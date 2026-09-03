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Митница Пловдив с нов директор

Митница Пловдив с нов директор

3 Септември, 2026 15:30 540 3

  • митница пловдив-
  • александър димитров-
  • николай шушков

Александър Димитров поема временно ръководството

Митница Пловдив с нов директор - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Александър Димитров поема временно ръководството на Териториална дирекция „Митница Пловдив“. Той беше представен пред служителите от директора на Агенция „Митници“ Николай Шушков по време на посещението му в дирекцията.

Димитров има повече от 26 години професионален опит в митническата администрация. Кариерата му започва като митнически инспектор, а впоследствие преминава през различни ръководни позиции в системата.

Сред тях е постът началник на Митническо бюро София - Запад (Илиянци), определяно като най-голямото митническо бюро в страната. Димитров е бил и директор на Териториална дирекция „Митница Варна“.

Преди назначаването си начело на пловдивската митница той е заемал длъжността държавен инспектор на Митнически пункт „Калотина“.


България
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