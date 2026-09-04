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КРС отхвърли съмненията за „теч на информация“ в „Драгалевци“

КРС отхвърли съмненията за „теч на информация“ в „Драгалевци“

4 Септември, 2026 14:17 426 5

  • крс-
  • теч на информация-
  • заглушител-
  • gps

Комисията обяснява още, че откриването на радиосмущение и точното установяване откъде идва то са две различни задачи

КРС отхвърли съмненията за „теч на информация“ в „Драгалевци“ - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Комисията за регулиране на съобщенията заяви, че служителите ѝ са спазили закона и установените процедури при проверката, свързана със сигнал за радиосмущения и GPS заглушител в столичния квартал „Драгалевци“. Позицията идва след появилите се твърдения за евентуален „теч на информация“ при съвместните действия на КРС, ДАНС и МВР, съобщи Нова тв.

От Комисията не коментират конкретните обстоятелства по случая, тъй като по него вече има образувано досъдебно производство. Подчертават обаче, че служителите им са действали в рамките на своите правомощия и по установения ред. Дали е имало нарушение и кой евентуално го е извършил, трябва да установят разследващите органи и прокуратурата.

КРС обяснява и защо нейни служители са пристигнали на мястото на проверката преди полицията - те са изпълнявали служебните си задължения след получен сигнал от ДП „Ръководство на въздушното движение“.

Комисията следи радиочестотния спектър в страната чрез национална система от стационарни и мобилни станции. При конкретния случай експертите са извършвали специализирани измервания, за да установят наличието на смущение и да локализират източника му. За целта могат да бъдат използвани различни технически методи, включително триангулация и измервания в непосредствена близост до мястото, откъдето идва сигналът.

От КРС посочват, че след като е възникнала необходимост от допълнително специализирано техническо съдействие, Комисията се е обърнала към ДАНС. Агенцията от своя страна е предприела действия и е сезирала МВР. Според КРС именно такава последователност е предвидена в правилата за взаимодействие между институциите.

„Хронологията на действията на служителите от КРС е от съществено значение за правилната оценка на обстоятелствата по случая и не следва да бъде пренебрегвана при публичното обсъждане на евентуален „теч на информация“, посочват от Комисията.

Оттам допълват, че подобно взаимодействие с останалите държавни институции не е изключение и КРС многократно е оказвала съдействие на компетентните органи по същия ред.

Комисията обяснява още, че откриването на радиосмущение и точното установяване откъде идва то са две различни задачи. Локализирането на източник в градска среда може да бъде затруднено от сградите, металните конструкции, отраженията на сигнала, множеството други радиоизточници, движението на автомобили и хора и ограничения достъп до частни или охраняеми имоти.

Задачата става още по-сложна, ако смущаващият сигнал се появява само за кратко, прекъсва или източникът му се движи. В такива случаи при следващо измерване излъчването може вече да не бъде засечено. КРС заявява, че ще продължи да съдейства на разследващите органи за изясняването на случая и ще изпълнява функциите си при спазване на закона и установените процедури.

Разследването за GPS смущенията в столичния квартал „Драгалевци“ започна, след като на 21 август службите установиха заглушаване на сигнал в района. От Софийската районна прокуратура обявиха, че има доказателства за самото смущение, но при последвалите претърсвания не е открито устройство, за което към момента експертите категорично да потвърдят, че е GPS заглушител.

По случая са назначени пет експертизи, а прокуратурата е разпоредила предполагаемото устройство да бъде издирено. Разследващите проверяват и връзките между собствениците на претърсените имоти, фирмата собственик на автомобила, в който се предполага, че е била техниката, и свързани със случая лица. Предстоят разпити на всички установени лица, а разследването продължава.


България
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  • 1 ибанкостоф циганина

    2 0 Отговор
    само боклуци сме в драгалевциту

    14:20 04.09.2026

  • 2 Гост

    2 0 Отговор
    Прави са, не е теч, ами редовен абонамент за информация срещу сътветното заплащане. Всички богато платени от нашите джобове вредни отпадъци си докарват и отгоре, като улесняват и прикриват по-смелите и откровените, които са избрали да бъдат истински престъпници.

    14:31 04.09.2026

  • 3 килъри

    1 0 Отговор
    е по истинско име за ресторанта

    14:40 04.09.2026

  • 4 Цвете

    2 0 Отговор
    ДО КОГА ЩЕ НИ ПРАВЯТ НА ИДИОТИ? ИМАЛО, НЯМАЛО?????? СЛЕД КАТО ОТ РВД ПОСОЧВАТ ЗА СМУЩЕНИЯ, КОЙ ОТНОВО ИСКА ДА ПРИКРИЕ ТЪМНАТА СТРАНА НА БАНДИТИТЕ ,КОИТО СИ ИГРАЯТ С НЕРВИТЕ НА НАС БЪЛГАРИТЕ? КАК Е ВЪЗМОЖНО НА 6 МИЛИОНА БЪЛГАРИ ЕДНИ НЕХРАНИМАЙКОВЦИ ОТРАСЛИ В КРИМИНАЛНА СРЕДА СЛЕД КРАЖБИ И МАФИОТСКИ ДАЛАВЕРИ ДА БЪДАТ С ОПЪНАТ ЧАДЪР НЕ КЪДЕ ДА Е, А БАШ В МВР?????? СЪЩАТА Е ИСТОРИЯТА С ПЛАМЕН ГАЛЕВ. ПРИСТИГНАЛ СИ ЧОВЕКА ДА РАЗПУСНЕ В КЮСТЕНДИЛ И " НЯКОЙ " ГО ПРЕДУПРЕДИЛ ДА ИЗЧЕЗВА, ЗАЩОТО МУ ГОТВЯТ ЗАЛАВЯНЕ? КОЙ ГО ПРЕДУПРЕДИ? КОЙ? В ТАКАВА ЛИ КОЧИНА ЩЕ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ДА ЖИВЕЕМ? СПРЕТЕ СЕ ЕЙ И ГОВОРЕТЕ ИСТИНАТА, КРАЙНО ВРЕМЕ Е ДА СЕ СЛОЖИ КРАЙ НА 36 ГОДИШНИТЕ МЪРСОТИИ. ВЗЕМЕТЕ СЕ В РЪЦЕ И РАБОТЕТЕ ЗА ЛИКВИДАЦИЯТА НА ПРЕСТЪПНОСТТА.🚔🤦‍♂️🚔

    14:44 04.09.2026

  • 5 Цвете

    2 0 Отговор
    ДО КОГА ЩЕ НИ ПРАВЯТ НА ИДИОТИ? ИМАЛО, НЯМАЛО?????? СЛЕД КАТО ОТ РВД ПОСОЧВАТ ЗА СМУЩЕНИЯ, КОЙ ОТНОВО ИСКА ДА ПРИКРИЕ ТЪМНАТА СТРАНА НА БАНДИТИТЕ ,КОИТО СИ ИГРАЯТ С НЕРВИТЕ НА НАС БЪЛГАРИТЕ? КАК Е ВЪЗМОЖНО НА 6 МИЛИОНА БЪЛГАРИ ЕДНИ НЕХРАНИМАЙКОВЦИ ОТРАСЛИ В КРИМИНАЛНА СРЕДА СЛЕД КРАЖБИ И МАФИОТСКИ ДАЛАВЕРИ ДА БЪДАТ С ОПЪНАТ ЧАДЪР НЕ КЪДЕ ДА Е, А БАШ В МВР?????? СЪЩАТА Е ИСТОРИЯТА С ПЛАМЕН ГАЛЕВ. ПРИСТИГНАЛ СИ ЧОВЕКА ДА РАЗПУСНЕ В КЮСТЕНДИЛ И " НЯКОЙ " ГО ПРЕДУПРЕДИЛ ДА ИЗЧЕЗВА, ЗАЩОТО МУ ГОТВЯТ ЗАЛАВЯНЕ? КОЙ ГО ПРЕДУПРЕДИ? КОЙ? В ТАКАВА ЛИ КОЧИНА ЩЕ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ДА ЖИВЕЕМ? СПРЕТЕ СЕ ЕЙ И ГОВОРЕТЕ ИСТИНАТА, КРАЙНО ВРЕМЕ Е ДА СЕ СЛОЖИ КРАЙ НА 36 ГОДИШНИТЕ МЪРСОТИИ. ВЗЕМЕТЕ СЕ В РЪЦЕ И РАБОТЕТЕ ЗА ЛИКВИДАЦИЯТА НА ПРЕСТЪПНОСТТА.🚔🤦‍♂️🚔

    14:46 04.09.2026

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