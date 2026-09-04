Радев посрещна Роберт Фицо в София с официална церемония

Министър председателят Румен Радев посрещна премиера на Словашката република Роберт Фицо с официална церемония на площад „Св. Александър Невски“ в София.
Роберт Фицо, който е на официално посещение в България, отдаде почит пред Паметника на Незнайния воин с поднасяне на венци.
Двамата премиери бяха посрещнати от почетен караул. Прозвучаха и химните на България и Словакия. На церемонията присъстваха и министъра на външните работи Велислава Петрова и министъра на отбраната Димитър Стоянов.
Предстои двамата министър-председатели да проведат среща „на четири очи“ в сградата на Министерския съвет. Те ще обсъдят възможностите за засилване на двустранното сътрудничество, както и актуални теми от европейския и международен дневен ред.
След срещата Румен Радев и Роберт Фицо ще ръководят пленарните разговори между официалните делегации на двете страни.
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