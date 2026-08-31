Куче уби 82-годишния си стопанин в Стара Загора

Куче ухапа и уби 82-годишния си собственик в Стара Загора, съобщиха от полицията.
На 29 август е подаден сигнал за инцидента от 53-годишен мъж.
Той е съобщил, че в местност в двор към вила, домашно куче на 4 години порода "каракачанска", чрез ухапване е умъртвило собственика си, който бил родственик на подателя на сигнала.
Кучето е без паспорт и чип. Работата по случая продължава.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Няма поведение
Жалко за човека
Кучето е човек
12:08 31.08.2026
2 ТАЯ ПОРОДА СА ОТКАЧАЛКИ И СЛЕПОЦИ
Коментиран от #5, #6
12:08 31.08.2026
3 боко тиквата
12:10 31.08.2026
4 Лили
12:12 31.08.2026
5 Хай Ма На
До коментар #2 от "ТАЯ ПОРОДА СА ОТКАЧАЛКИ И СЛЕПОЦИ":Е гати, самоубийството - помня как ме нахапа едно такова, когато си измих зъбите
12:12 31.08.2026
6 И със
До коментар #2 от "ТАЯ ПОРОДА СА ОТКАЧАЛКИ И СЛЕПОЦИ":комунистите е така... Всички под строй с червената бюлетина. Иначе...
- оголени зъби и 112, за което няма да има смисъл. Само за констатация 🤣
Коментиран от #19
12:14 31.08.2026
7 ТИР
12:15 31.08.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Факт
12:17 31.08.2026
10 ДрайвингПлежър
Току що се разправях с едно улично, което ме подгони! Е В Т А Н А З И Я !!!
Зверски данъци за отглеждане!
Двойни данъци за отглеждане в многоетажни сгради!
Тройни данъци за животни над 30 кг!
Четворни данъци за опасните породи!!!
И всичко, което няма чип и паспорт - без изключения в екарисажа!!!
НЯМА ДРУГО СПАСЕНИЕ!!!
12:18 31.08.2026
11 Наблюдател
12:20 31.08.2026
12 Намаляват русофилките
Коментиран от #21
12:22 31.08.2026
13 Троян
12:23 31.08.2026
14 Динко
12:23 31.08.2026
15 Логичен
12:27 31.08.2026
16 Макробиолог
12:29 31.08.2026
17 Бил е кучиня
Скивал е песа от бой
12:32 31.08.2026
18 ако беше
12:37 31.08.2026
19 Тъпак
До коментар #6 от "И със":100%
12:39 31.08.2026
20 Исторически парк
12:40 31.08.2026
21 Ха ХаХа
До коментар #12 от "Намаляват русофилките":Простакът се ражда и умира простак
12:40 31.08.2026