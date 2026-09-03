Митница Пловдив с нов директор

Александър Димитров поема временно ръководството на Териториална дирекция „Митница Пловдив“. Той беше представен пред служителите от директора на Агенция „Митници“ Николай Шушков по време на посещението му в дирекцията.
Димитров има повече от 26 години професионален опит в митническата администрация. Кариерата му започва като митнически инспектор, а впоследствие преминава през различни ръководни позиции в системата.
Сред тях е постът началник на Митническо бюро София - Запад (Илиянци), определяно като най-голямото митническо бюро в страната. Димитров е бил и директор на Териториална дирекция „Митница Варна“.
Преди назначаването си начело на пловдивската митница той е заемал длъжността държавен инспектор на Митнически пункт „Калотина“.
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15:32 03.09.2026
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