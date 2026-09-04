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Пеканов: Мерките срещу инфлацията ще продължат и през есента

Пеканов: Мерките срещу инфлацията ще продължат и през есента

4 Септември, 2026 12:18 454 22

  • атанас пеканов-
  • инфлация-
  • мерки

Той подчерта, че възможностите на държавата да влияе върху цените имат своите граници

Пеканов: Мерките срещу инфлацията ще продължат и през есента - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Правителството ще продължи и през есента с действията за ограничаване на инфлацията. Това заяви вицепремиерът Атанас Пеканов по време на парламентарния блицконтрол в отговор на въпрос на депутата от „Възраждане“ Цончо Ганев.

Пеканов призна, че движението на цените от началото на годината е тревожно и именно затова овладяването на инфлацията е било поставено сред основните приоритети на кабинета още след встъпването му в длъжност.

По думите му досега правителството е предприело редица административни и регулаторни мерки. Част от тях са дали резултат, докато други не са постигнали очаквания ефект. Вицепремиерът посочи и необходимостта от по-активна работа на регулаторните органи, към които също са отправяни критики.

Той подчерта, че възможностите на държавата да влияе върху цените имат своите граници, тъй като България е пазарна икономика. Върху инфлацията влияят и външни фактори, сред които геополитическата обстановка и цените на петрола.

„Не всичко е в наши ръце“, заяви Пеканов и увери, че кабинетът е предприел действия във всички области, в които разполага с инструменти за намеса.

Според него все още не са постигнати всички поставени цели, затова мерките за ограничаване на ценовия натиск ще продължат и през есенните месеци.

Вицепремиерът коментира и отношенията с Европейската комисия по отношение на държавния бюджет. Той подчерта, че България ежегодно провежда консултации с Брюксел за бюджетната си политика независимо дали страната е част от еврозоната.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Какви Са Мерките ?

    5 0 Отговор
    Защото Тя !

    Продължава !

    Коментиран от #6

    12:20 04.09.2026

  • 2 Овчар

    6 0 Отговор
    Болонската образователна система произвежда само чукани като този..! Той не мисли как да произведе а как да оправи документите и да препродаде или да прехвърли отговорността .

    12:21 04.09.2026

  • 3 Гост

    7 0 Отговор
    С тия мерки инфлацията расте, по-добре да не продължават, та да спадне малко...

    12:21 04.09.2026

  • 4 Въпроси

    4 0 Отговор
    80 милиарда лева е частната задлъжнялост, или вероятно междуфирмена задлъжнялост. И ако фирмите не инвестират в по-добра производителност, то масов фалит е неизбежен.
    Което е страшно?
    60 милиарда лева държавни заеми. Като в период 2019 - 2021 задлъжнялост е 80% от натрупан държавен дълг. Миналите управления дължат обяснения.
    Въпросът е за какво отиват парите? За АЕЦ Белене? За водна инфраструктура ли?
    За високи технологии наука, медицина, земеделие и др..
    Ако отиват популистки за заплати и ВЕИта, превъоръжаване, това е формулата за фалит, защото нямаме икономика, по подобие на Гърция.
    Докаралите до неизбежен фалит държавата още са в НС, ПБ, ДБ, ГЕРБ, СДС, ДПС, БКП, казваха им хората, не сме готови за ойрото! Пеканов върл фен на ойрото, вероятно и лихвите по заемите са повишени. Радев се изложи с присъствието на Пеканов в кабинета му.

    Коментиран от #17

    12:22 04.09.2026

  • 5 Прогресивни съветски шарлатани !

    9 1 Отговор
    По добре е нищо да не правите, че до каквото се докоснете и следва погром.
    Няма толкова некадърно Правителство !

    12:22 04.09.2026

  • 6 Гост

    8 0 Отговор

    До коментар #1 от "Какви Са Мерките ?":

    Ами мерките са под формата на лозунги от типа "Не на ифлацията" и така се надяваме да я намалим.

    12:22 04.09.2026

  • 7 Борците

    4 0 Отговор
    Много е гот да се бориш срещу инфлация и олигарси.Бриш се бориш,бориш.

    12:23 04.09.2026

  • 8 Голямо напъване...

    5 0 Отговор
    Пеканов пак е със заПЕК.

    12:23 04.09.2026

  • 9 Тъп -> милиционер -> военен -> кРадев

    7 2 Отговор
    Не слушахте като ви казвах, че от военните по npocти няма ...

    Коментиран от #10

    12:23 04.09.2026

  • 10 Гледай си работата!

    1 1 Отговор

    До коментар #9 от "Тъп -> милиционер -> военен -> кРадев":

    Управляваме политиците по начина, по който те ни управляват!

    12:25 04.09.2026

  • 11 румен кРадев е руска марионетка !

    2 0 Отговор
    Ако Мунчо беше Путлер, щеше да подпише един указ да няма инфлация, тези които казват, че има в Белене и въпроса е решен.

    12:26 04.09.2026

  • 12 Инфлация Се Бори !

    4 0 Отговор
    С Инфлация ! - Демек !

    12:26 04.09.2026

  • 13 Да питам

    7 0 Отговор
    Какви са ви мерките,че досега от мерките ви задълбахме дъното.

    12:27 04.09.2026

  • 14 Доктор

    7 0 Отговор
    Пикльо.

    12:28 04.09.2026

  • 15 Язък, за образованието

    3 0 Отговор
    щом подгъзуваш на селската пръчка

    12:28 04.09.2026

  • 16 Оффф ,

    3 0 Отговор
    че и жестикулира Пекановия внук , внук на убиец .

    Коментиран от #18

    12:30 04.09.2026

  • 17 Ами Фатмак !

    3 0 Отговор

    До коментар #4 от "Въпроси":

    Какво Искаш !

    Какво Е Направил ?

    През живота Си ?

    12:30 04.09.2026

  • 18 Така е

    2 0 Отговор

    До коментар #16 от "Оффф ,":

    и племенник на чичко Тревичко - Ковачки.

    12:32 04.09.2026

  • 19 дядо дръмпир

    0 0 Отговор
    По мои груби сметки от пазар на храни ,плодове и зеленчуци , меса инфлацията върху тях е около 33%!

    12:38 04.09.2026

  • 20 Снежанка

    0 0 Отговор
    А зимата?

    12:39 04.09.2026

  • 21 Анонимен

    3 0 Отговор
    А защо лъжехте неистово преди да заграбите властта измамници оставка

    12:47 04.09.2026

  • 22 икономист

    0 0 Отговор
    Тоя вече е по-голям празнодумец, бърборко и нищоправещ от Томето Дончев-бившия четец по радиовъзела в Габрово, "философ", вечен депутат и вицепремиер, и Мартинчо Димитров-вечен депутат.

    13:02 04.09.2026

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