Куче уби 82-годишния си стопанин в Стара Загора

Куче ухапа и уби 82-годишния си собственик в Стара Загора, съобщиха от полицията.

На 29 август е подаден сигнал за инцидента от 53-годишен мъж.

Той е съобщил, че в местност в двор към вила, домашно куче на 4 години порода "каракачанска", чрез ухапване е умъртвило собственика си, който бил родственик на подателя на сигнала.

Кучето е без паспорт и чип. Работата по случая продължава.