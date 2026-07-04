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Агенция „Митници“: Нов граничен пункт трябва да ускори трафика между България и Турция

Агенция „Митници“: Нов граничен пункт трябва да ускори трафика между България и Турция

4 Юли, 2026 14:25 1 017 6

  • николай шушков-
  • сезаи учармак-
  • турция-
  • гкпп

Усилията са насочени към подобряване на инфраструктурата на „Капитан Андреево“, „Лесово“ и „Малко Търново“

Агенция „Митници“: Нов граничен пункт трябва да ускори трафика между България и Турция - 1
Снимка: АМ
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

България и Турция обсъждат мерки за по-бързо преминаване през общата граница на фона на интензивния трафик в началото на ваканционния сезон. Усилията на българската страна са насочени към подобряване на инфраструктурата на трите митнически пункта с Турция и увеличаване на пропускателната им способност.

Директорът на Агенция „Митници“ Николай Шушков проведе поредна работна среща със заместник-министъра на търговията на Турция Сезаи Учармак. Разговорите са част от активния диалог между институциите на двете държави за подобряване на организацията на движението и улесняване на преминаването през границата.

Срещата се е провела на 3 юли на ГКПП „Капъкуле“, съпределен на ГКПП „Капитан Андреево“, по покана на турската страна. По-късно Шушков се е срещнал в Одрин и с областния управител Юнус Сезер.

Основна тема на разговорите са били мерките, предприети от двете страни заради засиления поток от леки автомобили и пътници.

Трафикът е свързан както с началото на ваканционния сезон, така и с пътуванията на турски граждани, които живеят в Западна Европа. Обсъден е и нарастващият поток от товарни превозни средства.

Шушков е уверил турските представители, че усилията на българската страна са насочени към подобряване на инфраструктурата на митническите пунктове „Капитан Андреево“, „Лесово“ и „Малко Търново“.

Целта е да бъде увеличена пропускателната им способност и да се улесни преминаването на пътници и превозни средства.

Предстоящите строително-ремонтни дейности по реконструкцията на митническия пункт „Капитан Андреево“ ще се извършват поетапно, посочи директорът на Агенция „Митници“.

По думите му организацията трябва да позволи ремонтите да не възпрепятстват преминаването на пътници и автомобили през границата.

Шушков изрази увереност, че изграждането на новия граничен пункт „Капитан Андреево 2“ ще увеличи значително капацитета за обработка на товарния трафик.

Очакванията са новият пункт да допринесе и за по-бързото преминаване през българо-турската граница.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 🪶🦦🍇

    1 7 Отговор
    България и Украйна да построят АЕЦ Белене.

    Коментиран от #3

    14:27 04.07.2026

  • 2 Рабите

    4 1 Отговор
    Да ходят в Турция ,да висят по гишетата и да плащат измислени пътни глоби на връщане ,за които даже не си подозирал

    14:32 04.07.2026

  • 3 Хи,хи,хи...

    2 4 Отговор

    До коментар #1 от "🪶🦦🍇":

    Ти за толкова глупави ли ги имаш? Значи Европа да даде пари на кРадев, та да строи ядрена централа, зависима от блатните твари? Помисли пак. И то в земетръсна зона, в разлома на Вранча.
    Просто на болшeвиkът му мирише на kpaдени napu.

    14:36 04.07.2026

  • 4 Да,

    4 0 Отговор
    Раздавайте и по един фес на който мине.

    14:38 04.07.2026

  • 5 бою мизерният циганин

    1 0 Отговор
    обещал съм на грузинския помак робите да ходят на доктор в турця

    14:53 04.07.2026

  • 6 Неедостатъчно

    2 0 Отговор
    Къде е анализа на нуждите и икономическата мотивация? Не видях да увеличавате капацитета на гкпп Калотина. Нали като влезнат ще трябва да излезнат. Къде е публикуван анализа, методологията, проектът? Явно ще строите с лични партийни пари?

    14:59 04.07.2026

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