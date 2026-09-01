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Пулев: Стара Загора има потенциала да бъде индустриалното сърце на България

Пулев: Стара Загора има потенциала да бъде индустриалното сърце на България

1 Септември, 2026 21:33 910 20

  • александър пулев-
  • стара загора-
  • индустрия

Има засилен инвеститорски интерес към индустриализацията на региона

Пулев: Стара Загора има потенциала да бъде индустриалното сърце на България - 1
Снимка: МИИИ
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Засилен инвестиционен интерес към региона, нови възможности за индустриално развитие и приоритетно финансиране за икономическата трансформация на Стара Загора обсъдиха вицепремиерът и министър на икономиката, инвестициите и индустрията Александър Пулев и областният управител доц. д-р Калоян Дамянов.

„Стара Загора има потенциала да бъде индустриалното сърце на България. Регионът разполага с транспортна свързаност, енергийна обезпеченост и най-ценния актив – хората. Тук има образовани, млади хора с иновативен дух и мислене. Имаме всички предпоставки, за да работим заедно за развитието на региона“, заяви Александър Пулев.

По думите му това изисква устойчиво партньорство между държавата, местната власт, бизнеса и обществото.
„За мен е изключително важно да има активно взаимодействие. Само ако се обединим около общата цел за развитие на регионите, можем да постигнем реални резултати“, каза още вицепремиерът.

Пулев подчерта и значението на средствата от Фонда за справедлив преход за бъдещото развитие на Стара Загора.
„Осигурили сме сериозен финансов ресурс за индустриализацията и икономическата трансформация на региона. По линия на Фонда за справедлив преход има близо 150 млн. евро, които ще бъдат насочени приоритетно към Стара Загора и към създаването на нови икономически възможности“, каза той.

По думите му средствата могат да бъдат използвани за развитието на индустриална инфраструктура и проекти, които създават устойчиви работни места и нови перспективи за хората в региона.

„Трансформацията трябва да бъде управлявана разумно и отговорно. Нашата цел е хората да имат нови възможности за качествена работа и професионална реализация. Затова работим за привличането на инвестиции с висока добавена стойност и за създаването на модерна индустриална среда“, подчерта Александър Пулев.

Вицепремиерът беше категоричен, че Стара Загора ще остане сред водещите приоритети на правителството в политиката за привличане на инвестиции и индустриална трансформация.

„Вярвам в потенциала на този регион от години. Днес виждаме, че с общи усилия можем да върнем Стара Загора на инвестиционната карта на България и Европа. Имаме хората, индустриалната традиция, енергийния потенциал и стратегическото местоположение. Сега трябва да превърнем тези предимства в реални инвестиции, нови производства и добре платени работни места“, заключи Александър Пулев.

Пулев добави, че още в първите месеци на управлението са предприети ключови реформи за подобряване на инвестиционната среда и ускоряване на процесите за реализация на стратегически проекти. Сред тях той посочи създаването на Инвестиционен съвет, който подобрява междуведомствената координация и позволява по-бързото вземане на решения по стратегически инвестиционни проекти, както и създаването на ясен план за намаляване на административната тежест.

Като друг основен инструмент за модернизацията на страната вицепремиерът Пулев изтъкна новата рамка за публично-частните партньорства, по която Министерството на икономиката, инвестициите и индустрията работи активно.

„Публично-частните партньорства са критичен инструмент за модернизацията на България. Говорим за индустриални зони, транспортна свързаност, магистрали, пътища, летища, пристанища и други стратегически активи, които са кръвоносната система на икономиката“, заяви Пулев.

В този контекст той открои и партньорството с Европейската банка за възстановяване и развитие. По думите му подобен подход е особено важен в условията на ограничени публични ресурси.

„Трябва да намираме модерни механизми за мобилизиране на частен капитал и за реализиране на големи проекти по начин, който не натоварва допълнително бюджета. Именно затова виждаме огромен потенциал в добре структурираните публично-частни партньорства“, допълни той.

Александър Пулев подчерта, че през последните месеци се наблюдава засилен интерес на инвеститори към Стара Загора и региона.
„Виждам как с общите ни усилия индустриалните зони и цялата икономическа екосистема на Стара Загора вече са много по-видими на инвестиционната карта“, каза той. Вицепремиерът припомни, че работата за индустриалното развитие на региона има приемственост още от периода, в който той е ръководил Министерството на иновациите и растежа.

„Още тогава работихме активно със същия екип и в постоянен диалог с местната власт. Популяризирахме възможностите за европейско финансиране за малкия и средния бизнес и много компании от региона се възползваха от тях“, каза Пулев.

Той открои и първата по рода си програма за подкрепа на индустриални зони с европейски средства, по която един от бенефициентите е Индустриален парк „Загоре“ – Еленино.

По думите на вицепремиера друг стратегически актив за региона е старото летище в Стара Загора. „Разговаряхме с големи стратегически партньори, които разгледаха района. Има различни възможности, които разглеждаме в зависимост от нивото на интерес и от стратегическите планове на самите инвеститори“, заяви той и добави, че има много сериозен интерес към индустриализацията на региона.


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Eдин заралия

    13 1 Отговор
    Беше, беше ... някога ! ДЗУ - няма го, Берое - няма го, Химкомбинат - няма го, Светлина - няма я, летище -- има само табела ... образовани хора ? Тва да не е последния виц!

    Коментиран от #5

    21:40 01.09.2026

  • 2 Мдаааа

    9 0 Отговор
    На той умрял ма 🤣🤣🤣🤣🤣

    21:40 01.09.2026

  • 3 Потенцивл

    6 2 Отговор
    има всеки един град, но за момента, като че ли Пловдив се справя най-добре. Само с гръмки лозунги и приказки не става, иска се работа, инвестиции .. ама ни едното ни другото, и затова всичко се юрнало към София..

    21:43 01.09.2026

  • 4 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    11 2 Отговор
    В СТАРА ЗАГОРА. ВСИЧКИ ЧАСТНИ ПРЕДПРИЕМАЧИ СА ПРИМЕР ЗА
    СРАСТВАНЕ НА ДЪРЖАВАТА И МАФИЯТА:)
    .......
    ПУЛЕВ КАК ЩЕ РАЗВИВА ИКОНОМИКАТА С МУТРИ ?

    Коментиран от #13

    21:44 01.09.2026

  • 5 Европеец

    7 3 Отговор

    До коментар #1 от "Eдин заралия":

    Не съм заралия, но същото щях да напиша и аз.... Ще допълня че България имаше индустрия преди 37, 40 години за последно.... "Недоносчето" било лошо, ама съгради България, а 37 години уж демокрация от България не остана нищо като индустрия. .... От държава и държавност се превърнахме в колониална територия с поредица от мафиотски и корумпирани управления....

    21:47 01.09.2026

  • 6 ТИР

    0 4 Отговор
    Струва ми се че Шумен е по развит,,,

    Коментиран от #18

    21:51 01.09.2026

  • 7 Дернев

    0 0 Отговор
    Не виждам Бс да отстъпва от всичките тези плюсове, които се споменават тука за Ст. Загора, но никого не съм чел или слушал подобни неща за Бс. А развитието на Ст. Загора можеше да върви с това на Бс. Добре че ЕС и сега НАТО натиснах, че стана магистралата и този много закъснял контейнерен терминал. Макар че начина по който смятат да го използват американците, веднага ни слага на първа фронтова линия.

    21:51 01.09.2026

  • 8 Яшар

    2 0 Отговор
    Явно България има много сърца

    21:54 01.09.2026

  • 9 празни приказки

    9 2 Отговор
    Едно предприятие не остана в града. Всичко беше унищожено. Без работа няма живот. Няма млади хора, няма деца. Градът умира.

    Коментиран от #14

    21:58 01.09.2026

  • 10 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    4 2 Отговор
    ОБЩИНА ГЪЛЪБОВО ( ТЕЦ МАРИЦА), ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА
    ....
    ГЕРМАНСКИ ТУРЧИН С ИТАЛИАНСКИ ПИЦАРИИ В ГЕРМАНИЯ КОИТО ПЕРАТ НА НДРАГЕТАТА
    ....
    ИМА ОБЩА ИНВЕСТИЦИОННА ФИРМА С ОБЩИНАТА :)
    .....
    А ЖЕНАТА НА МАЛКИЯ МАРГИН ИМА И ТЯ ФИРМА С ОБЩИНАТА , КОЯТО И Е ДАЛА 2000 ДЕКАРА ЗЕМЯ ЗА 50 ГОДИНИ ЗА ФОТОВОЛТАИЧНИ ЦЕНТРАЛИ :)
    ....
    ПУЛЕВ ЯВНО НЕ ЗНАЕ ТОВА КОЕТО ЗНАЯТ ВЕЧЕ И ДАНС И МВР :)

    22:08 01.09.2026

  • 11 Иван

    11 1 Отговор
    Гледаш нормални хора с костюм а главите празни едно е да говорим друго е да го свършим щото няма хора ама те сигурно не живеят в България и си нямат и идея за тези неща

    Коментиран от #19

    22:19 01.09.2026

  • 12 в България

    5 3 Отговор
    и индустрия ли има бе?

    22:22 01.09.2026

  • 13 цялата държава

    1 2 Отговор

    До коментар #4 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":

    е така и всичко в нея

    22:23 01.09.2026

  • 14 мутрите

    4 2 Отговор

    До коментар #9 от "празни приказки":

    прогресират

    22:25 01.09.2026

  • 15 Бяла мечка

    4 0 Отговор
    За по-малко от 2000 евро след данък не фащам работа.

    22:26 01.09.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 тия на снимката

    1 0 Отговор

    До коментар #16 от "смях смях":

    и за тва не стават ама се изтъпанили да управляват е така ша е с такива..

    22:29 01.09.2026

  • 18 Стамат Простий

    2 0 Отговор

    До коментар #6 от "ТИР":

    Шумен е развит град, защото има хубави пристанища.

    22:31 01.09.2026

  • 19 Дякон Унуфрий Араллампиев

    1 1 Отговор

    До коментар #11 от "Иван":

    Най големият завод за ДИСКОВИ ЗАПАМЕТЯВАЩИ УСТРОЙСТВА В СВЕТА в Стара Загора Завод Берое произвеждаше роботизирани системи за всички сфери на Народното стопанство Азотноторовият завод беше огромен Бълваше евтина и висококачествена тор Но дойде ДЕМОКРАЦИЯТА Сега в Стара Загора няма нищо интересно Дори липите не миришат както преди Разкъртени улици мърсотия и свърталища на всякакви вредни елементи

    22:51 01.09.2026

  • 20 Ретрспектива

    0 0 Отговор
    Имаше потенциала в минало време! Читавите, истински старазагорци се разбягаха, а града беше налазен от гочита и пр. селяндypи с претенции от близките села плюс масовата циганизация! Иначе Ст. Загора беше страхотен град, ноооо...

    22:57 01.09.2026

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