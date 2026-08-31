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Куче уби 82-годишния си стопанин в Стара Загора

Куче уби 82-годишния си стопанин в Стара Загора

31 Август, 2026 12:05 1 435 21

  • смърт-
  • куче-
  • стопанин-
  • стара загора

Кучето е без паспорт и чип. Работата по случая продължава

Куче уби 82-годишния си стопанин в Стара Загора - 1
Илюстративна снимка, БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Куче ухапа и уби 82-годишния си собственик в Стара Загора, съобщиха от полицията.

На 29 август е подаден сигнал за инцидента от 53-годишен мъж.

Той е съобщил, че в местност в двор към вила, домашно куче на 4 години порода "каракачанска", чрез ухапване е умъртвило собственика си, който бил родственик на подателя на сигнала.

Кучето е без паспорт и чип. Работата по случая продължава.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Няма поведение

    6 12 Отговор
    без мотив
    Жалко за човека
    Кучето е човек

    12:08 31.08.2026

  • 2 ТАЯ ПОРОДА СА ОТКАЧАЛКИ И СЛЕПОЦИ

    8 3 Отговор
    АКО СОБСТВЕННИКА СИ СЛОЖИ ШАПКА ИЛИ ЗАБРАДКА ИЛИ НЯКВА НОВА ДРЕХА ТО СПИРА ДА ПОЗНАВА СТОПАНИНА И ГОСПОД ДА МУ Е НА ПОМОЩ......

    Коментиран от #5, #6

    12:08 31.08.2026

  • 3 боко тиквата

    11 1 Отговор
    а каракачанката,която подарих на путин,дали е по-кротка!

    12:10 31.08.2026

  • 4 Лили

    16 0 Отговор
    Храни куче да те лае , а това убива. Жалко за човека

    12:12 31.08.2026

  • 5 Хай Ма На

    2 4 Отговор

    До коментар #2 от "ТАЯ ПОРОДА СА ОТКАЧАЛКИ И СЛЕПОЦИ":

    Е гати, самоубийството - помня как ме нахапа едно такова, когато си измих зъбите

    12:12 31.08.2026

  • 6 И със

    2 13 Отговор

    До коментар #2 от "ТАЯ ПОРОДА СА ОТКАЧАЛКИ И СЛЕПОЦИ":

    комунистите е така... Всички под строй с червената бюлетина. Иначе...
    - оголени зъби и 112, за което няма да има смисъл. Само за констатация 🤣

    Коментиран от #19

    12:14 31.08.2026

  • 7 ТИР

    16 2 Отговор
    Ако беше станало обратното щеше да има протести а собственика да лежи поне 2 години,,,

    12:15 31.08.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Факт

    18 1 Отговор
    Ако беше с паспоръ и чип щече да хапе само журналя

    12:17 31.08.2026

  • 10 ДрайвингПлежър

    19 6 Отговор
    Е В Т А Н А З И Я !

    Току що се разправях с едно улично, което ме подгони! Е В Т А Н А З И Я !!!

    Зверски данъци за отглеждане!
    Двойни данъци за отглеждане в многоетажни сгради!
    Тройни данъци за животни над 30 кг!
    Четворни данъци за опасните породи!!!

    И всичко, което няма чип и паспорт - без изключения в екарисажа!!!
    НЯМА ДРУГО СПАСЕНИЕ!!!

    12:18 31.08.2026

  • 11 Наблюдател

    10 2 Отговор
    Не се спряха с тези песове!

    12:20 31.08.2026

  • 12 Намаляват русофилките

    3 13 Отговор
    Лека,полека...

    Коментиран от #21

    12:22 31.08.2026

  • 13 Троян

    9 1 Отговор
    Скоро ще четете и за мен, че съм накълван от папагала ми и довършен от моркото свинче. Тия песове стават по 80 кила и са порода за бой със глутница вълци. Сам си го е търсил.

    12:23 31.08.2026

  • 14 Динко

    10 3 Отговор
    Един кучелюб по-малко.

    12:23 31.08.2026

  • 15 Логичен

    7 0 Отговор
    Щом няма паспорт, сигурно е малолетно и ще му се размине, като на пишлеметата от Пловдив

    12:27 31.08.2026

  • 16 Макробиолог

    2 0 Отговор
    Да не се окаже че родственика го е насъскал?

    12:29 31.08.2026

  • 17 Бил е кучиня

    3 2 Отговор
    Без причина нема го уапе
    Скивал е песа от бой

    12:32 31.08.2026

  • 18 ако беше

    2 0 Отговор
    с чип и паспорт , по добре ли щеше да е .

    12:37 31.08.2026

  • 19 Тъпак

    0 1 Отговор

    До коментар #6 от "И със":

    100%

    12:39 31.08.2026

  • 20 Исторически парк

    1 0 Отговор
    Това заслужават всички луди кучкари, които купуват кучета-убийци!

    12:40 31.08.2026

  • 21 Ха ХаХа

    1 0 Отговор

    До коментар #12 от "Намаляват русофилките":

    Простакът се ражда и умира простак

    12:40 31.08.2026

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