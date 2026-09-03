Нинова: Здравната реформа на "Прогресивна България" е пълен потрес

Здравната " реформа " на прогресистите е пълен потрес. Още от същото, че и по- лошо. Тотално разминаване с обещаното от Радев. Подписва се новия Национален рамков договор за следващите 3 години. Държавата налива още пари в нереформирана система. Това заяви лидерът на "Непокорна България" Корнелия Нинова и допълва:

Стойността на клиничните пътеки се увеличава с 10%. Това не само, че не подобрява положението, а го влошава:

1. Остава доплащането от пациента, даже според експерти ще се увеличава.( Радев обеща преди изборите да го намали. Излъга)

2. Остава правото на частните болници да не правят обществени поръчки за лекарства. ( Радев обеща да го премахне. Излъга)

3. Няма никаква яснота относно заплащането на младите специалисти, лекари, медицински сестри, санитари. Заплатите остават процент от клиничните пътеки. Не е ясно какъв. ( Радев обеща прогресистите да променят модела. Излъга.)

Един от най- болезнените въпроси за българските граждани- здравеопазването, се забатачва още повече. Лекарите недоволни, защото увеличението не покрива поскъпването в последните години. Пациенти недоволни, защото трябва да доплащат повече. Медици недоволни, защото са с неизяснени доходи. Вие виждали ли сте реформа, от която никой, ама никой от засегнатите, не е доволен. Такива безумни реформи стават запазена марка на Прогресивна България. Например за пръв път имахме бюджет, неодобряван от абсолютно никого- институции, граждани, синдикати, ЕЦБ, Фискален съвет и т.н. Сега продължават по този път в здравеопазването. Не ми се мисли какво ще направят в Съдебната система. Тези хора нямат никаква представа къде се намират и защо са там. Интересува ги само личен интерес, лобизъм, да е доволна олигархията и всички да мълчим и да гледаме послушно. Всеки ден от оставането им на власт е вреда за държавата и хората.