРАХА ЦЯЛА СОФИЯ ПО УЛИЦИТЕ!
Коментиран от #32, #37
13:12 03.09.2026
20 9 Години Спа !
До коментар #9 от "смях в залата":И Нищо Не Направи !
Да Кажеш !
Че Не Си поискал !
Не Е Вярно !
Той Просто Е !
Един Алчен !
Комарджия !
Коментиран от #34
13:13 03.09.2026
21 Анонимен
13:14 03.09.2026
22 Сър Пичук
13:14 03.09.2026
23 Енджой
13:15 03.09.2026
24 Принципа на Нинова:
които да облекчават живота на българите,
но щом те са приети от депутатите на Радев,
това е лошо за България!
Коментиран от #33
13:17 03.09.2026
25 Все някой !
До коментар #2 от "Платена медия":Трябва да Разкрие !
Истината !
Независимо Дали ти Харесва Тя !
13:18 03.09.2026
26 МЗ е вредно за вашено цдраве
Пазетете се от Министерството
13:19 03.09.2026
27 Койдазнае
До коментар #1 от "Гост":Парите и властта променят.
Каква отговорност носи Нинова, че Радев стана ортак и лице на мутроолигархията?
Каква отговорност може да носи българинът, че системата на здравеопазването произвежда инвалиди и убива, защото са я яхнали алчни, глупави и некомпетентни егоисти?
За съжаление само с говорене тази патология, унищожаваща обществото ни и човеците, няма да се излекува.
Нужни са скалпел и дълбока дезинфекция. И луди глави, които да осъществят операцията.
13:19 03.09.2026
28 Не Всичко На хоризонта !
До коментар #1 от "Гост":Се Яде !
Тя !
Откъде Да знае ?
Коментиран от #31
13:21 03.09.2026
29 коментар
13:21 03.09.2026
30 Народът на Бг
сега иска да провали и Правителството на Радев,
но това Няма да и се получи!
Колкото повече пръска отрова срещу Радев,
толкова повече се самоизяжда от злобата си!
13:21 03.09.2026
31 Нали и Уж !
До коментар #28 от "Не Всичко На хоризонта !":Царя !
И той Беше !
Панацея !
13:21 03.09.2026
32 ами да те питам
До коментар #19 от "1111":Какво стана с Джен Зи-тата, нали с голи гърди бяха за вас?!? Май разбраха, че лъжете и не си дадоха гласа, мисля, че сега изобщо няма да ви правят калабалъка на площада! И аз бях там, ама сега няма да бъда, няма да бъдат и приятелите ми! Кого да подкрепяме - боко и шиши и останалите от сглобката?!?
13:23 03.09.2026
33 Посочи Един !
До коментар #24 от "Принципа на Нинова:":Свестен Закон !
13:25 03.09.2026
34 Можеше Да Поправи !
До коментар #20 от "9 Години Спа !":Поне Законодателството !
Но Нищо Не Направи !
13:30 03.09.2026
35 Исторически факти
Коментиран от #36
13:30 03.09.2026
36 А Парламента ?
До коментар #35 от "Исторически факти":-------------------------- ?
13:31 03.09.2026
37 Анонимен
До коментар #19 от "1111":19 ама сега всичките са дебели не са само двама 19 но всички мълчат защо София е потънала в боклуци мизерия кал разруха от промяната колко ли дебели я управляват сега
13:33 03.09.2026
38 00014
До коментар #3 от "логика":Женската злоба на отхвърлената ще я убие. И на мене ми беше симпатична с атаките срещу ГЕРБ, но вече прекалява срещу ПБ.
13:37 03.09.2026
39 Стояна
13:37 03.09.2026
40 Гандалф
До коментар #8 от "Обсебена":Радев ако милееше за народ и искаше българия да просперира, още преди години щеше да си направи партия и щеше за управлява...а иначе е лесно да вдигнеш юмрук и са викащ мутри вън...30 години, да вярно е...но не ти ли прави впечатление, че всички се оправдават с предишните...просто поредния спасител на нацията...нищо ново под слънцето...засега голш думи и обещания...ще пожиеем и ще видим
13:39 03.09.2026
41 На морето съм и ми влезе вода в ухото
13:42 03.09.2026
42 Тая женичка ги вади по лъжичка
Тя нали не ползва
Богатите ползват само частните обекти
Има кой да уточни кое как
До сега беше безредието
13:43 03.09.2026
43 Васил
13:44 03.09.2026