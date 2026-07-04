Агенция „Митници“: Нов граничен пункт трябва да ускори трафика между България и Турция

България и Турция обсъждат мерки за по-бързо преминаване през общата граница на фона на интензивния трафик в началото на ваканционния сезон. Усилията на българската страна са насочени към подобряване на инфраструктурата на трите митнически пункта с Турция и увеличаване на пропускателната им способност.

Директорът на Агенция „Митници“ Николай Шушков проведе поредна работна среща със заместник-министъра на търговията на Турция Сезаи Учармак. Разговорите са част от активния диалог между институциите на двете държави за подобряване на организацията на движението и улесняване на преминаването през границата.

Срещата се е провела на 3 юли на ГКПП „Капъкуле“, съпределен на ГКПП „Капитан Андреево“, по покана на турската страна. По-късно Шушков се е срещнал в Одрин и с областния управител Юнус Сезер.

Основна тема на разговорите са били мерките, предприети от двете страни заради засиления поток от леки автомобили и пътници.

Трафикът е свързан както с началото на ваканционния сезон, така и с пътуванията на турски граждани, които живеят в Западна Европа. Обсъден е и нарастващият поток от товарни превозни средства.

Шушков е уверил турските представители, че усилията на българската страна са насочени към подобряване на инфраструктурата на митническите пунктове „Капитан Андреево“, „Лесово“ и „Малко Търново“.

Целта е да бъде увеличена пропускателната им способност и да се улесни преминаването на пътници и превозни средства.

Предстоящите строително-ремонтни дейности по реконструкцията на митническия пункт „Капитан Андреево“ ще се извършват поетапно, посочи директорът на Агенция „Митници“.

По думите му организацията трябва да позволи ремонтите да не възпрепятстват преминаването на пътници и автомобили през границата.

Шушков изрази увереност, че изграждането на новия граничен пункт „Капитан Андреево 2“ ще увеличи значително капацитета за обработка на товарния трафик.

Очакванията са новият пункт да допринесе и за по-бързото преминаване през българо-турската граница.