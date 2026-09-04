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България и Словакия договориха сътрудничество за ядрените си проекти

България и Словакия договориха сътрудничество за ядрените си проекти

4 Септември, 2026 12:51 955 35

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  • роберт фицо-
  • ядрени проекти

Енергетиката е била сред основните теми в разговорите между двамата премиери

България и Словакия договориха сътрудничество за ядрените си проекти - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Министър-председателят Румен Радев посрещна словашкия си колега Роберт Фицо с официална церемония на площад „Св. Александър Невски“ в София. Премиерът на Словакия е на официално посещение в България, на което бе договорено сътрудничество за ядрените проекти на двете страни. Двамата министър-председатели бяха посрещнати от почетен караул, а по време на церемонията прозвучаха националните химни на България и Словакия.

Роберт Фицо отдаде почит пред Паметника на Незнайния воин и поднесе венец. На церемонията присъстваха още министърът на външните работи Велислава Петрова и министърът на отбраната Димитър Стоянов, съобщи Нова тв.

След официалното посрещане Радев и Фицо разговаряха „на четири очи“ в сградата на Министерския съвет. Основни теми бяха възможностите за задълбочаване на двустранното сътрудничество между България и Словакия, както и актуални въпроси от европейския и международния дневен ред.

След срещата двамата премиери ръководиха пленарните разговори между официалните делегации на България и Словакия. Впоследствие на съвместен брифинг двамата подчертаха важността на двустранните отношения.

България и Словакия ще засилят сътрудничеството си в ядрената енергетика и ще обменят опит и експертиза при реализацията на проектите си с реактори AP1000 на „Уестингхаус“. За това са се договорили премиерите Румен Радев и Роберт Фицо по време на срещата си в София.

След разговорите българският премиер съобщи, че в най-кратки срокове енергийните министри на двете държави ще проведат среща, на която да бъде създадена съвместна комисия.

„С министър-председателя Фицо се договорихме в най-близко време нашите министри на енергетиката да проведат среща, за да създадем съвместна комисия, която да работи за споделяне на опит и научна експертиза“, заяви Радев.

По думите му ядрената енергетика е от ключово значение и за двете страни. България и Словакия водят преговори с „Уестингхаус“ за инсталирането на по два реактора AP1000.

Радев определи технологията като една от най-модерните от ново поколение и подчерта, че реализацията на подобни мащабни проекти е сложен процес. Именно затова според него обединяването на усилията и обменът на експертиза могат да направят работата на двете държави по-ефективна.

Енергетиката е била сред основните теми в разговорите между двамата премиери. Според Радев България и Словакия, като държави със силно индустриално производство, споделят разбирането, че достъпната и сигурна енергия е основа за конкурентоспособността на икономиките им.

По думите му София и Братислава ще работят както двустранно, така и в рамките на Европейския съюз за осигуряването на стабилна, надеждна и достъпна енергия за бизнеса и гражданите.

Радев и Фицо са направили и цялостен преглед на двустранните отношения, които според българския премиер стъпват върху дългогодишни исторически и културни връзки. Двамата са потвърдили желанието си политическият диалог между София и Братислава да бъде задълбочен, а практическото сътрудничество - разширено в редица ключови области.

Сред приоритетите Радев открои сигурността и отбраната, противодействието на нелегалната миграция и развитието на индустрията. Специален акцент е поставен върху автомобилния сектор, високите технологии и изкуствения интелект.

„България е готова да използва газовата си инфраструктура и достъпа до терминалите за втечнен природен газ в Гърция и Турция, за да помогне на Словакия за гарантиране на сигурността и диверсификацията на енергийните ѝ доставки“, заяви премиерът Румен Радев след срещата със словашкия си колега.

Радев подчерта, че двете държави са част от обединението на десет страни от ЕС, които подкрепят развитието на ядрената енергетика и я разглеждат като ключов инструмент за постигането на климатична неутралност.

По думите му България вече е направила значителни инвестиции в енергийната си свързаност и разполага с инфраструктура, която позволява пренос на природен газ към страните от Централна и Източна Европа. „България има достъп до терминалите за втечнен газ на Гърция, има достъп до терминалите за втечнен газ на Турция, имаме изградена физическа инфраструктура за пренос на газ до държавите от Централна и Източна Европа, включително Словакия“, заяви Радев.

Той посочи, че София и Братислава ще търсят бързо и ефективно решение, което да подпомогне Словакия и да гарантира по-голяма сигурност и разнообразие на източниците на енергия.

Икономиката, инвестициите и високите технологии също са били сред основните теми на разговорите. Радев даде Словакия като пример за успешна индустриализация през последните две десетилетия и открои развитието на автомобилния сектор в страната.

По думите му Словакия вече е световен лидер по брой произведени автомобили на глава от населението, като годишното производство достига около 1,1 млн. коли.

България и Словакия ще създадат съвместни формати за работа в областта на икономиката, иновациите, инвестициите и индустрията. Целта е двете страни да обменят опит и при усъвършенстването на законодателството за публично-частните партньорства, подобряването на инвестиционната среда и привличането на нови инвеститори.

Друга област, в която София и Братислава виждат възможности за по-тясно партньорство, е отбранителната промишленост.

Премиерът даде като пример и сътрудничеството между словашката авиобаза „Слиач“ и българската „Граф Игнатиево“. По думите му двете бази успешно обменят опит при подготовката на инфраструктурата и усвояването на изтребителите F-16 Block 70.

Двамата премиери са обсъдили и бъдещата многогодишна финансова рамка на Европейския съюз, миграцията и необходимостта Европа да гарантира своя индустриален суверенитет.

Като членове на групата „Приятели на кохезията“ България и Словакия ще настояват новите европейски приоритети – конкурентоспособността и сигурността - да не бъдат финансирани за сметка на традиционните политики за сближаване и земеделие.

Войната в Украйна също е била сред централните международни теми в разговорите.

Радев заяви, че с Фицо споделят обща визия за „Европа на мира, просперитета и единството“ и гледат с тревога на продължаващата ескалация на конфликта.

„Споделяме отново нашето общо виждане, че тази война няма военно решение, че опитите за военно решение водят към повишаване на риска и опасна ескалация“, заяви българският премиер.

Радев призова за прекратяване на огъня и връщане към преговорите. „Призоваваме за разум, за диалогичност, за спиране на огъня и сядане на масата на преговори, защото дипломацията е единственото устойчиво и надеждно решение на този конфликт“, каза той.

Радев благодари на Фицо за отношението към българската общност в Словакия и възможностите тя да съхранява своите културни традиции.

Премиерът открои и възможността българският език да бъде изучаван в словашки университети. Двамата са обсъдили и развитието на туризма. Според представените по време на срещата данни броят на словашките туристи в България се увеличава, както и този на българите, които посещават Словакия.


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 дедо Флашко

    8 1 Отговор
    Ура,другари и да живей!

    12:53 04.09.2026

  • 2 честен ционист

    7 1 Отговор
    Мошко ги навива да дават на концесия на турците.

    12:55 04.09.2026

  • 3 Данчо

    10 4 Отговор
    И Словакия си била затворила 2 реактора, ама нашите подлоги цели 4? Сега го отчели като стратегическа грешка! хаха

    Коментиран от #22

    12:56 04.09.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 нано

    3 12 Отговор
    И в момента ги гледам страхотни са и двамата много са добри !

    12:57 04.09.2026

  • 6 Жоро

    11 2 Отговор
    Липсва Орбан!

    12:58 04.09.2026

  • 7 Най-страхливия генерал

    14 7 Отговор
    Няма друг като Гумен Крадев латексовия. Шубето от путя е страшно. Когато печели Муньо печели само той, когато губи, губи цяла България. Кой знае какво е харизал и на Фицо.

    12:59 04.09.2026

  • 8 Последния Софиянец

    9 5 Отговор
    За АР 1000 на Уестингхаус трябва много вода.Много повече от Козлодуй
    . Откъде?

    12:59 04.09.2026

  • 9 ЗиЛ131

    8 13 Отговор
    Това са двамата независими лидери на Свободна Европа, които гледат само интересите на народите си, а не на Урсулата и Сорос. Фицата е добре дошъл винаги

    Коментиран от #12

    13:02 04.09.2026

  • 10 Надушват се

    9 2 Отговор
    Къде ги намира такива?Този е единствен в Съюза

    13:03 04.09.2026

  • 11 Половин час

    3 1 Отговор
    мисля и не измислих,как?

    13:03 04.09.2026

  • 12 Кой точно

    6 1 Отговор

    До коментар #9 от "ЗиЛ131":

    интерес?

    13:04 04.09.2026

  • 13 Герги

    10 3 Отговор
    Нас снимката по между тях липсва само Путин,и света троица е завършена.

    13:06 04.09.2026

  • 14 Договориха

    12 1 Отговор
    едно нищо !

    13:07 04.09.2026

  • 15 Пламен

    11 4 Отговор
    До президентските избори Мунчо трябва да играе ,,про-путински" за да изиграе пак копейките на Костя.
    Хитро , А? :)

    13:07 04.09.2026

  • 16 Абсурдистан

    9 5 Отговор
    Стягане в редиците на кремълските подлоги.

    13:08 04.09.2026

  • 17 ШЕФА

    5 4 Отговор
    Ама ние сме имали ядрен проект ? За да изплатят пенсиите престъпниците които са на власт и предишните теглят заеми които ще връщат внуците и пра внуците,а за ядрен проект сигурно ще заложат България в някоя западна заложна къща,ако вече не са я заложили !

    13:11 04.09.2026

  • 18 Ще си прехвърляме

    8 1 Отговор
    отработеното гориво,един на друг,за да се превъртят куфарчета с пари !

    13:12 04.09.2026

  • 19 Варна

    8 2 Отговор
    Започваме производство на ядрени бомби,Русия да внимава ! хахааа

    13:12 04.09.2026

  • 20 Крокодила Гена

    9 5 Отговор
    Време е България да почне да обогатява уран. Дори и да не направим ядрени бойни глави, ще направим "мръсни бомби" , с които можем да превърнем някой голям град на "недружествена страна" , в радиоактивно сметище. Например Москва.

    13:13 04.09.2026

  • 21 Стражар

    5 1 Отговор
    Тази купчина ядрен боклук в Словакия,от там една тук !

    13:14 04.09.2026

  • 22 ШЕФА

    5 5 Отговор

    До коментар #3 от "Данчо":

    Ако бяхме правова държава Г-жа Пръмова,цялото ОПГ Парламент и онзи изр... Сакса трябва да са в затвора и с конфискувано имущество за това престъпление срещу България и хората,затварянето на реакторите.Национално предателство века !!! Същото важи и за договора с Уестингхаус,която от съществуването си е построила само ЕДНА малка централа тя е в постоянен ремонт и не работи,но до тук няколко милиарда само за проект !!!

    13:20 04.09.2026

  • 23 Може

    6 0 Отговор
    да си разменим централите за 3 години!

    13:20 04.09.2026

  • 24 Някой

    3 6 Отговор
    Фактът е следният. Казва някой като Фицо нещо не евроаталнтическо и един с жена украинка го прострелва 4 пъти. И за Тръмп подобно. Що такива неща се се случват на евроатлантици? Знаят ли що е то плурализъм (правото да изразяваш различно мнение) и демокрация (управление на народа)?

    13:20 04.09.2026

  • 25 Вечна дружба

    10 1 Отговор
    Вървим към светло бъдеще!

    13:22 04.09.2026

  • 26 Фицо

    8 1 Отговор
    няма бензин !И газ !

    13:23 04.09.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Фицо

    2 2 Отговор
    Не пощади евро мръсу лите, които са готови да студуват и да ходят в ми рисани, но да не се закача цветния парад. За това и един исолискал евро ли бераст опита да го убие. Най - доброто предстои - зимата, ще е освежаваща студена.

    13:51 04.09.2026

  • 30 Двустранните

    1 3 Отговор
    отношения с всички са здравото нещо от тук насетне. ЕС ТКЗС то е със затихващи функции

    13:55 04.09.2026

  • 31 Направиха София на помия

    2 0 Отговор
    Радев или да възстанови нощните патрули по кварталите или да дойде Бойко за да го направи.

    13:58 04.09.2026

  • 32 Франция

    1 1 Отговор
    е с най-голямата ядрена инфраструктура. С французите също следва да се говори, но на двустранна основа. Иначе в ЕС ще ни блокират отново. Не е въобще случайно, че откакто ни вкараха в евро масовката, само се говори, а нищо не се прави за развитие на ядрената енергетика.

    13:59 04.09.2026

  • 33 Прогресивна България

    1 2 Отговор
    Фицата е винаги добре дошъл. Един от малкото останали държавници с кълбета отдолу, отстояващи националите си интереси и не се поддават на истерията на неонацистите срещу Русия

    14:00 04.09.2026

  • 34 Руските шпиони ли!

    1 0 Отговор
    Трябва да договаряме сътрудничество за ядрените си проекти с ЕС и Америка, а не с руския шпионин Фицо, а е време чорапът да си ходи!

    14:01 04.09.2026

  • 35 ЕДГАР КЕЙСИ

    1 0 Отговор
    КЪДЕ НАШИЯ "РЕZИДЕНТ" МУНЧО СЕ .................... БУТА САМО С "ПАМПЕРСИТЕ" НА ....................... ПУТЛЕР В ЕВРОПА КАТО ФИЦО ................... ЕМИ НЯМА КАК, НАЛИ И НАШИЯ МУНЧО Е ...................... КАТО ФИЦОТО .................... ФАКТ !

    14:06 04.09.2026

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