Пеканов: Мерките срещу инфлацията ще продължат и през есента

Правителството ще продължи и през есента с действията за ограничаване на инфлацията. Това заяви вицепремиерът Атанас Пеканов по време на парламентарния блицконтрол в отговор на въпрос на депутата от „Възраждане“ Цончо Ганев.
Пеканов призна, че движението на цените от началото на годината е тревожно и именно затова овладяването на инфлацията е било поставено сред основните приоритети на кабинета още след встъпването му в длъжност.
По думите му досега правителството е предприело редица административни и регулаторни мерки. Част от тях са дали резултат, докато други не са постигнали очаквания ефект. Вицепремиерът посочи и необходимостта от по-активна работа на регулаторните органи, към които също са отправяни критики.
Той подчерта, че възможностите на държавата да влияе върху цените имат своите граници, тъй като България е пазарна икономика. Върху инфлацията влияят и външни фактори, сред които геополитическата обстановка и цените на петрола.
„Не всичко е в наши ръце“, заяви Пеканов и увери, че кабинетът е предприел действия във всички области, в които разполага с инструменти за намеса.
Според него все още не са постигнати всички поставени цели, затова мерките за ограничаване на ценовия натиск ще продължат и през есенните месеци.
Вицепремиерът коментира и отношенията с Европейската комисия по отношение на държавния бюджет. Той подчерта, че България ежегодно провежда консултации с Брюксел за бюджетната си политика независимо дали страната е част от еврозоната.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Какви Са Мерките ?
Продължава !
Коментиран от #6
12:20 04.09.2026
2 Овчар
12:21 04.09.2026
3 Гост
12:21 04.09.2026
4 Въпроси
Което е страшно?
60 милиарда лева държавни заеми. Като в период 2019 - 2021 задлъжнялост е 80% от натрупан държавен дълг. Миналите управления дължат обяснения.
Въпросът е за какво отиват парите? За АЕЦ Белене? За водна инфраструктура ли?
За високи технологии наука, медицина, земеделие и др..
Ако отиват популистки за заплати и ВЕИта, превъоръжаване, това е формулата за фалит, защото нямаме икономика, по подобие на Гърция.
Докаралите до неизбежен фалит държавата още са в НС, ПБ, ДБ, ГЕРБ, СДС, ДПС, БКП, казваха им хората, не сме готови за ойрото! Пеканов върл фен на ойрото, вероятно и лихвите по заемите са повишени. Радев се изложи с присъствието на Пеканов в кабинета му.
Коментиран от #17
12:22 04.09.2026
5 Прогресивни съветски шарлатани !
Няма толкова некадърно Правителство !
12:22 04.09.2026
6 Гост
До коментар #1 от "Какви Са Мерките ?":Ами мерките са под формата на лозунги от типа "Не на ифлацията" и така се надяваме да я намалим.
12:22 04.09.2026
7 Борците
12:23 04.09.2026
8 Голямо напъване...
12:23 04.09.2026
9 Тъп -> милиционер -> военен -> кРадев
Коментиран от #10
12:23 04.09.2026
10 Гледай си работата!
До коментар #9 от "Тъп -> милиционер -> военен -> кРадев":Управляваме политиците по начина, по който те ни управляват!
12:25 04.09.2026
11 румен кРадев е руска марионетка !
12:26 04.09.2026
12 Инфлация Се Бори !
12:26 04.09.2026
13 Да питам
12:27 04.09.2026
14 Доктор
12:28 04.09.2026
15 Язък, за образованието
12:28 04.09.2026
16 Оффф ,
Коментиран от #18
12:30 04.09.2026
17 Ами Фатмак !
До коментар #4 от "Въпроси":Какво Искаш !
Какво Е Направил ?
През живота Си ?
12:30 04.09.2026
18 Така е
До коментар #16 от "Оффф ,":и племенник на чичко Тревичко - Ковачки.
12:32 04.09.2026
19 дядо дръмпир
12:38 04.09.2026
20 Снежанка
12:39 04.09.2026
21 Анонимен
12:47 04.09.2026
22 икономист
13:02 04.09.2026