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Йотова обяви своя кандидат за вицепрезидент- генералният директор на БТА Кирил Вълчев

Йотова обяви своя кандидат за вицепрезидент- генералният директор на БТА Кирил Вълчев

3 Септември, 2026 19:12 702 30

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Илияна Йотова представи Вълчев като юрист, общественик и човек на словото и правото. „Вицепрезидентът трябва да познава из основи законите на страната, да знае как функционира българската държава и да уважава законите“, посочи тя.

Йотова обяви своя кандидат за вицепрезидент- генералният директор на БТА Кирил Вълчев - 1
Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Президентът Илияна Йотова обяви името на своя кандидат за вицепрезидент. Заедно нея в надпреварата за „Дондуков” 2 ще се впусне генералният директор на БТА Кирил Вълчев, съобщават от Нова телевизия.
Йотова представи кандидатурата на Кирил Вълчев за вицепрезидент на Република България пред зала „България“. „Не е случайно, че представяме кандидатурата за вицепрезидент точно тук, пред зала „България“. Защото нашата служба е България и е в името на България“, заяви Йотова.
Тя представи Вълчев като юрист, общественик и човек на словото и правото. „Вицепрезидентът трябва да познава из основи законите на страната, да знае как функционира българската държава и да уважава законите“, посочи Йотова.
По думите ѝ двамата са работили заедно в продължение на години по каузи, свързани със съхраняването на българската идентичност и култура. „Дълги години имаме обща кауза с господин Вълчев. Работихме заедно за опазването на българщината, за развитието на българската идентичност, на българския дух, на българската писменост и на буквите“, каза тя.

Йотова подчерта и значението на връзката с българските общности извън страната. „Вицепрезидентът трябва да умее да общува с хората, да бъде близо до тях - и тук, в България, и зад граница с българите. Това също беше наша обща кауза. Трябва да работим с българските общности за тяхното съхранение и опазване, защото не навсякъде е лесно, както и за тяхното развитие“, заяви тя.
Според Йотова едно от важните качества на Вълчев е способността му да обединява. „Смятам също, че той е доказал и като човек, че може да събира, а не да разделя“, каза кандидатът за президент.

На въпрос какъв знак би било, ако след изборите президентската институция бъде оглавена от двама души с журналистически опит, Йотова отговори: „Ние, журналистите, сме хора по призвание, не само по образование. Журналистите са и юристи, и бизнесмени, и икономисти - хора с изключително широка култура. Аз през годините съм видяла в господин Вълчев и добрия правист, и журналиста, и общественика, и преподавателя, включително във висши учебни заведения“.

Кирил Вълчев: Виждам себе си като гарант за две неща

Кирил Вълчев заяви, че не се е стремял към кандидатура за вицепрезидент и приема поканата на Илияна Йотова преди всичко като признание за Българската телеграфна агенция и за българските медии.

„Бог ми е свидетел, не съм се стремял да бъда кандидат за вицепрезидент. Приемам поканата на президента като признание не за мен, а за БТА - институция на съгласието, на общуването с българите по света, на паметта. Нещо, от което има нужда в президентството“, заяви Вълчев.

Той постави акцент върху необходимостта от диалог и съгласие в обществото, като подчерта, че това не предполага заличаване на различията. „Съгласие. Но съгласни не означава еднакви“, каза Вълчев.

По думите му кандидатурата му е признание и за работата на българските журналисти и медии.„Това е признание за всички вас – за българските медии, които предоставят територия за многоликото ни общество и възможности за диалог“, заяви той.

Вълчев посочи две основни каузи, за които би искал да бъде гарант, ако бъде избран за вицепрезидент. „Виждам себе си като гарант за две неща - още един гарант в президентството: демокрацията и България в Европа, където нашият народ допринася вече 14 века. А нашето поколение постави българската азбука сред трите азбуки в Европейския съюз“, каза той.

Учредителното събрание на инициативния комитет, който ще издигне кандидатпрезидентската двойка, ще се състои на 8 септември от 17:00 часа в Зала 6. По думите на Вълчев тогава ще станат известни гражданските и неправителствените организации, политическите сили и обществените личности, които застават зад кандидатурите.

„Там ще видите всички граждански организации, всички неправителствени организации, всички политически партии, отделни хора, които ни подкрепят, които са авторитети в своята област“, заяви той.

Вълчев отказа предварително да разкрие кой ще оглави инициативния комитет, като посочи, че това ще стане ясно на учредителното събрание.

Той призова с уважение да се гледа и към останалите участници в президентската надпревара.„Нека всички отдадем признание на всички кандидати в тези президентски избори. Защото те са готови на служение на българския народ и на България. Това заслужава уважение“, каза Вълчев.

Кандидатът за вицепрезидент обяви и как ще процедира с работата си като генерален директор на БТА по време на предизборната кампания. По думите му ще последва примера на други ръководители на независими институции, участвали в президентски избори.

„Още утре ще предам текущите дела на моите колеги от личния екип в БТА, а през следващата седмица ще изляза в неплатен отпуск“, заяви Вълчев.

На въпрос кога е получил предложението от Илияна Йотова да бъде кандидат за вицепрезидент, той отговори, че разговорите между двамата са започнали през август. Попитан колко време му е било необходимо, за да вземе решението, Вълчев каза: „Мислих достатъчно и се надявам да съм бил мъдър, а не прав, когато съм взел това решение“.

Сред мотивите му да приеме предложението той отново открои признанието към професионалната общност, от която идват и двамата кандидати. „Това е признание, освен за БТА, и за българските медии. Двама журналисти, представяте ли си, в президентството. Това е наистина огромно признание“, заяви Вълчев.

Той посвети част от думите си и на хората, от които е получил знанията и подготовката си през годините. „Това е признание и за моите учители. Защото с каквото и да се захващаме в този живот, трябва да разчитаме на знанията, които имаме“, каза Кирил Вълчев.

Припомняме, че държавният глава, който довършва мандата на Румен Радев, обяви още на 24 юли, че ще участва в изборите, като ще бъде издигната от инициативен комитет. Тя получи политическа подкрепа от „Прогресивна България“ и БСП.

През януари 2017 г. Йотова встъпва в длъжност като вицепрезидент на Република България, а през 2022 г. започва своя втори мандат на поста. С оставката на Румен Радев и включването му в парламентарната политика тя пое функциите на президент до произвеждането на нов на редовните избори в края на октомври.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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  • 1 Хм,

    18 3 Отговор
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    19:25 03.09.2026

  • 2 Ний ша Ва упрайм

    7 15 Отговор
    успех! Сигурен! Браво!

    19:27 03.09.2026

  • 3 МЪПЕТ ШОУ

    16 4 Отговор
    Едва ли и 10% от българите ще гласуват. Платения вот и ромите ще ходят на избори.

    19:27 03.09.2026

  • 4 Кой ще гласува

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    За тези фалшиви герои.

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    19:31 03.09.2026

  • 8 Симо

    5 14 Отговор
    Да ги избират на първи тур, че да се свършва по-бързо

    19:31 03.09.2026

  • 9 Златена

    7 18 Отговор
    Успех на сегашния президент Илияна Йотова и на Кирил Вълчев имате подкрепата на нашето семейство време е вече България да тръгне напред а не назад както беше по времето на управлението на ГЕРБ и на продължаваме промяната.

    19:32 03.09.2026

  • 10 ма ДУРО

    11 2 Отговор
    Здраствуйте товаришчи !!!

    19:32 03.09.2026

  • 11 Червен 🔴

    5 16 Отговор
    Ще гласувам за тях!

    Коментиран от #19

    19:32 03.09.2026

  • 12 Този коментар съдържа снимка/видео и ще бъде публично достъпен след одобрение от модератор.

  • 13 Последния Софиянец

    2 4 Отговор
    Ширака страна моя родна, мы 16 тая

    19:35 03.09.2026

  • 14 КиКи

    7 3 Отговор
    Дали са били одобрени от Митрофаната?!

    19:37 03.09.2026

  • 15 Ко4о

    6 4 Отговор
    След недоразумението Роско Плевнеликътъ всички ми аресват

    Коментиран от #23

    19:38 03.09.2026

  • 16 Е....,

    3 2 Отговор
    Нали, щеше да го обявиш на 08. 09. 2026 г. Тогава е Рождението на Богородица. Е...., бързата .....Мислех, че ще спечелиш, сега вече се съмнявам.

    19:38 03.09.2026

  • 17 Просто човек

    6 1 Отговор
    Желая им НЕуспех!!!

    19:38 03.09.2026

  • 18 ТАМПЛИЕРИ И МАСОНИ

    8 0 Отговор
    И балъци за милиони. Масоните искат и Президент, не им стига премиера Румен лъжливия масон.

    19:39 03.09.2026

  • 19 И като

    3 0 Отговор

    До коментар #11 от "Червен 🔴":

    отидеш да гласуваш за тях -
    1. да си с нов пам ПЕРС /този ти е от преди половин година/.
    2. под чен.ето Корега.
    3. проходилката да е гресирана.

    19:42 03.09.2026

  • 20 КИРЕТО Е ЕДИН

    3 1 Отговор
    Гербераст службогонец.

    19:42 03.09.2026

  • 21 Луна

    3 0 Отговор
    Президент!!!

    19:42 03.09.2026

  • 22 РУМЕН ЩЕШЕ ДА БОРИ БОКО

    5 1 Отговор
    А се явяват с гербаджия вицепрезидент.

    19:43 03.09.2026

  • 23 Ша ти

    0 0 Отговор

    До коментар #15 от "Ко4о":

    Адреса и моя !

    19:44 03.09.2026

  • 24 Този коментар съдържа снимка/видео и ще бъде публично достъпен след одобрение от модератор.

  • 25 Петър Георгиев

    3 0 Отговор
    Кирил Вълчев се продаде първо на герб, а сега на масономосковията.

    19:46 03.09.2026

  • 26 Тези

    1 0 Отговор
    Видяхме какво правят двете телевизии,а не се съмнявам и за държавната.Първата новина бе за вицето на Йотова.
    Когато се обявиха Кандев и другия за президент 5 та новина Бойко играе за тази
    дето си издраска коленете.

    19:49 03.09.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Никой

    1 0 Отговор
    Предстоят безкрайни ПР акции.

    19:49 03.09.2026

  • 29 Този коментар съдържа снимка/видео и ще бъде публично достъпен след одобрение от модератор.

  • 30 Демократ

    0 0 Отговор
    България е една тъжна държавичка чието население ако не живееше в собствена вселена на самозаблуда отдавна щеше да се е самоубило масово.

    19:53 03.09.2026

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