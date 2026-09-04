Филип Киркоров глези новата си 20-годишна изгора с диамантен Rolex за милиони

Филип Киркоров отново е влюбен и този път разликата във възрастта с избраницата му е цели 39 години. На 59 г. поп кралят на руската естрада е хвърлил око на 20-годишната Валентина Алексеева, която само за две години успя да се превърне от студентка по медицина в „Мис Русия“, „Мис БРИКС“ и сега – в жената, наричана от Киркоров „кралицата на сърцето ми“, пише hotarena.net.
Самият певец вече сподели за увлечението си на сцената пред хиляди зрители по време на фестивала „Нова вълна“ в Казан. Киркоров първо изпя „Луиза“, а след това покани Валентина при себе си и заяви: „Валентина, обичам те! Искам да го кажа не зад кулисите, не тихо или насаме, а тук, пред всички“. Той официално я нарече „кралица на красотата и на моето сърце“ и обясни, че именно тя я е вдъхновила песента му.
Валентина е главна героиня във видеото към „Луиза“. Снимките са в Кападокия, а младата моделка участва в клипа. Самият Киркоров по-късно описва преживяването като „романтично приключение“ с „Мис БРИКС“, която го била „омотала“.
За рождения ден на Валентина той ѝ поднася часовник „Ролекс“ с диаманти.
А тя не е само моделка. Родената в Чебоксари красавица е завършила училище със златен медал и учи медицина в Руския национален изследователски медицински университет „Пирогов“. През 2024 г. печели „Мис Русия“, а през март 2026 г. става първата в историята „Мис БРИКС“. В конкурса в Казан участват 49 момичета от 17 държави.
Разликата между двамата обаче трудно може да остане незабелязана. Киркоров е на 59 години, а Алексеева навърши 20 през август. Руският шоубизнес вече активно обсъжда възможността отношенията да станат по-сериозни, още повече че водещият Андрей Малахов директно попита певеца кога ще има сватба. А той призна, че сърцето на Валентина в момента е заето. Това обаче очевидно не го е отказало. „Аз съм търпелив. Водата камък точи“, заяви той.
Алексеева не е първата жена, която Киркоров иска да превърне в своя муза. А най-голямата му любов безспорно остава Алла Пугачова. Двамата сключват брак през 1994 г., а съюзът им продължава повече от десетилетие. Киркоров и до днес говори за тези години с особен сантимент. В различни периоди той е признавал, че е обичал Пугачова и че тя е вдигнала летвата за бъдещите му партньорки до почти недостижимо ниво.
След Пугачова една от най-шумните му истории е тази с Анастасия Стоцкая.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Гост
13:54 04.09.2026
2 14/88
Филип Киркоров изгоря с диамантен Rolex за милиони
13:54 04.09.2026
3 ☠️E К С Х У М А Т О Р Ъ Т☠️
даже май два
13:55 04.09.2026
4 Истината
Остави момичето....
13:55 04.09.2026
5 Асан Насилев
13:56 04.09.2026
6 Умнокрасив
13:56 04.09.2026
7 Гост
13:56 04.09.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Като знам
13:56 04.09.2026
10 14/88
13:57 04.09.2026
11 Романтично
13:58 04.09.2026
12 ☠️E К С Х У М А Т О Р Ъ Т☠️
13:59 04.09.2026
13 Кой
14:02 04.09.2026
14 Просто
14:02 04.09.2026
15 Скъпо и грозно
14:03 04.09.2026