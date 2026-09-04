КРС отхвърли съмненията за „теч на информация“ в „Драгалевци“

Комисията за регулиране на съобщенията заяви, че служителите ѝ са спазили закона и установените процедури при проверката, свързана със сигнал за радиосмущения и GPS заглушител в столичния квартал „Драгалевци“. Позицията идва след появилите се твърдения за евентуален „теч на информация“ при съвместните действия на КРС, ДАНС и МВР, съобщи Нова тв.

От Комисията не коментират конкретните обстоятелства по случая, тъй като по него вече има образувано досъдебно производство. Подчертават обаче, че служителите им са действали в рамките на своите правомощия и по установения ред. Дали е имало нарушение и кой евентуално го е извършил, трябва да установят разследващите органи и прокуратурата.

КРС обяснява и защо нейни служители са пристигнали на мястото на проверката преди полицията - те са изпълнявали служебните си задължения след получен сигнал от ДП „Ръководство на въздушното движение“.

Комисията следи радиочестотния спектър в страната чрез национална система от стационарни и мобилни станции. При конкретния случай експертите са извършвали специализирани измервания, за да установят наличието на смущение и да локализират източника му. За целта могат да бъдат използвани различни технически методи, включително триангулация и измервания в непосредствена близост до мястото, откъдето идва сигналът.

От КРС посочват, че след като е възникнала необходимост от допълнително специализирано техническо съдействие, Комисията се е обърнала към ДАНС. Агенцията от своя страна е предприела действия и е сезирала МВР. Според КРС именно такава последователност е предвидена в правилата за взаимодействие между институциите.

„Хронологията на действията на служителите от КРС е от съществено значение за правилната оценка на обстоятелствата по случая и не следва да бъде пренебрегвана при публичното обсъждане на евентуален „теч на информация“, посочват от Комисията.

Оттам допълват, че подобно взаимодействие с останалите държавни институции не е изключение и КРС многократно е оказвала съдействие на компетентните органи по същия ред.

Комисията обяснява още, че откриването на радиосмущение и точното установяване откъде идва то са две различни задачи. Локализирането на източник в градска среда може да бъде затруднено от сградите, металните конструкции, отраженията на сигнала, множеството други радиоизточници, движението на автомобили и хора и ограничения достъп до частни или охраняеми имоти.

Задачата става още по-сложна, ако смущаващият сигнал се появява само за кратко, прекъсва или източникът му се движи. В такива случаи при следващо измерване излъчването може вече да не бъде засечено. КРС заявява, че ще продължи да съдейства на разследващите органи за изясняването на случая и ще изпълнява функциите си при спазване на закона и установените процедури.

Разследването за GPS смущенията в столичния квартал „Драгалевци“ започна, след като на 21 август службите установиха заглушаване на сигнал в района. От Софийската районна прокуратура обявиха, че има доказателства за самото смущение, но при последвалите претърсвания не е открито устройство, за което към момента експертите категорично да потвърдят, че е GPS заглушител.

По случая са назначени пет експертизи, а прокуратурата е разпоредила предполагаемото устройство да бъде издирено. Разследващите проверяват и връзките между собствениците на претърсените имоти, фирмата собственик на автомобила, в който се предполага, че е била техниката, и свързани със случая лица. Предстоят разпити на всички установени лица, а разследването продължава.