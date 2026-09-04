Пеканов: Мерките срещу инфлацията ще продължат и през есента

Правителството ще продължи и през есента с действията за ограничаване на инфлацията. Това заяви вицепремиерът Атанас Пеканов по време на парламентарния блицконтрол в отговор на въпрос на депутата от „Възраждане“ Цончо Ганев.

Пеканов призна, че движението на цените от началото на годината е тревожно и именно затова овладяването на инфлацията е било поставено сред основните приоритети на кабинета още след встъпването му в длъжност.

По думите му досега правителството е предприело редица административни и регулаторни мерки. Част от тях са дали резултат, докато други не са постигнали очаквания ефект. Вицепремиерът посочи и необходимостта от по-активна работа на регулаторните органи, към които също са отправяни критики.

Той подчерта, че възможностите на държавата да влияе върху цените имат своите граници, тъй като България е пазарна икономика. Върху инфлацията влияят и външни фактори, сред които геополитическата обстановка и цените на петрола.

„Не всичко е в наши ръце“, заяви Пеканов и увери, че кабинетът е предприел действия във всички области, в които разполага с инструменти за намеса.

Според него все още не са постигнати всички поставени цели, затова мерките за ограничаване на ценовия натиск ще продължат и през есенните месеци.

Вицепремиерът коментира и отношенията с Европейската комисия по отношение на държавния бюджет. Той подчерта, че България ежегодно провежда консултации с Брюксел за бюджетната си политика независимо дали страната е част от еврозоната.