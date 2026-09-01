Пулев: Стара Загора има потенциала да бъде индустриалното сърце на България

Засилен инвестиционен интерес към региона, нови възможности за индустриално развитие и приоритетно финансиране за икономическата трансформация на Стара Загора обсъдиха вицепремиерът и министър на икономиката, инвестициите и индустрията Александър Пулев и областният управител доц. д-р Калоян Дамянов.
„Стара Загора има потенциала да бъде индустриалното сърце на България. Регионът разполага с транспортна свързаност, енергийна обезпеченост и най-ценния актив – хората. Тук има образовани, млади хора с иновативен дух и мислене. Имаме всички предпоставки, за да работим заедно за развитието на региона“, заяви Александър Пулев.
По думите му това изисква устойчиво партньорство между държавата, местната власт, бизнеса и обществото.
„За мен е изключително важно да има активно взаимодействие. Само ако се обединим около общата цел за развитие на регионите, можем да постигнем реални резултати“, каза още вицепремиерът.
Пулев подчерта и значението на средствата от Фонда за справедлив преход за бъдещото развитие на Стара Загора.
„Осигурили сме сериозен финансов ресурс за индустриализацията и икономическата трансформация на региона. По линия на Фонда за справедлив преход има близо 150 млн. евро, които ще бъдат насочени приоритетно към Стара Загора и към създаването на нови икономически възможности“, каза той.
По думите му средствата могат да бъдат използвани за развитието на индустриална инфраструктура и проекти, които създават устойчиви работни места и нови перспективи за хората в региона.
„Трансформацията трябва да бъде управлявана разумно и отговорно. Нашата цел е хората да имат нови възможности за качествена работа и професионална реализация. Затова работим за привличането на инвестиции с висока добавена стойност и за създаването на модерна индустриална среда“, подчерта Александър Пулев.
Вицепремиерът беше категоричен, че Стара Загора ще остане сред водещите приоритети на правителството в политиката за привличане на инвестиции и индустриална трансформация.
„Вярвам в потенциала на този регион от години. Днес виждаме, че с общи усилия можем да върнем Стара Загора на инвестиционната карта на България и Европа. Имаме хората, индустриалната традиция, енергийния потенциал и стратегическото местоположение. Сега трябва да превърнем тези предимства в реални инвестиции, нови производства и добре платени работни места“, заключи Александър Пулев.
Пулев добави, че още в първите месеци на управлението са предприети ключови реформи за подобряване на инвестиционната среда и ускоряване на процесите за реализация на стратегически проекти. Сред тях той посочи създаването на Инвестиционен съвет, който подобрява междуведомствената координация и позволява по-бързото вземане на решения по стратегически инвестиционни проекти, както и създаването на ясен план за намаляване на административната тежест.
Като друг основен инструмент за модернизацията на страната вицепремиерът Пулев изтъкна новата рамка за публично-частните партньорства, по която Министерството на икономиката, инвестициите и индустрията работи активно.
„Публично-частните партньорства са критичен инструмент за модернизацията на България. Говорим за индустриални зони, транспортна свързаност, магистрали, пътища, летища, пристанища и други стратегически активи, които са кръвоносната система на икономиката“, заяви Пулев.
В този контекст той открои и партньорството с Европейската банка за възстановяване и развитие. По думите му подобен подход е особено важен в условията на ограничени публични ресурси.
„Трябва да намираме модерни механизми за мобилизиране на частен капитал и за реализиране на големи проекти по начин, който не натоварва допълнително бюджета. Именно затова виждаме огромен потенциал в добре структурираните публично-частни партньорства“, допълни той.
Александър Пулев подчерта, че през последните месеци се наблюдава засилен интерес на инвеститори към Стара Загора и региона.
„Виждам как с общите ни усилия индустриалните зони и цялата икономическа екосистема на Стара Загора вече са много по-видими на инвестиционната карта“, каза той. Вицепремиерът припомни, че работата за индустриалното развитие на региона има приемственост още от периода, в който той е ръководил Министерството на иновациите и растежа.
„Още тогава работихме активно със същия екип и в постоянен диалог с местната власт. Популяризирахме възможностите за европейско финансиране за малкия и средния бизнес и много компании от региона се възползваха от тях“, каза Пулев.
Той открои и първата по рода си програма за подкрепа на индустриални зони с европейски средства, по която един от бенефициентите е Индустриален парк „Загоре“ – Еленино.
По думите на вицепремиера друг стратегически актив за региона е старото летище в Стара Загора. „Разговаряхме с големи стратегически партньори, които разгледаха района. Има различни възможности, които разглеждаме в зависимост от нивото на интерес и от стратегическите планове на самите инвеститори“, заяви той и добави, че има много сериозен интерес към индустриализацията на региона.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Eдин заралия
Коментиран от #5
21:40 01.09.2026
2 Мдаааа
21:40 01.09.2026
3 Потенцивл
21:43 01.09.2026
4 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
СРАСТВАНЕ НА ДЪРЖАВАТА И МАФИЯТА:)
.......
ПУЛЕВ КАК ЩЕ РАЗВИВА ИКОНОМИКАТА С МУТРИ ?
Коментиран от #13
21:44 01.09.2026
5 Европеец
До коментар #1 от "Eдин заралия":Не съм заралия, но същото щях да напиша и аз.... Ще допълня че България имаше индустрия преди 37, 40 години за последно.... "Недоносчето" било лошо, ама съгради България, а 37 години уж демокрация от България не остана нищо като индустрия. .... От държава и държавност се превърнахме в колониална територия с поредица от мафиотски и корумпирани управления....
21:47 01.09.2026
6 ТИР
Коментиран от #18
21:51 01.09.2026
7 Дернев
21:51 01.09.2026
8 Яшар
21:54 01.09.2026
9 празни приказки
Коментиран от #14
21:58 01.09.2026
10 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
....
ГЕРМАНСКИ ТУРЧИН С ИТАЛИАНСКИ ПИЦАРИИ В ГЕРМАНИЯ КОИТО ПЕРАТ НА НДРАГЕТАТА
....
ИМА ОБЩА ИНВЕСТИЦИОННА ФИРМА С ОБЩИНАТА :)
.....
А ЖЕНАТА НА МАЛКИЯ МАРГИН ИМА И ТЯ ФИРМА С ОБЩИНАТА , КОЯТО И Е ДАЛА 2000 ДЕКАРА ЗЕМЯ ЗА 50 ГОДИНИ ЗА ФОТОВОЛТАИЧНИ ЦЕНТРАЛИ :)
....
ПУЛЕВ ЯВНО НЕ ЗНАЕ ТОВА КОЕТО ЗНАЯТ ВЕЧЕ И ДАНС И МВР :)
22:08 01.09.2026
11 Иван
Коментиран от #19
22:19 01.09.2026
12 в България
22:22 01.09.2026
13 цялата държава
До коментар #4 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":е така и всичко в нея
22:23 01.09.2026
14 мутрите
До коментар #9 от "празни приказки":прогресират
22:25 01.09.2026
15 Бяла мечка
22:26 01.09.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 тия на снимката
До коментар #16 от "смях смях":и за тва не стават ама се изтъпанили да управляват е така ша е с такива..
22:29 01.09.2026
18 Стамат Простий
До коментар #6 от "ТИР":Шумен е развит град, защото има хубави пристанища.
22:31 01.09.2026
19 Дякон Унуфрий Араллампиев
До коментар #11 от "Иван":Най големият завод за ДИСКОВИ ЗАПАМЕТЯВАЩИ УСТРОЙСТВА В СВЕТА в Стара Загора Завод Берое произвеждаше роботизирани системи за всички сфери на Народното стопанство Азотноторовият завод беше огромен Бълваше евтина и висококачествена тор Но дойде ДЕМОКРАЦИЯТА Сега в Стара Загора няма нищо интересно Дори липите не миришат както преди Разкъртени улици мърсотия и свърталища на всякакви вредни елементи
22:51 01.09.2026
20 Ретрспектива
22:57 01.09.2026