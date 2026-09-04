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Филип Киркоров глези новата си 20-годишна изгора с диамантен Rolex за милиони

Филип Киркоров глези новата си 20-годишна изгора с диамантен Rolex за милиони

4 Септември, 2026 13:52 655 15

  • филип киркоров-
  • валентина алексеева-
  • изгора-
  • rolex-
  • ала пугачова

„Валентина, обичам те! Искам да го кажа не зад кулисите, не тихо или насаме, а тук, пред всички“, заяви певецът

Филип Киркоров глези новата си 20-годишна изгора с диамантен Rolex за милиони - 1
Снимка: Инстаграм
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Филип Киркоров отново е влюбен и този път разликата във възрастта с избраницата му е цели 39 години. На 59 г. поп кралят на руската естрада е хвърлил око на 20-годишната Валентина Алексеева, която само за две години успя да се превърне от студентка по медицина в „Мис Русия“, „Мис БРИКС“ и сега – в жената, наричана от Киркоров „кралицата на сърцето ми“, пише hotarena.net.

Самият певец вече сподели за увлечението си на сцената пред хиляди зрители по време на фестивала „Нова вълна“ в Казан. Киркоров първо изпя „Луиза“, а след това покани Валентина при себе си и заяви: „Валентина, обичам те! Искам да го кажа не зад кулисите, не тихо или насаме, а тук, пред всички“. Той официално я нарече „кралица на красотата и на моето сърце“ и обясни, че именно тя я е вдъхновила песента му.


Валентина е главна героиня във видеото към „Луиза“. Снимките са в Кападокия, а младата моделка участва в клипа. Самият Киркоров по-късно описва преживяването като „романтично приключение“ с „Мис БРИКС“, която го била „омотала“.

За рождения ден на Валентина той ѝ поднася часовник „Ролекс“ с диаманти.

А тя не е само моделка. Родената в Чебоксари красавица е завършила училище със златен медал и учи медицина в Руския национален изследователски медицински университет „Пирогов“. През 2024 г. печели „Мис Русия“, а през март 2026 г. става първата в историята „Мис БРИКС“. В конкурса в Казан участват 49 момичета от 17 държави.

Разликата между двамата обаче трудно може да остане незабелязана. Киркоров е на 59 години, а Алексеева навърши 20 през август. Руският шоубизнес вече активно обсъжда възможността отношенията да станат по-сериозни, още повече че водещият Андрей Малахов директно попита певеца кога ще има сватба. А той призна, че сърцето на Валентина в момента е заето. Това обаче очевидно не го е отказало. „Аз съм търпелив. Водата камък точи“, заяви той.

Алексеева не е първата жена, която Киркоров иска да превърне в своя муза. А най-голямата му любов безспорно остава Алла Пугачова. Двамата сключват брак през 1994 г., а съюзът им продължава повече от десетилетие. Киркоров и до днес говори за тези години с особен сантимент. В различни периоди той е признавал, че е обичал Пугачова и че тя е вдигнала летвата за бъдещите му партньорки до почти недостижимо ниво.

След Пугачова една от най-шумните му истории е тази с Анастасия Стоцкая.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Гост

    7 0 Отговор
    Като не може да го дърви ще я глези с ролекси, ама ролекса не заменя 🍢

    13:54 04.09.2026

  • 2 14/88

    4 1 Отговор
    аз прочетох

    Филип Киркоров изгоря с диамантен Rolex за милиони

    13:54 04.09.2026

  • 3 ☠️E К С Х У М А Т О Р Ъ Т☠️

    4 4 Отговор
    и руския патриарх има ролекс
    даже май два

    13:55 04.09.2026

  • 4 Истината

    6 2 Отговор
    Киркоров, зарежи този театър! Всички знаем, че предпочиташ да те въртят на шиш....
    Остави момичето....

    13:55 04.09.2026

  • 5 Асан Насилев

    4 4 Отговор
    Евтин пиар. С Фил сме делили и едно легло, и Клецов.

    13:56 04.09.2026

  • 6 Умнокрасив

    6 0 Отговор
    Ама Киркоров не може да си построи хотел с водопад като бг евроатлантик ! Нека завижда !

    13:56 04.09.2026

  • 7 Гост

    6 4 Отговор
    Той може и дядо да й е. Хубава жена , но те рускините са си най-хубавите жени, после са шведките.

    13:56 04.09.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Като знам

    3 1 Отговор
    Каква е скръндза сигурно и е дал Ролекса под наем.

    13:56 04.09.2026

  • 10 14/88

    7 1 Отговор
    ми той обратен ма

    13:57 04.09.2026

  • 11 Романтично

    2 1 Отговор
    Хубава статия на фона на случващото се в Европа в момента. Благодаря!

    13:58 04.09.2026

  • 12 ☠️E К С Х У М А Т О Р Ъ Т☠️

    2 2 Отговор
    де са санкциите и отнемание на имущество за туй руско мекере

    13:59 04.09.2026

  • 13 Кой

    2 1 Отговор
    От двамата е с повече кичури направени в косата?

    14:02 04.09.2026

  • 14 Просто

    2 2 Отговор
    В Русия не може да излезе от гардероба.

    14:02 04.09.2026

  • 15 Скъпо и грозно

    2 1 Отговор
    Жена с Ролекс е като мъж с 4 каратов на безименния.

    14:03 04.09.2026